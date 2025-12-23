Laime visu mūžu darīt to, kas patīk

Ziemassvētkos kora dziedājums baznīcā skan pārlaicīgi. Visiem zināmās svētku dziesmas, kuru džingli decembrī dzirdami vai katrā veikalā, atgūst savu patieso veidolu – slavinājumu brīnumam, kas stiprina cilvēka dvēseles spēku. Kordiriģents Ēriks Derums, raiskumietis un cēsnieks, saka, ka kori ar atdevi un prieku koncertē baznīcās un izdzied pašiem dziedātājiem un klausītājiem pazīstamas melodijas.
Laiks ap Ziemassvētkiem un gadu miju ir arī Ē. Deruma tagad un iepriekš vadīto koru, arī draugu kolektīvu tikšanās, lai kopā priecētu klausītājus un pēc tam svinētu svētkus savā lokā. “Reti ir svētki, kad neesmu darbā. Tas ir jauki, jo varu svētkos priecēt cilvēkus,” atzīst diriģents un pastāsta, ka aizgājis pensijā, vada tikai trīs korus un tagad ir laiks arī savai lauku mājai. Iekopjot un uzturot no vectēva mantoto saimniecību, pietiek darba vasarā un ziemā, un tā reizē ir lieliska fiziska atslodze. Taču profesionālā darbība, darbs ar koriem, ir un paliek svarīgākais. “Esmu tas laimīgais cilvēks, kurš visu mūžu dara to, kas patīk. Diriģēšana man nesagādā pūles, bet baudu,” atklāj Ē. Derums.
“Vai zināt diriģentu, kurš teiktu – Es nevaru! – un būtu noguris? Protams, mūža nogalē augums sakrītas, bet, kamēr vien var, arī ļoti cienījamā vecumā strādā,” saka koru diriģents, raiskumietis Ēriks Derums un atzīst: “Nedomāju par to, kas būs, dzīvoju šodienai, un šodien ir labi. Paredzēt, kas būs pēc desmit, divdesmit gadiem – tādu spēju man nav.”
Ēriks vada Smiltenes kori “Pakalni” un Trikātas pagasta kori, ir diriģents vīru korim “Silvicola”. Trīs mēģinājumi nedēļā, tiem jāgatavojas un jābūt arī fiziski možam. “Roku kustināšana, stundas, stāvot kājās, dod rūdījumu,” bilst diriģents.
Ziemassvētku laiks kopš Atmodas izskan šo svētku dziesmās. “Ziemassvētku koncerti daudziem patīk. Tie nav iedomājami bez “Klusa nakts, svēta nakts”, “Jūs, bērniņi, nāciet”, “Tu mazā, klusā Betlēme” un citām labi pazīstamām dziesmām. Kori labprāt dzied baznīcās, arī dievkalpojumos,” stāsta Ēriks. Ziemassvētku vakarā Trikātas baznīcā dziedās viņa vadītais koris, bet Otrajos Ziemassvētkos “Pakalni” kopā ar pilsētas dziedošajiem kolektīviem ar svētku muzikālu noskaņu piepildīs Smiltenes baznīcu. Savulaik, kad Ēriks vadīja Cēsu “Beverīnu”, vairāku gadu garumā bija tradīcija Ziemassvētku vakarā dziedāt Āraišu baznīcā.
Ziemassvētku dziesmas Ērika vadītajos koros skanēs vēl 10. janvārī, kad Trikātā pulcēsies visi viņa vadītie kori. Tā jau ir daudzu gadu tradīcija. Kad diriģentam bija septiņi kori, bija, ko turēt, lai visi skanētu un priecētu citus. Pēdējos gados uz šo jauko koncertu tiek aicināti gan Ērika iepriekš vadītie kori, gan draugu kolektīvi. “Ziemassvētku dziesmas ir tik skaistas, gribas tās izdziedāt visiem kopā, pēc koncerta lustīgi pavadīt vakaru,” saka Ēriks Derums.
“Reti ir svētki, kad neesmu darbā. Tas ir jauki, jo varu svētkos priecēt cilvēkus. Neuzskatu, ka būtu atrauts ģimenei. Visi to ir pieņēmuši. Ja vēlas, sieva brauc līdzi uz koncertiem. Sandra savulaik dziedāja “Beverīnā”, kora mūzika viņai tuva,” pastāsta Ēriks.
