PIESLĒGTIES
Otrdiena, 11. novembris
Vārda dienas: Ojārs, Rainers, Nellija
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Ko apgūst Valsts aizsardzības mācībā

Līga Salnite
08:54
11.11.2025
13
Vam Teorija Dacvg (2)

Sākumā teorija. Instruktors Egils Kaimiņš DACVĢ jauniešiem izdala kartes un sāk viņus iepazīstināt ar orientēšanās pamatiem.

Latvijā kopš 2024./2025.mācību gada vidējā izglītībā ieviesta obligātā valsts aizsardzības mācība (VAM), un Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kas ir pieņēmusi tādu lēmumu. Pirmajā akadēmiskajā gadā ar šo programmu izdevies iepazīstināt ap 26 tūkstošiem jauniešu    274 izglītības iestādēs. VAM apguve netiek organizēta ieslodzījuma vietās, starptautiskajās skolās, neklātienes un tālmācības izglītības programmās.      

Aizsardzības ministrijas izveidotajā portālā “Sargs.lv” lasāms, ka šajā mācību gadā samazināts programmas kontaktstundu skaits no 140 uz 112, taču plānots, ka to apgūs nu jau 34 tūkstoši vidusskolēnu.

Daļā Latvijas vidusskolu VAM kā pilotprojektu ieviesa jau no 2018.gada. Tiesa, izglītības iestādes jauno mācību priekšmetu iemēģināja katra savā režīmā gan attiecībā uz stundu skaitu, gan atbilstošā vecuma jauniešu loku. Kā tad norit šīs mācības, un ko mūsu jauniešiem tur paspēj iemācīt?

Kā mums sokas VAM apguvē

Novembra ieskaņā “Druva” ielūkojās VAM nodarbībās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur 10.klases audzēkņiem ievadu orientēšanās zinībās un praktisku to izmantošanu apvidū līdzēja apgūt divi instruktori – Egils Kaimiņš un Mārtiņš Jēgers.

Šīs dienas noslēgumā jauniešiem bija paredzēts arī klausīties teoriju par dronu darbību un izmantošanu, iemēģināt roku sejas maskēšanā ar tam paredzēto krēmu.

Taujāts pēc atskata uz līdzšinējiem gadiem, kas šajā samērā jaunajā mācību priekšmetā vidusskolēniem šķistu svarīgākais un kam gribētos vairāk pievērst uzmanību,  M.Jēgers atzīmē, ka viņam  ļoti būtiskas šķiet sarunas par vēsturiskajiem notikumiem. “Manuprāt, būtiskas ir sarunas un analīze par kritiskajiem vēstures brīžiem valsts aizsardzības kontekstā – kā valsts tapa, kā zaudēja neatkarību,” pārdomās dalās instruktors. Bez kritikas, bet, viņaprāt, diez vai vēstures skolotājiem mācību stundās pietiek laika ar audzēkņiem analizēt Latvijas valsts vēsturi no valsts aizsardzības konteksta, kā arī paanalizēt, kā tas mūsdienās ietu kopā. Kā lieku vai patlaban izlaižamu viņš gan arī neatzīst neko, bet smejot atgādina, ka    šajā mācību gadā jau dabūjuši  atteikties no ievērojama stundu skaita, lai iekļautos vidējās izglītības standartā.
M.Jēgers piemetina, ka skolas apstākļos nav speciāli militārām mācībām pielāgotas vides, audzēkņiem nav lauka mācībām vajadzīgā tērpa, aprīkojuma, tāpēc lauka mācības nav īstenojamas. Taču instruktors uzreiz piebilst, ka paplašinātās mācības gan ir iespēja apgūt vasarā nometnē, bet dalība tajās ir brīva jauniešu izvēle.

