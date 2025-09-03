PIESLĒGTIES
Trešdiena, 3. septembris
Vārda dienas: Berta, Bella
ZeMe Nature Room – sapņa īstenošana laukos

Madara Sidorčenko
06:34
03.09.2025
6
Roberts Un Linda KreiÐmaýi

Kopīgi ceļojot. Linda un Roberts Kreičmaņi.

Linda Kreičmane stāsta, ka vīram Robertam ideja par viesu namiņu lauku apvidū bija prātā jau ilgu laiku. Daudzus gadus viņš sapņoja par ko jaunu, ko darīt papildus pamatdarbībai galdniecībā un ģimenei, lai gan tā dzīvo Cēsīs, vienmēr ir bijusi vēlme pietuvoties laukiem.

Atrast īsto vietu

Ceļš līdz ZeMe Nature Room nebija īss. Ģimene vairāk nekā gadu meklēja zemi. “Daudz braukājām, skatījāmies, pārbaudījām,” stāsta Linda. Taču ne reizi nebija sajūtas, ka būtu atraduši īsto vietu. Tad ievietoja sludinājumu, ka meklē īpašumu, un pacietība atmaksājās – zeme Veselavas pagastā it kā atrada viņus pati. Salīdzinot ar iepriekš redzētajām vietām, šai bija īpaša aura un enerģija. Viņi uzreiz juta – tā ir īstā.

Pašu plānots un iekopts

Zemi Kreičmaņu ģimene iegādājās 2021. gadā, tā bija pļava un neliels nekopts mežs. Linda un Roberts vēlējās, lai tuvumā ir ūdens, tā arī ir, gar robežu tek upīte, taču ar to nepietika, izraka arī trīs dīķus.
Lai vietu iekoptu, darāmā netrūka. Agrā pavasarī sākās brikšņu izzāģēšana, kritušo koku novākšana, kad laiks kļuva siltāks, tika rakti dīķi un izbūvēts ceļš. Visi darbi veikti pašu spēkiem – visas brīvdienas un dažkārt arī vakarus pēc ikdienas darba veltīja teritorijas sakārtošanai un labiekārtošanai. Palīdzēja arī abu vecāki un pēc spējām arī bērni.

Pēc tam bija nākamais solis – pirmā namiņa būvniecība. Ro­berts to uzcēla pats, plānojot izskatu un iekārtojumu. Svarīgi bija arī atrast pareizo novietojumu, lai teritorijas potenciāls tiktu izmantots maksimāli. Atpūtniekus sāka uzņemt 2023. gada septembrī. Tagad klientiem pieejami jau divi namiņi – pirmais rudenī svinēs divu gadu jubileju, un pavisam nesen, pirms mēneša, atvērts arī otrais.

Zeme Forest Room
Jaunā mājā. Pirms mēneša atklātais ZeMe Forest Room.
FOTO: no albuma

Ir tik svarīgā kopējā izpratne

Lindai un Robertam par vietas iekārtošanu un viesu uzņemšanu ir kopīga vīzija un atbildība. Protams, domās bijušas arī atšķirības, taču tās nekad nav pāraugušas strīdos, jo sakrīt gaume un viedokļi.
Ja abu atpūtas namiņu veidolu izlolojis Roberts un Linda vīra iecerei piekritusi, abi kopā lēma par ēku novietojumu teritorijā, par interjeru, izvietojumu, protams, arī par apkārtnes labiekārtošanu. Abi kopā jau iepriekš bija iepazinuši, kā viesu uzņemšanas ieceres īsteno citi, bijuši līdzīgās tūrisma vietās gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. “Vienmēr, kad bijām kādā namiņā, kaut kā pietrūka. Vai nu apkārtne nebija īsti piemērota un, piemēram, ēkas atradās ļoti tuvu viena otrai, kas atpūtniekiem ne vienmēr patīk. Dažkārt pašā namiņā nebija kādas lietas, iespējams, pat sīkuma, bet svarīga atbraucējam, piemēram, dvielīšu vai citu virtuves piederumu. Redzēto vienmēr esam pārrunājuši, pārsprieduši, vīzija par to, kā visam jābūt, bija jau sen. Te, savos namiņos, apvienojām visu, ko paši kā atpūtnieki gribētu redzēt. Mēs vēlējāmies, lai cilvēks atbrauc un viņam par neko nav jādomā, – ir čības, halāts, dvieļi, higiēnas piederumi un viss cits,” skaidro Linda.

Lepnums par paveikto

Viesu plūsma ir gana liela, pārsvarā atbraucēji no dažādām Latvijas vietām. Ārzemnieki pakalpojumu izmanto retāk. Linda pieļauj, tas tādēļ, ka viņu piedāvājums nav izvietots platformās kā Airbnb vai Booking, un šobrīd nav arī plānots to darīt. “Cilvēku atsauksmes mūs motivē,” viņa saka, “tas dod apliecinājumu, ka darām pareizi un ejam pareizajā virzienā.”

