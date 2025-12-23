Dažādi raksti

Seniori grib darboties digitālajā vidē, bet trūkst datoru
Latvijā trūkst intereses iesaistīties digitālo prasmju attīstības projektā, kurā pašvaldības īsteno digitālo prasmju uzlabošanas mācības, tāpēc neizdosies sasniegt mērķi apmācīt 40 000 iedzīvotāju, pagājušajā nedēļā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēdē norādījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāve Liene Priede. Līdz šim mācībās piedalījušies 8282 cilvēki.
Tajā pašā laikā seniora vecuma iedzīvotāji vēlas apgūt digitālās pamatprasmes, bet Latvijas Pensionāru federācijas pārstāve Liesma Kalve komisijas sēdē vērtēja, ka liela daļa apmācību “aiziet smiltīs”, ja nav iespējas zināšanas pielietot praksē ikdienā, proti, senioriem neesot datoru. L. Kalve pieminēja pērn budžetā atbalstīto priekšlikumu Latvijas Pensionāru federācijai piešķirt 56 500 eiro, lai iegādātos datortehniku. Federācija esot aptaujājusi dalīborganizācijas, cik datoru būtu nepieciešams. “Divsimt dalīborganizācijas ar asarām acīs mums prasīja 500 datorus,” teica L. Kalve, rēķinot, ka ar piešķirtajiem līdzekļiem varētu nosegt vien 5 % no viņu vajadzībām.
L. Kalve aicināja VARAM izmantot Pensionāru federāciju kā “darba rokas”, lai izplatītu lietotu tehniku. Iespējams, VARAM varot būt kā vidutājs starp Pensionāru federāciju un lielajiem uzņēmumiem, kas savu datortehniku “noraksta ik pēc gada vai diviem”.
Tāpat L. Kalve aicināja senioriem saglabāt pieejamus klātienes pakalpojumus. Arī “Druva” vairākkārt pārliecinājusies, ka nevienam vien Cēsu novada senioram nav pieejamas visas tās pašas iespējas, kas paaudzei, kura datorus izmanto ikdienā. Piemēram, nav iespējas piedalīties daļā aptauju, sekot informācijai par iedzīvotāju padomju darbību.
Ziemassvētki bez pārēšanās
Ziemassvētki ir laiks, kad visiem apsēsties pie svētku galda, lai baudītu maltīti. Jau mūsu senči uzskatīja, ka šajos svētkos jābūt bagātīgi klātam galdam, tas nozīmēja labklājību nākamajā gadā. Kā baudīt svētku maltīti, kurā ir vieta cepetim, pīrādziņiem, mandarīniem, piparkūkām un pat kādam kūkas gabaliņam, lai pēc tam nebūtu smaguma sajūta kuņģī un citas nepatīkamas sekas, runājām ar Cēsu klīnikas uztura speciālisti Kristīni Sekaci.
Kristīne Sekace aicina ievērot mērenību, kā arī pievērst uzmanību, lai ēdiens nodrošinātu visas uzturvielas. Ogļhidrātu daļai der rīsi, var būt pērļu grūbas un tradicionāli kartupeļi, vislabāk vārīti. Olbaltumvielas nodrošina gaļa vai zivis. Izvēloties gaļu, uztura speciāliste iesaka izvēlēties kaut ko vienu – cepeti, kotletes vai karbonādi – un tās gatavot cepeškrāsnī vai cepšanas maisā. Gaļas vietā var būt zivs, tā ir vieglāk sagremojama. “Senioru organisms grūtāk pārstrādā olbaltumu, jo kuņģa skābe ir izmainīta, mazāka, tā par maz aktivizē olbaltuma fermentu pektīnu, tāpēc ātrāk veidojas smaguma sajūta. Gaļu lietot labāk mazāk, vairāk pievērsties dārzeņiem. Salātiem uz šķīvja jābūt visvairāk. Tie arī palīdz nepārēsties. Vislabākie ir svaigi dārzeņi, bet, ja no tiem pūš vēderu vai ir par cietu, dārzeņus var termiski apstrādāt – tvaicēt.
Štovētus kāpostus gan jāizvēlas nelielā daudzuma, jo arī tos seniora organismam ir grūtāk pārstrādāt. Ieteicamas var būt, piemēram, vārītas bietes ar rukolu vai spinātiem un fetas sieru, salātiem pievienojot citronu un balzamiko etiķi. Man pašai ļoti patīk svaigais siers – sniega bumbas – nelielā eļļas marinādē, ar tām pilnīgi pietiek,” atklāj K. Sekace.
