Gatavojamies vēlēšanām

Partijas pašvaldību vēlēšanām gatavas. Zināmi sarakstu numuri

Cēsu novada vēlēšanu komisija bija uzaicinājusi astoņu partiju un partiju apvienību pārstāvjus, lai izlozētu kandidātu sarakstu numurus gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.

Pie komisijas ieradās četri pārstāvji no partijas “Latvija pirmajā vietā”. Tad “Pašcieņas”, “Progresīvo” līderi un cits pēc cita pārējie. Visi draudzīgi sasveicinājās, aprunājās, vērtējoša un vēsa gaisotne bija jūtama vien starp “Jaunās Vienotības” un “Zaļo un Zemnieku savienības, “Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJAS, Latvijas Zaļā partijas apvienotā saraksta deputātu kandidātiem.



Vēlēšanu komisija izlozi bija noorganizējusi ar pārsteigumu. Tā kā tuvojas Lieldienu laiks, plaukstošas ievas zarus rotāja olas. Tās bija dažādās krāsās. Katra saraksta pārstāvis varēja izvēlēties to, kas patīk. Tad gluži kā bērnus, atverot kinderolu, gaidīja lapiņa, uz kuras uzrakstīts saraksta numurs. Partijas tos izlozēja tādā kārtībā, kādā vēlēšanu komisijai iesniedza sarakstus.



Pirmais izvēli izdarīja “Jaunās Vienotības” sarakstā pirmais Jānis Rozenbergs, klusi līdzi juta trešais vēlēšanu listē Atis Egliņš-Eglītis. Pirms izvēles J.Rozen­bergs “Druvai” atklāja, ka izraudzīsies zaļo olu, jo tā partijas krāsa, taču viena bija gaišāka, otra nedaudz tumšāka. “Man patiktu trešais vai septītais, ja būs pirmais, arī būs labi,” bilda saraksta līderis. Viņš izlozēja ceturto numuru. “Lai priekšvēlēšanu cīņa ir par saturu, idejām, bet mazāk par personisko,” citām partijām novēlēja J.Rozenbergs.



No Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” pēc laimīgā numura devās pirmie trīs saraksta līderi: Evita Šīrante, Guntis Gros­bergs un Sigita Norvele. Dāmas izraudzījās olu un uzkāra to kaklā Guntim, tad viņš to atvēra un ieraudzīja piekto numuru. “Mums vēlēšanās bijis gan pirmais, gan otrais numurs, tam nav nozīmes. Visiem vēlu izdošanos un veiksmi. Visi taču esam gatavojušies vēlēšanām. Pēc tam varēs vērtēt sadarbību un principus,” “Dru­vai” pastāstīja G.Grosbergs.



“Lai Visuma spēki nosaka, kāds ir mūsu īstais numurs, tas, kas uzrunās vēlētājus,” sacīja “Latvija pirmajā vietā” saraksta līderis Kristaps Bergs. Tam piekrita arī viņa partijas biedri. Viņš pārējām partijām novēlēja – lai katram izdodas sasniegt mērķus, bet svarīgākais, lai novads kļūst darbīgāks un attīstās. Partija vēlēšanās startē ar 8.numuru.



“Progresīvo” saraksta līdere Dita Trapenciere atzina, ka būtiskākais, lai vēlēšanās viss notiek cieņpilni un godīgi, bet tam, kāds partijai ir numurs uz vēlēšanu biļetena, nav nozīmes. Partijai uz vēlēšanu listes 6.numurs.



No apvienotā “Zaļo un Zem­nieku savienības”, “Latvijas attīstībai”, Vidzemes partijas, Latvijas Zaļās partijas saraksta uz izlozi bija atnākuši partiju pārstāvji Hardijs Vents, Viktors Jonins, Ella Frīdvalde-Ander­sone. Olu ar saraksta laimīgo kārtas numuru izvēlējās līderis Jānis Goba. Par septītnieku pārējiem bija liels prieks, tieši to gribējuši. Jānis Goba atzina, bijusi sajūta, ka būs viens vai septiņi. “Būt atbildīgiem un priekšvēlēšanu laikā solīto pēc tam neaizmirst. Būt reālistiem, nesolīt zelta kalnus,” citu partiju kandidātiem vēlēja J.Go­ba.



“SUVERĒNĀ VARA”, “APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI” saraksta līdere Katrīna Alksne-Alksnīte izvēlējās Lieldienu olu, kurā bija paslēpts numurs divi. Viņa uzteica vēlēšanu komisijas izdomāto izlozes kārtību. Depu­tāta kandidāte citiem novēlēja domāt par Cēsu novada iedzīvotājiem ilgtermiņā, nevis tikai uz četriem vai astoņiem gadiem, bet 30 un vairāk. “Lai manas mazmeitas ģimene te dzīvotu, būtu dabas resursi un neskarta daba,” nākotni ieskicēja K.Alksne-Alksnīte.



Kustības “Par!” deputātu kandidātu sarakstā pirmais Mār­tiņš Šteins “Druvai” atzina, ka tam, kāds sarakstam numurs ,nav nozīmes, jo vēlētājs īsto atradīs. “Novēlu pārējiem deputātu kandidātiem cieņpilnu komunikāciju priekšvēlēšanu kampaņas laikā, godīgi atbildēt uz iedzīvotāju un žurnālistu jautājumiem. Lai uzvar tie, kam uzticas, darbīgākie,” sacīja M.Šteins. Viņa izraudzītajā olā bija pirmais numurs.

Politiskās partijas “Pašcieņa” līderis Gatis Bitainis saņemt sava politiskā spēka numuru vēlēšanās devās bez satraukuma. “Iz­vēles nav, paņemšu to, ko pārējie būs atstājuši,” ar smaidu teica G.Bitainis. Partija vēlēšanu komisijai pēdējā iesniedza sarakstu un pēdējā piedalījās izlozē. “Novēlu, lai konkurenti esam kolēģi, lai domē ienāk jauni cilvēki ar citu redzējumu, vīziju. Kopā strādāt, darīt vairāk!” sacīja “Pašcieņas” līderis.



Izloze aizņēma vien nieka pusstundu, viss noritēja ātri. Partijas, kuras bija atnākušas kuplākā skaitā, savējās izlozes mirkli centās gan nofotografēt, gan nofilmēt.



Izlozētos sarakstu numurus partijas atgādinās priekšvēlēšanu kampaņā. Vēlētāji partiju vēlēšanu biļetenus saņems tādā kārtībā, kādus numurus to pārstāvji izlozēja.

Saraksti pašvaldību vēlēšanām Cēsu novadā

Kustība “Par!” “SUVERĒNĀ VARA”,

APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI Politiskā partija “Pašcieņa” Jaunā VIENOTĪBA Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” “Progresīvie” Zaļo un Zemnieku savienība,

“Latvijas attīstībai”, VIDZEMES

PARTIJA, Latvijas Zaļā partija Latvija Pirmajā Vietā

Nenopietni? Varbūt ne

Numeroloģijā uzskata, ka katram skaitlim ir sava nozīme, sava vibrācija un tā ietekmē. Protams, ir dažādas skolas, bet visu mācībās uzsvērts, ka nav sliktu skaitļu. Tikai kāds šķiet laimīgāks, cits ne tik. Ieskatam kāds variants.