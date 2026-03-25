Trešdiena, 25. marts
Vārda dienas: Māra, Mārīte, Marita, Mare, Ģedimins
Žetonvakara izrāde trāpa sirdī un laikā

Līga Salnite
07:06, 25. Mar, 2026

Pašu radītajā uzvedumā “Limuzīns žetona vakara krāsās”. FOTO: Ilze Krone

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) šī gada abiturienti žetonvakaram iestudējuši pašu radītu uzvedumu “Limuzīns žetona vakara krāsās”, tā apvienojot gan savas dzīves īpašā notikuma atzīmēšanu, gan godinot par Latvijas kultūras kanona vērtību atzīto kinodarbu “Limuzīns Jāņu nakts” krāsā un tikko mūžībā aizgājušo filmas režisoru, kino leģendu Jāni Streiču.

Žetonvakari ir ļoti īpaša tradīcija ikvienā vidējās izglītības iestādē. Ik reizi audzēkņu tik nozīmīgajam brīdim tiek gatavots kas īpašāks, taču ir reizes, kad ieceres, cilvēki un notikumi paši saliekas tādā kā zvaigžņotā virknē un notikums paceļas pāri jebkurai citai pieredzei. Divas nedēļas pēc DACVĢ žetonvakara “Druva” tikās ar aktīvākajiem šīs izrādes veidotājiem.    Būt par režisoru vienaudžu spēlētajā izrādē uzņēmies Rainers Pogulis, kurš ģimnāzijā mācās    sabiedrības un valodu specializācijas blokā un mācību gada pirmajā semestrī bijis skolas prezidents. Rainers atzīst, ka iepriekšējā mācību gada izskaņā nav bijis skaidrs, kā pašiem topošajiem ģimnāzijas beidzējiem gribētos redzēt savu žetonvakaru. Vai katrai paralēlklasei skolas beidzēja zīmi saņemt atsevišķā pasākumā, vai veidot katram savu priekšnesumu, bet, ja kopēju, tad kādu?    Rainers atzīst, ka sākotnēji jautājumu par žetonvakara saturu bijis vairāk, nekā vajag, taču pamazām, rīkojot arī skolēnu, tolaik vēl 11. klases audzēkņu, aptauju, tapa atziņa, ka svētki jārīko visām trim paralēlklasēm kopā, un izvēle kritusi par labu spēlfilmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsās” sižetam.

Acīmredzot filmas galvenās varones Mirtas Saknītes dzīve Cēsu apkaimē un notikumu pavērsieni jauniešiem šķituši paši saistošākie. Rainers piebilst, ka izvēlei par labu bijis arī fakts, ka filmas mūzikas autoram Rai­mondam Paulam šogad ir liela dzīves jubileja. Daudzi jaunieši arī vēlējušies izdziedāties savā tēlā un dziedāt kopā ar skatītājiem. Rainera klasesbiedrene Marta Bičuka teic, ka uzvedumā izmantotais par latviešu klasiku kļuvušās filmas stāsts bija kā nostalģiska pietura, atskatoties uz skolas gadiem gan pašiem abiturientiem, gan skatītājiem.

Jaunieši, kas iesaistījās uzveduma gatavošanā, protams, bija šo filmu redzējuši jau senāk un dažs arī vairākkārt, bet Raine­ram scenārija izstrādes laikā nācās kinodarbu pārskatīt vēl vismaz desmit reižu. Kad materiāls bijis gatavs, nolemts, ka uzvedumam būs divas daļas, lai divkārt vairāk skolasbiedru varētu parādīt savu aktierspēli. Mēģinājumi katram sastāvam bijuši vismaz divreiz nedēļā, bet sarīkojuma dienai – 6. martam – , nākot aizvien tuvāk, saspēles treniņiem izmantota katra brīvstunda. Pāris dienu pirms izrādes sācies lampu drudzis, un tik tiešām, kā tas allaž tiek prognozēts, tieši pirms pasākuma kaut kam bija jānotiek greizi: kāds atsakās no dalības vai pēdējā mirklī pārtrauc darboties projektors, ar kuru iecerēts izrādei veidot fona attēlus. Taču visi misēkļi kopīgi pārvarēti, tostarp arī pašam režisoram kopā ar skolasbiedreni kāpjot uz skatuves un tēlojot Olitas un Ģiedrīša kāzu foto ainu. Rezultātā izrāde, šķiet, izdevusies godam. Vismaz no skatītājiem – pedagogiem, skolasbiedriem, vecākiem un draugiem – gan smiekli, gan gaviles bijušas skaļas.

Tiesa, žetonvakars sakritis ar skumju notikumu – tieši dienu pirms DACVĢ abiturientu uzstāšanās sabiedrību saviļņoja izcilā kinorežisora Jāņa Streiča aiziešana mūžībā. Rainers atzīst, kas tas bijis liels satricinājums visiem, taču apspriežoties savu sagatavoto izrādi nolēmuši veltīt režisora radošā mūža piemiņai.

Skolēni vērtē, ka tagad šķiet – viss par ātru beidzies un gribētos šo izrādi nospēlēt vēlreiz, turklāt nožēlo, ka nav izdevies izrādi nofilmēt. Marta pastāsta, ka tāpēc nolemts vēl šopavasar, kamēr visi divpadsmitie ir vienuviet un tekstu atceras, mēģinās uzvedumu izrādīt otru reizi, šoreiz gan Liepā. Bet abiturientei Elisai Kerliņai, kas ģimnāzijā mācās tehnoloģiju specializācijas novirzienā, pat radusies doma par aktiermākslas studijām, vienīgi Latvijas Kultūras akadēmijā šogad nebūšot uzņemšanas. Tomēr meiteni iepriecina kopīgi dzimusī iecere vismaz vēlreiz izspēlēt uzvedumu skatītājiem.

Lasītākie raksti

Satiekas, lai gatavotu. Gatavo, lai satiktos

15:35, 20. Mar, 2026

Klientu apkalpošana pašvaldībā

02:00, 19. Mar, 2026

Skolēnu vecāki līdzdarbojas

02:00, 20. Mar, 2026

Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs jubileja un jauna direktore

08:03, 19. Mar, 2026

Vai jaunas cerības dabūt pierakstu pie ārsta

08:48, 19. Mar, 2026

Vēlas palīdzēt bērniem ar neirālās attīstības traucējumiem

02:00, 23. Mar, 2026

Sandra Deruma
Kad princis nokritis no divriteņa

20:56, 23. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Vai jaunas cerības dabūt pierakstu pie ārsta

08:48, 19. Mar, 2026
Sarmīte Feldmane

Eiro par vairākām stundām īpaši aizsargājamās teritorijās

20:44, 18. Mar, 2026
Līga Salnite

Ieguvumi no tēvu aktīvākas dalības mazuļu aprūpē

21:27, 16. Mar, 2026
Andra Gaņģe

Pārkarsušie Tuvie Austrumi, Ukrainas izturība un Latvijas drošība

13:44, 16. Mar, 2026

Pabalsti demogrāfiju neizglābs

20:54, 18. Mar, 2026
Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

