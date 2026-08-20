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Ļaušanās izjūtai gan gurķu skābēšanā, gan lāceņu vārīšanā

Līga Salnite
02:35, 21. Aug, 2026

Vienkārši, bet garšīgi bezgala. Zaubēniete Agra Kubiņeca teic — viņas sālītos gurķus ar garšaugiem iecienījusi pašas ģimene un nu jau arī citi novadnieki.

It kā jau gurķu likšana burkās un ogu savārīšana ziemai nešķiet nekas īpašs — teju katrā mājā viens vai otrs darīts un, protams, arī baudīts. Tomēr ik pa laikam ir vērts palūkoties apkārt, ko šādā mājas saimniekošanā dara tuvāki un tālāki kaimiņi.

Varbūt atrodas kāda ideja savas receptes papildināšanai un jaunu garšu noķeršanai. “Druva” uzrunājusi Zaubes senioru biedrības “Sidrabozols” aktīvu dalībnieci Agru Kubi­ņecu. Biedrība ik gadu ar savu dalībnieku sarūpētajiem gardumiem piedalās Zaubes savvaļas kulinārajā festivālā. A. Kubiņeca gan sakās vēl domājam, vai un ar kādu ēdienu šoreiz piedalīties degustāciju sacensībās 10. septembrī, bet viņa labprāt padalās ar savas ģimenes un nu jau arī plašāka ļaužu loka pārbaudītām vērtībām, no kurām viena ir viņas fermentētie jeb sālītie gurķi. Viņa nosauc dažādus garšaugu, tostarp piparus, ķiplokus, ķiršu lapas, bet kā iecienītāko niansi atzīst ozola lapu vai pat zariņa ielikšanu katras burkas apakšā, kā arī katrai burkai pašā augšā pa “riktīgai mārrutka lapai”. Tiesa, ar ozola lapām arī nedrīkstot pārspīlēt — tās gurķiem piešķirot krietnu rūgtumu. Kopumā gurķu sālīšanu viņa vērtē kā ļoti vieglu darbiņu, kas vēlāk sniedz lielu baudu un gandarījumu, turklāt šajā procesā pat nav tik laikietilpīgās konservējuma pasterizēšanas. Arī sāli sālījuma pagatavošanai viņa liekot pilnībā pēc izjūtas, nesekojot precīzam daudzumam, taču pēc avīzes lūguma teic — parasti aptuveni divas ēdamkarotes sāls uz litru ūdens.

Otra Agras ziemas krājumu obligātā daļa ik gadu esot lāceņu “zaptīte” — tās varot salasīt Bērzu purvā un vēl vienā purvā uz Nītaures pusi. “Ja kādu gadu nav atrodamas lācenes, tad man šķiet — tā nav bijusi īsta vasara!” Viņa atzīst pēdējo desmitgažu jaunieveduma — ievārījuma cukura — sniegtās priekšrocības, jo iepriekš ievārījumam nācies gan pievienot krietni vairāk cukura, gan ievērojami ilgāk vārīt, ogas sarāvušās teju līdz kauliņiem un ievārījums bijis samērā šķidrs. Tagad viņa kombinējot gan parasto, gan ievārījuma cukuru un rezultāts esot brīnišķīgs.

Kopumā, vērtējot šo gadu savā dārzā, Agra teic — viss saaudzis lieliski un pietiekot gan pašiem, gan bērniem un vēl citiem, ko piedāvāt. Ar neviltotu prieku un gandarījumu kundze piemin kādu ģimeni, kas pēc iepriekšējos gados nobaudītiem Agras gurķiem speciāli braukuši pie viņas, lai nopirktu kādu sālījuma burku.

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