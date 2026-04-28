Trešdiena, 29. aprīlis
Vārda dienas: Gundega, Terēze
Pie galda aicina Ieriķu gardēžus

Agnese Leiburga
22:22, 28. Apr, 2026

Ēdienkarte vispirms! Pirms sēšanās pie galda Biruta un Vineta (no kreisās puses) klātesošos iepazīstināja ar pašu pagatavotajiem ēdieniem. FOTO: Agnese Leiburga

Ieriķu paaudžu kopas dalībnieki parasti tiekas reizi mēnesī, šoreiz tikšanās bija īpaši garšīga. Tā notika ar nosaukumu “Gardēžu tikšanās Ieriķos”. Tajā galveno saimnieču lomu bija uzņēmušās Biruta Kovaļčuka un viņas meita Vivita. Viņas bija sarūpējušas dažādas interesantas uzkodas, īpaši gardus salātus, kā arī kafijas un biezpiena saldo ēdienu.

Ar ciemakukuli uz Ieriķu staciju, kur 19. aprīlī notika pasākums, nāca arī citi tikšanās dalībnieki, lai nogaršotu cits cita atnesto, dalītos ar receptēm un savstarpēji iedvesmotos. Notikumu papildināja arī koklētāju no Līgatnes uzstāšanās un kopīga dziedāšana viņu pavadībā.

Biruta Kovaļčuka “Druvai” pastāsta, ka Ieriķos ieprecējusies no Amatas un dzīvo tur kopš 1974. gada. Šajā dienā viņa ar meitu pasākuma dalībniekus sagaidīja ar dažādiem interesantiem ēdieniem. Viņa atzīst: “Kad apprecējos, galīgi nepratu gatavot. Nu, tikai varbūt kaut kādas pašas pamata lietas.” Biruta pastāsta, kā pamazām apguvusi ēst gatavošanu, šo to aizguvusi no vīramātes, pārējo iemācījusies no dažādām pavārgrāmatām.

Saldi! Birutai padodoties saldie ēdieni. Top šīs reizes gardums no biezpiena un kafijas.
FOTO: Agnese Leiburga


Ikdienas darbs gan viņai nav bijis saistīts ar ēdiena gatavošanu. Kopš 1980. gada līdz pat pensijai viņas darbs bijis saistīts ar dzelzceļu, šajā nozarē aizvadīti 40 gadi. Ieriķiete atzīst, ka pensijā nepavisam neesot garlaicīgi. “Man ir divas siltumnīcas, trīs lecektis un liels zemes gabals, kas jāapstāda.”

Savukārt meita Vivita pasākuma dalībniekiem atklāj, ka gana ilgi darbojusies skaistumkopšanas jomā, bet pašlaik strādā zobārstniecībā par administratori. Viņa gan savulaik esot apguvusi pavāra profesiju, varbūt tieši tādēļ ēdienu gatavošana pieder pie viņas vaļaspriekiem. Klātesošajiem Vivita atzīst, ka no mammas pamatā esot apguvusi desertu gatavošanu. “Manējie ēdieni ir gaļa un salāti, bet saldie labāk izdodas mammai,” teic Vivita.

Dāvināt prieku! Katrs viesis dāvanā no Birutas saņēma smaržīgu ziepju gabaliņu.
FOTO: Agnese Leiburga

Grezni un bagātīgi! Pasākumā “Gardēžu tikšanās Ieriķos” galds gluži kā kāzām domāts.
FOTO: Agnese Leiburga

Pasākumu īpašu padarīja pieaicinātie mūziķi – koklētāji no Līgatnes.
FOTO: Agnese Leiburga
Iveta Rozentāle

Ķīmija, kuru labprātīgi paši uzņemam

23:31, 28. Apr, 2026
Sallija Benfelde

Valsts šūpošana

23:30, 28. Apr, 2026
Sallija Benfelde

Pretrunīgā Krievija

14:54, 23. Apr, 2026
Agnese Leiburga

Pret masalām domu spēks nepalīdz

14:54, 22. Apr, 2026
Sarmīte Feldmane

Ko ietver samērības robeža   

16:43, 20. Apr, 2026

Tautas balss

Izskatās neglīti, jāsakopj

23:32, 28. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis kopumā ir sakoptas, ikdienā nav redzams, ka zemē mētājas atkritumi. Tomēr, ejot pa Akmens […]

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Kā to savienot

16:45, 21. Apr, 2026
Lasītāja raksta:

“Sekoju, kā novadā darbojas iedzīvotāju padomes. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka tajās darbojas pašvaldībā strādājošie. […]

Priecē krokusu stādījumi

16:45, 20. Apr, 2026
Seniore A. raksta:

“Diemžēl iznāk bieži vērsties pie ārstiem, apmeklēt Cēsu klīniku. Tomēr tagad, pavasarī, ar prieku noskatos, […]

