Sestdiena, 23. augusts
Vārda dienas: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Gardi ēdieni no sezonas produktiem

Iveta Rozentāle
17:03
22.08.2025
15
1

“Cukini plācenīši”.

Šajā nedēļas nogalē Cēsu novadā notiks Mājas kafejnīcu dienas – garšas un viesmīlības svētki, kuru laikā saimnieces un saimnieki liks galdā gan dārzā izaudzēto, gan pārsteigs ar neparastiem garšu salikumiem.

Būs kafejnīcas, kurās varēs baudīt bērnības garšu – aroniju ķīseli ar biezpiena sacepumu, citviet galdā būs melleņu klimpas un rabarberu plātsmaize, tāpat arī biešu aukstā zupa. Daudzviet piedāvās neparastākus ēdienus – siltu maizi ar beurre noisette; bioloģiski audzēta jēra gaļas harčo ar vietējiem dārzeņiem, tkemali kečupu; glazēti cūkas krūtiņi, lakšu sviestā ceptas sviesta pupiņas ar melnā ķiploka sāli un selerijas remulādi. Būs arī ērkšķogu creme brulee ar karamelizētu canolli cepumu.

Divas saimnieces, kuras piedalās Mājas kafejnīcu dienās, dalās ar vasarīgām, augustam tik piemērotām receptēm.

“Brigitas viesistabā” Straupē savās mājās un dārzā uzņems saimniece Brigita Puriņa. Ja laiks lutinās, maltīte mierā un bez steigas, izbaudot katru ēdienu, noritēs brīvā dabā, ābeļdārzā, bet lietus gadījumā – mājas viesistabā. Ēdieni tiks pasniegti kopā ar stāstu par to izcelsmi un vēsturi. Visi ēdienkartē iekļautie ēdieni tiks gatavoti no vietējo zemnieku izaudzētajiem labumiem un pašu dārza veltēm.
“Druvai” saimniece piedāvā re­cepti “cīņai” ar cukini jeb kabaci.

“Cukini  plācenīši”

Vajadzēs:
cukini,
lielu saišķi dažādu zaļumu,
2-3 olas,
mannu,
rīvētu sieru,
sāli un piparus pēc garšas.

Nemizotu cukini (neizņem arī sēklas) sarīvē uz rupjās rīves . Tā cukini var izmantot, kamēr vien tā mizā viegli var iespiest ar nagu. Sarīvēto masu pārkaisa ar nedaudz sāls, lai izdalās liekais šķidrums, masu nospiež un liek bļodā. Tad sakapā zaļumus, ko izvēlas pēc paša garšas, var izmantot pētersīļus, dilles, baziliku,    maurlokus, piparmētru u.c. Sakapātos zaļumus pieber sarīvētajai masai, pievieno rīvētu cieto sieru (der arī    citi sieri, piemēram, Tilzītes), iejauc olas, mannu, sāli un piparus. Visu labi samaisa.

Gatavošanai pieeja ir radoša – visas sastāvdaļas pēc acumēra un garšas, atkarībā no cukini lieluma. No pagatavotās masas veido nelielus plācenīšus, cep nelielā karstumā uz pannas, līdz tie kļūst zeltaini brūni.

Mājas kafejnīca “S&M” atrodas Jaunpiebalgas pagasta “Vec-Viņķos”, kur dzimis un bērnību pavadījis gleznotājs Kārlis Miesnieks. Te atbraukušajiem būs iespēja ne tikai nobaudīt tomātu krēmzupu ar mocarellas sieru, Cēzara salātus un desertā vaniļas panna cota ar sezonas ogām vai šokolādes musu, bet katram pašam izveidot gleznu, veroties uz dabas skaistumu no Viņķu kalna.

Saimniece Māra dalījās ar vienkārši pagatavojamu vasaras salātu recepti grieķu gaumē.

2
Vasaras salāti grieķu gaumē.

Vasaras salāti grieķu gaumē

Vajadzēs:
tomātus (vēlams pašu audzēti),
gurķus,
saldo sīpolu (der arī sarkanais),
fetas sieru,
kaltētu raudeni,
piparus,
labu olīveļļu.

Visas sastāvdaļas jāņem atbilstoši ēdāju skaitam.

Rupji sagriež tomātus, gurķus un sīpolu. Visu liek bļodā un samaisa. Virspusē liek fetas siera gabalus vai šķēli, pārkaisa ar maltiem melnajiem pipariem, kaltētu raudeni un dāsni pārslaka ar olīveļļu. Bauda ar kraukšķīgu čabatu.