Rezumējot pieredzi, instruktors teic – jaunieši ir visnotaļ gudri. “Pat ja liela daļa ikdienā neseko ģeopolitiskajiem notikumiem, kad sākam runāt par šīm tēmām, viņi tās lieliski uzķer,” stāsta M.Jēgers, “kopējais noskaņojums un atvērtība mēdz būt atšķirīga. Reizumis gadās klase, kad šķiet – skolēniem nav motivācijas apgūt šo priekšmetu.” Viņš domā, ka tam nav saistības ar nespēju uztvert informāciju vai iebildumiem par konkrēto saturu, bet gan ar šim vecumam atbilstošām personības pārmaiņām. Taču M.Jēgers atzīst, ka šo mācību ietvaros nav pieredzējis nesaskaņas vai atklātus konfliktus.

“Vispār jau mūsu mācību priekšmets ir ļoti vienkāršs, tur nav nekā sarežģīta. Tas noteikti nav arī priekšmets, kur izšķirtos – būt vai nebūt jaunieša vidējai izglītībai,”    pārdomās dalās instruktors, secinot, ka vienīgais iemesls kaut ko nenokārtot šajā mācību priekšmetā var būt tikai absolūta nevēlēšanās. Viņš teic – tieši šī gada DACVĢ desmitie ir tiešām motivēti un labi uztver visu. “Iespējams, tāpēc,  ka šis mācību priekšmets otro gadu ir obligāts un jaunieši to pieņēmuši kā pašsaprotamu,” min M.Jē­gers. Taujāts par vecuma piemērotību, viņam šķiet, ka ir labi ar pašreizējo izvēli – ap 10. un 11.klasi, kad jaunieši jau ir gana lieli, lai ar viņiem runātu par nopietnām lietām – valsts aizsardzību, kā tā ietekmē ikdienā.

Jauniešiem vienmēr visvairāk patikušas dažādas praktiskās aktivitātes, arī iespēja pašiem radoši izpausties. Uz vaicājumu, vai šaušanas nodarbībās jaunieši nesāk uzvesties riskanti, M.Jēgers teic – viņiem pirms tam ir bijušas gan teorētiskās mācības par drošības noteikumiem, apiešanos ar ieroci, gan darbībām pēc komandām. Tajā brīdī, kad ir jāšauj, viņi šķiet sagatavojušies un pat tā kā saņemas.

Protams, līdz tādai pilnvērtīgai karavīru apmācībai šajā mācību priekšmetā ir vēl tālu. Ja karavīram pašu pamata iemaņu apgūšanai ir paredzētas nepārtrauktas mācības trīs vai četrus mēnešus, tad šeit jauniešiem ir tikai septiņas mācību dienas gadā. Taču M.Jēgers uzsver – jaunieši tiek iepazīstināti un, pats galvenais, ieinteresēti. “Iespējams, kādu šīs nodarbības tiešām ieinteresē un viņš sajūt aicinājumu saistīties ar aizsardzības jomu,” cerīgi min jaunsargu instruktors, piebilstot – tas nenozīmē obligāti karavīra dienestu, bet var kļūt arī par policistu, prokuroru, ugunsdzēsēju vai arī strādāt kādā uzņēmumā aizsardzības industri­jā.

VAM

Cēsu novada vidusskolās apguvuši un apgūst:
– 2024./2025. mācību gadā – 715 audzēkņi;
– 2025./2026. mācību gadā – patlaban apgūst nepilns tūkstotis jeb aptuveni 980 audzēkņu.

Ko jauniešiem dod šīs mācības

Valsts aizsardzības mācība (VAM) ir mācību kurss vidējās izglītības līmenī – tiek iekļauts 10. un 11.klašu stundu grafikos. Profesionālās vidējās izglītības iestādēs VAM attiecīgi mācās vai nu 1. un 2. kursā vai 2. un 3.kursā.

VAM programmas apguvi skolēniem visā Latvijā nodrošina instruktori no aizsardzības ministra pakļautībā esošās tiešās pārvaldes iestādes “Jaunsar­dzes centrs”. Mācības notiek vie­nu reizi mēnesī, izņemot septembri un janvāri; katrā reizē ir astoņas mācību stundas.

Mācību kursam ir trīs paralēli apgūstami moduļi: pilsoniskums, noturība un aizsardzības iemaņas. Pirmais modulis – pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā –iepazīstina ar situācijām, kas izraisa korupciju, varas sagrābšanu un manipulācijas ar sabiedrību, kā arī kopīgi analizē tās no valsts drošības perspektīvas. Apmācāmie šajā program­mas daļā iepazīstas arī ar  vēstures liecībām un konkrētu kauju norisi, skolēni modelē alternatīvus rīcības variantus.

