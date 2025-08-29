PIESLĒGTIES
Sestdiena, 30. augusts
Vārda dienas: Alvis, Jolanta, Samanta
Ielu pārbūve turpinās

Andra Gaņģe
11:42
29.08.2025
58
Iela40

Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas krustojums.

Turpinās ielu pārbūve Cēsīs. “Druva” jau rakstījusi, ka tiek īstenoti vērienīgi projekti, kas būtiski mainīs Lapsu ielas posmu no Jāņa Poruka līdz Piebalgas ielai un uzlabos satiksmes organizāciju Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā. Mūsdienīgs būs Vaives ielas posms no Lapsu līdz Kaļķu ielai, kas līdz šim bija ar grants segumu un bieži sliktā stāvoklī, tāpat Kaļķu ielas daļa, kas ved gar dzelzceļu. Tur būs arī auto stāvlaukumus, velo novietne un, protams, celiņi gājējiem. Vēl Lapsu ielas apkaimē pārbūvēs Apšu ielu un Ata Kronvalda ielas posmu no Vaives ielas līdz uzņēmumam CATA. Pārtop Pļavas un Krišjāņa Voldemāra iela, Stacijas laukums.

Līdzekļi rekonstrukcijai piesaistīti, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu. Jāatgādina, ka ielu pārbūve nav tikai brauktuves un ietvju atjaunošana. Darbietilpīga un arī laikietilpīga ir pazemes komunikāciju nomaiņa un jaunu ierīkošana.

Par pārbūves gaitu “Druva” sarunājās ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājas vietnieku, Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas vadītāju Ģirtu Kindzuli un Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbstu.

Ik pa metram atklājas nezināmas komunikācijas

Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielā darbi kavējas. Iemesli divi. Rokot tranšejas, bieži atklājās komunikācijas, kuru nav tehniskajos plānos. Tad “Sadales tīklu”, “Vindas” vai citu jomu uzņēmumu speciālisti pēta, vai konkrētā komunikācija ir ieslēgta tīklā, vai nevajadzīga un likvidējama. Otrs iemesls- iekavējusies siltumtīklu izbūve K.Valdemāra ielā, ko pasūtījis SIA “Ad­ven”.

“Mūsu būvuzņēmējs spiests darbus sākt pakāpeniski. Protams, ir citas zonas, kur strādājam. Šogad ielās pabeigs rakt, brauktuves šķembos. Prognozes rāda, ka laikapstākļu dēļ asfaltu ieklāt nepagūs, bet ielas atvērs satiksmei,” stāsta Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas vadītājs Ģirts Kindzulis.

K.Valdemāra ielas lielākajā daļā patlaban ir izjauktas ietves, gājējiem paredzēts ar lentām norobežots celiņš gar būvdarbu zonu. Līdz aukstajai sezonai trotuārus atjaunos, cik laikapstākļu dēļ varēs, uzsāks bruģēt, citviet izjauktās ietves atliks atpakaļ, skaidro Ģ.Kindzulis.

Pavasarī darbus atsāks, pilnībā pabeigt šo objektu paredzēts līdz 2026. gada vasaras vidum.

Nojumēm būs zaļie jumtiņi

Pavisam drīz, līdz oktobrim, pabeigs Stacijas laukuma rekonstrukciju. Tur jau var redzēt projektā iecerēto – kur būs autobusu pieturas, kur- gājēju celiņi. “Laukumā darbi ir noslēguma fāzē, visas pazemes komunikācijas izbūvētas, tagad intensīvi bruģē, darbs intensīvi virzās uz priekšu,” saka projektu vadītāja Iveta Herbsta. “Plānots, ka viss būs nobruģēts līdz 10.septembrim, tad sāksies asfaltēšana. Mēneša otrajā pusē uzstādīs aprīkojumu – solus, nojumes pieturām. Tās ir īpašas, ar zaļajiem jumtiem, speciāls pasūtījums. Būs arī velonovietne. Pēdējais darbs būs apzaļumošana. Pabeigt Stacijas laukumu plānots septembra beigās,” atklāj I.Herbsta, atzīst, ka viss paveikts gada laikā, oktobrī noslēdza līgumu un šogad oktobrī atjaunotais laukums būs pilnībā pieejams iedzīvotājiem.

