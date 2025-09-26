PIESLĒGTIES
Gardās kabaču vafeles

Iveta Rozentāle, Sarmīte Feldmane
11:37
26.09.2025
11
Vafeles

Vafeles var pasniegt ar krējumu, ar salātiem un arī ar gaļu.

Irēna Putniņa Mājas kafejnīcu dienās atvēra kafejnīcu “Pankūkas un vafeles Rozulas skolā”, radot iespēju cienāties ar saldām un sāļām pankūkām un vafelēm, jo jau vairākus gadus mērķis ir cilvēkiem piedāvāt nevis restorāna, bet tieši mājas ēdienu.

Irēna “Druvai” pastāsta, ka gan viņa pati labprāt gatavo, gan meitas, tādēļ var teikt, ka ēst gatavošana ir ģimenes tradīcija. Un šobrīd ļoti iecienītas ir vafeles, jo tās cepti ir ātri, ērti, lēti un garšīgi, tas ir risinājums ātrām brokastīm vai vakariņām. Turklāt arī mīkstās vafeļu pannas iegāde nav dārgs prieks atšķirībā no citām virtuves iekārtām.

I. Putniņa teic, ka vafeles iespējams pagatavot no pilnīgi jebkā: “Esam izmēģinājuši visu, kas ir pieejams un cepams. Vienīgi ķirbi neesmu mēģinājusi, jo nav trāpījies mūsu saimniecībā. Savukārt kabacis ir tas, kas vienmēr ir un ko mēdz iedāvināt citiem, jo vairs nezina, ko no tā vēl pagatavot. Viena no brīnišķīgām receptēm ir kabaču vafeles. Turklāt pērn pamēģināju sarīvētus kabačus sasaldēt un tad ziemā cept vafeles, un arī tas ir iespējams.”

Nepieciešams:
vidēja izmēra kabacis (līdz kilogramam), 3 olas, siers, cukurs, sāls, ciete, cepamais pulveris, milti, garšvielas, olīveļļa.

Kabaci nomizo un sarīvē uz rīves – ne pašas smalkākās – tā, lai sanāk smalkas skaidiņas, nevis putriņa. Uzber nedaudz sāls – pēc vēlmēm pustējkaroti vai pat mazāk – un atstāj uz brīdi, lai atsulojas. Irēna Putniņa piebilst, ka tā ir vienīgā reize, kad šai mīklai viņa ber sāli. Tad kārtīgi, tomēr bez fanātisma, nospiež lieko šķidrumu. Un tad kabaču masai, kas ir apmēram 400-500 grami, pievieno trīs olas un rīvētu sieru, der arī tāds, kas mājās aizstāvējies. Sieru var izvēlēties pēc patikas – mocarellu, Tilzītes, Palangas. “Ne pašu dārgāko, bet drusciņ treknumiņam jābūt. Siers dod gan treknumiņu, gan saturīgumu,” iesaka receptes autore. “Siers ir svarīga sastāvdaļa, bet man ir gadījies izcept vafeles arī bez tā.”

Pievienotā siera daudzumu izvēlas pēc sajūtas. Masai vēl pieliek pāris ēdamkarotes cukura, tējkaroti cepamā pulvera, cieti un tad miltus tik daudz, lai mīkla nebūtu šķidra, bet arī ne ļoti bieza. Ja, liekot uz pannas, tomēr šķiet, ka tā ir par plānu, var vēl pievienot miltus. Irēna ir iecienījusi kukurūzas, nevis kartupeļu cieti, jo kukurūza dod gan drusciņ kraukšķīguma, gan    savu garšas niansi. Vēl Irēna piemetina par garšvielām: “Man kabaču vafelēm patīk pievienot “Santa Maria” garšvielu maisījumu ar baziliku un tomātiem. Bet var likt dažādas garšvielas – baziliku, timiānu, ja gribas asāku, var pievienot čili. Šajā receptē vispār visas sastāvdaļas var likt uz aci, kā labāk patīk.”

Vafeļu pannu uzkarsē un iesmērē ar labu olīveļļu. Eļļu vajag tikai pirmajam cepienam. Mīklu ar ēdamkaroti liek uz pannas. Cepšanas ilgums ir atkarīgs gan no pannas, gan vēlamā rezultāta. Ja gribas sausākas un kraukšķīgākas vafeles, jācep ilgāk. Ja mīkstākas, tad mazāku laiku, bet vidēji laiks ir līdz deviņām minūtēm. Vafeļu cepēja pastāsta, ka uzliek taimeri un tikmēr dara citas lietas.

Vafeles var pasniegt ar krējumu, ar salātiem un arī ar gaļu. No vafelēm var taisīt arī gaļas burgeri. “Bet var ēst arī tāpat, jo vafeles ir garšīgas pašas par sevi,” teic Irēna. Garšīgas ir arī aukstas vafeles, bet tās pirms ēšanas var apžāvēt tosterī vai apgrauzdēt.

