Žetonvakara izrāde trāpa sirdī un laikā

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) šī gada abiturienti žetonvakaram iestudējuši pašu radītu uzvedumu “Limuzīns žetona vakara krāsās”, tā apvienojot gan savas dzīves īpašā notikuma atzīmēšanu, gan godinot par Latvijas kultūras kanona vērtību atzīto kinodarbu “Limuzīns Jāņu nakts” krāsā un tikko mūžībā aizgājušo filmas režisoru, kino leģendu Jāni Streiču.
Žetonvakari ir ļoti īpaša tradīcija ikvienā vidējās izglītības iestādē. Ik reizi audzēkņu tik nozīmīgajam brīdim tiek gatavots kas īpašāks, taču ir reizes, kad ieceres, cilvēki un notikumi paši saliekas tādā kā zvaigžņotā virknē un notikums paceļas pāri jebkurai citai pieredzei. Divas nedēļas pēc DACVĢ žetonvakara “Druva” tikās ar aktīvākajiem šīs izrādes veidotājiem. Būt par režisoru vienaudžu spēlētajā izrādē uzņēmies Rainers Pogulis, kurš ģimnāzijā mācās sabiedrības un valodu specializācijas blokā un mācību gada pirmajā semestrī bijis skolas prezidents. Rainers atzīst, ka iepriekšējā mācību gada izskaņā nav bijis skaidrs, kā pašiem topošajiem ģimnāzijas beidzējiem gribētos redzēt savu žetonvakaru. Vai katrai paralēlklasei skolas beidzēja zīmi saņemt atsevišķā pasākumā, vai veidot katram savu priekšnesumu, bet, ja kopēju, tad kādu? Rainers atzīst, ka sākotnēji jautājumu par žetonvakara saturu bijis vairāk, nekā vajag, taču pamazām, rīkojot arī skolēnu, tolaik vēl 11. klases audzēkņu, aptauju, tapa atziņa, ka svētki jārīko visām trim paralēlklasēm kopā, un izvēle kritusi par labu spēlfilmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsās” sižetam.
Acīmredzot filmas galvenās varones Mirtas Saknītes dzīve Cēsu apkaimē un notikumu pavērsieni jauniešiem šķituši paši saistošākie. Rainers piebilst, ka izvēlei par labu bijis arī fakts, ka filmas mūzikas autoram Raimondam Paulam šogad ir liela dzīves jubileja. Daudzi jaunieši arī vēlējušies izdziedāties savā tēlā un dziedāt kopā ar skatītājiem. Rainera klasesbiedrene Marta Bičuka teic, ka uzvedumā izmantotais par latviešu klasiku kļuvušās filmas stāsts bija kā nostalģiska pietura, atskatoties uz skolas gadiem gan pašiem abiturientiem, gan skatītājiem.
Jaunieši, kas iesaistījās uzveduma gatavošanā, protams, bija šo filmu redzējuši jau senāk un dažs arī vairākkārt, bet Raineram scenārija izstrādes laikā nācās kinodarbu pārskatīt vēl vismaz desmit reižu. Kad materiāls bijis gatavs, nolemts, ka uzvedumam būs divas daļas, lai divkārt vairāk skolasbiedru varētu parādīt savu aktierspēli. Mēģinājumi katram sastāvam bijuši vismaz divreiz nedēļā, bet sarīkojuma dienai – 6. martam – , nākot aizvien tuvāk, saspēles treniņiem izmantota katra brīvstunda. Pāris dienu pirms izrādes sācies lampu drudzis, un tik tiešām, kā tas allaž tiek prognozēts, tieši pirms pasākuma kaut kam bija jānotiek greizi: kāds atsakās no dalības vai pēdējā mirklī pārtrauc darboties projektors, ar kuru iecerēts izrādei veidot fona attēlus. Taču visi misēkļi kopīgi pārvarēti, tostarp arī pašam režisoram kopā ar skolasbiedreni kāpjot uz skatuves un tēlojot Olitas un Ģiedrīša kāzu foto ainu. Rezultātā izrāde, šķiet, izdevusies godam. Vismaz no skatītājiem – pedagogiem, skolasbiedriem, vecākiem un draugiem – gan smiekli, gan gaviles bijušas skaļas.
Tiesa, žetonvakars sakritis ar skumju notikumu – tieši dienu pirms DACVĢ abiturientu uzstāšanās sabiedrību saviļņoja izcilā kinorežisora Jāņa Streiča aiziešana mūžībā. Rainers atzīst, kas tas bijis liels satricinājums visiem, taču apspriežoties savu sagatavoto izrādi nolēmuši veltīt režisora radošā mūža piemiņai.
Skolēni vērtē, ka tagad šķiet – viss par ātru beidzies un gribētos šo izrādi nospēlēt vēlreiz, turklāt nožēlo, ka nav izdevies izrādi nofilmēt. Marta pastāsta, ka tāpēc nolemts vēl šopavasar, kamēr visi divpadsmitie ir vienuviet un tekstu atceras, mēģinās uzvedumu izrādīt otru reizi, šoreiz gan Liepā. Bet abiturientei Elisai Kerliņai, kas ģimnāzijā mācās tehnoloģiju specializācijas novirzienā, pat radusies doma par aktiermākslas studijām, vienīgi Latvijas Kultūras akadēmijā šogad nebūšot uzņemšanas. Tomēr meiteni iepriecina kopīgi dzimusī iecere vismaz vēlreiz izspēlēt uzvedumu skatītājiem.
