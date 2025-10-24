PIESLĒGTIES
Galdā ķirbji un burkāni

Sarmīte Feldmane
08:01
24.10.2025
8
Top View Pumpkin Carrots

Nītaurietes Ingrīdas Vītiņas ikdienas rūpes ir mazbērni. Pēc skolas jāsagaida mājās ar pusdienām, jāpacienā ar kādu gardu našķi.

“Pieskatu mazbērnus un eksperimentēju virtuvē,” ar smaidu teic nītauriete. Interese par kulināriju un konditoreju viņai jau no skolas laikiem. Tad recepšu grāmatu bija maz. Ingrīda antikvariātos pirka poļu, vācu, čehu pavārgrāmatas, žurnālus un ar vārdnīcas palīdzību atšifrēja rakstīto. Un mēģināja gatavot. Ārzemju izdevumos receptes bija ar skaistām bildēm, tās tika krātas.

“Tagad vairāk eksperimentēju, negatavoju pēc citu receptēm. Katra recepte ir pamaināma. Cits grib mazāk cukura, dažam negaršo sīpoli, var izmantot ķiplokus.  Iespēju daudz, tikai jāpamēģina,” saka Ingrīda un piebilst, ka televīzijā, protams, iecienītākie ir kulinārijas raidījumi, tos garām nelaiž. Ne jau lai uzzinātu kādu recepti, bet gan kādas garšas sader kopā, kādas ne, kā garšvielas cita citu pastiprina vai nomāc.
“Ne uzreiz izdodas, kā gribētos, mazbērni, bērni novērtē, tad no kādas sastāvdaļas atsakos vai pretēji – kaut ko pielieku klāt,” atklāj nītauriete un uzsver, ka bieži rezultāts ir atkarīgs no miltiem, to kvalitātes. Pēdējā laikā viņa izmanto    “Kaunas grūdai” premium kviešu miltus.

Ir rudens, dārzs novākts, un izaudzētais jāliek galdā. “Kāpēc kaut kas negaršo? Visticamāk, ja kaut kas negaršo, bērnībā nav pagaršots.    Kad atbrauc mazbērni, tad  ceļu galdā dažādus ēdienus un stāstu, ka tas ir burgers, tas nagets. Vai tad sacepti ķirbji nav nageti, un burgeri taču arī var būt dažādi,” noslēpumu atklāj Ingrīda un atzīst, ka jaunajai paaudzei ķirbji īpaši neiet pie sirds, bet, kad izdodas notušēt to garšu, ēd ar gardu muti. 

Burkānmaizītes

Rauga mīklai vajag:
100 ml eļļas
100 ml piena
200 ml silta ūdens
tējkarote sāls
3 ēdamkarotes cukura
530 g miltu
2 tējkarotes sausā rauga

Pildījumam:
100 ml eļļas
500 g smalki sarīvētu burkānu
100 g smalki sagriezta sīpola
1 ēdamkarote “Santa Maria” garšvielas kartupeļiem
3 ķiploka daiviņas
sezama sēklas
sakulta ola

Uz pannas apcep sīpolus un burkānus, kamēr mīksti; pievieno garšvielas un noņem no uguns. Piespiež ķiploku, visu sajauc un atdzesē.

Kad mīkla uzrūgusi, to izrullē, uzklāj pildījumu un sarullē rullītī, sagriež gabalos. Liek uz pannas, nosmērē ar olu, virsū uzber sezama sēklas. Cep kā pīrādziņus, kamēr gaiši brūni.

Pildījumu var izmantot arī pīrādziņiem, nedaudz pieliekot pīrāgu gaļu.

Plānās vafeles ar ķirbju biezeni

Vajag:
125 g ūdens
125 g ķirbju biezeņa
170 g miltu 
1 olu
4 ēdamkarotes cukura
4 ēdamkarotes eļļas
3 ēdamkarotes kartupeļu
cietes
pustējkaroti vanilīna
pustējkaroti kanēļa
pustējkaroti sodas
šķipsniņu sāls

Olu, cukuru, eļļu, garšvielas, biezeni un ūdeni  mikserī sakuļ. Tad piejauc miltus, pievieno sodu un kartupeļu cieti. Vafeļu masa gatava, var cept.

Ķirbju biezeņa saldējums

Vajag:
250 g saldā krējuma
2 ēdamkarotes cukura
100 ml piena
200 ml ķirbju biezeņa
1 tējkaroti citrona aromāta
citrona miziņu

Sakuļ saldo krējumu ar cukuru kā putukrējumu, pievieno pienu, biezeni, sarīvētu citrona miziņu un citrona aromātu, lai notušē ķirbja garšu. Var pievienot arī ķirbju sukādes. Visu vēlreiz uzputo, salej trauciņos un liek saldētavā. Saldējumu var pildīt vafelēs, pasniegt ar kādu mērci. Pieaugušajiem var pievienot liķieri “Marcati Limoncello”.

