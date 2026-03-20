Satiekas, lai gatavotu. Gatavo, lai satiktos

Senioriem ir svarīgi satikties, parunāties, socializēties, to seniori uzsver ikvienā sarunā. Bet parasti tikšanās nav vienkārši parunāšanās, tā piepildīta ar jēgpilnu darbību, viena no tām – ēst gatavošana.
Biedrībā “Cēsu pensionāri” kulināru kopas “Čillītes” 20 dāmas satiekas reizi mēnesī. Otro gadu to vada Anda Asme. Savukārt Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas kulinārijas pulciņš no septembra līdz maijam kopā sanāk divas reizes mēnesī. To vada Ludmila Zlotiņa.
Anda Asme pastāsta, ka viņai vienmēr paticis gatavot ēst, tas bijis vaļasprieks visa mūža garumā, tāpēc labprāt arī vada “Cēsu pensionāru” kulinārijas kopu. Viņa teic, ka būtiska ir arī iespēja visām satikties un arī (pasmaida) patrīt mēles: “Ir prieks, ka cilvēki nāk ārā no mājas, nepaliek četrās sienās. Senioriem tā ir lielākā problēma – ja neiet viens pie otra, tad paliek vieni. Bet biedrībās, arī “Cēsu pensionāros” ir dažādas iespējas būt sabiedrība. Ne visi seniori var atļauties aiziet uz teātri, koncertu, bet te katrs var darboties. Un skaidrs, ka neviens nevar iztikt bez ēšanas, turklāt – jo garšīgāk, jo labāk.”
Lai darbošanās ritētu raitāk, biedrība, izmantojot kāda projekta konkursa atbalstu, iegādājusies virtuves kombainu. Kulinārijas pulciņa vadītāja atzīst, ka tagad daudz vieglāk taisīt dažādus salātus. “Cenšamies nestāvēt uz vietas, bet gan attīstīties,” teic A. Asme.
Tikšanās reizē parasti gatavo zupu vai otro ēdienu un desertu. Tā 20. martā atbilstoši pavasarim un saulītei izvēlēta zeltainā oga – ķirbis, no kura taps ķirbju biezzupa un ķirbja kēkss.
Idejas, ko izraudzīties ēdienkartei, dalībnieces apspriež kopā, dalās receptēs, kas noskatītas internetā, atrastas kādā žurnālā vai ieraudzītas “Whatsapp” grupiņā. Piemēram, A. Asme izmanto arī mammas pierakstus. Mamma bija skolotāja, ir apkopojusi receptes ēdieniem, ko var pagatavot 45 minūtēs. “Kladītes regulāri pārlapoju, atrodu idejas,” atklāj pulciņa vadītāja. Kolektīvā ir arī pārtikas tehnoloģe, viņa palīdz izrēķināt, cik daudz katru produktu vajadzēs, un tad dalībnieces savā starpa sadala, ko kura nopirks.
Top arī sezonālie ēdieni. Tā reiz izmēģināti smūtiji, lai saprastu, kāds būs rezultāts. “Bija izcili. Spināti deva skābenu garšu, kalē kāposti skaistu, neierastu krāsu. Vienīgi par porciju, kurai pielikām mārrutkus, secinājām – dzert var, bet otrreiz tā vairs netaisītu,” ar smaidu secina A. Asme.
“Čillītes” vadītāja secina, ka, neskatoties uz dažādiem eksperimentiem, lielas vilšanās nav bijušas. “Mums tāpat kā mājās gadās visādi, bet būtībā viss sanāk, esam gatavojušas gan pildītas kotletes, gan cepelīnus, gan mīkstās piparkūkas, gan kārtainas kūkas,” pastāsta A. Asme. Viņa arī padalās, ka seniorei, kura vairs nevar piedalīties nodarbībās, galarezultāts tiek aizvests uz mājām.
Kad “Druva” viesojās Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas kulinārijas pulciņā, vairāk nekā desmit dāmas gatavoja kartupeļu un maltās gaļas sacepumu, salātus un bubertu ar ķīseli.
L. Zlotiņa bijusi šefpavāre, strādājusi gan slimnīcā, gan zupas virtuvē, arī dažādās kafejnīcās un restorānos. “Esmu priecīga turpināt dalīties savās zināšanās, cilvēki arī zina, ka klāju galdus, turpina aicināt palīgā. Arī biedrībā uz svētkiem vienmēr parūpējamies par skaistu galda klājumu ar svētku ēdienu,” pastāsta pulciņa vadītāja. Arī šeit top gan zupas, gan salāti, gan kāds saldais. Neviens ēdiens neatkārtojas, vienmēr tiek pamēģināts kaut kas jauns – ja zupa, tad ar jaunu sastāvdaļu, tāpat pankūkas. Tāpat savu reizi tiek prātots par produktiem, kas ir lētāki, bet no kā izdodas gardi ēdieni.
Ko gatavot, pulciņā izlemj kopā, ieskatās arī senču receptēs, kur atrodami aizmirsti, bet ļoti gardi ēdieni, tāpat arī cittautu virtuvē. Un jauniegūtas vai atsvaidzinātas zināšanas katrai kundzei noder arī, gatavojot maltīti mājās.
Katrā sanākšanas reizē tiek sveikti jubilāri. Tieši marta sākumā dzimšanas dienu svinēja pulciņa vadītāja L. Zlotiņa, kurai dalībnieces teica sirsnīgu paldies, sakot, ka Ludmila veido skaistu dzīves grāmatu un pulciņa dalībnieces ir priecīgas būt daļa no tās.