Koris kā ģimene
Kori visā Latvijā intensīvi gatavojas Raimonda Paula dziesmu svētkiem ”Manai Dzimtenei”. Diriģents vērtē, lai arī jāapgūst daudzas ļoti pazīstamas dziesmas, repertuārs nav vienkāršs, teju 20 dziesmas. Jaunais komponists Jānis Ķirsis tām radījis sarežģītus aranžējumus.
“Trikātā visu laiku esmu strādājis viens, tagad būs arī kormeistars. “Pakalnos” pienākuši jauni dziedātāji, arī cienījamas kundzes. Manos koros dzied nopietna vecuma cilvēki. Lielākā daļa dziedājuši visu mūžu, ir arī tādi, kuri pievienojas, kad jau pensijā, jo ir laiks mēģinājumiem. Kā cilvēki iesaistās korī? Ir daudz vientuļu, kaimiņš uzrunā, pastāsta, uzaicina, ka kopā varēs iet uz mēģinājumu. Cilvēks atnāk, iepatīkas sabiedrība. Īpaši pēdējos gados daudzi saka, ka korī jūtas kā ģimenē, ka visi ir savējie. Koris ir sava sabiedrība. Pēc darba arī atslodze, kad nav jādomā par problēmām, bet notīm. Tiesa, neteikšu, ka visos koros un vienmēr tā bijis. Ja kādiem koristiem ir ambīcijas, gribas izcelties starp citiem, būt pārākiem, kolektīvā veidojas cits klimats.
Par to, ko dziedāšana dod veselībai, jau izteikušies dakteri. Bet tā ir, ka matemātiķis teiks, ka dzīvē svarīgākā ir matemātika, ķīmiķis, ka ķīmija, bet mūziķis, ka mūzika, taču ir vajadzīgs viss. Man kori uztur možu garu. Dziedātāji ir ar un ap mani, esam kopā,” pārdomās dalās diriģents Ē. Derums un uzsver, ka, nenoliedzami, katram koristam ir mērķis būt Dziesmu svētkos. “Pirms svētkiem un svētkos ir pacēlums tautā, un katrs jūtas kā daļa lielā kopkora. Kurš reiz bijis Mežaparkā, gaida piecus gadus, lai tur nokļūtu atkal,” saka Ēriks un atgādina kora “Paklani” moto: “Dziedam no sirds, un mūsu sirdis atvērtas visiem!”
Vairāk nekā pusgadsimtu
Ēriks Derums ar kora mūziku saistīts jau 53 gadus. 1972. gadā, mācoties Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā, pedagoģe Līga Priedīte Ērikam Derumam un Ērikam Kravalim uzticēja Vecpiebalgas kori, un tā cauri gadu desmitiem Ē. Derums ir koru priekšā. Kopā ar dziedātājiem mēģinājumos, koncertos, saviesīgos pasākumos.
“Kā visiem sava laika jauniešiem, ja pēc vidusskolas netika augstskolā, bija jāiet armijā. Kad atgriezos, Līga Priedīte uzstāja, ka jāiet dziedāt pie Imanta Kokara “Beverīnā”. Tad iestājos konservatorijā. Materiālie apstākļi vienmēr bijuši pieticīgi, tādēļ jau studiju laikā strādāju – vadīju vīru ansambli, biju kormeistars,” jaunības gados atskatās Ē. Derums. Tad ceļš uz vairākiem gadiem aizveda uz Limbažiem. Pēc studijām viņš kļuva par Limbažos Mūzikas skolas direktoru. “Mani izsauca rektors Imants Kokars, esot jābrauc uz Limbažiem un jāvada pūtēju orķestris. Beigās gan iznāca, ka nevis orķestris, bet jāpārņem mūzikas skola. Direktors gāja pensijā, un man jāstājas viņa vietā,” stāsta Ēriks un vērtē darbu mūzikas skolas vadītāja amatā: “Tajā laikā viss bija citādi. Ar pienākumiem tiku galā. Atceros, skolā vajadzēja būt 160 audzēkņiem. Mums pietrūka vien dažu, tad tika sameistarots, lai būtu vajadzīgais skaits. Padomju laikā jau ar mānīšos tika uz priekšu. Bet ne mūzikā, klausītājus un kolēģus nepiemānīsi.” Dzīve pamainījās, un viņš kādu laiku strādāja kultūras namā par metodiķi, bet, kā pats atzīst, neko daudz nedarīja, jo svarīgākie bija kori.
