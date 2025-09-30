PIESLĒGTIES
Otrdiena, 30. septembris
Vārda dienas: Elma, Menarda, Elna
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Ainava teritorijas plānojumā

Sarmīte Feldmane
09:05
30.09.2025
39
Ainava4

Vai var saglabāt mainīgo ainavu

Tiek izstrādāts Cēsu  novada teritorijas plānojums. To paredzēts paveikt līdz 2026. gada otrajai pusei, bet dokumenta pirmo redakciju līdz šī gada 30. decembrim.

Teritorijas plānojumā būtiska sadaļa ir ainavu plānam. Ainava tiek uzskatīta par vienu no galvenajām vides un teritoriālās ilgtspējas politikas tēmām, tā attiecas uz vides, kultūras, sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem un tiešā veidā ietekmē arī iedzīvotājus, jo parāda, kā viņi uztver savu dzīves vidi. Cēsu novadā atrodas Kultūras kanonā    ierakstītās      Latvijas identitātes ainavas -  Gaujas senielejas ainava no Valmieras līdz Vangažiem,    Vidzemes pau­guraiņu ainavas un Latvijas mežu ainava. Lielu daļu novada    teritorijas aizņem Gaujas Nacionālais parks, kam apstiprināts dabas aizsardzības plāns līdz 2035. gadam.

Kāda ainava bija, kāda tā ir šodien, kādu vēlamies redzēt rīt, tas tiek dokumentēts, likts kopā, izstrādājot novada ainavu plānu.

Nosaka novadam vērtīgo

Teritorijas plānojuma  izstrādē svarīga ir sabiedrības iesaiste, iedzīvotāju viedokļi.

“Katra teritorija – ciems, viensēta, mežs, paugurs – atrodas noteiktā ainavā, tās mijiedarbojas. Ainaviski vērtīgajās teritorijās varam ierobežot noteiktus procesus vai kaut ko veicināt,” saka Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Madara Jenerte, bet domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija- Markova uzsver: “Dzīvojam sabiedrībā un mijiedarbojamies ar citiem cilvēkiem, notikumiem,  tādēļ   jāmeklē kompromisi. Lai to darītu, jābūt argumentiem, kas balstīti dokumentos, jo ainava ir subjektīva. Katram sava ainava ir visskaistākā.”

Tā kā vairākās vietās novadā tiek plānots būvēt vēja elektrostacijas (VES), daudzi iedzīvotāji ir satraukti, kā tie izmainīs ainavu, ne tikai viņu ikdienas dzīvi.    Tas arī viens no iemesliem, kas daudzus pamudināja piedalīties sabiedrības iesaistes pasākumā “Ai­navu vērtības novadā”.     “Paš­val­dība veic pētījumu, lai izprastu ainavu, ieraudzītu tajā būtiskās vērtības un rastu risinājumus, kā aizsargāt un vienlaikus veicināt novada attīstību. Teritorijas plānojumā tiks noteiktas ainavai vērtīgās teritorijas,” uzsver M.Jenerte un piebilst, ka, domājot par attīstību, nedrīkst aizmirst, ka katrs zemes īpašums kādam pieder un īpašniekam ir tiesības to izmantot savās interesēs. Nevaram liegt kaimiņam kaut ko būvēt, ja gribam, lai pašvaldība tajā teritorijā ierīko parku. Kaimiņam arī ir tiesības.

Ainavas mainās ne tikai gadalaikos

SIA “Grupa 93” ainavu arhitektes Līva Ķeire un Kristīne Dreija izstrādā ainavu plānu un iepazīstināja ar  būtisko, kam tiek pievērsta uzmanību, kā arī ikvienu mudināja ainavu skatīt kā gleznu.

“Tas ļaus iedziļināties, kā tā veidojas, kas ir tās kompozīcija, kāda ir cilvēka un dabas sadarbība, kā uzturam ainavu ikdienā, kas tajā aizsargājams, kas papildināms,” skaidroja K.Dreija.

