Bērns agresīvs. Kā palīdzēt

Agnese Leiburga
20:59
08.08.2025
19
Unhappy Little Girl Kid Close Eyes And Ears Being Annoyed With Noise Wanting Silence And Calm Atmosphere, Isolated Over Yellow Studio Background

Lai palīdzētu attīstīt pozitīvas uzvedības prasmes bērniem, Cēsu novada pašvaldība īsteno programmu “STOP 4-7’’. Šajā multimodālā agrīnās intervences programmā vēl līdz 12. augustam aicina pieteikties ģimenes, kurās aug četrus līdz septiņus gadus veci bērni ar uzvedības problēmām – bērns ir dusmīgs/viegli aizkaitināms, zaudē savaldīšanos, ātri apvainojas, uzvedas izaicinoši (strīdas, ignorē noteikumus, kaitina un vaino citus utt., ir agresīvs (sit, sper, kaujas, met/plēš mantas utt.) Programmā piedalās bērni, viņu vecāki un skolotāji.

Programma ietver izvērtēšanas konsultācijas, desmit sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā sešu stundu garumā otrdienās no pulksten 9 līdz pulksten 15), kā arī desmit vakara nodarbības vecākiem (pirmdienās no pulksten 15.30 līdz pulksten 17.30), četras nodarbības ar bērnu pedagogiem (ceturtdienās no pulksten 13 līdz pulksten 16). Tāpat būs pieejams individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.

Programma “STOP 4-7” ir multimodāla -vienlaikus atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem.

Mazināt sodīšanu, palielināt pozitīvo audzināšanu

“STOP 4-7” saturs balstīts uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem un Oregonas Sociālās mācīšanas centra klīniskās darba pieredzes pamatiem, īpaši LIFT (angļu val. – linking the Interests of Families and Teachers) programmu.

Mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus pielietot pozitīvās audzināšanas principus. Dati liecina, ka pēc programmas apguves bērnu agresīvā uzvedība samazinās tūliņ, turklāt izmaiņas ir noturīgas arī pēc sešiem un 12 mēnešiem, bērni apgūst problēmu risināšanas prasmes, un izaicinošā un agresīvā uzvedība pakāpeniski mazinās . Savukārt pēc vecāku apmācībām mainās audzināšanas principi – mazinās bērna sodīšana un nekonsekvence, pastiprinās pozitīvās audzināšanas pārsvars.

“STOP 4-7” ir ilgtermiņa ieguvums. Bērnu un pusaudžu uzvedības pētījumi rāda, ka antisociālas uzvedības riska mazināšanā būtiska ir agrīnā intervence, jo pusaudžu vecumā intervence antisociālas, deviantas vai riskantas uzvedības mazināšanai ir mazāk efektīva un daudz dārgāka. Vesela un darba spējīga paaudze ir fundaments labākai nākotnei.

Programma balstās uz trīspusēju sadarbību. Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. Viņu uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos. Tāpēc prog­ramma tiek īstenota kompleksi, vienlaikus strādājot ar visu bērna sociālo sistēmu.
Programmas īstenošana uzsākta 2003. gadā vairākās pašvaldībās Beļģijā un Nīderlandē, tā adaptēta latviešu valodā, un 2014.-2019. gadā Latvijā ir apmācīti vairāk nekā 50 programmas treneru, savukārt no 2019.gada līdz 2022.gadam sagatavoto speciālistu skaits jau pārsniedza divus simtus. Programma ir zinātnē un pētījumos balstīta, tās saturs veidots uz pētījumu par bērnu uzvedības problēmu attīstību atklājumiem.

UZZIŅAI

Programmas laikā nodarbības tiek vadītas bērniem, vecākiem un pirmsskolas pedagogiem:

  • Bērnu sociālo prasmju treniņš
  • Vecāku prasmju treniņš
  • Klasvadības treniņš un konsultēšana pirmsskolā

Cēsu novadā – ceturtā grupa

“Cēsu novadā tā būs ceturtā intervences grupa bērniem, vecākiem un pedagogiem. Pirmā “STOP 4-7” intervences grupa bija 2021.gadā Līgatnes novadā, otrā – 2022.gadā. Pēc administratīvi teritoriālās reformas – 2025. gada pavasarī – trešā grupa. Tagad, rudenī, būs ceturtā,” paskaidro programmas koordinatore, Cēsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja palīdze Dace Bērziņa un uzsver, ka nodarbības vadīs pieredzējuši un šajā jomā apmācīti divi pedagogi un divi psihologi.

Multimodālo agrīno intervenču programmu “STOP 4-7” ieviešanu no 2020. gada Ministru kabinets atbalstīja 2019. gada 17. septembrī. Pasākumu īsteno Valsts kanceleja sadarbībā ar “Latvijas kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas” biedrību un ievieš programmu visā Latvijas teritorijā. Cēsu novada pašvaldība 2025. gada 12. februārī noslēdza trīspusēju sadarbības līgumu ar Valsts kanceleju un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” par “STOP 4-7” īstenošanu novadā.