Lai labi garšo!

Saistītie raksti

Arvien kustībā – Juris Kokins

08:14
24.10.2025
37

Vai novērtējam tik būtisko vajadzību būt kustībā un svaigā gaisā? Ne vienmēr. Taču cilvēki, kas savu dzīvi saistījuši ar sportu, ar aktīvām nodarbēm dabā, saglabā darbīgumu un dzīvesprieku arī seniora gados.Juris Kokins ir pazīstams novadniekiem, kas nodarbojušies un nodarbojas ar sportu. Viņu zina jaunā paaudze, kam Juris, Jaunsardzes instruktors, rīkoja pārgājienus, nometnes, mācīja militāras iemaņas […]

Juris Kokins 1

Saudzēt acis rudenī

08:10
24.10.2025
9

Rudenī līdz ar tumšāka laika iestāšanos vairāk jāpiedomā, kā saudzēt acis, tās lieki nepārpūlot. Cēsu klīnikas oftalmologs Dāvis Raščevskis “Druvai” pastāstīja, kam tumšajā sezonā vairāk pievērst uzmanību, rūpējoties par redzi, kādi simptomi jāpamana un cik bieži nepieciešams apmeklēt acu ārstu. Acis regulāri jāmirkšķina Seniori daudz lasa, darina rokdarbus, min krustvārdu mīklas. Tas prasa koncentrēšanos, tāpēc […]

Closeup Side Portrait Of White Elderly Woman's Eyes

Pieaugušas sievietes, kura varētu būt nīgra, pārdomas

07:57
24.10.2025
15

Nudien, labi gan, ka tā vasara galā! Vairs jau nebija ne spēka, ne gribēšanas, ne varēšanas. Lai saprastu, par ko ir runa, sākšu no sākuma un beigšu ar secinājumiem. Esam trīs draudzenes no jaunības, pagājušā gadsimta 70.gadiem. Tad īsos brunčos skraidījām pa ballēm, ne vienu vien piedzīvojumu pat kauns atminēties. Dzīve katru aizpūta uz savu […]

Displeased Elderly Woman Thumbs Down With Two Hands Isolated On Green Background With Copy Space

Dzīves ceļš un tā pagriezieni

11:45
26.09.2025
248

Septembris tuvojas izskaņai. Pirmdien iestājās astronomiskais rudens. Savu vietu ikdienā ieņem krēslas stundas, kad ļauties pārdomām un arī atmiņām, kas izgaismo gaidāmo tumšo vakaru. “Iedvesmai nav vecuma” šoreiz galvenā varone ir Astrīda Ruško. Vecākajai cēsnieku paaudzei pazīstama kā viena no “Cēsu alus” vadības komandas. Personība, kas prata strādāt un mirdzēt. Astrīdai Ruško šogad jubileja, ko […]

Astrida Suns

Gardās kabaču vafeles

11:37
26.09.2025
53

Irēna Putniņa Mājas kafejnīcu dienās atvēra kafejnīcu “Pankūkas un vafeles Rozulas skolā”, radot iespēju cienāties ar saldām un sāļām pankūkām un vafelēm, jo jau vairākus gadus mērķis ir cilvēkiem piedāvāt nevis restorāna, bet tieši mājas ēdienu. Irēna “Druvai” pastāsta, ka gan viņa pati labprāt gatavo, gan meitas, tādēļ var teikt, ka ēst gatavošana ir ģimenes […]

Vafeles

Ko darīt ar rudens skumjām

11:33
26.09.2025
41

Arvien ātrāk satumstošie rudens vakari, arvien vēsāki laikapstākļi patiesi var būt iemesli senioru nomāktībai, trauksmei vai vientulības izjūtai. To apstiprina Cēsu klīnikas psiholoģe Inga Jurševska. Kāds ir skaidrojums rudens skumjām Rudens skumjas ir ar sezonas maiņu saistītas garastāvokļa izmaiņas. Tās parādās laikā, kad dienas kļūst īsākas un apkārt gaismas ir mazāk. Samazinātais gaismas daudzums dabā […]

Autumn Landscape With Person Leaves

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
20
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
26
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
38
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
37

Tautas balss

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
24
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
26
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
21
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
35
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
24
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
7

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
27

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054