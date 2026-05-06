Mazo vokālistu drosme un vēlme dziedāt

Iespēja gūt pirmo skatuves pieredzi un iepriecināt vecākus un skolotājus
Jaunpiebalgā un Nītaurē aprīlī notikuši skanīgi jauno vokālistu koncerti “Cālis 2026”. Jaunpiebalgā “cāļu” dziedāšanu rīko jau daudzus gadus pēc kārtas, bet Nītaurē tradīcija pēc ilga pārtraukuma pēc izglītības iestādes iniciatīvas pērn atjaunota.
Nītaures Kultūras nama vadītājs Rihards Vītols pastāsta, ka konkursu rīkoja skola un kultūras nams pēc tāda paša nolikuma, kāds būs Cēsīs, lai bērniem būtu iespēja sagatavoties lielajam pasākumam “Cēsu novada Cālis 2026”.
Lai gan šogad konkursam gatavojās septiņi dalībnieki, dažādu iemeslu dēļ piedalīties varēja trīs. Aicināti bija bērni no visas Amatas apvienības pārvaldes, bet tikai viens bērniņš – Arno – pieteicās no Skujenes, pārējie bija no Nītaures ģimenēm. Katrs mazais dziedātājs izpildīja divas dziesmas – tautasdziesmu un brīvas izvēles dziesmu. 1. vietu un Skanīgākā cāļa titulu saņēma Arno Miķelsons. Drosmīgākā cāļa tituls Annas Romānovas, savukārt Spilgtākā cāļa nosaukums Adelei Gablikai. Mazos vokālistus konkursam sagatavoja skolotājas Daiga Šveide un Dace Bicāne. Žūrijā bija Līga Ruciņa, Dinija Cīrule un Rihards Vītols. Pasākumu kuplināja pagājušā gada “Cāļa” dalībnieki.
“Anna tiešām bija drosmīgākā no dalībniekiem,” saka R. Vītols. Adele un Arno mēģinājumā bija satraukušies, jo vajadzēja pierast pie savas balss mikrofonā, bet abi koncentrējās un nodziedāja brīnišķīgi. “Jaunajiem vokālistiem bija pozitīva pirmā uzstāšanās pieredze,” secina R. Vītols. “Uzstāšanās rada drosmi un arī mīlestību uz mūziku. Turklāt saprotams, ka viņu vecumā motivācija ir arī iespēja dabūt dažādas balviņas par savu dziedājumu.”
Jaunākajai dalībniecei Adelei ir četri gadi. Viņas mamma Inese pastāsta, ka par meitas piedalīšanos konkursā uzzināja, kad mūzikas skolotāja atnesa notis dziesmām, ko meita izpildīs: “Mēs mājās dziedam, Adelei ļoti to patīk darīt, bet neviens to nedziedam profesionāli, tāpēc ziņa par uzstāšanos bija pārsteigums. Es, protams, uztraucos, kā meitai būs – zināju, ka viņa notur melodiju, skaisti dzied, bet tomēr uzstāšanās rada satraukumu, publikas priekšā visādi var gadīties. Viņa līdz šim nebija dziedājusi mikrofonā, kad izdzirdēja savu balsi tajā, pateica, ka nedziedās. Tomēr saņēmās un nodziedāja, neko nesajauca. Es stāvēju blakus un turēju roku, lai ir drošāk. Bija ļoti aizkustinoši redzēt, kā mazais ķipars nostājas ar mikrofonu un dzied publikai. Ļoti ar meitiņu lepojos! Domāju, ka nākamgad meita atkal piedalīsies. Tā ir brīnišķīga iespēja gūt skatuvisko pieredzi, spēju pārvarēt bailes un vairot drosmi par sevi. Un piedzīvot to, ka mīļi cilvēki apsveic, novērtējot paveikto. Pēc apsveikumiem meitiņa priecīgi teica: “Man tik daudz puķu!” Ģimene vēl domā, vai Adeli pieteikt arī konkursam Cēsīs. Mamma aizdomājas: “Ja mūzikas skolotāja piekritīs braukt līdzi un spēlēt pavadījumu, būs jāmēģina, tad arī redzēsim, kā izdosies. Bet vēl ir laiks apdomāties.”
Konkursu vadīja Santa Jēkabsone, viņa vērtē, ka ir izdevies atjaunot fantastisku tradīciju: “Atceros, ka pati esmu tādā konkursā piedalījusies, tāpēc ir ļoti patīkami, ka pasākums Nītaurē atkal notiek. Tā ir iespēja bērniem mācīties, gatavoties, mēģināt un vispār saņemt drosmi iziet auditorijas priekšā. Tik interesanti, ka bija bērni, kuri skatījās draugu uzstāšanos un pēc tam teica, ka draugi bija drosmīgi un arī viņi gribēs nākamgad pamēģināt. Kad pēc katras uzstāšanās piegāju klāt mazajam dziedātājam un ar plaukstām sasitām pieci, redzēju, ka bērna acīs ir lepnums un pārliecība, ka viņš to ir paveicis. Brīdī, kad gaidījām žūrijas vērtējumu un visi, gan dalībnieki, gan skatītāji, ļāvāmies dejām un mazām trakulībām, izjutu, cik ļoti jauks un nepieciešams ir tāds pasākums. Ļoti gaidu jau nākamos, lai bērnu drosme plešas plašumā!”
Jaunpiebalgas Kultūras centrā skanošākajā un mīlīgākajā pavasara koncertā piedalījās 21 jaunais vokālists. Lielu interesi piedalīties tajā izrāda arī blakus novadu iedzīvotāji, jo reti kur vēl rīko šādus konkursus, taču Jaunpiebalgas apvienībā ir daudz bērnu, kas vēlas piedalīties koncertā, tāpēc pasākumā piedalās tikai vietējie mazuļi. Bērniem sagatavoties palīdzēja pedagogi Aija Sila un Jānis Žagariņš. Katrs drosmīgais dalībnieks tika pie atbalstītāju sarūpētām dāvaniņām, kā arī skaistas medaļas “Cālis 2026”.
Kā vienmēr dalībniekus kuplā pulkā sirsnīgi atbalstīja tuvinieki un draugi. Kultūras centra direktore Egita Zariņa teic, ka šis koncerts tradicionāli ir mīļi ģimenes svētki, kad uz pasākumu ierodas ne tikai mazā dziedātāja vecāki, brāļi un māsas, bet arī vecvecāki un draugi. Šogad koncertu iesildīja baletdejotāju priekšnesumi, jo Jaunpiebalgā bērniem regulāri notiek baleta nodarbības.
Cēsīs mazo vokālistu konkurss mazajiem novadniekiem “Cēsu novada Cālis 2026” notiks 23. maijā. To organizē Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola. Pieteikties var gan individuāli, gan dalībnieku var pieteikt izglītības iestāde. Pieteikšanās norit līdz 11. maijam.
