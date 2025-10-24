Galdā ķirbji un burkāni

Nītaurietes Ingrīdas Vītiņas ikdienas rūpes ir mazbērni. Pēc skolas jāsagaida mājās ar pusdienām, jāpacienā ar kādu gardu našķi.
“Pieskatu mazbērnus un eksperimentēju virtuvē,” ar smaidu teic nītauriete. Interese par kulināriju un konditoreju viņai jau no skolas laikiem. Tad recepšu grāmatu bija maz. Ingrīda antikvariātos pirka poļu, vācu, čehu pavārgrāmatas, žurnālus un ar vārdnīcas palīdzību atšifrēja rakstīto. Un mēģināja gatavot. Ārzemju izdevumos receptes bija ar skaistām bildēm, tās tika krātas.
“Tagad vairāk eksperimentēju, negatavoju pēc citu receptēm. Katra recepte ir pamaināma. Cits grib mazāk cukura, dažam negaršo sīpoli, var izmantot ķiplokus. Iespēju daudz, tikai jāpamēģina,” saka Ingrīda un piebilst, ka televīzijā, protams, iecienītākie ir kulinārijas raidījumi, tos garām nelaiž. Ne jau lai uzzinātu kādu recepti, bet gan kādas garšas sader kopā, kādas ne, kā garšvielas cita citu pastiprina vai nomāc.
“Ne uzreiz izdodas, kā gribētos, mazbērni, bērni novērtē, tad no kādas sastāvdaļas atsakos vai pretēji – kaut ko pielieku klāt,” atklāj nītauriete un uzsver, ka bieži rezultāts ir atkarīgs no miltiem, to kvalitātes. Pēdējā laikā viņa izmanto “Kaunas grūdai” premium kviešu miltus.
Ir rudens, dārzs novākts, un izaudzētais jāliek galdā. “Kāpēc kaut kas negaršo? Visticamāk, ja kaut kas negaršo, bērnībā nav pagaršots. Kad atbrauc mazbērni, tad ceļu galdā dažādus ēdienus un stāstu, ka tas ir burgers, tas nagets. Vai tad sacepti ķirbji nav nageti, un burgeri taču arī var būt dažādi,” noslēpumu atklāj Ingrīda un atzīst, ka jaunajai paaudzei ķirbji īpaši neiet pie sirds, bet, kad izdodas notušēt to garšu, ēd ar gardu muti.
Burkānmaizītes
Rauga mīklai vajag:
100 ml eļļas
100 ml piena
200 ml silta ūdens
tējkarote sāls
3 ēdamkarotes cukura
530 g miltu
2 tējkarotes sausā rauga
Pildījumam:
100 ml eļļas
500 g smalki sarīvētu burkānu
100 g smalki sagriezta sīpola
1 ēdamkarote “Santa Maria” garšvielas kartupeļiem
3 ķiploka daiviņas
sezama sēklas
sakulta ola
Uz pannas apcep sīpolus un burkānus, kamēr mīksti; pievieno garšvielas un noņem no uguns. Piespiež ķiploku, visu sajauc un atdzesē.
Kad mīkla uzrūgusi, to izrullē, uzklāj pildījumu un sarullē rullītī, sagriež gabalos. Liek uz pannas, nosmērē ar olu, virsū uzber sezama sēklas. Cep kā pīrādziņus, kamēr gaiši brūni.
Pildījumu var izmantot arī pīrādziņiem, nedaudz pieliekot pīrāgu gaļu.
Plānās vafeles ar ķirbju biezeni
Vajag:
125 g ūdens
125 g ķirbju biezeņa
170 g miltu
1 olu
4 ēdamkarotes cukura
4 ēdamkarotes eļļas
3 ēdamkarotes kartupeļu
cietes
pustējkaroti vanilīna
pustējkaroti kanēļa
pustējkaroti sodas
šķipsniņu sāls
Olu, cukuru, eļļu, garšvielas, biezeni un ūdeni mikserī sakuļ. Tad piejauc miltus, pievieno sodu un kartupeļu cieti. Vafeļu masa gatava, var cept.
Ķirbju biezeņa saldējums
Vajag:
250 g saldā krējuma
2 ēdamkarotes cukura
100 ml piena
200 ml ķirbju biezeņa
1 tējkaroti citrona aromāta
citrona miziņu
Sakuļ saldo krējumu ar cukuru kā putukrējumu, pievieno pienu, biezeni, sarīvētu citrona miziņu un citrona aromātu, lai notušē ķirbja garšu. Var pievienot arī ķirbju sukādes. Visu vēlreiz uzputo, salej trauciņos un liek saldētavā. Saldējumu var pildīt vafelēs, pasniegt ar kādu mērci. Pieaugušajiem var pievienot liķieri “Marcati Limoncello”.
Lai labi garšo!
Komentāri