Ielu pārbūve prasa pacietību

Pat cēsnieks, pagājušajā nedēļā braucot pa dzimto pilsētu, apjuka. Gan pēkšņi atradās strupceļā, gan iekļuva mazpilsētai neparasti blīvā mašīnu straumē. Cēsīs sākusies vērienīga ielu pārbūve.

Pie ērtībām var nokļūt tikai ar pacietību

Protams, ielu pārbūve rada neērtības, jo vairāk, ja tā vienā laikā notiek vairākās vietās pilsētā. Tam piekrīt arī Cēsu novada paš­valdības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas speciālisti, taču, īstenojot tik lielus projektus, ar to jārēķinās. Saprotams, ka pilsētniekiem būs acīmredzams ieguvums – būs sakārtotas ielas ap bijušo ARR, ko vēl tagad dēvē pēc rūpnīcas krieviskā nosaukuma – avto remontnij zavod – abreviatūras – arz(s). Mūsdienīgu izskatu iegūs teritorija no Lapsu ielas līdz sliedēm -Kaļķu un Vaives iela -, kur būs gan auto stāvlaukums, gan apstādījumi. Moderns būs stacijas laukums. Piebalgas un Lapsu ielas krustojumu pa rotācijas apli autovadītāji varēs šķērsot drošāk un raitāk, ērtāk būs gājējiem. Bet K.Valdemāra ielai jau sen vajadzēja kārtīgu remontu, īpaši slikti tur jutās gājēji. Ietves bija bedru bedrēs.

Savu pienesumu satiksmes saspiestībai jau devusi stacijas laukuma pārbūve. Mazāka ietekme varētu būt Pļavas un Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcijai, tomēr cilvēkiem, kam jānokļūst kādā iestādē vai uzņēmumā, kas atrodas šajās ielās, nāksies meklēt autostāvvietu citur. Tas darba dienās vēl vairāk sarežģīs atrast vietu, kur pilsētas centrā novietot spēkratu.



Lielākais objekts ir vairāku ielu pārbūve Lapsu ielas kvartālā. Tas ir Lapsu ielas posms no Jāņa Poruka līdz Piebalgas ielai, satiksmes rotācijas apļa izbūve Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā, Vaives un Ata Kronvalda ielas posma, Apšu un Kaļķu ielas rekonstrukcija. Domājams, tieši šis projekts varētu radīt visvairāk sarežģījumu gan pilsētnieku, gan apkaimes iedzīvotāju ikdienas paradumos un samulsināt tālākus Cēsu viesus.



“Druva”, skaidrojot lasītāju uzdotos jautājumus, tikās ar paš­valdības izpilddirektores vietnieci Baibu Eglīti, vēl tobrīd At­tīstības pārvaldes vadītāju Daci Eihen­baumu, viņas vietnieku, Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas vadītāju Ģirtu Kindzuli un projekta vadītāju Ivetu Herbstu.



“Jāaicina iedzīvotāji būt saprotošiem,” sacīja B.Eglīte. “Pro­tams, var rasties dažādās neērtības, darbu gaitā vienmēr būs aktuāli risināmi jautājumi. Esam nemitīgā saziņā ar būvniekiem, lai reaģētu uz katru situāciju.”

Būvdarbi krustojumos pilsētu neaizslēgs

Dažs cēsnieks, padzirdējis, ka Lapsu ielā pārbūvēs divus krustojumus – J.Poruka un Piebalgas ielas -, satraucās. Kā tas būs, ja tie abi tiks slēgti? Lai kādi apkārtceļi varētu tikt piedāvāti, transporta plūsmu no Priekuļiem, Vaives un pretējā virzienā, tie nespēs “norīt” satiksmi saprātīgā laikā. Izrādās, tādām bažām nav vietas. Abus krustojums vienlaikus neslēgs, paskaidroja speciālisti.



Lapsu ielas pārbūve sadalīta četros posmos, pastāstīja Iveta Herbsta, tā nodrošinot apbraucamos ceļus, lai pārbūves laikā varētu piekļūt visiem objektiem šajā kvartālā. Projektu vadītāja arī uzsvēra, ka katram rekonstruējamo ielu posmu pierobežniekam jau laikus izsūtīta informācija par gaidāmajiem darbiem, notikušas vairākas sanāksmes, kurās uzņēmēji, iedzīvotāji detaļās iepazīstināti ar projektu.



Darbi Lapsu un J.Poruka ielas krustojumā sākās 15.aprīlī, Lapsu ielas posmam nofrēzēts asfalts, krustojumā sākta pazemes komunikāciju pārbūve.Lapsu un J.Poruka ielas krustojuma un Lapsu ielas posmā līdz Kaļķu ielai inženiertehiskās komunikācijas paredzēts izbūvēt divās nedēļās. Pagājušajā nedēļā te satiksme nebija atļauta darba dienās darba laikā, bet Lieldienu brīvdienās transportlīdzekļi varēja pārvietoties. Šis posms atkal slēgts šodien, 22.aprīlī, un pēc tam būs slēgts no 28. līdz 30.aprīlīm, vēstīts pašvaldības mājaslapā. Ieteicamais apbraucamais maršruts – pa Valmieras, Rūpniecības un A. Kronvalda ielu, izbraucot uz J.Poruka ielu. Saistībā ar uz laiku slēgto krustojumu mainīta arī sabiedriskā transporta pieturvieta “Lauciņi”. Tā no J.Poruka ielas pārcelta un A.Kronvalda ielu.