Novada ainavas ir kartētas, bet dažādu apstākļu dēļ tās mainās.    Skatot senas pastkartes vai fotogrāfijas, labi saprotam, ka tagad šīs vietas izskatās pavisam citādi.    “Saimnieciskā darbība mainās, ainavā parādās elementi, kas nebija ierasti pirms simts gadiem, kaut vai elektrolīnijas, ceļi mainās, apaugums, apbūve. Mainās arī sabiedrības priekšstats par praktisko un skaisto. Dažādi elementi, kā tie saplūst ainavā vai sastrīdas, tā ir kompozīcija, kas veidojas mainoties. Ir jāfiksē šis brīdis, lai to nodotu nākamajām paaudzēm,” teica L.Ķeire. Ainavu novērtējumā tiek iekļauts tās reljefs, augsne, ūdeņi, zemes izmantošana, dabas un kultūras vērtības, vizuāli estētiskā kvalitāte, kā arī izmantošanas potenciāls.

Baltie laukumi, iztaisnots līkums, vēja spārni

Pasākuma dalībniekiem tika dots uzdevums novada kartē iezīmēt, viņuprāt, vērtīgās ainavas, kā arī izvērtēt kādu ainavu, pasakot, kas tajā neiederas, kas būtu uzlabojams. Novada kartē iezīmējas vairāki balti laukumi, kuros vērtīgas ainavas, dabas objekti vai saglabājams kultūrvēsturiskais man­­tojums nav nofiksēts. “Brau­cot ieraugot ainavu, tā paliek prātā, bet    tai nav nekāda statusa. Kā tādas vietas var aizsargāt,” jautāja Guntars Dolmanis. K.Dreija paskaidroja, ka tiks vērtēts, vai ir pamats to atzīt par vērtīgu. “Katrs savas ainavas uztveram citādi, un katram tā citādi ir svarīga. Kartē iedzīvotāju iezīmētās vietas vērtēsim,” uzsvēra ainavu arhitekte.

“Vai vietām, kur nebūs vērtīgas ainava, pastāv apdraudējums? Viss Cēsu novads ir kultūrvēsturiska vērtība kā latviskā identitāte,” izskanēja satraukums. M.Jenerte atgādināja, ka teritorijas plānojums nav vienīgais, kā    ainavas aizsargāt.

Pēc diskusijām darba grupas prezentēja savu redzējumu.    “Uz­zīmējām, ko negribam redzēt – augstceltnes, VES. Kartē iezīmētas līnijas, kur ir lielie ceļi, tur    gadu gaitā cilvēks iejaucies visvairāk. Pa maģistrālēm braucot, nebaudīs to ainavu, kāda paveras, pārvietojoties pa mazajiem ceļiem, kas atrodas kartes baltajos laukumos.    Vecpiebalgā tādu vietu ir ļoti daudz, ja visas iezīmē, jāizvērtē, ko asfaltēt. Nepiekrītu, ka Piebalgu raksturo viensētas, raksturīgi ir mazciemi. Tie ir unikāli, to nedrīkst aizmirst. Ainava ir tik tālu, cik redzam.    Bet ko redzam      no pauguriem, no skatu torņiem Viņķu un Brežģa kalnā?      Aina­vas vērtība nav tikai meži, pauguri, lauki, bet arī cilvēki. Piebalgas un Cēsu novada ainavu veido cilvēki. Ainava ir gēnos, tā ir māju sajūta,” darba grupas viedokli pau­da Vineta Radziņa un piebilda: “Dzīve šodien notiek viensētās un mazciemos. Nedrīkst to aizmirst, jo tie izzūd, taču kartē iezīmētas visas muižas, tas ir tāds kalpu skatījums.” Kaivēniete Agnese Cau­nīte-Bērziņa secināja: “Pagaidām ainavu plāna izstrādātāju piedāvājums ir ļoti virspusējs.”

Normunds Broks ieteica atbrīvot no apauguma Lielstraupes pils apkaimi, lai izceltos ēku komplekss. “Veismaņmuižas ainavu traucē elektrolīnija. Cēsīs svarīgi redzēt baznīcas torni, nedrīkst aizbūvēt skatu uz to,” sacīja N.Broks.

Izskanēja viedoklis par plānoto autoceļu Garkalne – Alauksts un Līgatne–Asaru ezers–Nītaure rekonstrukciju un seguma maiņu. Domājot par ainavu, izskanēja satraukums, ka nedrīkst ceļus iztaisnot.    “Asaru ceļš 1944.gadā tika nolikts ar šķērsbaļķiem, varbūt arī tagad darīt tāpat,” rosināja Elita Eglīte.

