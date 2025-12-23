PIESLĒGTIES
Svētdiena, 28. decembris
Vārda dienas: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Eksperimentēt vai palikt pie ierastā

Līga Salnite
12:28
23.12.2025
11
Frizura2

Kungu laiks. Arī vīriešiem gados ir svarīgi būt koptiem un arīdzan uz mirkli sajusties īpaši aprūpētiem, liecina pensionāra Pētera Tropiņa pārliecinošais izskats zem frizieres Diānas Kolotiļinas rokām.

Svētku laiks it visiem saistās ar svinīgiem pasākumiem, draudzīgām pieņemšanām vai vienkārši ģimeniski pacilājošu vakarēšanu. Tas liek arī saņemties un nedaudz uzposties. Vai seniori turpina apmeklēt frizētavas, un kādi matu griezumi pašreiz ir cieņā cilvēkiem cienījamākā vecumā?

Kad “Druva” iegriezās Cēsu centrā esošajā ģimenes frizētavā “Performance”, kur ir gaidīti jebkura vecuma klienti, uz matu sakopšanu ieradusies pensionāre Rudīte Bau­mane. Kundze teic, ka apmeklēt frizieri vajagot reizi mēnesī, pusotrā. R. Bau­manei, kurai ir 72 gadi, ir savs dāmu – draudzeņu kodoliņš, ar kurām turas kopā un nereti sanākot apspriest arī matu griezumus. “Mēs padalāmies domās un iespaidos par matu sakārtošanu,” atzīst kundze, piemetinot, ka arī draudzenes regulāri ejot pie friziera. Tomēr tādu vienu stilu vai garumu viņa nespēj noteikt kā visiecienītāko. “Cik cilvēku, tik pieņēmumu.”

Friziere Ilze Baumane, kura uzņēmusies ieveidot savas vīramātes matu sakārtojumu, atzīst – pensijas vecuma cilvēki tiešām neatslābstot sevis sakopšanā, kam, iespējams, par labu nāk fakts, ka var brīvāk tam ieplānot laiku.

Arī krāsu un frizūru izvēlēs joprojām esot tikpat liela dažādība kā līdz pensijas vecumam. “Ir dāmas, kuras ilgu laiku tiešām neko radikālu nav mainījušas, bet ir tādas, kuras prasa manu viedokli, ko ieteiktu un kas viņām varētu piestāvēt,” stāsta I. Baumane, atzīstot, ka sievietes gados izvēlas pusgaru vai īsu matu griezumu. Lielākā daļa arī krāso matus. “Ir ļoti mazs procents klientu, bet ir tādi, kas sirmos matus nekrāso.”

Ir pensijas vecuma kundzes, kuras izvēlas griezumu, kas ikdienā pašai jāieveido, daļa meistarei prasa īso griezumu, kura uzturēšana neprasītu ieveidošanu. “Lai var tikai izžāvēt un iet,” paskaidro friziere. Tas gan ļoti atkarīgs arī no tā, cik sabiedriski aktīvas šīs sievietes joprojām ir.

Matu krāsas izvēlē patlaban aktuāli esot sarkanīgie toņi, tomēr I. Baumane atzīst, ka pati īpaši nevienam nepiedāvājot šīs krāsas. Vislielākais arguments pret šiem toņiem ir to ātrā izskalošanās no matiem. Meista­re parasti iesaka klientēm dabiskos toņus un tādus, lai krāsojums nav ātri jāatjauno.

Taujāta par ekstremālākām frizūrām, I. Baumane atminas – iepriekš, kad strādājusi Rīgā, kāda pastāvīgā kliente, kundze pēc 60, piekritusi visiem trakākajiem griezumiem un krāsu toņiem. “Viņa bija cilvēks, kas mācēja to iznest – ar ārieni, ģērbšanās stilu, viņa bija tāda koša.” Cēsīs viņai līdzīgu klienšu nav bijis.

Ar kungiem “Performancē” esot visnotaļ prognozējami, viņu izvēle ir vienkārša, saka I. Baumane. Lielākoties vīrieši grib kādu no pazīstamajiem, klasiskajiem matu griezumiem.

Savukārt kungu friziersalonā “Džentlmenis”, kas atrodas Val­mieras ielā, tiešām nākot gana daudz klientu gados. Acīmre­dzot specializēta salona radīšana tieši vīriešiem, kādu Cēsīs ir vairāki, devusi signālu stiprā dzimuma pārstāvjiem, ka viņi ir gaidīti. Friziere Vineta Sviderska stāsta, ka vienam no visvecākajiem viņas klientiem ir 93 gadi, pavisam nesen viņš ieradies uzposties savai vārdadienai. “To kungu vienmēr gaidām ar prieku,” teic meistare, ar apbrīnu stāstot par šo klientu, kurš joprojām pats vadot auto, atnākot vienmēr uzvalkā un stāstot sava mūža piedzīvojumus. “Tas nudien ir kungs, kurš vienmēr ir līmenī,” teic V.Sviderska, piebilstot, ka, protams, ir arī citi kungi, turklāt daudzi krietnos gados, un, lai arī pēc stāstītā it kā lūdz frizūru, pie kādas pieradis jaunībā, liela daļa senāku gadu griezumi atkal nākuši modē, tāpēc viņi pilnībā iekļaujas šodienas pierastajā izskatā. Tādu izteikti viena veida stilu gados vecākiem kungiem viņa nespēj pateikt, atzīstot, ka katram nudien ir savas vēlmes. Tā kā šī frizētava atrodas pirmajā stāvā, pie viņiem nereti ierodoties arī klienti ratiņkrēslā, kas novērtē vieglo piekļūšanu.

