Eksperimentēt vai palikt pie ierastā

Svētku laiks it visiem saistās ar svinīgiem pasākumiem, draudzīgām pieņemšanām vai vienkārši ģimeniski pacilājošu vakarēšanu. Tas liek arī saņemties un nedaudz uzposties. Vai seniori turpina apmeklēt frizētavas, un kādi matu griezumi pašreiz ir cieņā cilvēkiem cienījamākā vecumā?
Kad “Druva” iegriezās Cēsu centrā esošajā ģimenes frizētavā “Performance”, kur ir gaidīti jebkura vecuma klienti, uz matu sakopšanu ieradusies pensionāre Rudīte Baumane. Kundze teic, ka apmeklēt frizieri vajagot reizi mēnesī, pusotrā. R. Baumanei, kurai ir 72 gadi, ir savs dāmu – draudzeņu kodoliņš, ar kurām turas kopā un nereti sanākot apspriest arī matu griezumus. “Mēs padalāmies domās un iespaidos par matu sakārtošanu,” atzīst kundze, piemetinot, ka arī draudzenes regulāri ejot pie friziera. Tomēr tādu vienu stilu vai garumu viņa nespēj noteikt kā visiecienītāko. “Cik cilvēku, tik pieņēmumu.”
Friziere Ilze Baumane, kura uzņēmusies ieveidot savas vīramātes matu sakārtojumu, atzīst – pensijas vecuma cilvēki tiešām neatslābstot sevis sakopšanā, kam, iespējams, par labu nāk fakts, ka var brīvāk tam ieplānot laiku.
Arī krāsu un frizūru izvēlēs joprojām esot tikpat liela dažādība kā līdz pensijas vecumam. “Ir dāmas, kuras ilgu laiku tiešām neko radikālu nav mainījušas, bet ir tādas, kuras prasa manu viedokli, ko ieteiktu un kas viņām varētu piestāvēt,” stāsta I. Baumane, atzīstot, ka sievietes gados izvēlas pusgaru vai īsu matu griezumu. Lielākā daļa arī krāso matus. “Ir ļoti mazs procents klientu, bet ir tādi, kas sirmos matus nekrāso.”
Ir pensijas vecuma kundzes, kuras izvēlas griezumu, kas ikdienā pašai jāieveido, daļa meistarei prasa īso griezumu, kura uzturēšana neprasītu ieveidošanu. “Lai var tikai izžāvēt un iet,” paskaidro friziere. Tas gan ļoti atkarīgs arī no tā, cik sabiedriski aktīvas šīs sievietes joprojām ir.
Matu krāsas izvēlē patlaban aktuāli esot sarkanīgie toņi, tomēr I. Baumane atzīst, ka pati īpaši nevienam nepiedāvājot šīs krāsas. Vislielākais arguments pret šiem toņiem ir to ātrā izskalošanās no matiem. Meistare parasti iesaka klientēm dabiskos toņus un tādus, lai krāsojums nav ātri jāatjauno.
Taujāta par ekstremālākām frizūrām, I. Baumane atminas – iepriekš, kad strādājusi Rīgā, kāda pastāvīgā kliente, kundze pēc 60, piekritusi visiem trakākajiem griezumiem un krāsu toņiem. “Viņa bija cilvēks, kas mācēja to iznest – ar ārieni, ģērbšanās stilu, viņa bija tāda koša.” Cēsīs viņai līdzīgu klienšu nav bijis.
Ar kungiem “Performancē” esot visnotaļ prognozējami, viņu izvēle ir vienkārša, saka I. Baumane. Lielākoties vīrieši grib kādu no pazīstamajiem, klasiskajiem matu griezumiem.
Savukārt kungu friziersalonā “Džentlmenis”, kas atrodas Valmieras ielā, tiešām nākot gana daudz klientu gados. Acīmredzot specializēta salona radīšana tieši vīriešiem, kādu Cēsīs ir vairāki, devusi signālu stiprā dzimuma pārstāvjiem, ka viņi ir gaidīti. Friziere Vineta Sviderska stāsta, ka vienam no visvecākajiem viņas klientiem ir 93 gadi, pavisam nesen viņš ieradies uzposties savai vārdadienai. “To kungu vienmēr gaidām ar prieku,” teic meistare, ar apbrīnu stāstot par šo klientu, kurš joprojām pats vadot auto, atnākot vienmēr uzvalkā un stāstot sava mūža piedzīvojumus. “Tas nudien ir kungs, kurš vienmēr ir līmenī,” teic V.Sviderska, piebilstot, ka, protams, ir arī citi kungi, turklāt daudzi krietnos gados, un, lai arī pēc stāstītā it kā lūdz frizūru, pie kādas pieradis jaunībā, liela daļa senāku gadu griezumi atkal nākuši modē, tāpēc viņi pilnībā iekļaujas šodienas pierastajā izskatā. Tādu izteikti viena veida stilu gados vecākiem kungiem viņa nespēj pateikt, atzīstot, ka katram nudien ir savas vēlmes. Tā kā šī frizētava atrodas pirmajā stāvā, pie viņiem nereti ierodoties arī klienti ratiņkrēslā, kas novērtē vieglo piekļūšanu.