Dace Laiva atgādināja, ka viss novads ir ainavisks, bet ceļu pa Veclaicenes šoseju uz Rīgu nevar salīdzināt ar citiem. Pēc rekonstrukcijas pie Bērzkroga autobraucējam vairs nav elpu aizraujošā skata. Vairs nebraucam pa Vidzemes pauguriem. “Vidzemes ainava beidzas aiz Siguldas, kad apkārtne kļūst industriāla. Apau­gums grāvmalās, mobilo sakaru torņi neizdaiļo ainavu. Kāda tā būs, kad redzēsim VES spārnus?    Zaļā dzelzceļa ainava garlaicīga, abās pusēs krūmi,” savu redzējumu pauda D.Laiva un uzsvēra, ka nevis nedarot, bet apsaimniekojot, būvējot to, kas piemērots, palielinātu ainavu vērtību.
Lai aizsargātu ainavu, izskanēja praktiski ieteikumi. Vecpiebalgā aizsargājamo ainavu apvidū      jābūt ierobežojumiem apmežošanai    un atmežošanai. Lai aizsargātu viensētas,    noteikt ierobežojumus zemes dalīšanai. Pie Āraišu ezera    un Vecpiebalgā vērtīgajās teritorijās    noteikt apbūves augstumu.

Diskusijā vairākkārt izskanēja – ainava kādreiz, ainava šodien. Pēdējās desmitgadēs laukos daudz ir mainījies, vispirms jau saimniekošana, arī dzīvesveids.

Ainārs Amantovs atgādināja, ka iedzīvotājiem, kuri dzīvo kartes baltajos laukumos, apkārt ir  viņu ainava,   ko redz  katru dienu.    “Cik viensētu, tik skatupunktu, tāpat – vai stāvam uz zemes, pakāpjamies uz ķeblīša vai    skatu tornī. VES – attālumā 800 metri vai astoņi kilometri – tāpat būs redzami. Var strīdēties, vai spārni izdaiļo ainavu, bet vispirms jādomā par tiem, kuri tur dzīvo,” viedokli pau­da A.Amantovs.   

K.Dreija pastāstīja, ka jau ir zināms, kur iecerēti VES, un tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums . To izstrādā speciālisti, viņi vērtē arī ainavas. “Tas ir jūtīgs jautājums visā Latvijā. Strādājam vairākās pašvaldībās un redzam,    attieksme ir ļoti dažāda. Ir vietas, kurās uzreiz pasaka – mums vajag naudu, nāciet un būvējiet, lai iedzīvotāji klusē. Ir pašvaldības, kuras skaidri zina, ka negrib redzēt VES savā teritorijā, un meklē ceļus, kā to nepieļaut. Dzīvojam starp kompromisiem, mēģināsim rast labāko risinājumu. Būs inter­aktīvā ainavu karte, redzēsim, kāds izskatās novads. Jāvērtē novads, reģions, jāatrod līdzsvars. Svarīgs arī sociālekonomiskais vērtējums, ne tikai emocionālais,” uzsvēra K. Dreija.

Savs ceļš, tā līkums – vienam,  sava māja uzkalnā ar skatu pāri laukam līdz mežam – otram, skats, braucot uz pagasta centru vai pilsētu, – trešajam. Katram tās ir vērtības, kas veido kopainu, veido  Cēsu novadu.

“Oktobrī būs pieejama inter­aktīvā ainavu karte, kurā katrs varēs iezīmēt sev svarīgās ainaviskās vietas, pievienot aprakstus. Redzējumi, ierosinājumi tiks izvērtēti, ainavu karte papildināta,” uzsvēra M.Jenerte.

UZZIŅAI

Ainavu plāns/plānojums – teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ainavu pārvaldības plāns, kuru izstrādā kā nacionālā, reģionālā vai vietējā teritorijas attīstības plānošanas līmeņa tematisko plānojumu. Tā mērķis – sagatavot ieteikumus ainavu aizsardzībai, atjaunošanai vai jaunu ainavu radīšanai atbilstoši sociāli nozīmīgām sabiedrības vēlmēm un pieprasījumam. Ainavu plānu var izmantot kā pamatojumu finansiālā un cita veida atbalsta plānošanai un koordinēšanai. 

