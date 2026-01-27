PIESLĒGTIES
Trešdiena, 28. janvāris
Vārda dienas: Kārlis, Spodris
Drustēnieši piketē pret vēja dzirnavām

Sarmīte Feldmane
20:39, 27. Jan, 2026

Ministru sagaida ar savu viedokli. Pie Smiltenes domes VARAM ministram Rai­mondam Čudaram (“Jaunā Vienotība”) piketētāji uzdeva konkrētus jautājumus par VES. FOTO: no albuma

Smiltenes novadā darba vizītē ieradās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars. Pie novada domes viņu sagaidīja piketātāji, lielākoties drustēnieši.

“Bijām 30. Drustēnietis Māris Naudiņš piketu saskaņoja pašvaldībā, mums atlika atbraukt,” stāsta Drustu pagasta iedzīvotājs Ojārs Rode un uzsver, ka neviens nebija jāmudina, visi uzreiz atsaucās.

Piketētāji ministru sagaidīja ar plakātiem “Nozieguma plānošana ir sodāma”, “Genocīds apturams”, “Tēvzemes nodevēji, ejiet ellē”, “Atgrieziet īpašumu, brīvību”, “Apturiet šo sērgu”. Savukārt plakāti ar uzrakstiem angļu valodā pauda to pašu, bet bija domāti vēja elektrostaciju (VES) attīstītājiem, lai arī viņi sadzird iedzīvotāju viedokli.    O. Rode uzsver, ka pikets nebija tikai pret vēja elektrostaciju (VES) “Launkal­ne” , ko jau būvē, bet pret VES būvniecību Latvijā. “Druva” vairākkārt rakstījusi, ka SIA “WPR2” Drustu un Launkalnes pagastā būvē vēja parku, kas sastāvēs no 16  augstas jaudas vēja elektrostacijām, katra ar nominālo jaudu 7 MW.   

“Stāstījām ministram, ka esam pret vēja dzirnavām. It kā jau paklausījās, bet vienīgā atbilde, ko sadzirdējām, bija: “Viedokļi ir dažādi.” Tad ministram atgādināju, ka runa nav par viedokļiem, bet tautas balss uzklausīšanu. Ministrs centās iespējami ātrāk tikt no mums vaļā. Neteica pat, ka padomās, vērtēs, ka nav vienaldzīgs pret to, ko sakām,” pastāstīja O. Ro­de un dalījās pārdomās: “Skumji, ka vara ir tik tālu no tautas. Vai var teikt, ka šī vara pārstāv tautu? Izskatās, ka katrs, kurš pie varas, aizstāv tikai savas un partijas intereses.”

O. Rode vērtē, ka Smiltenes novada pašvaldība par VES lēma pirms gadiem, kad likumi vēl tikai tapa. Tagad ir daudz vairāk informācijas par to, ko vēja augstās dzirnavas nodara ekosistēmai, ainavai. “No Piltiņkalna tagad saulē redzēs baltus spārnus. Ainava būs sacūkota uz gadu desmitiem. To atstāsim nākamajām paaudzēm. Kā viņi vērtēs mūsu šodienas rīcību? Mums saka, ka tādi jautājumi ir emocijas. Lai kādus argumentus minam, mums tiek teikts, ka tie, lūk, nav izmērāmi, piemēram, mana veselība. Pēdējos gados ir daudz ārzemju pētījumu, tie nav grābti no zila gaisa. Valdībai VES ir tālu, ministrus personīgi tie neskar. Cik tālu no Rīgas ir VES, tik tālu viņi ir no tautas,” “Druvai” teica O. Rode un piebilda, ka diemžēl pamazām vien vairs neesam saimnieki savā zemē. Savas tiesības nākas aizstāvēt piketā.

Drustēnietis atzīst, ka ir vilšanās sajūta, jo ministrs neuzklausīja, nav samanāms, ka kādu valdībā vai Saeimā interesētu tas, ka iedzīvotāji ir pret VES.   

“Jā, neko nepanācām, varbūt pievērsām uzmanību, bet bija vārdos neizstāstāma kopības, vienotības sajūta. Mēs nebijām naidīgi, dusmīgi, bijām sabraukuši kopā aizstāvēt sevi. Arī sals netraucēja. Pēc tam paši parunājāmies ne jau tikai par VES, arī citām lauku problēmām – skolām,    kurās tika ieguldīta valsts un Eiropas Savienības nauda, bet tās slēdza, un ēkas tagad neviens nepērk pat par mazu naudu. Par to neviens nerunā. Vai tā ir ilgtspējīga domāšana? Ne­pārdomātā administratīvā reforma attālināja varu no cilvēkiem. Pagastā jau problēmu netrūkst, un nav, kas gatavs tās risināt,” saka drustēnietis O. Rode.

Komentāri

