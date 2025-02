Aktuāli. Gatavojas Skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem

XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki no 5. līdz 13. jūlijam notiks Rīgā. Būs dažādi pasākumi un koncerti, tajā skaitā tradicionālais dalībnieku gājiens, tautas deju lielkoncerts “Es atvēru Laimas dārzu” Daugavas stadionā, kā arī noslēguma koncertus “TE-AUST” Mežaparka Lielajā estrādē.



XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša iestāde.



Notiek aktīva gatavošanās: ir kopmēģinājumi, koncerti repertuāra nostiprināšanai, pamazām sākušās arī skates. Laikmetīgo deju kolektīvi to jau aizvadījuši, drīzumā sagaidāmi rezultāti. Pārējiem tās vēl priekšā, lai uzzinātu, kuri no kolektīviem piedalīsies lielajā svētku pasākumā.

Kopā dziedāt, dejot un izbaudīt Dziesmu svētkus

“Druva” sarunājās ar svētku koordinatoru Cēsu novadā Uldi Blīgznu un novada koru un vokālo ansambļu koordinatori Ilzi Grinfeldi, kā kori un deju kolektīvi gatavojas skatēm, kādi ir aktuālie jautājumi un kā kopumā izskatās skolēnu koru un deju kolektīvu attīstība novadā.

Skolēnu skaits sarūk, bet dziedātāju un dejotāju ne

Latvijā svētkiem gatavojas vairāk deju kolektīvu nekā var ietilpt Daugavas stadionā, tāpēc pirms skatēm kolektīvu vadītājiem ir satraukums, var gadīties, ka kāds uz svētkiem arī netiks. “Es ļoti ceru, ka visi būsim Rīgā, neviens nepaliks mājās. Pieredze pirms kovida rāda, ka arī no skolēnu skaita ziņā nelielām skolām aizbrauc pat vairāki kolektīvi – burtiski visa skola, tā kā viss ir iespējams. Šogad tikai divi kolektīvi no novada skolēnu deju kolektīviem nestartēs skatē. Viens no iemesliem – kāds bērns maina skolu un vairs nav astoņu pāru. Bet pārējie 38 kolektīvi aktīvi gatavojas,” teic U.Blīgzna.

Ja vēl aizvadītajā gadā koru ziņā ne tikai mūsu novadā, bet arī citviet valstī situācija nebija iepriecinoša un bija jautājums, kā piepildīt Mežaparka Lielo estrādi, tad novadā, pateicoties diriģentu neatlaidīgajam darbam, koros, kuri darbojas, dalībnieku skaits pieaudzis. Tā Cēsu Valsts ģimnāzijas korī, kurā bija 40 dziedātāju, nu jau ir gandrīz 70. “Protams, lielu pienesumu novadā ar saviem koriem dod Cēsu 1. pamatskola, tāpat ir spēcīgs pūtēju orķestris, ir arī dejotāji,” ieskicē novada koordinators.



Tomēr U.Blīgzna uzsver, ka novadā trūkst gan koru diriģentu un deju kolektīvu vadītāju, tādēļ ilgtermiņā būs jādomā, kā situāciju risināt. “Ne visi mūzikas skolotāji uzņemas diriģēt kori. Tomēr gribētos, ka lielajās skolās, kur ir divsimt un vairāk skolēnu, koris būtu. Arī deju kolektīvu vadītāju trūkst, jo jauno ļoti maz, bet gados vecie dodas pensijā. Ja uz iepriekšējiem svētkiem gatavojās vairāk nekā 50 deju kolektīvi, tad šogad esam mazāk,” skaidro U.Blīgzna un piebilst, ka “protams, jārēķinās arī ar demo­grāfisko situāciju, ka bērni dzimst mazāk un tāpēc arī kolektīvu būs arvien mazāk.”



Sācies arī rosīgs darbs, risinot tehniskos jautājumus. Lai godam pārstāvētu Cēsu novadu skatēs, gājienā un koncertos, atjauno tērpus.



Vaicāts, vai iespējams arī, līdzīgi kā pieaugušo Dziesmu un deju svētkos, kolektīvs brauciens ar vilcienu, U.Blīgzna teic – nē. Tik lielam skaitam bērnu tas nav piemērots drošības apsvērumu dēļ. Viņš arī skaidro, ka vislielākais izaicinājums ir visu dalībnieku nogādāšana pēc svētkiem mājās. Ja uz Rīgu kolektīvi brauc dažādos laikos, atpakaļ – visi vienā vakarā. Bet daļa bērnu, kuru vecāki skatās gājienu, mājup dodas ar ģimeni.



Šogad arī plānots, ka noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē sāksies agrā pēcpusdienā, lai pēc tā kolektīvi, vienalga, cik tālu jābrauc, būtu mājās pirms pusnakts vai tuvu tai, nevis uz rīta pusi.

Lielkoncertu izdejos kā rotaļu



Daugavas stadiona deju lielkoncerta “Es atvēru Laimas dārzu” režisore ir cēsniece Inga Cipe. Šai programmai gatavojas visi 38 deju kolektīvi, bet vēl septiņi piedalīsies skatuviskās dejas uzvedumā “Viedvasara”. Ieskicējot “Es atvēru Laimas dārzu” konceptu, U.Blīgzna teic, ka režisore ieplānojusi koncertu tā, lai bērni tiešām izbaudītu svētkus un justos kā Laimas dārzā: “Scenogrāfija veidota tā, lai bērni liekoncertu izdejo kā caur spēli, rotaļu – kā bērnībā. Mums jau pērn 1. jūnijā, kad notika Cēsu novada skolu jaunatnes deju svētki, caur jautru deju spēli, veicot uzdevumus un atverot dažādus vārtus, tika izdejots Daugavas stadiona lielkoncerta pamatrepertuārs, kas ievadīja rotaļīgajā svētku noskaņā.”