(MK rīkojums Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam.)

Maf Logo 2

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Kā skolās nomainīt krievu valodu

09:09
30.09.2025
8

Ministru kabineta apstiprinātie grozījumi valsts vispārējās vidējās izglītības standartā nosaka, ka no 2026. gada 1. septembra kā otro svešvalodu varēs sākt apgūt tikai kādu no Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvalodu, kuras apguvi nosaka starpvaldību līgumi izglītības jomā. Tādējādi tiks sekmēta ES un EEZ dalībvalstu oficiālo valodu apguve un veicināta […]

Small Girl Thinking About Foreign Phrases

Veido jaunus sociālos pakalpojumus

11:02
23.09.2025
191

Biedrība “Cerību spārni” un sociālais uzņēmums “Visi var” ir uzsākuši darbu, lai Spāres muiža atdzimtu un kļūtu par vietu, kur satiekas cilvēki, idejas un iedvesma. Pirms gada Spāres skolu pievienoja Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolai, bet mācības notika abu skolu ēkās. No šī septembra visi skolēni mācās Raiskumā, ēka Spārē palika tukša. Cēsu novada pašvaldība, uzklausot […]

Spare Soc 2

Meklēt latvietības saknes

17:39
19.09.2025
1432

“Kultūrpiederībā balstītajā nacionālajā identitātē atspoguļojas mūsu attieksme un izpratne: attieksme pret pasauli, vidi, citiem cilvēkiem jeb sociālā dimensija un attieksme pret labklājību jeb ekonomiskā dimensija. Identificēšanās ar nacionālo kultūru rada piederības sajūtu un iespēju piekļūt vērtībās balstītiem cilvēktīklojumiem, kas spēj organizēties un sniegt savstarpēju atbalstu pat kara, pandēmijas vai katastrofas apstākļos,” teikusi    Latvijas Kultūras […]

Piltinkalns1

Kā nodrošina mācības ieslodzītajiem jauniešiem

10:33
19.09.2025
159
2

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (VTDT) no 1. septembra nodrošina izglītību Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem ieslodzītajiem. Līdz šim to darīja Tieslietu ministrijas padotībā esošā Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola, kas no 31. augusta likvidēta. Pēdējos gados aktīvi notiek izglītības iestāžu tīkla sakārtošana. Tā kā izglītības procesa nodrošināšana nav Tieslietu ministrijas funkcija, tika lemts par funkcijas […]

Bullying Happening School Children

Novadnieks. Rakstniecei amatietei Melānijai Vanagai 120

08:50
12.09.2025
133

Par Melāniju Vanagu viņas 120.dzimšanas dienas gadā tiek rakstīts, stāstīts daudz. Novērtēts rakstnieces literārais mantojums, atgādināts skarbais dzīvesstāsts, gara stiprums un lepnums, cieņa pret dzimto vietu, saviem senčiem. Bet vispirms viņa ir amatiete, Amatas krastos izaugusi, briedumā tos izstaigājusi, dokumentējusi. Uzklausījusi un pierakstījusi amatiešu dzīvesstāstus. Melānija Vanaga dzīvo ikviena atmiņā, kuri viņu satikuši. Muzejā krājas […]

Melanija3

Ielu pārbūve turpinās

11:42
29.08.2025
281

Turpinās ielu pārbūve Cēsīs. “Druva” jau rakstījusi, ka tiek īstenoti vērienīgi projekti, kas būtiski mainīs Lapsu ielas posmu no Jāņa Poruka līdz Piebalgas ielai un uzlabos satiksmes organizāciju Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā. Mūsdienīgs būs Vaives ielas posms no Lapsu līdz Kaļķu ielai, kas līdz šim bija ar grants segumu un bieži sliktā stāvoklī, tāpat […]

Iela40

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
4
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
14
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
37
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
42
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
27

Tautas balss

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
5
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
11
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
13
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Āpsis nāk pagalmā

09:59
29.09.2025
18
Saimnieks raksta:

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
27
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
28

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998