Stacijas laukumā ar laiku būs vēl kāds uzlabojums – pie astoņām pieturvietām ierīkos digitālos stendus. Tāpēc līdztekus citu apakšzemes komunikāciju būvei izveidota elektrības un interneta optisko kabeļu tīkla pieslēgumu iespējas.

Iela34
Stacijas laukums.

Par darba tempu sūdzēties nav iemesla

Iedzīvotāji, kas vēlas piebraukt pie veikala “Dārzam un mājai” un “Mego”, šonedēļ redzēja, ka Lapsu ielā no J.Poruka ielas puses klāj otro asfalta kārtu. Pilnībā noasfaltēs posmu līdz iebrauktuvei uz ZAAO ekolaukumu. Satiksme apgrūtināta, arī gājējus novirzīja uz citām ielām. Līdz­tekus asfaltēšanai posmā līdz Vaives ielai bruģē ietves.

Iela6
Lapsu iela.

Lapsu ielas posmā no Vaives līdz Piebalgas ielai un krustojumā, kur būs satiksmes rotācijas aplis, vēl lieli darbi. Šajā vietā ir daudz pazemes inženiertehnisko tīklu -sadzīves kanalizācija, centrālais ūdensvads, lietus ūdens novadīšanas sistēmas, elektropārvades kabeļi -, turpinās to nomaiņa. “Ja kādam izskatās, ka tur nestrādā ar pilnu jaudu, tā nav. Vairākas komunikācijas jau nomainītas, piemēram, lietus ūdeņu novadīšanas kanalizācija, tranšejas aizbērtas, arī elektrības kabeļu iebūve rit raiti,” saka I.Herbsta un atgādina, ka, pārbūvējot tīklus, jāturpina iedzīvotājiem nodrošināt visi pakalpojumi. Pie­mēram, pārbūvējot centrālā ūdensvada posmu, talkā nāk ūdenssaimniecības uzņēmums “Vinda”, rodot risinājumus un izveidojot pagaidu pieslēgumus.

Iela12
Topošais Lapsu un Piebalgas ielas rotācijas aplis.

Apakšzemes komunikāciju būvi krustojumā plānots pabeigt līdz septembra vidum, pēc tam sāksies ceļa darbi, vedīs šķembas, veidos satiksmes apli. Pa­redzēts, ka tas aizņems mēnesi un oktobra vidū darbi noslēgsies. Ja laika apstākļi ļaus, arī Lapsu ielas pēdējam remontējamam posmam uzliks pēdējo izlīdzinošo asfalta kārtu. “Būv­nieki saka, ka parasti tik liela objekta izbūvei vajadzīgi divi gadi, bet iekļausimies vienā sezonā,” gandarīta I.Herbsta.

Uz nākamo gadu paliks šajā projektā iekļautā Apšu un A.Kron­valda ielas posma pārbūve. Darbi tur jāorganizē tā, lai nodrošinātu pieejamību CATA teritorijai. Kad pārbūvēs Apšu ielu, autobusi un citi transportlīdzekļi izmantos A.Kron­valda ielu, kad rekonstruēs šīs ielas posmu, iebraukšanai uzņēmuma teritorijā atvērta būs Apšu iela. Daļa plānotā, piemēram, darbi pie apgaismojuma un ietvju ierīkošanas, gan A.Kronvalda ielā sākās jau šovasar.

Bet Vaives un Kaļķu ielas posmiem, kas teritoriāli iekļaujas Lapsu ielas kvartālā, darbu nodošanas termiņš ir nākamais pavasaris, taču Vaives iela ir sagatavota asfaltēšanai. Jāpabeidz izbūvēt komunikācijas Kaļķu ielā, un tad visā Kalķu un Vaives ielas lokā klās asfaltu, to plānots izdarīt līdz 20.septembrim.

Iece­rētajā auto stāvlaukumā gan patlaban krājas celtniecības materiāli, bet te paredzēts bruģis, ko iespējams ieklāt arī vēsākā laikā. Laukuma izbūvi paredzēts pabeigt līdz 30. okto­brim.