Programmu līdzfinansē Ei­ropas Sociālā fonda Plus projekta “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai (1. kārta)” līdzekļi.

Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums aizpildīt pieteikuma saiti mājaslapā “cesis.lv” vai rakstīt uz e-pasta adresi koordinatoram Dacei Bērziņai, e-pasts: dace.berzina@cesunovads.lv, tālr.nr. 26866855.

Vieglā veidā māca pozitīvu uzvedību

Izprast agrīnās intervences programmas “STOP 4-7” nepieciešamību nav vienkārši. Projektā iesaistītās speciālistes – Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Vāvere un izglītības un skolu, klīniskās un veselības psiholoģes Sintija Šolmane un Anita Prodniece – atbildēja uz dažiem laikraksta “Druva” papildu jautājumiem.

-Kāpēc uzskatāt, ka šāda programma ir vajadzīga?

Sintija Šolmane: -Īsi un kodolīgi – tā ir vērtīga, jo vienlaicīgi strādā ar vecāku, pedagogu un pašu bērnu viņa uzvedības grūtību kontekstā. Pedagogiem un vecākiem tiek sniegta iespēja ne tikai teorētiski apgūt prasmes, bet arī to pielietojumu novērot klātienē. Tas ir komplekss pasākumu kopums, kura rezultāts ir daudz efektīvāks, jo visi darbojas vienoti.

Iveta Vāvere: -Programma ir pietiekami gara, lai aptvertu dažādas grūtības, intervences un vecāki, pedagogi un arī bērni izveidotu jaunus ieradumus, iemaņas un spētu pamanīt izmaiņas. Bieži vien bērna grūtību gadījumā tiek strādāts tikai ar bērnu, kaut gan atbalsts ir nepieciešams gan vecākiem, gan pedagogiem, lai izmanītu vidi, kurā atrodas bērns.

Anita Prodniece: Programma vieglā veidā māca pozitīvu uzvedību, kas ir noderīgi, lai būtu laimīgs un veiksmīgs.

-Kam, jūsuprāt, tā nepieciešama vairāk – bērniem vai vecākiem?

Sintija Šolmane: -Es no psihologa skatupunkta teiktu, ka primāri – vecākiem un sekundāri – bērniem, jo mūsu kā vecāku uzdevums ir palīdzēt un mācīt bērnam tikt galā ar dzīves situācijām, rādot piemēru. Tāpēc vecākiem nepieciešams attīstīt savas prasmes, lai spētu mainīt radušās grūtības.

Iveta Vāvere: -Bērna uzvedību ļoti lielā mērā nosaka vide, kurā viņš aug. Mainoties vecāka, pedagoga attieksmei, rīcībai, uzvedībai, attiecīgi mainīsies bērna uzvedība.

Anita Prodniece: -Program­ma noderīga visiem, arī pedagogiem.

-Cilvēki nereti spriež, ka mūsdienās bērni ir daudz nevaldāmāki un agresīvāk noskaņoti. Kāds iespaids rodas, strādājot ar šo programmu?

Sintija Šolmane: -Domāju, mūsdienās ir plašs informācijas apmaiņas tīkls, tāpēc gan grūtības, gan citas lietas ir vieglāk pamanāmas. Protams, nevar noliegt arī “gadžetu” ietekmi uz bērnu agresīvu vai impulsīvu uzvedību. Tomēr no programmas skatupunkta teiktu, ka bērni kā bērni, nav izteikti agresīvāki. Es drīzāk teiktu, ka ikdienā, arī pirmsskolās vairāk varētu mācīt par emociju kontroli, spēju savaldīties, un pieļauju, var pamanīt, ka bērniem trūkst iemācītu prasmju rīkoties ar savām emocijām atbilstoši vecumam.

Iveta Vāvere: -Vairāk nekā 17 gadus strādājot pedagoģijā, es nevarētu teikt, ka bērni ir daudz nevaldāmāki vai agresīvāk noskaņoti. Šodien mēs atklātāk runājam par bērniem, kuriem ir uzvedības grūtības, atpazīstam ietekmējošos faktorus, meklējam risinājumus.  Man šķiet, sabiedrībā kopumā jaunie vecāki kļuvuši daudz trauksmaināki, nepacietīgāki, iespējams, citiem uzskatiem par audzināšanu, citām prioritātēm nekā agrāk. 

-Vai pēc būtības šāda agrīnā intervence nebūtu nepieciešama teju visiem bērniem, jo pusaudžu vecumā to jau būs daudz grūtāk izdarīt?

Sintija Šolmane: -Vai teju visiem bērniem, noteikti – nē. Es teiktu, ka dažas programmā ietvertās intervencēm nepieciešamības gadījumā var izmantot audzināšanā pirmsskolas vecuma posmā, lai mazinātu uzvedības grūtības vai antisociālu uzvedību pusaudžu un jauniešu vecumposmā.

Iveta Vāvere: -Kā jau minēju, jebkura intervences programma, kura palīdz bērniem apgūt sociālās prasmes, vecākiem un pedagogiem iegūt zināšanas un prasmes, ir noderīga.