Otrā mācību daļa – gan tikai četru mācību stundu garumā – ir “Noturība krīzes situācijās un vadība”. Tajā iepazīstina ar vis­aptverošas valsts aizsardzības un totālas aizsardzības jēdzieniem, kā arī prasmi modelēt    savu rīcību ārkārtas situācijās: kur un kā iegūt informāciju, kā sagatavoties krīzei, kādi var būt apdraudējumi, kā arī kādi ir iedzīvotāju pienākumi un tiesības militāras krīzes gadījumā.

Trešais un visplašākais modulis ir valsts aizsardzības iemaņas. Mērķis ir attīstīt prasmes rīcībai krīzes situācijā un valsts aizsardzībai, mudināt jauniešus mērķtiecīgi izglītoties valsts aizsardzības jomā un pilnveidot fiziskās spējas. Izglītoja­mos iepazīstina arī ar militārajiem sakariem, komunikāciju, faktu pārbaudi un informācijas avotu uzticamību. Skolēni apgūst NATO fonētisko alfabētu un tā izmantošanu, topogrāfiju, arī reālu orientēšanos    militārajās kartēs un  dabā. Šajā modulī iekļauta arī šaujamieroču, to vēstures un izmantošanas iepazīšana, tostarp šaušanas iemaņu attīstīšana.

Mācību rezultāti jeb sniegums tiek novērtēts aprakstoši, vienkāršoti nosakot apguves līmeni: “apguvis”, “daļēji apguvis” un “nav apguvis”.

Jauniešiem, kuri reliģiskās vai filozofiskās pārliecības vai vēl citu objektīvu apstākļu dēļ nevar apgūt kādu VAM priekšmeta daļu, tiek solīts, ka instruktors mācību saturu un procesu pielāgos individuāli.

Savukārt VAM pasniedzējiem –instruktoriem Jaunsar­dzes centra (JC) direktors pulk­vedis Valts Āboliņš uzsver nepārtrauktu pedagoģiskās kvalitātes celšanu. Pavasarī JC organizē  apjomīgu pētījumu, iesaistot skolēnus, instruktorus, skolu vadību un izglītojamo vecākus. Plānotais mērķis ir noskaidrot, cik efektīvi izdodas sasniegt VAM izvirzītos uzdevumus un kas vēl būtu jāmaina šī kursa īstenošanā, tajā skaitā arī pašā mācību programmā.

Piedāvājums aktīvākajiem

Pēc VAM audzēkņiem jau šogad augustā bija iespēja brīvprātīgi piedalīties mācību nometnēs. Šogad tajās bijis nepilns pusotrs simts jauniešu, no kuriem 28 pabeiguši arī specializēto dronu nometni.

Aizsardzības mācību nometnē jaunieši apgūst gan lauka kaujas iemaņas, topogrāfijas un sakaru pamatus, ierindas mācību, kā arī šaušanas nodarbības un pirmās palīdzības sniegšanu. Pēc šīm nometnēm jaunieši atzinuši, ka sākotnēji bijis nedaudz bailīgi, taču galu galā ne mirkli nav bijis garlaicīgi, kādam citam ļoti paticis praktisko mācību pārsvars pret teorijas apgūšanu, vēl kādam vairāk patikušas visas pārējās nodarbības, izņemot šaušanas un ieroču mācību. Nākamajā vasarā iecerēts piedāvāt pat vairākas specializētās nometnes, tostarp veicinot šo jauniešu interesi par dažādu dienestu darbu.

Absolvējot šādu VAM nometni, tās dalībnieki gan iegūst priekšrocības atlasē, gan kandidējot uz profesionālo dienestu, Zemessardzi, piesakoties mācībām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Valsts robežsardzes koledžā vai Valsts policijas koledžā.