Mandarīnus iesaka ne vairāk kā četrus piecus dienā. “Augļi nav slikti, tikai jautājums ir par daudzumu, jo tajos ir glikoze, kas veicina apetīti. Ja pirms ciemošanās apēdīs mandarīnus, viesībās vairāk gribēsies apēst,” norāda uztura speciāliste.
Runājot par uzkodām, K. Sekace vērtē, ka tradicionālo speķa pīrāgu vietā var gatavot uzkodu plates, kur ir svaigi dārzeņi, humuss, jogurta mērce ar zaļumiem, citronpipariem un nedaudz sāls. Svētkos parasti neiztiek bez saldumiem, Ziemassvētkos parasti bez piparkūkām, bet tās ieteicams ēst ierobežotā daudzumā: “Kad ir apēsta gaļa, kartupeļi un salāti, tortei daudz vietas vairs neatliek, tāpēc desertu vislabāk ēst pēdējo. Bet aizliegt sev neko nevajag, jo tad to kārosies vēl vairāk. Var visu, bet pagaršošanas porcijas lielumā.”
Tāpat uztura speciāliste atgādina, ka sēdēšana pie galda aicināt aicina apēst vairāk. “Ja cilvēki piedalās dažādās aktivitātēs, spēlē spēles, runā svētku pantiņus, domas ir aizņemtas ar ko citu un arī apēsts tiek mazāk,” vērtē K. Sekace. Viņa ierosina, ka svētkos var doties pastaigāties vai sarīkot svētkus mežā, pie eglītes. Arī tad ēdiena daudzums saruks vismaz uz pusi.
Padzerties vislabāk ar ūdeni. Garšai var pievienot citrona, apelsīna šķēlītes vai dzērvenes, kas arī skaisti izskatās. “Senioriem mēdz būt problēma, ka viņi neizjūt slāpes, tāpēc ir labi, ja vienmēr ir pieejams ūdens, kas atgādina padzerties. Ja cilvēks ir izslāpis, bet to nejūt, viņš slāpes apēdīs ar ēdienu.”
Lai svētkos nepārēstos, K. Sekace atgādina, ka pirms došanās ciemos vislabāk paēst jau mājās: “Nevis visu dienu neēst, jo vakarā tāpat būs jāsēžas pie galda. Ja cilvēks ir izsalcis, sāta sajūta rodas vēlāk, un tāpat kā bailēm, arī badam ir lielas acis. Tad šķīvis tiek pielikts pilnāks. Mēs ēdam ar acīm, jo gardāks izskatās ēdiens, jo vairāk to kārojas. Vēl gribu teikt, ka tas, cik daudz vai maz ēdam, nenozīmē, cik ļoti cienām vai necienām ēdiena gatavotāju. Cilvēkam ir jāēd apzināti, izdarot apzinātas izvēles. Tomēr novēroju, ka arvien vairāk cilvēku ar ēdienu iegūst laimes sajūtu, kad ēdiens kompensē kaut ko – mīlestību, svētku sajūtu,” secina uztura speciāliste.
Pašvaldība rīko svētkus senioriem
Cēsu novada pašvaldības ik gadu seniorus aicina tikties Ziemassvētku pasākumos. Vairākās apvienību pārvaldēs vecākā gadagājuma ļaudis jau šomēnes, decembrī, aicināja uz svētku notikumiem.
Priekuļu apvienībā īpaši senioriem rīkots pasākums bija katrā pagastā. Priekulieši 16. decembrī tikās ballē. Mārsnēnos 17. decembrī bija amatiermākslas koncerts, bet nākamajā dienā, 18. decembrī, sarīkojums bija Liepā.
Uz kopā nākšanu ar nosaukumu “Kam vēl nav 100” Līgatnes pilsētas un pagasta seniorus 17. decembrī aicināja Līgatnes apvienības pārvalde. Pasākums notika Augšlīgatnē. Lai uz svētkiem būtu ērti nokļūt pilsētiņas iedzīvotājiem, tika organizēts īpašs autobusa reiss.
Stalbes Tautas namā 20. decembrī sanāca Pārgaujas apvienības pensionāri. Koncertam sekoja balle. Arī Pārgaujas apvienības pārvalde savu pagastu iedzīvotājiem uz sarīkojumu nodrošināja transportu.
Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasta senioriem sarīkojums būs 27. decembrī. Jaunpiebalgas Kultūras centrā Ziemassvētku pēcpusdienā notiks gan sirsnīgo mirkļu spēle, gan varēs noklausīties populāras mūziķu grupas koncertu.
