Ielu pārbūve turpinās

Turpinās ielu pārbūve Cēsīs. “Druva” jau rakstījusi, ka tiek īstenoti vērienīgi projekti, kas būtiski mainīs Lapsu ielas posmu no Jāņa Poruka līdz Piebalgas ielai un uzlabos satiksmes organizāciju Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā. Mūsdienīgs būs Vaives ielas posms no Lapsu līdz Kaļķu ielai, kas līdz šim bija ar grants segumu un bieži sliktā stāvoklī, tāpat Kaļķu ielas daļa, kas ved gar dzelzceļu. Tur būs arī auto stāvlaukumus, velo novietne un, protams, celiņi gājējiem. Vēl Lapsu ielas apkaimē pārbūvēs Apšu ielu un Ata Kronvalda ielas posmu no Vaives ielas līdz uzņēmumam CATA. Pārtop Pļavas un Krišjāņa Voldemāra iela, Stacijas laukums.
Līdzekļi rekonstrukcijai piesaistīti, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu. Jāatgādina, ka ielu pārbūve nav tikai brauktuves un ietvju atjaunošana. Darbietilpīga un arī laikietilpīga ir pazemes komunikāciju nomaiņa un jaunu ierīkošana.
Par pārbūves gaitu “Druva” sarunājās ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājas vietnieku, Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas vadītāju Ģirtu Kindzuli un Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbstu.
Ik pa metram atklājas nezināmas komunikācijas
Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielā darbi kavējas. Iemesli divi. Rokot tranšejas, bieži atklājās komunikācijas, kuru nav tehniskajos plānos. Tad “Sadales tīklu”, “Vindas” vai citu jomu uzņēmumu speciālisti pēta, vai konkrētā komunikācija ir ieslēgta tīklā, vai nevajadzīga un likvidējama. Otrs iemesls- iekavējusies siltumtīklu izbūve K.Valdemāra ielā, ko pasūtījis SIA “Adven”.
“Mūsu būvuzņēmējs spiests darbus sākt pakāpeniski. Protams, ir citas zonas, kur strādājam. Šogad ielās pabeigs rakt, brauktuves šķembos. Prognozes rāda, ka laikapstākļu dēļ asfaltu ieklāt nepagūs, bet ielas atvērs satiksmei,” stāsta Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas vadītājs Ģirts Kindzulis.
K.Valdemāra ielas lielākajā daļā patlaban ir izjauktas ietves, gājējiem paredzēts ar lentām norobežots celiņš gar būvdarbu zonu. Līdz aukstajai sezonai trotuārus atjaunos, cik laikapstākļu dēļ varēs, uzsāks bruģēt, citviet izjauktās ietves atliks atpakaļ, skaidro Ģ.Kindzulis.
Pavasarī darbus atsāks, pilnībā pabeigt šo objektu paredzēts līdz 2026. gada vasaras vidum.
Nojumēm būs zaļie jumtiņi
Pavisam drīz, līdz oktobrim, pabeigs Stacijas laukuma rekonstrukciju. Tur jau var redzēt projektā iecerēto – kur būs autobusu pieturas, kur- gājēju celiņi. “Laukumā darbi ir noslēguma fāzē, visas pazemes komunikācijas izbūvētas, tagad intensīvi bruģē, darbs intensīvi virzās uz priekšu,” saka projektu vadītāja Iveta Herbsta. “Plānots, ka viss būs nobruģēts līdz 10.septembrim, tad sāksies asfaltēšana. Mēneša otrajā pusē uzstādīs aprīkojumu – solus, nojumes pieturām. Tās ir īpašas, ar zaļajiem jumtiem, speciāls pasūtījums. Būs arī velonovietne. Pēdējais darbs būs apzaļumošana. Pabeigt Stacijas laukumu plānots septembra beigās,” atklāj I.Herbsta, atzīst, ka viss paveikts gada laikā, oktobrī noslēdza līgumu un šogad oktobrī atjaunotais laukums būs pilnībā pieejams iedzīvotājiem.