Frizura1
Regularitātē ir spēks. Rudīte Bau­mane uz frizētavu joprojām nāk nudien bieži. Profesionāli “piepucēt” matu sakārtojumu viņa nākot teju katru mēnesi, kas palīdz arī ikdienā justies pārliecinošāk.
Piektdien003.qxd

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Laime visu mūžu darīt to, kas patīk

12:36
23.12.2025
36

Ziemassvētkos kora dziedājums baznīcā skan pārlaicīgi. Visiem zināmās svētku dziesmas, kuru džingli decembrī dzirdami vai katrā veikalā, atgūst savu patieso veidolu – slavinājumu brīnumam, kas stiprina cilvēka dvēseles spēku. Kordiriģents Ēriks Derums, raiskumietis un cēsnieks, saka, ka kori ar atdevi un prieku koncertē baznīcās un izdzied pašiem dziedātājiem un klausītājiem pazīstamas melodijas. Laiks ap Ziemassvētkiem […]

Eriks3

Vecās garšas jaunā veidolā – piparkūkas ar vitrāžu

12:23
23.12.2025
9

Kas gan varētu radīt jaukāku un mājīgāku Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu kā piparkūku cepšana. Protams, veikalos netrūkst visdažādāko mīklu veidu. Tomēr nav jau tik traka arī mīklas pagatavošana pašu spēkiem. Jau vairākus gadus izmantoju pašas atrastu recepti. Piparkūkas garšos brīnumaini gardi gan ceptas uzreiz pēc mīklas uztaisīšanas, gan vēlāk. Jārēķinās, ka no šiem sastāvdaļu daudzumiem mīklas […]

PiparkÎkas 4

Dažādi raksti

12:00
23.12.2025
7

Seniori grib darboties digitālajā vidē, bet trūkst datoru Latvijā trūkst intereses iesaistīties digitālo prasmju attīstības projektā, kurā pašvaldības īsteno digitālo prasmju uzlabošanas mācības, tāpēc neizdosies sasniegt mērķi apmācīt 40 000 iedzīvotāju, pagājušajā nedēļā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēdē norādījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāve Liene Priede. Līdz […]

Couple Giving Each Other Christmas Gifts

Virsnieka gods nav tikai vārdi

19:20
14.11.2025
112

Novembris. Latvijai īpašais mēnesis, kad patriotiskās jūtas izviļņojas publiskajā telpā sarkanbaltsarkanās krāsās, citos nacionālos simbolos un latvju zīmēs. Atceramies un godinām vēsturi. Šķiet, paaudzei, kas piedzīvojusi padomju okupācijas laikus, šis mēnesis ir vēl īpašāks. Tā Latvijas valstiskumu, cilvēkus, kuri par to cīnījās, latviešu karavīru godināšanu izjūt dziļi un to apzinās arī kā savas iekšējās brīvības […]

Krievins Evalds12

Ada zeķes ukraiņiem un dodas garās pastaigās

19:15
14.11.2025
104

Kopš kara sākuma Ukrainā multiplās sklerozes biedrība “MSs Cēsis” ikvienu aicina adīt zeķes, lai tā palīdzētu Ukrainas karavīriem frontē. Dziju biedrībai ziedo “Limbažu Tīne”, bet pieteikties adīt zeķes var ikviens, kurš jūt aicinājumu. Viena no adītājām ir deviņdesmitgadīgā cēsniece Lidija Jonāne, kurai ne tikai padodas brīnišķīgu zeķu adīšana, bet ir arī lieliska humora izjūta un […]

Sen Zekes (2)

Uzmanoties no kritienu riska

19:10
14.11.2025
33

“Saskaņā ar Pasaules Veselības Organizācijas datiem, katru gadu tiek reģistrēti 37,3 miljoni kritienu, kas ir pietiekami smagi, lai persona vērstos pēc medicīniskās palīdzības. Tuvojas gada tumšākais gadalaiks – ziema, kad kritienu riskiem ir jāpievērš īpaši liela uzmanība. Ceļi kļūst slideni, ielas ir apledojušas, šie un daudzi citi faktori palielina kritienu risku senioriem un cilvēkiem ar […]

KruÚa Radzes 2

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

10:37
28.12.2025
7
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Manta, nāc mājās!

10:37
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Uzspiest “OFF” (izslēgt)

10:35
27.12.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Mistika racionālā laukā

12:28
23.12.2025
18
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
32

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
21
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
40
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
36
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
57
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
54
3
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
20

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054