Koriem repertuārs apjomīgs

Janvāra izskaņā Cēsu 2. pamatskolā kopmēģinājumā pulcējās visi desmit novada skolu kori. Cēsu novada koru un vokālo ansambļu koordinatore Ilze Grin­felde pastāsta, ka šajā kopmēģinājumā piedalījās diriģenti Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanags, palīdzot apgūt un nostiprināt savu kopkorī diriģēto dziesmu repertuāru: “Diriģenti sacīja, ka ir ļoti apmierināti ar skanējumu, viss kārtībā, jāturpina dziedāt. Skates jau pavisam drīz – pirmā kārta 18.martā, 2.kārta – 8.aprīlī. Vēl pirms tam 7.martā būs modelēšanas koncerts ar solistiem. Diezgan strauja un ātra gatavošanās, jo īpaši tāpēc, ka repertuārs, kas jāapgūst, ir apjomīgs.”



Diriģente īpaši izceļ Piebalgas zēnu kori, kurā apvienojušies audzēkņi no trīs skolām un tādēļ nevar bieži satikties pilnā sastāvā, tomēr ir lieliski sagatavojušies. I.Grinfelde arī atzīst, ka “gribētos, lai koru novadā ir vairāk, bet pēdējā gadā situācija nedaudz uzlabojusies, arī Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā ir nodibināts koris, kas aktīvi darbojas. Bet visgrūtāk mums ir ar vokālajiem ansambļiem. 20. februārī ir pirmā skate, no Cēsu novada startēs tikai divi. Protams, ja nav kora, nav arī ansambļa.”

UZZIŅAI

No Cēsu novada svētkiem gatavojas ap 1350 dalībnieku:

četri zēnu kori,

četri 5.-9.klašu kori,

trīs vidusskolas kori,

38 deju kolektīvi (ap 800 dejotāju),

divi koklētāju ansambļi,

pūtēju orķestris,

folkloras kopa,

kamerorķestris,

divas mūsdienu deju grupas,

divi vokālie ansambļi.

AKTUĀLIE NOTIKUMI

februārī vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2025”, 1.kārta Cēsu Bērnu un jauniešu centrā

23. februārī mūsdienu deju lieluzveduma “Kastaņa puslode” kopmēģinājums Salaspils sporta namā

28.februārī Vidzemes un Latgales pūtēju orķestru kopmēģinājums Gulbenes sporta centrā

6. martā Cēsu Bērnu un jauniešu centrā vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 2. kārta

8. un 9. martā – mūsdienu deju lieluzveduma kopmēģinājums izstāžu centrā “Ķīpsala”

18.martā Cēsu Bērnu un jauniešu centrā vai Cēsu Bērzaines pamatskolā svētku noslēguma koncerta “TE – AUST” koru repertuāra apguves konkurss, 1.kārta

22. martā koncertzāles “Cēsis” Ērģeļu zālē kokļu mūzikas koncerta “Dzīslojums” repertuāra apguves konkurss

26. martā koncertzālē “Cēsis” tautas deju kolektīvu koprepertuāra apguves skate Cēsu novadā

8. aprīlī Cēsu Bērzaines pamatskolā koru repertuāra apguves konkursa II kārta Cēsu un Limbažu novadiem

30.jūnijā, 1.jūlijā – pūtēju orķestru finālkonkurss Rīgas 6. vidusskolā

4. jūlijā – koru finālkonkurss – Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā, Rīgas Latviešu biedrības namā, Latvijas Universi­tātes Lielajā aulā.

Avots: Valsts izglītības satura centrs (pilns notikumu plāns centra svētku mājaslapā www.nacgavilet.lv, notikumi arvien tiek papildināti)

Biļešu cenas līdz 45 eiro

31.janvārī Dziesmu un deju svētku padomē izskatīta vasarā gaidāmo XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku biļešu politika. Plānots, ka biļešu tirdzniecība uz svētku koncertiem tiks sākta maijā. Biļetes varēs iegādāties gan biļešu kasēs, gan internetā. Vienā pirkuma reizē varēs iegādāties līdz astoņām biļetēm.



Programma plānota krāšņa un piepildīta, ietverot gan maksas koncertus, gan bezmaksas pasākumus. Biļešu cenas plānotas no 7 eiro līdz 45 eiro (dārgākās biļetes tikai atsevišķos sektoros uz noslēguma koncertu Mežaparkā un tautas deju lielkoncertu Daugavas stadionā). Bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja svētku koncertos, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, būs bez maksas. Savukārt 15% atlaide tiks piemērota “Goda ģimenes” kartes īpašniekiem, personām ar invaliditātes apliecību un politiski represētām personām. Šobrīd aktuāla ir arī brīvprātīgo palīgu pieteikšanās darbam svētkos. Tā ilgs vēl tikai līdz 9. februārim. Svētku laikā plānots nodarbināt apmēram tūkstoti brīvprātīgo. Pieteikties aicināti cilvēki, kuri līdz 2025. gada 1. jūnijam sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu. Plānots, ka brīvprātīgie sāks darboties jau pirmssvētku periodā, bet vis­aktīvāk tiks iesaistīti organizatoriskajos procesos svētku laikā – no 5. jūlija līdz 13. jūlijam.