Par paveikto ir lepnums un gandarījums visai ģimenei. “Mēs visu sākām no nulles. Nebija pieredzes tūrisma jomā. Man pašai bija izaicinājums saprast visus pamatus – rezervāciju sistēmas, apmaksu, līgumus. Bet ar laiku, pašas spēkiem un loģisko domāšanu, izveidoju sistēmu, kur viss darbojas, kā vajadzīgs. Izveidota arī mājaslapa, kur kalendārā var redzēt pieejamos laikus un veikt rezervāciju. Esmu lepna, ka iemācījos un paveicu to, ko iepriekš nezināju,” stāsta Linda.

Viņa ļoti novērtē vīra Roberta veikumu. “Ar vīru vienmēr esmu lepojusies. Viņš spēj paveikt šķietami neiespējamo. Kad liekas, ka nekas neizdosies, es zinu – viņš izdarīs visu, lai būtu labs rezultāts. Roberts veido šo vietu tā, lai šeit valdītu pozitīvas emocijas un viesi te tiešām justos ļoti labi,” uzsver Linda.

Standarta vārdi nederēja

Nosaukums ZeMe Nature Room ir vienkāršs, bet simbolisks – tas apvieno gan vārdu “zeme”, gan saikni ar dabu. Katrs vārdu “zeme” saprot citādi, bet ūdens, mežs un pļava veido piesaisti dabai. “No pirmās dienas mēs šo vietu saucam par zemi, nevis īpašumu, laukiem, bet vienkārši par zemi. Teicām viens otram – es dodos uz zemi strādāt,” stāsta Linda. Kad pienāca laiks izvēlēties nosaukumu savai uzņēmējdarbībai, viņi saprata, ka standarta varianti ar vārdiem “luksus”, “resort” vai “guest house” nav domāti viņiem.

Komentāri

Saistītie raksti

Būt harmonijā

06:32
02.09.2025
50

“Nevis skumt par to, kas nav izaudzis, bet priecāties par to, kas ir. Kāda vaina laikapstākļiem? Mums taču nav orkānu, zemestrīču, ugunsgrēku. Ja es būtu zemniece, droši vien runātu citādi, tagad uzvelku siltāku jaciņu un dodos savās gaitās,” saka Edīte Rudzīte. Viņas vasara bijusi notikumiem piepildīta, un katrs iekrāsojis ikdienu. Edītes aizraušanās ir orientēšanās, viņai […]

Pl Straupe Edite

Te ir ģimenes mājas

06:28
01.09.2025
160

“Vasara pagājusi ļoti ātri. Arī Estere izaugusi,” saka Ingrīda Martinsone, un meita, kurai jau desmit mēneši, samīļo mammu, priecīgi smejas. “Viņu interesē viss. Ir sabiedriska, vienmēr priecīga, mācās staigāt. Estere ir Dieva mīļa dāvana,” pauž mamma un piebilst, ka grūti iedomāties, kur vēl būtu tik laba vieta kā Straupe, lai audzinātu bērnu.    Ingrīdai patīk […]

Ol Straupe Ingrida

Redzēt dzīvi savvaļā

06:24
31.08.2025
86

Līgatnes takas ir vieta atpūtai un  dabas iepazīšanai. Te jau 50 gadus ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iepazīt tikai vietējos savvaļas dzīvniekus. Par šo īpašo vietu saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku vadītāju Ilmāru Radziņu. -Šis gads ir notikumiem bagāts, kā jau jubilejas zvaigznē. Bet pēdējos gados ir    […]

Ilmârs Radziýi

Kāpēc izvēlēties uzticamu auto tirgotāju

13:03
28.08.2025
25

Auto iegāde, neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns vai lietots, ir nozīmīga investīcija. Runa nav tikai par pārvietošanos no vienas vietas uz citu — stāsts ir par drošību, komfortu un ilgtermiņa vērtību.Lai gan daži pircēji, lai ietaupītu naudu, piekrīt iegādāties automašīnu tieši no privātiem pārdevējiem vai mazāk uzticamiem avotiem, uzticama automašīnu tirgotāja izvēle gandrīz […]

Pexels Picswithjer 18990120

Vissezonas riepas - kā izvēlēties labāko variantu

12:59
28.08.2025
19

Riepas ir vienīgā transportlīdzekļa daļa, kas ir tiešā saskarē ar ceļu, tādējādi tām ir izšķiroša nozīme drošībā, komfortā un kopējā braukšanas kvalitātē. Daudziem autovadītājiem pareizo riepu izvēle var šķist apgrūtinoša, īpaši ņemot vērā sezonas izmaiņas un laika apstākļus, tāpēc sniegsim nelielu apskatu par vienu no populārākajiem riepu veidiem — vissezonas riepām.  No pieejamajām iespējām — […]

Pexels Javierbalseiro 9576099

Vienas no pirmajām puķēm, ko audzēja, - lauvmutītes

05:53
28.08.2025
257

Stādu audzētāja Biruta Svile no Cēsu novada Līgatnes pagasta SIA “Upenītes” apsaimnieko stādu tirdzniecības laukumu “Labo stādu darbnīca” Ieriķos, Vidzemes šosejas malā. Augusta beigās tur vēl krāšņi zied dažādi augi, tostarp pircēju iecienītās un pieprasītās hortenzijas. Viss sācies ar saimniecību “Upenes”, kas, kā saka pati saimniece, ir visai sena – darbojas kopš 1991. gada, kad […]

Biruta Svile

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
23
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
24
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
38
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
58
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
98

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
24
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
33
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
25
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998