Stacijas laukumā ar laiku būs vēl kāds uzlabojums – pie astoņām pieturvietām ierīkos digitālos stendus. Tāpēc līdztekus citu apakšzemes komunikāciju būvei izveidota elektrības un interneta optisko kabeļu tīkla pieslēgumu iespējas.
Par darba tempu sūdzēties nav iemesla
Iedzīvotāji, kas vēlas piebraukt pie veikala “Dārzam un mājai” un “Mego”, šonedēļ redzēja, ka Lapsu ielā no J.Poruka ielas puses klāj otro asfalta kārtu. Pilnībā noasfaltēs posmu līdz iebrauktuvei uz ZAAO ekolaukumu. Satiksme apgrūtināta, arī gājējus novirzīja uz citām ielām. Līdztekus asfaltēšanai posmā līdz Vaives ielai bruģē ietves.
Lapsu ielas posmā no Vaives līdz Piebalgas ielai un krustojumā, kur būs satiksmes rotācijas aplis, vēl lieli darbi. Šajā vietā ir daudz pazemes inženiertehnisko tīklu -sadzīves kanalizācija, centrālais ūdensvads, lietus ūdens novadīšanas sistēmas, elektropārvades kabeļi -, turpinās to nomaiņa. “Ja kādam izskatās, ka tur nestrādā ar pilnu jaudu, tā nav. Vairākas komunikācijas jau nomainītas, piemēram, lietus ūdeņu novadīšanas kanalizācija, tranšejas aizbērtas, arī elektrības kabeļu iebūve rit raiti,” saka I.Herbsta un atgādina, ka, pārbūvējot tīklus, jāturpina iedzīvotājiem nodrošināt visi pakalpojumi. Piemēram, pārbūvējot centrālā ūdensvada posmu, talkā nāk ūdenssaimniecības uzņēmums “Vinda”, rodot risinājumus un izveidojot pagaidu pieslēgumus.
Apakšzemes komunikāciju būvi krustojumā plānots pabeigt līdz septembra vidum, pēc tam sāksies ceļa darbi, vedīs šķembas, veidos satiksmes apli. Paredzēts, ka tas aizņems mēnesi un oktobra vidū darbi noslēgsies. Ja laika apstākļi ļaus, arī Lapsu ielas pēdējam remontējamam posmam uzliks pēdējo izlīdzinošo asfalta kārtu. “Būvnieki saka, ka parasti tik liela objekta izbūvei vajadzīgi divi gadi, bet iekļausimies vienā sezonā,” gandarīta I.Herbsta.
Uz nākamo gadu paliks šajā projektā iekļautā Apšu un A.Kronvalda ielas posma pārbūve. Darbi tur jāorganizē tā, lai nodrošinātu pieejamību CATA teritorijai. Kad pārbūvēs Apšu ielu, autobusi un citi transportlīdzekļi izmantos A.Kronvalda ielu, kad rekonstruēs šīs ielas posmu, iebraukšanai uzņēmuma teritorijā atvērta būs Apšu iela. Daļa plānotā, piemēram, darbi pie apgaismojuma un ietvju ierīkošanas, gan A.Kronvalda ielā sākās jau šovasar.
Bet Vaives un Kaļķu ielas posmiem, kas teritoriāli iekļaujas Lapsu ielas kvartālā, darbu nodošanas termiņš ir nākamais pavasaris, taču Vaives iela ir sagatavota asfaltēšanai. Jāpabeidz izbūvēt komunikācijas Kaļķu ielā, un tad visā Kalķu un Vaives ielas lokā klās asfaltu, to plānots izdarīt līdz 20.septembrim.
Iecerētajā auto stāvlaukumā gan patlaban krājas celtniecības materiāli, bet te paredzēts bruģis, ko iespējams ieklāt arī vēsākā laikā. Laukuma izbūvi paredzēts pabeigt līdz 30. oktobrim.
Komentāri