Ēriks Limbažos nodibināja vīru kori “Ziedonis”, vadīja to 32 gadus, bet šogad bija aicināts uz kora 45 gadu jubileju. Viņš bija kormeistars Arnolda Skrides vadītajam Limbažu jauktajam korim. Valkā Ēriks nodibināja jauniešu kamerkori. Tajā dziedāja visi vēlāk populārā ansambļa “Bumerangs” puiši. Kad viņi izveidoja grupu, koris pajuka. “Ar šo kori strādāt bija visvieglāk. Mūzikas skolas pedagogi un cilvēki, kas dzied pēc notīm, pilni ar enerģiju un vēlēšanos dziedāt,” atceras diriģents.
Savulaik Ēriks Derums izpelnījās ievērību, jo uz Dziesmu svētkiem aizveda septiņus korus. “Septiņi kori bija arī citiem diriģentiem, bet viņi vadīja arī skolēnu kolektīvus, kuriem mēģinājumi ir pa dienu,” saka diriģents. Tolaik katru vakaru bija mēģinājums. Viņš labi atminas darba grafiku: pirmdienā Raiskuma koris, otrdienā Limbažos sieviešu un vīru kori, trešdienā – Trikātā, ceturtdienā – Smiltenē, piektdienā Cēsīs “Beverīna” un sestdienā “Silvicola”.
Ar katru kolektīvu saistās atmiņas, piedzīvojumi, kopīgi ietais ceļš no vieniem Dziesmu svētkiem uz nākamajiem. Gadu gaitā strādāts arī Mazsalacā, Umurgā.
Pēc Atmodas Ēriks atgriezās dzimtajā Cēsu pusē, atguva vectēva īpašumu Raiskuma pagastā. Raiskumiešiem vajadzēja diriģentu, un viņš piekrita, kādu laiku vadīja arī jaukto kori “Wenden”, bija kormeistars Mārtiņa Klišāna “Beverīnai”. Kad Mārtiņš pārgāja uz Valmieru, beverīnieši lūdza būt par diriģentu. “”Beverīnai” esmu bijis visilgākais diriģents. Imantam Kokaram “Beverīna” bija īpaša, bet man bija atbildība vadīt viņa dibināto kori. Viņš bija ļoti neitrāls, ne slavēja, ne pēla. Abi brāļi Imants un Gido jau studiju laikā labi zināja, kad uzsist uz pleca, kad pateikt kādu stingrāku vārdu. Es biju pēdējais komponista un rektora Jāņa Ozoliņa students, bet Imants ļoti sekoja jaunajiem diriģentiem. Nenoliedzami, viņš bija diriģentu Dievs, pacēla kora mūziku Latvijā, ielika pamatu. Nākamās paaudzes iet viņa pēdās. Protams, bija Dūmiņš, Račevskis, Gailis, bet tāda kora kā “Ave sol”, kas bija pazīstams pasaulē, nebija nevienam. Imanta Kokara stiprā puse – viņš nekad diriģējot nepeldēja, ievēroja takts figūru. Tā bija perfekta, un koristi to labi saprata. To var pateikt katrs, kurš dziedājis Dziesmu svētku kopkorī,” atmiņās kavējas Ē. Derums.
Cik Dziesmu svētkos būts, Ēriks nav skaitījis. Daudzos svētkos īsts pārbaudījums bijis gājiens. Vispirms svinīgi noiets kopā ar “Beverīnu”, tad skrējiens pie limbažniekiem, atkal skrējiens – nu jau pie raiskumiešiem, tad smilteniešiem. Diriģents uzsver, ka visjaukākie un skaistākie vienmēr ir pēdējie Dziesmu svētki, jo tie dzīvo atmiņā un tiek pārrunāti līdz nākamajiem. ”Pēc Dziesmu svētkiem ir tukšums, nezinu, vai esmu izsmelts, bet, braucot mājās, autobusā koristi dzied, ir priecīgi, taču man kaut kas ir beidzies un jaunais vēl nav sācies. Tā bijis pēc katriem Dziesmu svētkiem,” atklāj diriģents un piebilst, ka domas raisās par padarītu lielu, svētīgu darbu.
Latvijā koru skaits nesamazinās, kāds pārtrauc darbību, kā Raiskuma koris, citi veidojas, apvieno domubiedrus. “Koru kustība neapstājas. Protams, Rīgā koros ir krietni vairāk jauniešu. Lauku koros prieks par katru gados jaunāku dziedātāju. Prieks par “Silvicolas” vīriem. Korī lielākoties ir mežinieki, arī jaunie, kuri pievienojas, kaut arī vairs ne jaunekļi, ir saistīti ar nozari. Vīru kori klausītājiem patīk,” stāsta diriģents.
