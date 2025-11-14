PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 17. novembris
Vārda dienas: Hugo, Uga, Uģis
Uzmanoties no kritienu riska

Agnese Leiburga
19:10
14.11.2025
Kruķa radzes.

“Saskaņā ar Pasaules Veselības Organizācijas datiem, katru gadu tiek reģistrēti 37,3 miljoni kritienu, kas ir pietiekami smagi, lai persona vērstos pēc medicīniskās palīdzības. Tuvojas gada tumšākais gadalaiks – ziema, kad kritienu riskiem ir jāpievērš īpaši liela uzmanība. Ceļi kļūst slideni, ielas ir apledojušas, šie un daudzi citi faktori palielina kritienu risku senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem,” uzmanību vērš medicīnas centra “Protezēšanas un ortopēdijas centrs” (POC) sertificēta ergoterapeite Elza Sebre.

Gan viņa, gan fizioterapeiti uzsver, ka pirmām kārtām un galvenokārt būtu nepieciešams rūpēties par atbilstošiem apaviem. “Tiem būtu jābūt ērtiem, ar neslīdošu zoli, atbilstoša izmēra (nav par lielu), vēlams zemiem papēžiem. Mūsdienās ir pieejamas īpaši izstrādātas ziemas radzes, ko var uzlikt apaviem, lai nodrošinātu pretslīdes funkciju un mazinātu kritienu risku, šīs radzes jūtami uzlabo saķeri ar sniegu un ledu,” iesaka Elza Sebre.

Vēl ergoterapeite paskaidro, ja personai ir pārvietošanās grūtības, samazināts līdzsvars, kustību koordinācijas traucējumi, tad ieteicami būtu dažādi pārvietošanās palīglīdzekļi, ko personai individuāli var piemeklēt speciālists. “Vienam būs ieteicams spieķis, citiem elkoņa kruķi, vēl kādam – rollators,” teic Elza. Ergoterapeite arī pastāsta, ka spieķiem un elkoņa kruķiem ziemas periodā ir pieejami īpaši izstrādāti ziemas uzgaļi, ko var iegādāties arī medicīnas preču veikalā “www.veikals.poc.lv”. Šie uzgaļi ir ļoti dažādi – ar vienu vai vairākiem dzelkšņiem – un ir īpaši ieteicami tad, kad ceļi, ielas ir apledojušas. Kā lielisks papildinājums spieķiem noteikti ir arī spieķu apgaismojums, to ir iespējams pievienot spieķim atsevišķi vai iegādāties spieķi, kam tāds jau ir iestrādāts rokturī.

“Noteikti būtu jāpievērš uzmanība savam veselības stāvoklim. Īpaši svarīga ir redze. Ja personai ir redzes traucējumi un ārsts ir rekomendējis brilles, tad tās noteikti ir jālieto. Jārūpējas, lai ziemas periodā tās neaizsvīst, arī tas var palielināt kritienu risku. Būtu vēlams veikt arī profilaktiskus pasākumus, kas var mazināt kritienu risku: regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, veikt vingrinājumus līdzsvaram. Šeit var palīdzēt fizioterapeita apmeklējums. Ja arī ir gadījusies kritiena trauma, tad svarīga ir pareiza atkopšanās pēc tās. Rehabilitācijas ārsts izstrādās atbilstošu ārstēšanās programmu, lai pēc iespējas veiksmīgāk atjaunotu kustību brīvību un atkal varētu baudīt pastaigas svaigā gaisā,” par savu fizisko mundrumu rūpēties aicina ergoterapeite.

Arī fizioterapeites Laura Dzepuka un Karīna Dzilna uzsver, ka, pirmkārt, būtu svarīgi izmantot ziemai piemērotus apavus — tādus, kam ir protektors vai neslīdoša zole. Var izmantot arī speciālas gumijas uzlikas uz apaviem, kurām parasti ir neslīdoša zole vai iestrādātas radzes.

“Atbilstoši apavi laikapstākļiem ir ļoti svarīgi, jo, lai cik labi attīstīts ir līdzsvars, šis būs nozīmīgs faktors pie tā saglabāšanas, lai pēdai ir pilnvērtīga iespēja pielāgoties virsmai, svars ir proporcionāli sadalīts uz abām pēdām balsta fāzes laikā. Šādi cilvēks var sajust potenciāli nestabilāku virsmu un uzmanīties,” akcentē Karīna.

“Jāpiedomā pie pārvietošanās palīglīdzekļiem, piemēram, spieķa vai staigāšanas rāmja. Ja tādi tiek izmantoti, arī tiem ieteicams sagādāt uzgaļus ziemai, kas nodrošina labāku saķeri ar zemi,” iesaka Laura.
Savukārt Karīna domā, ka palīglīdzekļus vajadzētu izmantot tikai gadījumā, ja tādi tiek lietoti visu laiku ikdienā, citādi pēc tam varētu rasties psiholoģiskas problēmas no tā atteikties. Viņa drīzāk rekomendē vairāk nostiprināt savas fiziskās spējas un ķermeņa stāvokli visa gada periodā.

“Ne vienmēr mēs varam kontrolēt slīdēšanas faktoru, tāpēc ieteiktu trenēt līdzsvaru, kas ir arī mūsu aizsargreakcija, kad ķermenis, jūtot, ka nevar saglabāt vertikālu stāvokli esošajos apstākļos, automātiski ieņems pozīciju ar lielāku atbalsta laukumu un punktiem attiecībā pret virsmu. Ja kustību koordinācija netiek trenēta, kļūstot vecākam, tad ķermenim ir grūtāk sagrupēties, lai saglabātu līdzsvaru. Spēka un mobilitātes treniņi ļoti palīdz traumēšanās riska mazināšanai,” uz fizisku sevis trenēšanu aicina fizioterapeite Karīna. Viņa paskaidro: “Mobilitāte pasargās no sastiepumu gūšanas riska, jo struktūras spēja pielāgoties kustību apjomam paslīdēšanas gadījumā ir labāka. Arī spēka treniņi ir nozīmīgi. Jo spēcīgāki muskuļi un lielāka muskuļu masa, jo vairāk pasargās no lūzuma riska, un tas ir kā dabīgs aizsargs no tieša trieciena.”