Irēna Putniņa vērtē, ka līdzīgi var gatavot arī ķirbju vafeles, tikai jāizvēlas ķirbim atbilstošas garšvielas, varētu būt nedaudz ķiploka, oregano. Tāpat vafeles vai taisīt no rīvētiem kartupeļiem, zaļumiem, piemēram, spinātiem – gardas ir spinātu un siera vafeles. “Te var ļauties eksperimentiem, atrodot    iecienītāko garšu, jo vafeles jebkurā gadījumā izdodas nemainīgi labi,” iedrošina Irēna. Viņa no pieredzes zina, ka kabaču pankūkas garšo pat tiem, kuri neēd kabačus, tikai iepriekš nevajag izstāstīt sastāvdaļas.

Saimniece pastāsta, ka ģimenē mēdz gatavot kopā ar meitām un mazdēlu: “Tad sanāk brīnišķīgs kopdarbs, un tas ir ļoti labs veids, kā pavadīt laiku. Maziem bērniem tas arī ļauj labāk iepazīt dažādus ēdienus.    Kad tie nav sveši un nepazīstami, arī labāk garšo.”

Kartupeļus galdā!

Kaer Ed1
Kartupeļu cepumi.

Vien retais vēl nav noracis kartupeļus, bet teju katrs, kam tupeņi pagrabā vai pieliekamajā, sūkstās, ka tie    jau bojājas. Lai ražu nezaudētu, tā iespējami ātrāk jāizlieto. Kartupeļus burciņās nesalikt, un cik nu tos izmantosi ikdienas ēdienos – vārītus, biezputrās, zupās! “Druva” padomu prasīja Rūtai Beirotei, kura regulāri ar dažādiem kartupeļu ēdieniem iepazīstina pasākumos, kurus rīko Priekuļu pētniecības centra kartupeļu selekcionāri. Viņu regulāri var satikt Straupes Zirgu pastā, lepojoties ar “Zutiņu” saimniecībā izaudzēto.

“Kāds ir kartupeļa noslēpums? Sāts! Kartupeļi dod  sātu. Tie ar savu garšu kā karogu neskrien pa priekšu, tādēļ tos tik viegli sadraudzēt ar citām garšām,” saka R.Beirote un atgādina, ka visgaršīgākie ir katra paša dārzā audzētie, Latvijā radītie kartupeļi.

Kartupeļu cepumi

400 g sarīvētu, vārītu kartupeļu
150 g mīksta sviesta
200 g miltu
100 g cietāka vai sāļāka siera
2 olas

Kartupeļus sarīvē uz rupjās rīves, pievieno olas, miltus, sieru, sāli.

“Un varētu vēl būt kāda laba garšviela! Pievieno mazliet cepamā pulvera un visu samaisa. Ja mīkla šķiet par mīkstu, pievieno vēl nedaudz miltu. Mīklu sarullē. Lai to vieglāk izdarītu, apvārta miltos, bet interesantāk būs ņemt mannu, tā veidos kraukšķīgu garoziņu. Var vienkārši nelielās piciņās kā kūciņas ar karoti likt uz pannas. Apkaisa ar ķimenēm un sāls pārslām. Var arī pārkaisīt ar sieru. Visu cep mērenā siltumā, līdz cepumi gaišbrūni,” stāsta R. Beirote un uzsver, ka cepumi var būt gan kā kārtīgs ēdiens, gan našķis.

Rudenīgie kartupeļu salāti (Vācu salāti)

3 – 4 vārīti kartupeļi
1 salds sīpols
1 skābāks ābols
2 – 3 skābi gurķi
(1 sulīgs selerijas kāts, ja patīk)

Saldo sīpolu sagriež strēmelītēs, apslaka ar mazliet sāls, cukura un aveņu vai ābolu etiķa un viegli samaisa, lai    apraujas jeb iemarinējas. Kartupeļus sagriež četrās daļās un sašķēlē, tāpat arī ābolu un gurķus.  R. Beirote atgādina, ka tas nav rasols, gabaliem jābūt brangākiem. Visu sajauc  ar mērci, kas pagatavota no skāba krējuma un angļu vai citām maigākām sinepēm, mazliet sāls, cukura un citrona vai cidoniju sulas.

Kartupeļu kuģelis

“Iespējams, esam mazliet piemirsuši par šo ļoti sātīgo rudens ēdienu. Tas nebūt nav jāgatavo tradicionālajā jeb lietuviešu gaumē ar smalki rīvētiem kartupeļiem,” skaidro R.Beirote.