Maf Logo 2

Vieno piederība Raunai un pagasta skolai

11:33
29.08.2025
21

Raunas skolai piederīgie gatavojas salidojumam. “Tā ir atkalredzēšanās pēc īsāka vai ilgāka laika. Bet ne tikai. Daudziem tā ir atgriešanās mājās, dzimtajā vietā, kur sevi saucam par raunēniešiem, satiekam tos, ar ko kopā mācījāmies. Mūs vieno piederība Raunai un skolai. To neaizmirstam,” saka Raunas Kultūras centra vadītāja, Raunas skolas absolvente Linda Vecgaile un uzsver, ka […]

Raunas Skola

Saglabāt senos vietvārdus un vārdus

14:25
26.08.2025
44
1

“Apvidvārdi ir spēcīgi un ietilpīgi – tie sniedz ziņas par mūsu valodas daudzveidību, vēsturi un attīstību, bet vienlaikus tie ir arī trausli – nerādoties visai Latvijai, tie var strauji zust un aizmirsties. Apvidvārdi ir galvenais novadu valodas lepnuma un goda avots, un tie ir pelnījuši, lai par tiem uzzina ikviens..    Apvidvārdi palīdz    valodai […]

Senior Woman Writing Down Her Memories Into A Notebook

Jaunieši. Atrast atbalstu idejām

13:42
19.08.2025
50

Augustā Cēsu novadā aizvadīti divi jaudīgi jauniešu organizēti notikumi – saliedēšanās pasākums “Lauzt Robežas” Pārgaujas apvienībā un mākslas, mūzikas un dzejas festivāls “Veidenfests” Eduarda Veidenbauma muzejā “Kalāči” Liepas pagastā. Tie apstiprina, ka jauniešiem ir brīnišķīgas idejas un vēlme tās realizēt. Saprotams, ka ar labu ideju vien nepietiek, lai notiktu jaudīgs pasākums, tā realizēšanai nepieciešams finansējums. […]

Kukas

Sociālais dienests. Pieejamība

13:29
19.08.2025
29

Pilotprojektu “Pieejamāks sociālais darbinieks” Cēsu novada Sociālais dienests pavasarī uzsāka Amatas apvienībā, Zaubes, Nītaures, Amatas, Drabešu un Skujenes pagastā. Līdz tam Sociālā dienesta nodaļu darbiniekiem pagastā bija dažādi pieņemšanas laiki, ja iedzīvotājam bija jākārto atšķirīgi jautājumi, pie katra speciālista nācās doties citā laikā. Kopš pavasara darbinieki pieejami vienuviet un vienlaikus, vienā reizē var iesniegt iesniegumus […]

Close Up Mature Women Celebrating Friendship

Līdzdarboties sabiedrības atbalstam

16:57
15.08.2025
117
2

Rotari ir nozīmīga kustība visā pasaulē. Tā  kļuvusi par pasaules mēroga humanitāru spēku, kas ar savu darbības stilu apliecina tādas cilvēciskās vērtības kā sabiedriskā aktivitāte, labestība un palīdzība.       Kopā, lai palīdzētu citiem Katrs var dot Kārlis Tomsons bija iniciators, rosinātājs cēsniekiem dibināt savu Rotari klubu. “Tolaik Cēsu slimnīcas daktere Anda Skrastiņa sadarbojās […]

Rotari

Bērns agresīvs. Kā palīdzēt

20:59
08.08.2025
79

Lai palīdzētu attīstīt pozitīvas uzvedības prasmes bērniem, Cēsu novada pašvaldība īsteno programmu “STOP 4-7’’. Šajā multimodālā agrīnās intervences programmā vēl līdz 12. augustam aicina pieteikties ģimenes, kurās aug četrus līdz septiņus gadus veci bērni ar uzvedības problēmām – bērns ir dusmīgs/viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina un vaino citus […]

Unhappy Little Girl Kid Close Eyes And Ears Being Annoyed With Noise Wanting Silence And Calm Atmosphere, Isolated Over Yellow Studio Background

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
5
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
25
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
48
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
95
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
50

Tautas balss

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
9
1
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
21
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
23
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
30
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

