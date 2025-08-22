Gardi ēdieni no sezonas produktiem

Šajā nedēļas nogalē Cēsu novadā notiks Mājas kafejnīcu dienas – garšas un viesmīlības svētki, kuru laikā saimnieces un saimnieki liks galdā gan dārzā izaudzēto, gan pārsteigs ar neparastiem garšu salikumiem.
Būs kafejnīcas, kurās varēs baudīt bērnības garšu – aroniju ķīseli ar biezpiena sacepumu, citviet galdā būs melleņu klimpas un rabarberu plātsmaize, tāpat arī biešu aukstā zupa. Daudzviet piedāvās neparastākus ēdienus – siltu maizi ar beurre noisette; bioloģiski audzēta jēra gaļas harčo ar vietējiem dārzeņiem, tkemali kečupu; glazēti cūkas krūtiņi, lakšu sviestā ceptas sviesta pupiņas ar melnā ķiploka sāli un selerijas remulādi. Būs arī ērkšķogu creme brulee ar karamelizētu canolli cepumu.
Divas saimnieces, kuras piedalās Mājas kafejnīcu dienās, dalās ar vasarīgām, augustam tik piemērotām receptēm.
“Brigitas viesistabā” Straupē savās mājās un dārzā uzņems saimniece Brigita Puriņa. Ja laiks lutinās, maltīte mierā un bez steigas, izbaudot katru ēdienu, noritēs brīvā dabā, ābeļdārzā, bet lietus gadījumā – mājas viesistabā. Ēdieni tiks pasniegti kopā ar stāstu par to izcelsmi un vēsturi. Visi ēdienkartē iekļautie ēdieni tiks gatavoti no vietējo zemnieku izaudzētajiem labumiem un pašu dārza veltēm.
“Druvai” saimniece piedāvā recepti “cīņai” ar cukini jeb kabaci.
“Cukini plācenīši”
Vajadzēs:
cukini,
lielu saišķi dažādu zaļumu,
2-3 olas,
mannu,
rīvētu sieru,
sāli un piparus pēc garšas.
Nemizotu cukini (neizņem arī sēklas) sarīvē uz rupjās rīves . Tā cukini var izmantot, kamēr vien tā mizā viegli var iespiest ar nagu. Sarīvēto masu pārkaisa ar nedaudz sāls, lai izdalās liekais šķidrums, masu nospiež un liek bļodā. Tad sakapā zaļumus, ko izvēlas pēc paša garšas, var izmantot pētersīļus, dilles, baziliku, maurlokus, piparmētru u.c. Sakapātos zaļumus pieber sarīvētajai masai, pievieno rīvētu cieto sieru (der arī citi sieri, piemēram, Tilzītes), iejauc olas, mannu, sāli un piparus. Visu labi samaisa.
Gatavošanai pieeja ir radoša – visas sastāvdaļas pēc acumēra un garšas, atkarībā no cukini lieluma. No pagatavotās masas veido nelielus plācenīšus, cep nelielā karstumā uz pannas, līdz tie kļūst zeltaini brūni.
Mājas kafejnīca “S&M” atrodas Jaunpiebalgas pagasta “Vec-Viņķos”, kur dzimis un bērnību pavadījis gleznotājs Kārlis Miesnieks. Te atbraukušajiem būs iespēja ne tikai nobaudīt tomātu krēmzupu ar mocarellas sieru, Cēzara salātus un desertā vaniļas panna cota ar sezonas ogām vai šokolādes musu, bet katram pašam izveidot gleznu, veroties uz dabas skaistumu no Viņķu kalna.
Saimniece Māra dalījās ar vienkārši pagatavojamu vasaras salātu recepti grieķu gaumē.
Vasaras salāti grieķu gaumē
Vajadzēs:
tomātus (vēlams pašu audzēti),
gurķus,
saldo sīpolu (der arī sarkanais),
fetas sieru,
kaltētu raudeni,
piparus,
labu olīveļļu.
Visas sastāvdaļas jāņem atbilstoši ēdāju skaitam.
Rupji sagriež tomātus, gurķus un sīpolu. Visu liek bļodā un samaisa. Virspusē liek fetas siera gabalus vai šķēli, pārkaisa ar maltiem melnajiem pipariem, kaltētu raudeni un dāsni pārslaka ar olīveļļu. Bauda ar kraukšķīgu čabatu.
Veselīgs uzturs labai pašsajūtai
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) veselīga uztura ieteikumos cilvēkiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, atgādināts, ka veselīgs uzturs ne tikai nodrošina organismu ar nepieciešamajām uzturvielām un samazina risku saslimt, bet arī rada labsajūtu.
