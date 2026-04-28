Pie galda aicina Ieriķu gardēžus

Ieriķu paaudžu kopas dalībnieki parasti tiekas reizi mēnesī, šoreiz tikšanās bija īpaši garšīga. Tā notika ar nosaukumu “Gardēžu tikšanās Ieriķos”. Tajā galveno saimnieču lomu bija uzņēmušās Biruta Kovaļčuka un viņas meita Vivita. Viņas bija sarūpējušas dažādas interesantas uzkodas, īpaši gardus salātus, kā arī kafijas un biezpiena saldo ēdienu.
Ar ciemakukuli uz Ieriķu staciju, kur 19. aprīlī notika pasākums, nāca arī citi tikšanās dalībnieki, lai nogaršotu cits cita atnesto, dalītos ar receptēm un savstarpēji iedvesmotos. Notikumu papildināja arī koklētāju no Līgatnes uzstāšanās un kopīga dziedāšana viņu pavadībā.
Biruta Kovaļčuka “Druvai” pastāsta, ka Ieriķos ieprecējusies no Amatas un dzīvo tur kopš 1974. gada. Šajā dienā viņa ar meitu pasākuma dalībniekus sagaidīja ar dažādiem interesantiem ēdieniem. Viņa atzīst: “Kad apprecējos, galīgi nepratu gatavot. Nu, tikai varbūt kaut kādas pašas pamata lietas.” Biruta pastāsta, kā pamazām apguvusi ēst gatavošanu, šo to aizguvusi no vīramātes, pārējo iemācījusies no dažādām pavārgrāmatām.
Ikdienas darbs gan viņai nav bijis saistīts ar ēdiena gatavošanu. Kopš 1980. gada līdz pat pensijai viņas darbs bijis saistīts ar dzelzceļu, šajā nozarē aizvadīti 40 gadi. Ieriķiete atzīst, ka pensijā nepavisam neesot garlaicīgi. “Man ir divas siltumnīcas, trīs lecektis un liels zemes gabals, kas jāapstāda.”
Savukārt meita Vivita pasākuma dalībniekiem atklāj, ka gana ilgi darbojusies skaistumkopšanas jomā, bet pašlaik strādā zobārstniecībā par administratori. Viņa gan savulaik esot apguvusi pavāra profesiju, varbūt tieši tādēļ ēdienu gatavošana pieder pie viņas vaļaspriekiem. Klātesošajiem Vivita atzīst, ka no mammas pamatā esot apguvusi desertu gatavošanu. “Manējie ēdieni ir gaļa un salāti, bet saldie labāk izdodas mammai,” teic Vivita.
Komentāri