Videi draudzīgas izvēles sākas mājās

Ikdienā mēs izmantojam desmitiem dažādu tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu, reti aizdomājoties par to ietekmi uz vidi un mūsu pašu labsajūtu. Tomēr arvien vairāk cilvēku izvēlas risinājumus, kas apvieno efektivitāti ar atbildīgu attieksmi pret dabu. Tieši šādu pieeju īsteno Madonas novada Cesvaines pagasta ģimenes uzņēmums “Baltais lācis”, radot bioloģiski noārdāmus mazgāšanas līdzekļus un ilgtspējīgus mājsaimniecības produktus, kas palīdz samazināt nevajadzīgu patēriņu, nezaudējot tīrības kvalitāti.
Sadarbībā ar Francijas uzņēmumu “La Droguerie” piedāvājumā ir videi draudzīgi sūkļi trauku mazgāšanai, kur mīkstā daļa ražota no celulozes un ir kompostējama, asā daļa no pārstrādātas plastmasas un valriekstu čaulas.
“Baltais lācis” dzima no vienkāršas pārliecības, ka tīrībai mājās nevajadzētu kaitēt dabai. Tas tika dibināts ar mērķi piedāvāt ekoloģiskus, efektīvus sadzīves produktus ikvienam. Ģimenes uzņēmuma dibinātāja Dagnija Lūse Preisa uzsver, ka arvien pieaugoša cilvēku vēlme pēc pārmaiņām ikdienā ir galvenā iedvesma turpināt iesākto.
“Tā bija vienkārši traka ideja, kas ienāca prātā, gaidot jaunāko bērniņu, un rezultējās ar panākumiem, jo šobrīd brīžiem nemaz netiekam galā ar pasūtījumu apjomu! Nevarējām atrast mazgāšanas līdzekļus, kas der mums visiem, tāpēc sākām tos ražot paši. Nu jau vairāk nekā 12 gadus paši sev taisām videi draudzīgu sadzīves ķīmiju, tai skaitā veļas pulveri. Tā nu beigās nolēmām piedāvāt mūsu gadiem noslīpētos produktus arī citiem, paralēli tam vadām konsultācijas un meistarklases, kurās palīdzam arī citiem atrast veidu, kā izveidot savām vajadzībām piemērotāko formulu,” par videi draudzīgu mazgāšanas līdzekļu ražošanas ideju pastāsta D. Lūse-Preisa. “Vēlamies parādīt, ka ilgtspējīgi produkti nenozīmē kompromisu kvalitātē. Ražojam dabai draudzīgus produktus, kuri ir ar augstu efektivitāti, bioloģiski noārdāmi, turklāt pie mums uz vietas tos var iegādāties savā traukā bez iepakojuma. Vēlamies iedrošināt cilvēkus pamēģināt dzīvot videi mazliet draudzīgāk. Ja, piemēram, katru otro mazgāšanas reizi ierasto līdzekļu vietā izmantos ko videi draudzīgāku, tas jau uz pusi samazinās piesārņojumu, būs mazāk plastmasas iepakojuma utt. Tāpat produkcija ir bioloģiski noārdāma. Tā sadalās samērā īsā laikā, neatstājot toksiskus atkritumus.
Videi draudzīga mājokļa kopšana nav tikai modes tendence – tā ir iespēja ikdienā pieņemt pārdomātākus lēmumus. Izvēloties produktus, kas saudzē gan cilvēku, gan apkārtējo vidi, iespējams samazināt ķīmisko vielu nonākšanu dabā un vienlaikus veidot ilgtspējīgākus paradumus. Mazas pārmaiņas ikdienā var radīt lielu ieguvumu ilgtermiņā.”
Dagnija turpina: “Jāteic, ka sākotnēji interesentos vērojama piesardzība, bet pamēģinot ir patīkami pārsteigti par efektivitāti. No tradicionālajiem mazgāšanas līdzekļiem mūsu produkcija, pirmkārt, atšķiras ar sastāvu. Tas ir skaidrs, viegli saprotams. Sastāvā ir tādas vielas kā soda, citronskābe, sāls utt.), bez fosfātiem, hlora un optiskajiem balinātājiem. Otrkārt, atšķiras arī ar ražošanas veidu. Veids, kādā mēs ražojam, ir pēc iespējas videi draudzīgs un izslēdz lieku sastāvdaļu pievienošanu vizuāli vienveidīgam efektam. Ir redzama atšķirība starp komerciāli ražotu pulveri un mūsu ražojumu. Arī ražošanas laikā cenšamies samazināt ietekmi uz vidi. Ražošanai nepieciešamās iekārtas izmanto elektrību, taču pārējos procesus, cik vien iespējams, veicam manuāli. Dokumentāciju glabājam elektroniskā formātā, lieki netērējam resursus, printējot rēķinus, pavadzīmes utt. Ražošanas atkritumu ir ļoti maz. Tos šķirojam atbilstoši to veidam un cenšamies pēc iespējas vairāk izmantot atkārtoti vai nodot pārstrādei. Produktu iepakojumam izmantojam papīra zip lock maisiņus. Šobrīd tas ir optimālākais risinājums, jo iepakojums pasargā pulverveida produktus no mitruma un palīdz saglabāt to kvalitāti. Vienlaikus turpinām meklēt vēl videi draudzīgākus iepakojuma risinājumus, kas nodrošinātu tādu pašu produkta aizsardzību. Iepakojums ir maksimāli minimizēts, lai neradītu liekus atkritumus, vienlaikus nodrošinot produkta kvalitāti un aizsardzību pret mitrumu.”
