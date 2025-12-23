PIESLĒGTIES
Vecās garšas jaunā veidolā – piparkūkas ar vitrāžu

Agnese Leiburga
12:23
23.12.2025
9
PiparkÎkas 4

Kas gan varētu radīt jaukāku un mājīgāku Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu kā piparkūku cepšana.

Protams, veikalos netrūkst visdažādāko mīklu veidu. Tomēr nav jau tik traka arī mīklas pagatavošana pašu spēkiem. Jau vairākus gadus izmantoju pašas atrastu recepti. Piparkūkas garšos brīnumaini gardi gan ceptas uzreiz pēc mīklas uztaisīšanas, gan vēlāk. Jārēķinās, ka no šiem sastāvdaļu daudzumiem mīklas porcija sanāks liela. Jānodrošinās ar gana daudz miltiem (to apjoms receptē nav norādīts) un jārēķinās, ka te gatavās masas pietiks vairākām cepšanas reizēm.

Sastāvdaļas:
200 g medus;
200 g cukura sīrupa;
400 g sviesta;
600 g cukura;
400 g skāba krējuma;
2 olas;
paciņa jeb aptuveni;
2 tējkarotes cepamā;
pulvera;
garšvielas;
milti.

Sīrupu uzvāra, pieliekot medu, sviestu un cukuru, karstam piekuļ daļu miltu, līdz mīkla pašķidra, kuļot atdzesē. Tad pieliek krējumu, olas, garšvielas, miltus un cepamo pulveri. Mīklu mīca uz dēļa vai galda, pakāpeniski pēc vajadzības pievienojot miltus. Taču ar miltiem nevajag pārspīlēt, mīklas masai jābūt mīkstenai. Mīklu pirms cepšanas vismaz uz stundu patur ledusskapī. Pēc tam izrullē, izspiež figūras, liek uz sagatavotas cepamās plāts, apsmērē ar olu un cep mērenā siltumā.

Ja piparkūku radīšanā gribas ieviest ko jaunu, īpaši, ja tās tiek veidotas kopā ar bērniem, interesanta būs šo gardumu cepšana ar vitrāžu lodziņiem. Lai to izdarītu, nepieciešams sagādāt karameles bez pildījuma. Konfektes sasmalcina, vienkāršākais veids – sasit ar kādu smagāku virtuves piederumu. Lai to darītu, ieteicams karameles ietīt tīrā dvielītī, lai drupačas nelido pa gaisu.

Tāpat kā cepot parastās piparkūkas, mīklu izveltnē, ar veidni izspiež vēlamo formu. Taču var plaši ļauties fantāzijai, ar spicu nazīti izgriežot visdažādākos tēlus: sniegavīrus, eglītes un jebko citu. Piparkūkai jābūt palielai, jo tajā jāizveido “lodziņš”. Procesam var pieiet arī vienkāršoti, īpaši, ja darbā iesaista mazāka vecuma bērnus. No mīklas izveido garenus veltnīšus, no tiem veido aplīšus, eglītes un tamlīdzīgi.

Sagatavotās piparkūkas jāliek uz pannas, kas izklāta ar cepampapīru, nederēs vienkārši ietaukota plāts, kā varētu cept parastās piparkūkas. Kad piparkūkas cepšanai sakārtotas, tukšos vidiņus piepilda ar karameļu drupačām un liek krāsnī cepties. Karstumā ledenes izkusīs, veidojot piparkūkām stikla lodziņus. Jāatceras, ka šos cepumus, izņemot no krāsns, kārtīgi jāatdzesē turpat uz pannas, lai stikliņš sastingtu. Ja vēlas veidot eglītē iekaramas piparkūkas, tām pirms cepšanas izspiež vai izgriež caurumiņus, kur ievērt lentīti.

PiparkÎkas 1
Karameles bez pildījuma sadauza mazos gabaliņos.
PiparkÎkas 2
Izveidoto piparkūku tukšajos vidiņos saber karameļu gabaliņus.
PiparkÎkas 3
Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

10:37
28.12.2025
7
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Manta, nāc mājās!

10:37
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Uzspiest “OFF” (izslēgt)

10:35
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Mistika racionālā laukā

12:28
23.12.2025
18
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
32

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
21
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
40
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
36
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
57
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
54
3
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

