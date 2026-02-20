PIESLĒGTIES
Piektdiena, 20. februāris
Vārda dienas: Vitauts, Smuidra, Smuidris
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Kopš 20 gadu vecuma ar slēpēm uz kalna

Agnese Leiburga
13:10, 20. Feb, 2026

Ģimenes aizraušanās! Baudot iemīļoto hobiju kopā ar vīru un meitu. FOTO: no albuma

“Ar kalnu slēpošanu sāku nodarboties 20 gadu vecumā. Mani pirmo reizi uz slēpēm uzlika vīrs tolaik, kad vēl cerējāmies. Viņam bija 45 izmēra zābaki un divmetrīgas slēpes. Uzvilku četrus pārus zeķu un mēģināju,” pašu sākumu, kad aizrāvās ar savu ilglaicīgo vaļasprieku, atceras fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Sarmīte Banga.

Agrāk vienmēr slēpojuši cēsniekiem tik labi pazīstamajā un kraujajā Vālī. Kopš Cīrulīšos izveidojusies un attīstījusies Žagarkalna trase, pamatā dara to tur. Reizi gadā gan aizbraucot izbaudīt slēpošanu kādos augstākos kalnos. “Mēs nepiederam tiem, kuri brauc slēpot tikai uz Itāliju. Arī Latvijā to var ļoti labi darīt, bet reizi gadā mums patīk to darīt Itālijā,” atzīstot, ka ir prieks izbaudīt turienes kalnu ainavu skaistumu, garos nobraucienus, ātrumu un adrenalīnu.

Jautāta, vai vēl arvien šī nodarbe sagādā prieku un baudījumu, Sarmīte ar smaidu teic: “Teju katru sestdienas un svētdienas rītu es kalnā esmu pirmais klients, dažkārt arī kādā darbadienā, ja iznāk.”
Slēpošana patīkot visai ģimenei – par slēpotājiem izauguši arī meita un dēls, kam to darīt esot iemācījis cēsnieks Ansis Rozenbergs. Arī Sarmīte pie viņa pilnveidojusi savas prasmes. Savukārt par slēpošanas instruktoriem strādājuši gan dēls un meita, gan vīrs, kurš to dara vēl joprojām.

Par aizrautīgu fizisko aktivitāšu trūkumu Sarmīte Banga nesūdzas arī citos gadalaikos, vasarā izbaudot, piemēram, supošanu, agrāk gana daudz nodarbojušies ar vindsērfingu. Patīkot arī zemūdens peldēšana. “Sākam peldēt agrā pavasarī un beidzam, kad ūdenstilpes aizsalst,” teic aktīvā novadniece. Bijušas gan arī dažādas traumas trauslo kaulu dēļ, tomēr tas nav atturējis no rosīgā dzīvesveida, atzīstot, ka diez vai būtu daudz labāk, ja neko nedarītu.

“Visi Latvijā sūdzas – ģimenes ārsti slikti, visur milzīgas rindas un tā tālāk, bet ko tu pats dari savas veselības labā,” retoriski jautā daktere, atklājot, ko parasti prasa saviem pacientiem. Viņa papildina: “Daļai vēl arī populārs aizbildinājums, ka viss ir tik dārgs. Tad es saku, ka uzdāvināšu nūjošanas nūjas. Ar nūjošanu var nodarboties pilnīgi bez maksas,” ar smaidu teic rehabilitācijas ārste, slavējot nūjošanas pozitīvo ietekmi.

“Ko es vēl gribētu ieteikt katrai pensionārei- paņemt sunīti no patversmes, lai ir iemesls iet pastaigās. Tas arī psiholoģiski ir ļoti forši.” Arī viņiem ar vīru esot divi suņuki, ar kuriem doties pastaigās. Daktere uzsver, ka savas veselības labā cilvēkiem vajadzētu arī piedomāt, ko lieto uzturā. “Es, piemēram, netaisu cacīgi ēst, bet daudz gatavoju pati un pērku labus produktus,” padomu neliedz Sarmīte, piebilstot, ka cilvēki jutīsies daudz labāk, ja uz dzīvi raudzīsies pozitīvāk.

Piektdien003.qxd

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Cēsniece Linda Jermacāne rada apģērbu

07:26, 15. Feb, 2026

Ilze Cekule trenē jaunos slēpotājus un biatlonistus

08:03, 16. Feb, 2026

Rāmuļu skolai būs jāturpina sevi pierādīt

13:37, 17. Feb, 2026

Ļauties, lai hokejs ievelk

02:00, 19. Feb, 2026

Smaragdzaļā pūķu un drakonu zeme Vjetnama

08:16, 15. Feb, 2026

Skolu remonti izvērsti uz pilnu jaudu

02:00, 14. Feb, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

No sveškauna līdz svešlaimei – dīvāna ekspertu uznāciens

19:59, 16. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nelaim-īg(n)ums it visā

14:24, 14. Feb, 2026

Tautas balss

Ceļš vienmēr iztīrīts

13:58, 20. Feb, 2026
Skujeniete L. raksta:

“Paldies tehnikas vadītājam, kas ziemā rūpējas par Rīgas-Garkalnes šosejas posmu Skujenes pagastā. Dzīvoju Vecskujenē, braucu […]

Malkas cena kāpj debesīs

08:12, 20. Feb, 2026
Lasītāja I. raksta:

“Lūk, kā iznāk. Viss, ko rudenī pensionāriem pielika, to sals atņem. Par apkuri nākas maksāt […]

Privātais strādā labāk

12:03, 19. Feb, 2026
Ieriķu apkaimes iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju, ka Latvijas Pasta pakomāta Ieriķos nebūs. Tajā pašā laikā Omniva sola pakomātu Auciemā. Re­dzams, […]

Ar bērniem jārunā par dzimumu atšķirībām

12:03, 18. Feb, 2026
Seniore G. raksta:

“Neiedomājami, ka divpadsmitgadīgai meitenītei iestājas grūtniecība. Manuprāt, tas tikai liecina, cik aizliegta tēma joprojām ir […]

Ar argumentiem, ne kašķiem

20:01, 17. Feb, 2026
Cēsnieks J. raksta:

“Laikam jau parlamenta opozīcijai ir pašsaprotami prasīt pozīcijas premjera demisiju, bet šķiet, ka šis nav […]

Sludinājumi

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]