Savukārt Laura vēl rosina: “Iespēju robežās iesaku izvēlēties drošākus maršrutus, piemēram, notīrītas vai nokaisītas ietves. Jāizvairās no slideniem pakāpieniem parkos un pie ēku ieejām. Ja iespējams, jāizmanto margas papildu atbalstam. Iestājoties tumšajam laikam, jāatceras arī par redzamību — tas nozīmē gan pievienot apģērbam atstarojošus elementus, gan izvēlēties labāk apgaismotas ietves, lai varētu saskatīt, kur tiek sperts nākamais solis. Ja dodaties ārpus mājas viens, vēlams ņemt līdzi uzlādētu mobilo telefonu, kas atrodas “pa rokai”, lai ārkārtas gadījumā būtu iespēja sazvanīt tuviniekus. Ziemas sākšanās nebūt nenozīmē, ka viss laiks jāpavada iekštelpās, taču jāpievērš papildu uzmanība savai drošībai un dienās, kad ziņās stāsta par apledojumu uz ceļiem, vēlams izvairīties no lieka riska un pagaidīt, līdz ietves būs sakoptas.”

Saistītie raksti

Virsnieka gods nav tikai vārdi

19:20
14.11.2025
26

Novembris. Latvijai īpašais mēnesis, kad patriotiskās jūtas izviļņojas publiskajā telpā sarkanbaltsarkanās krāsās, citos nacionālos simbolos un latvju zīmēs. Atceramies un godinām vēsturi. Šķiet, paaudzei, kas piedzīvojusi padomju okupācijas laikus, šis mēnesis ir vēl īpašāks. Tā Latvijas valstiskumu, cilvēkus, kuri par to cīnījās, latviešu karavīru godināšanu izjūt dziļi un to apzinās arī kā savas iekšējās brīvības […]

Krievins Evalds12

Ada zeķes ukraiņiem un dodas garās pastaigās

19:15
14.11.2025
25

Kopš kara sākuma Ukrainā multiplās sklerozes biedrība “MSs Cēsis” ikvienu aicina adīt zeķes, lai tā palīdzētu Ukrainas karavīriem frontē. Dziju biedrībai ziedo “Limbažu Tīne”, bet pieteikties adīt zeķes var ikviens, kurš jūt aicinājumu. Viena no adītājām ir deviņdesmitgadīgā cēsniece Lidija Jonāne, kurai ne tikai padodas brīnišķīgu zeķu adīšana, bet ir arī lieliska humora izjūta un […]

Sen Zekes (2)

Dažādi raksti

19:00
14.11.2025
7

Svētku pabalsts politiski represētām personām Novembrī Cēsu novada pašvaldība, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu datu apstrādes departamenta ziņām, Cēsu novadā deklarētām politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem izmaksā svētku pabalstu 75 eiro apmērā, informē Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vita Pleševnika. Šogad pabalstu saņems 256 cilvēki. Pabalsts tiek ieskaitīts […]

Arvien kustībā – Juris Kokins

08:14
24.10.2025
293

Vai novērtējam tik būtisko vajadzību būt kustībā un svaigā gaisā? Ne vienmēr. Taču cilvēki, kas savu dzīvi saistījuši ar sportu, ar aktīvām nodarbēm dabā, saglabā darbīgumu un dzīvesprieku arī seniora gados.Juris Kokins ir pazīstams novadniekiem, kas nodarbojušies un nodarbojas ar sportu. Viņu zina jaunā paaudze, kam Juris, Jaunsardzes instruktors, rīkoja pārgājienus, nometnes, mācīja militāras iemaņas […]

Juris Kokins 1

Saudzēt acis rudenī

08:10
24.10.2025
41

Rudenī līdz ar tumšāka laika iestāšanos vairāk jāpiedomā, kā saudzēt acis, tās lieki nepārpūlot. Cēsu klīnikas oftalmologs Dāvis Raščevskis “Druvai” pastāstīja, kam tumšajā sezonā vairāk pievērst uzmanību, rūpējoties par redzi, kādi simptomi jāpamana un cik bieži nepieciešams apmeklēt acu ārstu. Acis regulāri jāmirkšķina Seniori daudz lasa, darina rokdarbus, min krustvārdu mīklas. Tas prasa koncentrēšanos, tāpēc […]

Closeup Side Portrait Of White Elderly Woman's Eyes

Galdā ķirbji un burkāni

08:01
24.10.2025
40

Nītaurietes Ingrīdas Vītiņas ikdienas rūpes ir mazbērni. Pēc skolas jāsagaida mājās ar pusdienām, jāpacienā ar kādu gardu našķi. “Pieskatu mazbērnus un eksperimentēju virtuvē,” ar smaidu teic nītauriete. Interese par kulināriju un konditoreju viņai jau no skolas laikiem. Tad recepšu grāmatu bija maz. Ingrīda antikvariātos pirka poļu, vācu, čehu pavārgrāmatas, žurnālus un ar vārdnīcas palīdzību atšifrēja rakstīto. […]

Top View Pumpkin Carrots

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
10
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
30
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
64
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
33
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
32

Tautas balss

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
15
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
27
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
25
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
33
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
21
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

