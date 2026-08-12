Nometnē apgūst medību prasmes

Straupes pagasta “Mārkulīčos” jau 19. vasaru jaunieši no visas Latvijas darbojās jauno mednieku nometnē “Vanaga acs”. Tās bija piecas praktisku un teorētisku nodarbību dienas.
“Jauniešiem patīk darboties praktiski, lekcijās, sarunās viņi vēlas paust savu viedokli. Tā kā nodarbības vada praktiķi, arī bijušie nometnes dalībnieki, kuri ir arī audzinātāju asistenti, jaunieši ieklausās viņu pieredzē, padomos,” stāsta Straupes mednieku un makšķernieku biedrības “Mārkulīči” pārstāve Rudīte Vasile un uzsver, ka “Vanaga acs” ir Latvijā vienīgā jauno mednieku nometne. Tās rīkošanu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonds un apkārtējo pagastu mednieku kolektīvi “Daibe”, “Raiskums”, “Šalc zaļais mežs”, “Pie ozola”, “Lenči”, “Mārkulīči”, “Priedes”, arī Mores mednieku biedrība un vēl citi.
Interese par nometni ik gadu ir ļoti liela. “Visus interesentus nevarējām pieņemt.,” bilst R. Vasile un uzsver, ka lielākoties nometnei piesakās jaunieši, kuru vecāki, radinieki ir mednieki. Viņi zina, ko nozīmē medības. Šovasar nometnē pabija 47 puiši un meitenes no 13 līdz 17 gadu vecumam.
Nodarbības bija visdažādākās — gan lai iepazītu dabu, apgūtu medību zinības, drošu medību šaušanu, šaušanu ar loku, makšķerēšanas un orientēšanās sporta iemaņas, gan izzinātu par trofeju gatavošanu, iepazītu dažādas pīļu sugas un medību suņu apmācību metodes, gan arī iemācītos gatavot mākslīgās ligzdvietas. “Būtiski ir sadarboties, uzticēties tiem, kuri ir blakus. Arī tas ir jāmācās, tāpat kā iekurināt ugunskuru,” atgādina R. Vasile un piebilst, ka interesantas bijušas sarunas par meža dzīvniekiem, kā pret tiem izturēties. Daudziem iepatikusies makšķerēšana, diskusija raisījusies par to, kāpēc noķertās zivis jāatlaiž, tāpat arī, kā rīkoties, ja meža dzīvnieks ir ievainots.
Pēc nometnes jaunieši atzina, ka daudz uzzinājuši, būs arī ko mājās pastāstīt pieredzējušiem medniekiem.
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