Var  darīt vienkāršāk. Uz rupjās dārzeņu rīves sarīvē kartupeļus. Pievieno smalki grieztu sīpolu, sāli, piparus, olas un samaisa. Uzreiz kartupeļu masā var iemaisīt arī čurkstinātu cauraudzīti, bet to var ielikt arī kārtiņā pa vidu. Liek cepties cepeškrāsnī 40 – 60 min. Kad gatavs, pārkaisa ar sieru un vēl mirkli pacep, lai aprauj brūnu virsiņu. Ēd mazliet padzisušu ar skābu krējumu un lociņiem. 

  Sastāvdaļas:
~ 6 brangi kartupeļi
1 palielāks sīpols
2 – 3 olas
300 g kubiņos griezts un apcepts kūpināts cauraudzītis
sāls un pipari pēc garšas.

Saistītie raksti

Dzīves ceļš un tā pagriezieni

11:45
26.09.2025
23

Septembris tuvojas izskaņai. Pirmdien iestājās astronomiskais rudens. Savu vietu ikdienā ieņem krēslas stundas, kad ļauties pārdomām un arī atmiņām, kas izgaismo gaidāmo tumšo vakaru. “Iedvesmai nav vecuma” šoreiz galvenā varone ir Astrīda Ruško. Vecākajai cēsnieku paaudzei pazīstama kā viena no “Cēsu alus” vadības komandas. Personība, kas prata strādāt un mirdzēt. Astrīdai Ruško šogad jubileja, ko […]

Astrida Suns

Ko darīt ar rudens skumjām

11:33
26.09.2025
14

Arvien ātrāk satumstošie rudens vakari, arvien vēsāki laikapstākļi patiesi var būt iemesli senioru nomāktībai, trauksmei vai vientulības izjūtai. To apstiprina Cēsu klīnikas psiholoģe Inga Jurševska. Kāds ir skaidrojums rudens skumjām Rudens skumjas ir ar sezonas maiņu saistītas garastāvokļa izmaiņas. Tās parādās laikā, kad dienas kļūst īsākas un apkārt gaismas ir mazāk. Samazinātais gaismas daudzums dabā […]

Autumn Landscape With Person Leaves

Pārgājiens – izkustēšanās dabā, enerģija dzīvespriekam

11:30
26.09.2025
9

Lai gan nevar saprast, vai vēl būs zeltainā atvasara vai pirmās salnas uzreiz nobirdinās lapas, bet, gari nefilozofējot, skaidrs, ka būt dabā vienmēr ir jauns piedzīvojums. Ja vienam kaut kur doties slinkums vai bail, var atrast kompāniju un doties pārgājienā. Visdrošāk, protams, ar gidu. Dzīvesveida un labsajūtas tūrisma aģentūra “Power Jour­ney” vadītāja, fitnesa un izaugsmes […]

Full Shot People Living Healthy Life

Gardi ēdieni no sezonas produktiem

17:03
22.08.2025
70

Šajā nedēļas nogalē Cēsu novadā notiks Mājas kafejnīcu dienas – garšas un viesmīlības svētki, kuru laikā saimnieces un saimnieki liks galdā gan dārzā izaudzēto, gan pārsteigs ar neparastiem garšu salikumiem. Būs kafejnīcas, kurās varēs baudīt bērnības garšu – aroniju ķīseli ar biezpiena sacepumu, citviet galdā būs melleņu klimpas un rabarberu plātsmaize, tāpat arī biešu aukstā […]

1

Ar jokiem un izgudrotāja dzirksti

16:55
22.08.2025
22

Šajā pavasarī Aivars Vīņauds, kurš dzīvo Priekuļu pagasta mājās “Vīņaudi”, sagaidīja savu 90 gadu jubileju, viņš ir možs, spēka un humora pilns. Visu darba mūžu bijis autobusa šoferis, par to saņēmis dažādus apbalvojumus, bet aizraušanās vienmēr bijusi radiotehnika. A.Vīņauds joprojām spēj salabot gandrīz visu un, ja nevar – tad uzzina, kas slēpjas ierīcē, kāds ir […]

Vinauds

Visu ar mēru un pamazām

16:46
22.08.2025
22

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izstrādājis vizuāli uzskatāmus fizisko aktivitāšu ieteikumussenioriem. Vidzemes slimnīcas fizioterapeite Laura Rudzīte uzsver: “Būtiskas ir regulāras fiziskās aktivitātes, kas sniedz prieku un labsajūtu. Tās var būt gan pastaigas svaigā gaisā, gan vienkārši vingrojumi mājās vai darbi dārzā. Svarīgi, lai aktivitātes tiktu veiktas pakāpeniski – slodze jāpalielina soli pa solim, ievērojot […]

Fa Seniori

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
35
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
40
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
24
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
25
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
35

Tautas balss

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
21
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
21
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
29
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
37
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
31
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
24

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
26

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998