Veselīgs uzturs labai pašsajūtai

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) veselīga uztura ieteikumos cilvēkiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, atgādināts, ka veselīgs uzturs ne tikai nodrošina organismu ar nepieciešamajām uzturvielām un samazina risku saslimt, bet arī rada labsajūtu.

Cilvēkam novecojot, dažādi faktori, piemēram, fizioloģiskas pārmaiņas, medikamentu lietošana, funkcionālo spēju samazināšanās un emocionālais stāvoklis ietekmē ēšanas paradumus.

Cilvēkam kļūstot vecākam, gremošanas sistēmas darbība palēninās, tāpēc svarīga ir ēdienreižu regularitāte un uzturam ir jābūt daudzveidīgam. Ikdienā priekšroka dodama svaigiem, sezonāliem, vietējās izcelsmes produktiem. Savukārt nav ieteicams diendienā lietot ievārījumus vai konservējumus, jo, termiski apstrādājot augļus un ogas, zūd vērtīgie vitamīni, kā arī tiek pievienots cukurs. Labāk ogas ir saldēt un pēc tam atkausētas un bez cukura lietot pie pankūkām, bezpiedevu jogurta vai biezpiena.

Tas, cik daudz uzturvielu jāuzņem, atkarīgs no dažādiem faktoriem – dzimuma, ķermeņa masas, fiziskās aktivitātes un arī vecuma. Novecojot nepieciešamība pēc enerģijas samazinās. Senioriem ieteicam dienā uzņemt vidēji 30 kcal uz vienu kilogramu ķermeņa masas jeb aptuveni 2030-2600 kcal dienā vīriešiem un 1700-2170 kcal dienā sievietēm. Vecākiem cilvēkiem palielinās nepieciešamība pēc olbaltumvielām, lai saglabātu optimālu muskuļu masu un labu veselību. Ieteicams ir piens un piena produkti, īpaši veselīgi ir skābpiena produkti – jogurts, kefīrs, tīrkultūra.

SPKC atgādina par pietiekama šķidruma uzņemšanu, kas ir būtisks locītavu normālai darbībai, samazina žultsakmeņu un nierakmeņu veidošanās risku, palīdz uzlabot koncentrēšanās spējas, tāpat novērš aizcietējumu risku. Vislabākais veids, kā uzņemt pietiekami ūdeni, ir regulāri padzerties. Rīgas Stradiņu universitātes studentes Natālijas Tkačenko veiktais pētījums par veselīga uztura principiem senioriem liecina, ka pietiekamu dzeramā ūdens daudzumu – dienā divus litrus un vairāk – uzņem 65,57% respondentu, tātad atgādinājums vietā. Lielākā daļa pētījuma dalībnieku dienā ietur trīs vai četras ēdienreizes, tas jau ir apmierinošs rādītājs. Visvairāk izvēlēto produktu grupas ir graudaugi, augļi un dārzeņi, gaļas produkti un piena produkti. Vidēji seniori uzņem 450,2 gramus svaigu augļu un dārzeņu diennaktī. Ēšanas paradumi piecu gadu laikā palika nemainīgi 65,57% respondentu, bet desmit gadu laikā -60,66% respondentu. D vitamīnu lieto 39,34% no respondentiem, bet 24 procenti respondentu nelieto nekādus vitamīnus un 31% respondentu nelieto nekādus citus uztura bagātinātājus. No sava ģimenes ārsta par veselīgiem uztura principiem ir dzirdējuši 52,5 % respondentu, bet 47,5% respondentu nav. Pēc iegūtajiem datiem pētījuma autore secināja, ka Latvijas seniori ievēro veselīga uztura principus.

SPKC atgādina, ja pēkšņi parādījušās kādas veselības problēmas, samazinājusies ape­tīte vai bez uztura paradumu maiņas ir samazinājies svars, jākonsultējas ar ģimenes ārstu. Pie ģimenes ārsta reizi gadā nepieciešams doties arī uz valsts apmaksātu profilaktisko pārbaudi. Ja nepieciešams, ārsts nozīmēs asins analīzes vai citus izmeklējumus veselības stāvokļa izvērtēšanai.

