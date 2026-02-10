PIESLĒGTIES
Trešdiena, 11. februāris
Vārda dienas: Laima, Laimdota
Katram interese par sava īpašuma nākotni

Sarmīte Feldmane
18:39, 10. Feb, 2026

Vai Kas mainīsies? Raiskuma, Stalbes un Straupes pagastu iedzīvotāji plānojuma kartē centās noskaidrot sev aktuālo. FOTO: Sarmīte Feldmane

“Laukos sanāksmes ir lietišķas, ir konkrēti jautājumi, uz kuriem grib zināt skaidras atbildes,” pēc Cēsu novada teritorijas plānojuma apspriešanas Stalbē “Druvai” sacīja pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Madara Jenerte.

Pārgaujas pagastu iedzīvotāji atzina, ka viņiem nav tāda satraukuma kā citviet novadā, no vēja elektrostacijām ( VES) pasargā Gaujas Nacionālais parks un Lielstraupes pils. Līdz šim neviens attīstītājs nav atklājis, ka šajā novada pusē iecerējis VES būvniecību.

Raiskuma, Stalbes un Strau­pes pagastā ir daudz ciemu: Kūdums, Lenči, Bērziņi, Gun­degas, Daibe, Rozula, Liel­strau­pe, Straupe, Raiskums, Stalbe, Plācis. Stalbēnieši Evita un Nauris Ošiņi Stalbes centrā iegādājušies zemi, ir izstrādāts mājas projekts. Viņiem bija sva­rīgi uzzināt, vai bērniem neatstās smagu mantojumu, ja nodokļi palielināsies.       

“Ciemi, kuros nav blīva apbūve, noteikta kā lauksaimniecības teritorija, tas nozīmē, ka te var būt gan viensētas, gan uzņēmējdarbība. Nekustamā īpašuma nodokli nepalielinās, jo administratīvai robežai nav tieša sakara ar nekustamā īpašuma nodokli, tāpat arī nav spēkā obligāta pieslēgšanās kanalizācijai,” skaidroja M. Jenerte un arī informēja par nelielajām ciemu robežu izmaiņām, jo ir cilvēki, kas vēlas īpašumus iekļaut ciemā.

Ingai Eglītei zeme atrodas dabas lieguma zonā. Minimālā atdalāmā platība desmit hektāri. M. Jenerte skaidroja, ka novadā tiek samazināta atdalāmā zemes platība, jo ne katrs vēlas apsaimniekot vairākus hektārus, taču ar teritorijas plānojumu pašvaldība nevar izmainīt Gaujas Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Tie paredz desmit hektārus.

Kāds iedzīvotājs interesējās, vai viņš savā īpašumā var nodibināt ciemu. Ciema statuss pēdējā laikā kļuvis par aizsargbarjeru pret VES būvniecību. Straupietis Māris Šķesteris bilda, ka pārdomas raisa visi iebildumi pret VES. “Vai, bēgot no vēja parkiem, neierobežosim sevi? Jādomā arī par mazajām pašpatēriņa stacijām pie mājas,” viedokli pauda straupietis.

Iedzīvotāji cits pēc cita plānojuma kartēs meklēja savus īpašumus, ja bija neskaidrs apzīmējums, jautāja M. Jener­tei.

Lauksaimnieki Gu­nita Magone un Nor­munds Ruķis “Druvai” atzina, ka plānojums skars katru. “Mums ir zeme dažādos pagastos, ir daudz jautājumu un nezināmā, tāpēc jāprecizē,” sacīja G. Magone no Daibes, bet N. Ruķis no Ro­zulas uzsvēra, ka ir jāseko līdzi, lai vēlāk nav pārsteigumu, kas var ierobežot attīstību. 

Tautas balss

Kur Cēsīs atrast taksometru

17:57, 10. Feb, 2026
Seniore raksta:

“Nesaprotu, kur Cēsīs atrodama taksometru pietura. Esmu cilvēks gados. Atbraucu ar autobusu no Piebalgas puses, […]

Pastaiga pa ledu

17:56, 10. Feb, 2026
Lasītāja M. raksta:

“Dzirdēju ziņās, ka Rīgas pašvaldības policija kontrole Daugavas ledus biezumu un domes mājaslapā ir karte, […]

Bibliotēkas lasītāju ērtībai

14:36, 5. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Cik labi, ka tagad Cēsīs pie Centrālās bibliotēkas ierīkota otra auto apstāšanās vieta. Stāvēt gan […]

Prieks, ka var slidot

08:36, 4. Feb, 2026
Trīs bērnu māmiņa raksta:

“Priecājos, ka Cēsu novadā izveidots tik daudz slidotavu. Tās ierīko ne tikai pašvaldības, bet arī […]

Kādam arī jākopj telpas

12:35, 2. Feb, 2026
J. raksta:

“Joprojām daudz diskusiju par lēta darbaspēka ievešanu no tā sauktajām trešajām valstīm. Taisnība, ka šie […]