Cilvēkam novecojot, dažādi faktori, piemēram, fizioloģiskas pārmaiņas, medikamentu lietošana, funkcionālo spēju samazināšanās un emocionālais stāvoklis ietekmē ēšanas paradumus.
Cilvēkam kļūstot vecākam, gremošanas sistēmas darbība palēninās, tāpēc svarīga ir ēdienreižu regularitāte un uzturam ir jābūt daudzveidīgam. Ikdienā priekšroka dodama svaigiem, sezonāliem, vietējās izcelsmes produktiem. Savukārt nav ieteicams diendienā lietot ievārījumus vai konservējumus, jo, termiski apstrādājot augļus un ogas, zūd vērtīgie vitamīni, kā arī tiek pievienots cukurs. Labāk ogas ir saldēt un pēc tam atkausētas un bez cukura lietot pie pankūkām, bezpiedevu jogurta vai biezpiena.
Tas, cik daudz uzturvielu jāuzņem, atkarīgs no dažādiem faktoriem – dzimuma, ķermeņa masas, fiziskās aktivitātes un arī vecuma. Novecojot nepieciešamība pēc enerģijas samazinās. Senioriem ieteicam dienā uzņemt vidēji 30 kcal uz vienu kilogramu ķermeņa masas jeb aptuveni 2030-2600 kcal dienā vīriešiem un 1700-2170 kcal dienā sievietēm. Vecākiem cilvēkiem palielinās nepieciešamība pēc olbaltumvielām, lai saglabātu optimālu muskuļu masu un labu veselību. Ieteicams ir piens un piena produkti, īpaši veselīgi ir skābpiena produkti – jogurts, kefīrs, tīrkultūra.
SPKC atgādina par pietiekama šķidruma uzņemšanu, kas ir būtisks locītavu normālai darbībai, samazina žultsakmeņu un nierakmeņu veidošanās risku, palīdz uzlabot koncentrēšanās spējas, tāpat novērš aizcietējumu risku. Vislabākais veids, kā uzņemt pietiekami ūdeni, ir regulāri padzerties. Rīgas Stradiņu universitātes studentes Natālijas Tkačenko veiktais pētījums par veselīga uztura principiem senioriem liecina, ka pietiekamu dzeramā ūdens daudzumu – dienā divus litrus un vairāk – uzņem 65,57% respondentu, tātad atgādinājums vietā. Lielākā daļa pētījuma dalībnieku dienā ietur trīs vai četras ēdienreizes, tas jau ir apmierinošs rādītājs. Visvairāk izvēlēto produktu grupas ir graudaugi, augļi un dārzeņi, gaļas produkti un piena produkti. Vidēji seniori uzņem 450,2 gramus svaigu augļu un dārzeņu diennaktī. Ēšanas paradumi piecu gadu laikā palika nemainīgi 65,57% respondentu, bet desmit gadu laikā -60,66% respondentu. D vitamīnu lieto 39,34% no respondentiem, bet 24 procenti respondentu nelieto nekādus vitamīnus un 31% respondentu nelieto nekādus citus uztura bagātinātājus. No sava ģimenes ārsta par veselīgiem uztura principiem ir dzirdējuši 52,5 % respondentu, bet 47,5% respondentu nav. Pēc iegūtajiem datiem pētījuma autore secināja, ka Latvijas seniori ievēro veselīga uztura principus.
SPKC atgādina, ja pēkšņi parādījušās kādas veselības problēmas, samazinājusies apetīte vai bez uztura paradumu maiņas ir samazinājies svars, jākonsultējas ar ģimenes ārstu. Pie ģimenes ārsta reizi gadā nepieciešams doties arī uz valsts apmaksātu profilaktisko pārbaudi. Ja nepieciešams, ārsts nozīmēs asins analīzes vai citus izmeklējumus veselības stāvokļa izvērtēšanai.
Savukārt, ja senioram ir nomākts garastāvoklis un vientulības izjūta, SPKC iesaka ieturēt maltītes ģimenes vai draugu lokā, piedalīties grupu aktivitātēs, kopīgi iepirkties, gatavot ēst, aizrauties ar fiziskām aktivitātēm vai rokdarbiem kopā ar citiem. Tomēr, tā kā gan veselības, gan labsajūtas traucējumiem iemesli var būt dažādi, tos ieteicams pārrunāt ar ģimenes ārstu. Savukārt, lai saņemtu individuālas rekomendācijas par nepieciešamajām korekcijām ēšanas paradumos, var vērsties pie dietologa vai uztura speciālista.