Runājot par videi draudzīgiem tīrīšanas līdzekļiem, daudzi joprojām ir skeptiski. Nereti valda uzskats, ka tie nespēj tik efektīvi notīrīt netīrumus, dezinficēt virsmas vai tikt galā ar grūti iztīrāmiem traipiem kā tradicionālā sadzīves ķīmija. Šādas bažas ir saprotamas, jo ilgu laiku efektīva tīrīšana tika saistīta ar spēcīgām ķīmiskām vielām un asu smaržu. Taču pēdējos gados videi draudzīgie tīrīšanas līdzekļi ir būtiski attīstījušies, un arvien vairāk pētījumu un lietotāju pieredzes apliecina, ka tie var būt gan efektīvi, gan droši cilvēka veselībai un videi.
“Tiesa, klienti bieži jautā: “Vai tie dabīgie pulveri tiešām mazgās?” Videi draudzīgs līdzeklis mazgā tikpat labi kā parastais, turklāt bez ķīmiska aromāta. Saņemu ziņas sociālo tīklu pastkastītēs, cilvēki priecājas, ka pulveriem tiešām nav nekāda aromāta un mazgā ļoti labi. Piemēram, traukiem nav mazgāšanas līdzekļa piegaršas, kā bija no ierastajiem līdzekļiem. Veļa tīra, un beidzot pārgājusi ādas nieze. Izvēloties videi un cilvēkam draudzīgus mazgāšanas līdzekļus, nav jāmaina līdzšinējie paradumi trauku vai veļas mazgāšanā. Ja līdz šim tika mazgāts ar šķidrajiem mazgāšanas līdzekļiem, tad pirmajā mirklī var būt neierasti lietot tos pulverveidā. Citādi – jāseko līdzi lietošanas instrukcijai. Mūsu produkti ir koncentrēti un paredzēti ilgam laikam, jo jāizmanto tiešām maz. Sociālajos tīklos dalos ar padomiem, iesaku ko pievienot, lai tie kalpotu vēl ilgāk. Tāpat stāstām par to, par ko cilvēki ikdienā varbūt neaizdomājas. Apģērbs, ko velkam, pieskaras mūsu ādai, vielas, ar ko mazgājam, var nonākt tiešā saskarē ar ādu. Mazgājot traukus, daļiņas no mazgāšanas līdzekļa var palikt uz traukiem un, tos lietojot, nonākt mūsu organismā. Ir svarīgi to zināt un izprast, kāds kaitējums var tikt nodarīts,” uzsver D. Lūse-Preisa. “Noteikti jāpievērš uzmanība produkta sastāvam. Gadās redzēt produktus, kur ir īpaši piestrādāts pie iepakojuma noformējuma, lai radītu iespaidu par dabai draudzīgu produktu, taču sastāvs nav videi draudzīgs vai arī par to nav nekādu ziņu ne uz iepakojuma, ne mājaslapā. Ilgtspēja mums nozīmē pieņemt pārdomātus lēmumus ikdienā – radīt kvalitatīvus produktus, samazināt ietekmi uz vidi un domāt par ilgtermiņa, nevis īstermiņa ieguvumiem.
Vēlamies paplašināt videi draudzīgo produktu klāstu, turpināt meklēt vēl ilgtspējīgākus iepakojumu risinājumus un iedrošināt arvien vairāk cilvēku ikdienā izvēlēties videi draudzīgākus produktus. Un patiesi, cilvēki Latvijā kļūst videi draudzīgāki. Turklāt visās paaudzēs, ne tikai jaunieši, kas vēlas ilgtspējīgus risinājumus, arī ģimenes ar maziem bērniņiem, cilvēki ar ādas problēmām, kuras rodas no mazgāšanas līdzekļiem, daudzi meklē dabai un cilvēkam draudzīgākus risinājumus. Daļa pārceļas uz laukiem un saprot, ka tas, ko aizvada kanalizācijā, paliek gruntsūdeņos, arī aka nereti ir netālu. Tipiskākā kļūda, kas tiek pieļauta, ir tā, ka cilvēki lieto pārāk lielas pulvera devas. Nezinu, kur šī ideja radusies, bet bieži dzirdu, ka cilvēki uzskata dabai draudzīgi ir lietot jebkādus šķidros mazgāšanas līdzekļus. Tomēr jāatzīst, ka plastmasas pudele vien jau ir videi ne pārāk draudzīgs materiāls. Mūsu zaļais mērķis ir soli pa solītim, aicinot arī citas ģimenes, izvēlēties arvien videi draudzīgākus risinājumus ikdienā. Ir patiess prieks, ka arvien vairāk cilvēku ikdienā piedomā un izmanto ilgtspējīgus risinājumus. Arī mūsu ģimene videi draudzīgu dzīvesveidu piekopj jau ļoti sen. Pirmkārt, jau paši audzējam daļu pārtikas, ko vien iespējams, iegādājamies no vietējiem zemniekiem, veikalu apmeklējam reizi divās nedēļās, ne biežāk. Izmantojam dabai draudzīgu sadzīves ķīmiju un kosmētiku. Bet ikvienam, kurš vēlas būt videi draudzīgs, iesaku izvēlēties vienu mazu apņemšanos un pie tās pieturēties. Piemēram, doties uz veikalu ar savu auduma maisiņu. Pēc laika pievienot vēl kaut ko. Šādi mazās apņemšanās krāsies un ieradumi nostiprināsies.”
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