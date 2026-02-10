Katram interese par sava īpašuma nākotni

“Laukos sanāksmes ir lietišķas, ir konkrēti jautājumi, uz kuriem grib zināt skaidras atbildes,” pēc Cēsu novada teritorijas plānojuma apspriešanas Stalbē “Druvai” sacīja pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Madara Jenerte.
Pārgaujas pagastu iedzīvotāji atzina, ka viņiem nav tāda satraukuma kā citviet novadā, no vēja elektrostacijām ( VES) pasargā Gaujas Nacionālais parks un Lielstraupes pils. Līdz šim neviens attīstītājs nav atklājis, ka šajā novada pusē iecerējis VES būvniecību.
Raiskuma, Stalbes un Straupes pagastā ir daudz ciemu: Kūdums, Lenči, Bērziņi, Gundegas, Daibe, Rozula, Lielstraupe, Straupe, Raiskums, Stalbe, Plācis. Stalbēnieši Evita un Nauris Ošiņi Stalbes centrā iegādājušies zemi, ir izstrādāts mājas projekts. Viņiem bija svarīgi uzzināt, vai bērniem neatstās smagu mantojumu, ja nodokļi palielināsies.
“Ciemi, kuros nav blīva apbūve, noteikta kā lauksaimniecības teritorija, tas nozīmē, ka te var būt gan viensētas, gan uzņēmējdarbība. Nekustamā īpašuma nodokli nepalielinās, jo administratīvai robežai nav tieša sakara ar nekustamā īpašuma nodokli, tāpat arī nav spēkā obligāta pieslēgšanās kanalizācijai,” skaidroja M. Jenerte un arī informēja par nelielajām ciemu robežu izmaiņām, jo ir cilvēki, kas vēlas īpašumus iekļaut ciemā.
Ingai Eglītei zeme atrodas dabas lieguma zonā. Minimālā atdalāmā platība desmit hektāri. M. Jenerte skaidroja, ka novadā tiek samazināta atdalāmā zemes platība, jo ne katrs vēlas apsaimniekot vairākus hektārus, taču ar teritorijas plānojumu pašvaldība nevar izmainīt Gaujas Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Tie paredz desmit hektārus.
Kāds iedzīvotājs interesējās, vai viņš savā īpašumā var nodibināt ciemu. Ciema statuss pēdējā laikā kļuvis par aizsargbarjeru pret VES būvniecību. Straupietis Māris Šķesteris bilda, ka pārdomas raisa visi iebildumi pret VES. “Vai, bēgot no vēja parkiem, neierobežosim sevi? Jādomā arī par mazajām pašpatēriņa stacijām pie mājas,” viedokli pauda straupietis.
Iedzīvotāji cits pēc cita plānojuma kartēs meklēja savus īpašumus, ja bija neskaidrs apzīmējums, jautāja M. Jenertei.
Lauksaimnieki Gunita Magone un Normunds Ruķis “Druvai” atzina, ka plānojums skars katru. “Mums ir zeme dažādos pagastos, ir daudz jautājumu un nezināmā, tāpēc jāprecizē,” sacīja G. Magone no Daibes, bet N. Ruķis no Rozulas uzsvēra, ka ir jāseko līdzi, lai vēlāk nav pārsteigumu, kas var ierobežot attīstību.
Komentāri