Maf Logo 2

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Iedzīvotāju padomes

08:02
07.11.2025
119

Pirmais darbs – atrast labāko veidu, kā uzrunāt iedzīvotājus Cēsu pilsētas padomes pirmajā sēdē visilgāk diskutēja, kā ar informāciju sasniegt iedzīvotājus, kā nodot cēsniekiem ziņas par padomes darbību un kā iesaistīt pilsētniekus Cēsīm svarīgu jautājumu aktualizēšanā un risināšanā. Un bija saprotami, kāpēc plaši iztirzāja tieši šo jautājumu. Uz padomes pirmo sēdi bija atnākuši četri iedzīvotāji, […]

Silitis1

Deputāti organizē tikšanos ar vēlētājiem

19:44
04.11.2025
62

Kas paveikts, kas jādara Pirms nākamā gada budžeta izstrādes Smiltenes novada domes deputāti un darbinieki pagastos tiekas ar iedzīvotājiem. Tiek pārrunāts šogad izdarītais un uzklausīts nākamgad aktuālais. Uz tikšanos ar raunēniešiem bija ieradušies “Jaunās Vienotības” deputāti: Astrīda Harju, domes priekšsēdētāja vietniece, Andris Abrāmovs, Edgars Plētiens un no Vidzemes partijas Ģirts Freibergs, kā arī izpilddirektora vietnieks […]

Rauna Sar

Iedzīvotāju padomes

18:55
04.11.2025
83

Cēsu novadā aizvien aktīvāk dibinās un darbu sāk iedzīvotāju padomes. Veidot savas administratīvi teritoriālās vienības – pilsētas vai pagasta – iedzīvotāju padomi novadā rosinājuši 12 pagastu un divu pilsētu – Cēsu un Līgatnes – iedzīvotāji. Novada desmit pagastos -Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpie­balgas, Līgatnes, Nītaures, Raiskuma, Skujenes un Taurenes – un abās pilsētās jau bijušas […]

Nitaures Iedz Padome (3)

Bezsaimnieka vai tomēr saimnieka dzīvnieks

18:28
31.10.2025
168

Lauksaimniecības datu centrā Cēsu novadā reģistrēti 1025 kaķi. Zinot, cik daudzās mājsaimniecībās ir vismaz viens mincis, reģistrēto noteikti maz. Kaķi ir vieni no visiecienītākajiem lolojumdzīvniekiem. Kurš bērns gan nav gribējis savu minkānu, un vecāki to iegādājas. Tā ģimene uzņemas rūpes par dzīvnieku. Pēdējos gados arī sabiedrība aktīvi iesaistās, uzmanot, vai kāds   savās gaitās aizdevies […]

Kaki1

Ierobežot VES, bet ne ikdienu

08:41
28.10.2025
114

Tiek izstrādāts jauns Cēsu novada teritorijas plānojums. Tā īpašā aktualitāte, ko visvairāk apspriež iedzīvotāji, ir nosacījumi vēja elektrostaciju būvniecībai. Atbilstoši likumdevēja un valdības lemtajam plānojumā drīkst noteikt vietas, kur vēja parkus ierīkot nav atļauts, taču tos nevar aizliegt visā novada teritorijā. Elektroenerģijas ražošana, izmantojot vēja spēku, Latvijā ir atļauta uzņēmējdarbība. “Druva” jau rakstījusi, ka SIA […]

Wind Farm Field Sunset Light Alternative Energy Concept

Iedzīvotāju padomes uz starta līnijas

10:56
21.10.2025
50

Iedzīvotāju padomes ir viena no pēdējā gada aktualitātēm novados. To veidošanu nosaka Pašvaldību likums, paredzot, ka   pašvaldībā var izveidot konsultatīvas pašvaldības institūcijas — iedzīvotāju padomes, lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Cēsu novadā saistošos noteikumus – iedzīvotāju padomju nolikumu – […]

People Meeting Seminar Office Concept

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
46
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
26
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
28

Tautas balss

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
25
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
21
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
23
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

Kaķis izglābj kaķi

08:18
08.11.2025
39
Seniore raksta:

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

Gājēju pāreja var būt bīstama

08:15
08.11.2025
46
Cēsniece G. raksta:

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

Sludinājumi

Citi

20:43
04.11.2025
13

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
26

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998