Savukārt, ja senioram ir nomākts garastāvoklis un vientulības izjūta, SPKC iesaka ieturēt maltītes ģimenes vai draugu lokā, piedalīties grupu aktivitātēs, kopīgi iepirkties, gatavot ēst, aizrauties ar fiziskām aktivitātēm vai rokdarbiem kopā ar citiem. Tomēr, tā kā gan veselības, gan labsajūtas traucējumiem iemesli var būt dažādi, tos ieteicams pārrunāt ar ģimenes ārstu. Savukārt, lai saņemtu individuālas rekomendācijas par nepieciešamajām korekcijām ēšanas paradumos, var vērsties pie dietologa vai uztura speciālista.

Saistītie raksti

Ar jokiem un izgudrotāja dzirksti

16:55
22.08.2025
7

Šajā pavasarī Aivars Vīņauds, kurš dzīvo Priekuļu pagasta mājās “Vīņaudi”, sagaidīja savu 90 gadu jubileju, viņš ir možs, spēka un humora pilns. Visu darba mūžu bijis autobusa šoferis, par to saņēmis dažādus apbalvojumus, bet aizraušanās vienmēr bijusi radiotehnika. A.Vīņauds joprojām spēj salabot gandrīz visu un, ja nevar – tad uzzina, kas slēpjas ierīcē, kāds ir […]

Vinauds

Visu ar mēru un pamazām

16:46
22.08.2025
7

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izstrādājis vizuāli uzskatāmus fizisko aktivitāšu ieteikumussenioriem. Vidzemes slimnīcas fizioterapeite Laura Rudzīte uzsver: “Būtiskas ir regulāras fiziskās aktivitātes, kas sniedz prieku un labsajūtu. Tās var būt gan pastaigas svaigā gaisā, gan vienkārši vingrojumi mājās vai darbi dārzā. Svarīgi, lai aktivitātes tiktu veiktas pakāpeniski – slodze jāpalielina soli pa solim, ievērojot […]

Fa Seniori

Mūsu bagātība un iedvesma ir ģimene

16:29
22.08.2025
132

Augustā “Iedvesmai nav vecuma” stāstām par Austru un Jāni Zupām. Viņi šovasar atzīmējuši Dimanta kāzas, 60 gadus, kopš ir kopā. Jāni sportisti, vecākās un vidējās paaudzes sporta draugi un daudzi cēsnieki pazīst kā biatlona treneri, viņš arī trenējis Latvijas izlasi. Austra līdztekus algotajam darbam gādājusi par māju un audzinājusi meitu, kas Cēsīs izveidojusi savu ārsta […]

Dimanta Kazas Zupas Gimene

Opera, dārziņš un grāmatas uztur možumu

16:47
25.07.2025
45

Jūlija pielikumā “Iedvesmai nav vecuma” galvenais varonis ir Dainis Kalns, kas visā Latvijā un arī ārpus tās pazīstams kā Siguldas Operas svētku rīkotājs. Mazāk zināms, ka D.Kalns ir Cēsu novada iedzīvotājs, viņa un dzīvesbiedres Lolitas Caukas-Kalnas mājvieta ir Amatas pagastā. Bet šoreiz Dainis Kalns stāsta, kas viņā uztur možu garu, kā organizē ikdienu, lai būtu […]

Kalns5

Jāuzdrošinās doties ceļā. Un pasaule atvērsies

14:50
25.07.2025
62

Vasara ir ceļojumu laiks. Tepat pa Latviju un tālākos ceļos dodas gan ģimenes, gan draugu kompānijas, gan organizētas ceļotāju grupas. Ja neizmanto kāda pakalpojumus, paša ziņā, kāds būs ceļojums vai ekskursija, bet daudzi, īpaši jau seniori, izmanto tūrisma aģentūru piedāvājumus. Tūrisma aģentūras “BALT-GO” piedāvājumā ir visdažādākie maršruti – gan vienas un vairāku dienu, gan ar […]

Celo

Arī karstā laikā jāatrod iespēja uzturēties ārā, bet jāseko sajūtām

14:02
25.07.2025
47

Sutīgais laiks  pastaigām un citām fiziskām nodarbēm nav labākais, īpaši jau senioriem. Zināms, ka karstās dienās vecākā gadagājuma cilvēkiem īpaši iesaka piesargāties, neuzturētie saulē, jo var saasināties hroniskas slimības, pasliktināties veselības stāvoklis. Tomēr vasara ir tieši tas laiks, kad vairāk gribas uzturēties ārā, un tas arī ieteicams. Bet ko darīt, ja darbiem svaigā gaisā vai […]

Osteo

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
12
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
41
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
28
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
40
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
66

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
7
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
7
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
17
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
25
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
33
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Sludinājumi

Pārdod

15:40
17.08.2025
11

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998