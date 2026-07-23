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Jauniešus aicina pieteikties bezmaksas starptautiskajai mediju nometnei „Young Media Sharks”

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20:23, 23. Jūl, 2026

Jauniešus no Latvijas un citām Baltijas valstīm aicina pieteikties starptautiskajai mediju nometnei „Young Media Sharks”, kas no 24. līdz 29. augustam notiks Siguldā. Atzītu mediju profesionāļu vadībā jaunieši apgūs zināšanas un praktiskas iemaņas dokumentālā kino veidošanā, režijā, žurnālistikā, TV un digitālā satura producēšanā, kā arī darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem.

Dalībai nometnē tiks izvēlēti 50 motivēti jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Lai pieteiktos, projekta mājaslapā www.youngmediasharks.eu jāiesniedz radošais uzdevums. Nometni organizē jauniešu organizācija „Avantis”, un, pateicoties projekta galvenajam atbalstītājam – Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecībai Rīgā –, dalība nometnē jauniešiem ir bez maksas.

Jauniešiem lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs nozares vadošie mediju profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm. Nometnē viesosies dokumentālā kino producents Dons Edkinss no Dienvidāfrikas, režisors Audrius Stonys no Lietuvas, Ņujorkas Universitātes pasniedzējs Boriss Frumins, jauno autoru organizācijas „Ineffable Films” vadītājs Menefese Kudumu-Clavell no Bostonas, kā arī kinorežisors Dzintars Dreibergs, žurnāla „IR” galvenā redaktore Nellija Ločmele, „TV3 Group Latvija” programmu direktore Elīna Jēkabsone, mākslīgā intelekta eksperts Kristaps Cīrulis un daudzi citi.

Nometne „Young Media Sharks” Latvijā notiek jau desmito reizi. Tās lielākā vērtība ir paaudžu pieredzes apmaiņa. Jaunajiem mediju talantiem ir iespēja strādāt plecu pie pleca ar pieredzējušiem mediju profesionāļiem, mācīties no viņu pieredzes, satikt savus mentorus un veidot profesionālus kontaktus. Daudziem tie kļūst par nozīmīgu atspēriena punktu turpmākajā profesionālajā ceļā. Jaunieši iepazīst, kā veidojas mediju vide, mācās to kritiski analizēt un paši rada kvalitatīvu un vērtīgu saturu par sev svarīgo. Daudzi absolventi vēlāk atzīst, ka vienā nometnes nedēļā iegūtā pieredze līdzinās gadam universitātē.

„Ideja par šo nometni radās, studējot ASV un veidojot dokumentālā kino projektu par postpadomju valstīm. Tas man lika daudz plašāk ieraudzīt mediju ietekmi uz sabiedrību, jo īpaši uz jauniešiem,” uzsver nometnes idejas autore un jauniešu organizācijas „Avantis” vadītāja Ilona Bičevska. „Tieši tāpēc jau vairāk nekā 10 gadus mācām jauniešus, kā nepakļauties virspusējam un uz klikšķiem orientētam saturam, kritiski domāt un pašiem radīt kvalitatīvu un vērtīgu saturu latviešu valodā. Neviens cits mūsu vietā nestāstīs mūsu stāstus. Tas ir jādara mums pašiem!”

Līdz šim „Young Media Sharks” absolvējuši vairāk nekā 400 jauniešu. Daudzi no viņiem šobrīd strādā Latvijas medijos, radošajās aģentūrās, tehnoloģiju uzņēmumos un filmu industrijā vai studē labākajās augstskolās Latvijā un ārvalstīs. Absolventu vidū ir TV3 žurnāliste Linda Pūle, Radio 5 redaktors Toms Putniņš, LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds, Latvijas Sabiedriskā medija projektu vadītājs Jēkabs Jostsons, režisors un „Lielā Kristapa” laureāts Emīls Alps, kā arī satura veidotāji Nansija Garkalne un Edgar Fresh. Pēc nometnes jauniešiem ir plašas iespējas iesaistīties „Avantis” projektos un īstenot ieceres jauniešu mediju centrā “Young Media House”.

Pieteikšanās
• Norises laiks: 24.–29. augusts.
• Norises vieta: Sigulda.
• Dalībnieki: 50 jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem.
• Pieteikšanās termiņš: līdz 10. augustam, aizpildot anketu un iesniedzot radošo uzdevumu mājaslapā www.youngmediasharks.eu.
• Darba valoda: angļu.
Organizatori aicina pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi, jo radošā uzdevuma sagatavošanai nepieciešams laiks. Īpaši aicināti pieteikties jaunieši, kuri šaubās par savām spējām – pieredze rāda, ka tieši viņu vidū nereti slēpjas vislielākie talanti. Organizatori aicina iedrošināt pieteikties arī draugus un paziņas, kuriem ir interese par rakstīšanu, fotografēšanu, filmēšanu, pasākumu organizēšanu vai ideju radīšanu.

Nometnes galvenais atbalstītājs ir Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā.

Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group, RadioSWH.lv, žurnāls „IR”, Delfi.lv, TVNET, „Visual Media”, „JCDecaux”, pasažieru vilcienu pārvadātājs „Vivi”, LKA Nacionālā filmu skola, „Sony”, mārketinga aģentūra „Relook” un Siguldas jauniešu centrs „Mērķis”. Projekts tiek īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2025.–2027. līdzfinansējumu.

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