Ar kori iepazīta pasaule. Katru vasaru “Silvicola” brauca uz konkursiem, festivāliem dažādās valstīs. Pabūts arī Amerikā, Bali salā, Trinidadā un Tobago. “Nepaspējām aizbraukt uz Austrāliju, sākās pandēmija, situācija mainījās, atrast atbalstītājus neizdevās. Braucienos apbrīnoju vīrus cienījamos gados, viņi ir daudz kustīgāki nekā dažs jaunais, par grūtībām nesūkstās. Vecākā paaudze ir nesalīdzināmi stiprāka par šodienas jaunatni,” par savējiem stāsta Ēriks.
Strādā mežā, atjauno māju
“Kad aizgāju pensijā, varēju atļauties atteikties no četriem koriem. Tagad man ir trīs. Un brīvais laiks. Laukos ir tā īstā dzīve,” ar gandarījumu saka Ēriks un pasmaida, jo brīvais laiks nenozīmē nekā nedarīšanu. Četros gados kopā ar meistariem atjaunota vectēva māja. Ēriks gan piebilst, ka sieva mudinājusi nevilkt garumā. “Es jau māku tikai diriģēt, bet meistariem smagākos darbos varu palīdzēt. Ar traktoru braucu meža darbos, kaimiņš nāk palīgā saremontēt, pats neķeros klāt, bet esmu blakus. Mežā malka un būvmateriāli jāgādā. Zāles pļaušana, ziemā varbūt sniega tīrīšana. Darbu taču laukos vienmēr var ieraudzīt. Mežā atbrīvoju galvu no citām domām, prātā tikai viens, kā koku zāģēt, kā tas kritīs, kā atzarot, atvilkt mājās. Protams, viegli teikt, ka vajag turēt galvu brīvu, neņemt galvā, bet kuram gan tas izdodas. Vai kādam problēmu trūkst, bet katram sava recepte,” par ikdienu pastāsta raiskumietis un uzsver, ka pēc kārtīgas darba dienas nekādas papildu fiziskās aktivitātes nav vajadzīgas un vēl jau trīsreiz nedēļā mēģinājumi. “Esmu tas laimīgais cilvēks, kurš visu mūžu dara to, kas patīk. Diriģēšana man nesagādā pūles, bet baudu,” saka diriģents.
Nosvērts, smaidīgs, atvērts, tādu viņu pazīst koristi, bet Ēriks atzīst, ka visvairāk viņu sadusmo, ja kāds nepilda solījumu.
Bez tehnoloģiju piesārņojuma
Pēdējā laikā Ērikam ir jauna aizraušanās, viņš Smiltenes “Pakalniem” aranžē dziesmas. “Mums korī ir savs komponists Andris Vilkasts. Viņš nav profesionāls mūziķis, bet, izmantojot mākslīgo intelektu, rada interesantas dziesmas un harmonijas. Koris tās izdziedāt nevar, tad veidoju aranžējumus, un iznākums nav slikts. Koristi saka, ka dziesmas grūtas, bet, kad iemācās, patīk. Arī klausītājiem,” atklāj raiskumietis.
Ēriks atzīst, ka par mūsdienu tehnoloģijām interesējas maz. “Telefonu izmantoju zvanīšanai. Saprotu, ka tas godu nedara. Taču man nav vajadzīga nepārtrauktā telefona pīkstēšana un nevajadzīga informācija. Kādreiz par to, kas noticis Austrālijā, uzzinājām pēc mēneša. Tagad visa pasaule ir līdzās, bet vai man to vajag, vai ikdienā vajag to slikto, kas notiek citur? Nepārvaldu tehnoloģijas, un man ir laiks, kurā varu, piemēram, rakstīt dziesmu aranžējumus,” pārdomās dalās Ēriks.
Arī tuvākie plāni viņam zināmi. Meitas ģimene blakus vēlas celt savu māju. “Kopā celsim. Vieta Raiskumā visiem patīk. Mazbērniem te būs plašums un blakus opis,” teic vectēvs.
ES DARU TĀ…
No rīta ceļos, cikos gribu, tad obligāti pavingroju. Dzeru paša gatavotu kombuču, ticu, ka tas palīdz veselībai. Dienā padarbojos mežā, savā gaterī, vasarā zāles pļaušana, dārza laistīšana.
Nedēļas nogalē – pēršanās pirtī, pa reizei iesmērējoties ar zilajiem māliem, kas ir turpat pie dīķa.
Ēdu visu, tikai ne papriku un asakainas zivis.
