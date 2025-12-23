Vecās garšas jaunā veidolā – piparkūkas ar vitrāžu

Kas gan varētu radīt jaukāku un mājīgāku Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu kā piparkūku cepšana.
Protams, veikalos netrūkst visdažādāko mīklu veidu. Tomēr nav jau tik traka arī mīklas pagatavošana pašu spēkiem. Jau vairākus gadus izmantoju pašas atrastu recepti. Piparkūkas garšos brīnumaini gardi gan ceptas uzreiz pēc mīklas uztaisīšanas, gan vēlāk. Jārēķinās, ka no šiem sastāvdaļu daudzumiem mīklas porcija sanāks liela. Jānodrošinās ar gana daudz miltiem (to apjoms receptē nav norādīts) un jārēķinās, ka te gatavās masas pietiks vairākām cepšanas reizēm.
Sastāvdaļas:
200 g medus;
200 g cukura sīrupa;
400 g sviesta;
600 g cukura;
400 g skāba krējuma;
2 olas;
paciņa jeb aptuveni;
2 tējkarotes cepamā;
pulvera;
garšvielas;
milti.
Sīrupu uzvāra, pieliekot medu, sviestu un cukuru, karstam piekuļ daļu miltu, līdz mīkla pašķidra, kuļot atdzesē. Tad pieliek krējumu, olas, garšvielas, miltus un cepamo pulveri. Mīklu mīca uz dēļa vai galda, pakāpeniski pēc vajadzības pievienojot miltus. Taču ar miltiem nevajag pārspīlēt, mīklas masai jābūt mīkstenai. Mīklu pirms cepšanas vismaz uz stundu patur ledusskapī. Pēc tam izrullē, izspiež figūras, liek uz sagatavotas cepamās plāts, apsmērē ar olu un cep mērenā siltumā.
Ja piparkūku radīšanā gribas ieviest ko jaunu, īpaši, ja tās tiek veidotas kopā ar bērniem, interesanta būs šo gardumu cepšana ar vitrāžu lodziņiem. Lai to izdarītu, nepieciešams sagādāt karameles bez pildījuma. Konfektes sasmalcina, vienkāršākais veids – sasit ar kādu smagāku virtuves piederumu. Lai to darītu, ieteicams karameles ietīt tīrā dvielītī, lai drupačas nelido pa gaisu.
Tāpat kā cepot parastās piparkūkas, mīklu izveltnē, ar veidni izspiež vēlamo formu. Taču var plaši ļauties fantāzijai, ar spicu nazīti izgriežot visdažādākos tēlus: sniegavīrus, eglītes un jebko citu. Piparkūkai jābūt palielai, jo tajā jāizveido “lodziņš”. Procesam var pieiet arī vienkāršoti, īpaši, ja darbā iesaista mazāka vecuma bērnus. No mīklas izveido garenus veltnīšus, no tiem veido aplīšus, eglītes un tamlīdzīgi.
Sagatavotās piparkūkas jāliek uz pannas, kas izklāta ar cepampapīru, nederēs vienkārši ietaukota plāts, kā varētu cept parastās piparkūkas. Kad piparkūkas cepšanai sakārtotas, tukšos vidiņus piepilda ar karameļu drupačām un liek krāsnī cepties. Karstumā ledenes izkusīs, veidojot piparkūkām stikla lodziņus. Jāatceras, ka šos cepumus, izņemot no krāsns, kārtīgi jāatdzesē turpat uz pannas, lai stikliņš sastingtu. Ja vēlas veidot eglītē iekaramas piparkūkas, tām pirms cepšanas izspiež vai izgriež caurumiņus, kur ievērt lentīti.