Otrajā pilsētas satiksmē nozīmīgajā krustojumā – Lapsu un Piebalgas ielā – darbus paredzēts sākt vasaras otrajā pusē, jūlijā augustā. Ģirts Kindzulis uzsvēra, ka ar būvniekiem runāts par vajadzību satiksmes rotācijas apli izbūvēt līdz 1.septembrim. Tomēr tikai būvniecības gaita parādīs, vai šis termiņš ir iespējams, jo paredzēt visus šķēršļus, pirms darbs sākts, nevar. Šim krustojumam iespējamais apbraucamais ceļš varētu būt pa Ģimnāzijas ielu. Sporta halles stāvlaukums varētu tikt atvērts caurbraukšanai, lai tajā nogrieztos tieši no Piebalgas ielas. Vecākās paaudzes cēsnieki atcerēsies, ka savulaik tur bija satiksmei atvērta iela. Darbs turpinās. Stacijas laukumā nākas sastapties autobusiem un kravas transportam, kas piegādā materiālus būvniekiem. Vēl visu vasaru te turpināsies lielāki un mazāki darbi. Plānots laukuma pārbūvi pabeigt oktobrī.

Tik svarīgais eko laukums

Transportam uz laiku nebūs pieejama Lapsu iela posmā no Apšu līdz Vaives ielai, tur pārbūvi plānots sākt aprīļa beigās, maija sākumā. Šajā ielas posmā atrodas šķiroto atkritumu nodošanas laukums, automazgātava, riepu serviss. Uzņēmējiem būvdarbi var radīt neērtības, bet iedzīvotāji tādus pakalpojumus var saņemt arī citviet pilsētā. Taču eko laukums Lapsu ielā Cēsīs ir vienīgais. “Lapsu ielas slēgtā posma apbraukšana paredzēta pa Apšu, A.Kronvalda un Vaives ielu,” atgādina I.Herbsta. “Projektā iekļauta arī šo ielu pārbūve, tā notiks vēlāk tieši tā iemesla dēļ, lai būtu apbraucamais ceļš un varētu piekļūt pie objektiem slēgtajā Lapsu ielas posmā.”



Sākumā plānojot pārbūvi, Lapsu ielu satiksmei nebija paredzēts slēgt. Taču tieši šīs ielas vidū ir ierakts maģistrālais ūdensvads, ir sadzīves kanalizācija. Tīkli novecojuši, tie jāpārbūvē. Tiks ierīkota arī lietus ūdens kanalizācija. “Projekta mērķis nav mainīt komunikācijas, taču ir jānodrošina, lai tās būtu tādā kārtībā, ka pēc gadiem diviem trim nav jālauž asfalts, lai labotu tīklus,” norāda Ģ.Kindzulis.



Vaives un Kaļķu ielas, kur sākta lietus kanalizācijas izbūve, satiksmei nav slēgtas, tās neslēgs arī turpmāk. Ielas transportlīdzekļiem nav atvērtas caurbraukšanai, bet lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem, kas te atrodas. Savukārt gājēji, Lauciņu iedzīvotāji uz staciju, autoostu un pilsētas centru varēs nokļūt pa ierasto ceļu. Protams, vienmēr jāņem vērā, ka te strādā celtnieki. “Viens apgrūtinājums gan ir. Ielas malā izveidojies tāds kā neoficiāls stāvlaukums. Iedzīvotāji atstāj automašīnu un tālāk brauc ar sabiedrisko transportu. Daļu no šī laukuma nodota būvniekiem, kur glabāt materiālus. Stāvlaukuma izmantotājiem vajadzēs savietoties draudzīgāk,” saka I. Herbsta.

Viss vienā vasarā

Pilsētas ielās vienlaikus īsteno trīs lielus investīciju projektus, kuros paredzēta arī ielu pāebūve. Tas ir saspringts posms pašvaldības speciālistiem, neērtības cēsniekiem un pilsētas viesiem, īpaši jau tāpēc, ka vasara ir arī lielāku pasākumu sezona. Vai nebija iespēja projektu īstenošanu plānot tā, lai visi darbi nesakrīt vienā gadā?



Ģ.Kindzulis atgādina, ka šie projekti tiek īstenoti, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu. To pieejamība arī nosaka laiku, kad tiek realizēts konkrētais projekts. Vēl ir jāņem vērā, ka ielu būvniecība ir sezonas darbs, kas arī nosaka plānošanas iespējas.



“Vēlreiz jālūdz iedzīvotāji pieciest neērtības, kas rodas pārbūves laikā. Rezultāts būs labs,” uzsvēra D.Eihenbauma. I.Herbsta pastāstīja, ka stacijas laukuma pārbūvi paredzēts beigt oktobrī, bet visi būvdarbi, kas saistīti ar Lapsu ielas kvartālu, jānoslēdz līdz 2026.gada 30.jūnijam.

UZZIŅAI

Darbi Cēsīs, Lapsu ielas kvartālā

SIA “Valkas ceļi” strādā ielu posmos:

• Lapsu iela: no J. Poruka līdz Piebalgas

ielai (ieskaitot rotācijas apli pie

Piebalgas ielas)

• Apšu iela

• Kronvalda iela: no iebrauktuves CATA

teritorijā līdz Vaives ielai

SIA “Limbažu ceļi” darbi norisināsies:

• Kaļķu ielā: no Lapsu līdz Vaives ielai

• Vaives ielā: no Kaļķu ielas līdz Lapsu

ielai

• Stāvlaukumā pie Kaļķu ielas

(pie dzelzceļa sliedēm)

• Gājēju celiņā gar “Mego”, no Kaļķu līdz

Lapsu ielai

SIA “Woltec” īsteno inženiertehnisko

komunikāciju pārbūvi