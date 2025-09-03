ZeMe Nature Room – sapņa īstenošana laukos

Linda Kreičmane stāsta, ka vīram Robertam ideja par viesu namiņu lauku apvidū bija prātā jau ilgu laiku. Daudzus gadus viņš sapņoja par ko jaunu, ko darīt papildus pamatdarbībai galdniecībā un ģimenei, lai gan tā dzīvo Cēsīs, vienmēr ir bijusi vēlme pietuvoties laukiem.
Atrast īsto vietu
Ceļš līdz ZeMe Nature Room nebija īss. Ģimene vairāk nekā gadu meklēja zemi. “Daudz braukājām, skatījāmies, pārbaudījām,” stāsta Linda. Taču ne reizi nebija sajūtas, ka būtu atraduši īsto vietu. Tad ievietoja sludinājumu, ka meklē īpašumu, un pacietība atmaksājās – zeme Veselavas pagastā it kā atrada viņus pati. Salīdzinot ar iepriekš redzētajām vietām, šai bija īpaša aura un enerģija. Viņi uzreiz juta – tā ir īstā.
Pašu plānots un iekopts
Zemi Kreičmaņu ģimene iegādājās 2021. gadā, tā bija pļava un neliels nekopts mežs. Linda un Roberts vēlējās, lai tuvumā ir ūdens, tā arī ir, gar robežu tek upīte, taču ar to nepietika, izraka arī trīs dīķus.
Lai vietu iekoptu, darāmā netrūka. Agrā pavasarī sākās brikšņu izzāģēšana, kritušo koku novākšana, kad laiks kļuva siltāks, tika rakti dīķi un izbūvēts ceļš. Visi darbi veikti pašu spēkiem – visas brīvdienas un dažkārt arī vakarus pēc ikdienas darba veltīja teritorijas sakārtošanai un labiekārtošanai. Palīdzēja arī abu vecāki un pēc spējām arī bērni.
Pēc tam bija nākamais solis – pirmā namiņa būvniecība. Roberts to uzcēla pats, plānojot izskatu un iekārtojumu. Svarīgi bija arī atrast pareizo novietojumu, lai teritorijas potenciāls tiktu izmantots maksimāli. Atpūtniekus sāka uzņemt 2023. gada septembrī. Tagad klientiem pieejami jau divi namiņi – pirmais rudenī svinēs divu gadu jubileju, un pavisam nesen, pirms mēneša, atvērts arī otrais.
Ir tik svarīgā kopējā izpratne
Lindai un Robertam par vietas iekārtošanu un viesu uzņemšanu ir kopīga vīzija un atbildība. Protams, domās bijušas arī atšķirības, taču tās nekad nav pāraugušas strīdos, jo sakrīt gaume un viedokļi.
Ja abu atpūtas namiņu veidolu izlolojis Roberts un Linda vīra iecerei piekritusi, abi kopā lēma par ēku novietojumu teritorijā, par interjeru, izvietojumu, protams, arī par apkārtnes labiekārtošanu. Abi kopā jau iepriekš bija iepazinuši, kā viesu uzņemšanas ieceres īsteno citi, bijuši līdzīgās tūrisma vietās gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. “Vienmēr, kad bijām kādā namiņā, kaut kā pietrūka. Vai nu apkārtne nebija īsti piemērota un, piemēram, ēkas atradās ļoti tuvu viena otrai, kas atpūtniekiem ne vienmēr patīk. Dažkārt pašā namiņā nebija kādas lietas, iespējams, pat sīkuma, bet svarīga atbraucējam, piemēram, dvielīšu vai citu virtuves piederumu. Redzēto vienmēr esam pārrunājuši, pārsprieduši, vīzija par to, kā visam jābūt, bija jau sen. Te, savos namiņos, apvienojām visu, ko paši kā atpūtnieki gribētu redzēt. Mēs vēlējāmies, lai cilvēks atbrauc un viņam par neko nav jādomā, – ir čības, halāts, dvieļi, higiēnas piederumi un viss cits,” skaidro Linda.
Lepnums par paveikto
Viesu plūsma ir gana liela, pārsvarā atbraucēji no dažādām Latvijas vietām. Ārzemnieki pakalpojumu izmanto retāk. Linda pieļauj, tas tādēļ, ka viņu piedāvājums nav izvietots platformās kā Airbnb vai Booking, un šobrīd nav arī plānots to darīt. “Cilvēku atsauksmes mūs motivē,” viņa saka, “tas dod apliecinājumu, ka darām pareizi un ejam pareizajā virzienā.”
Par paveikto ir lepnums un gandarījums visai ģimenei. “Mēs visu sākām no nulles. Nebija pieredzes tūrisma jomā. Man pašai bija izaicinājums saprast visus pamatus – rezervāciju sistēmas, apmaksu, līgumus. Bet ar laiku, pašas spēkiem un loģisko domāšanu, izveidoju sistēmu, kur viss darbojas, kā vajadzīgs. Izveidota arī mājaslapa, kur kalendārā var redzēt pieejamos laikus un veikt rezervāciju. Esmu lepna, ka iemācījos un paveicu to, ko iepriekš nezināju,” stāsta Linda.
Viņa ļoti novērtē vīra Roberta veikumu. “Ar vīru vienmēr esmu lepojusies. Viņš spēj paveikt šķietami neiespējamo. Kad liekas, ka nekas neizdosies, es zinu – viņš izdarīs visu, lai būtu labs rezultāts. Roberts veido šo vietu tā, lai šeit valdītu pozitīvas emocijas un viesi te tiešām justos ļoti labi,” uzsver Linda.
Standarta vārdi nederēja
Nosaukums ZeMe Nature Room ir vienkāršs, bet simbolisks – tas apvieno gan vārdu “zeme”, gan saikni ar dabu. Katrs vārdu “zeme” saprot citādi, bet ūdens, mežs un pļava veido piesaisti dabai. “No pirmās dienas mēs šo vietu saucam par zemi, nevis īpašumu, laukiem, bet vienkārši par zemi. Teicām viens otram – es dodos uz zemi strādāt,” stāsta Linda. Kad pienāca laiks izvēlēties nosaukumu savai uzņēmējdarbībai, viņi saprata, ka standarta varianti ar vārdiem “luksus”, “resort” vai “guest house” nav domāti viņiem.
