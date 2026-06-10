Vislabāk dzīvot dzimtajā vietā 

Liene Ozoliņa dzimusi Augšlīgatnē, te pabeigusi pamatskolu, tad mācījās Cēsīs, Jelgavā studēja
ekonomista profesiju.
Ģimene par mājvietu izvēlējās Augšlīgatni un, uzsver Liene, būtu grūti iedomāties, kur citur gribētu dzīvot. Darbs abiem ar vīru gan ir ārpus pagasta.
“Strādāju Rīgā, varu to darīt attālināti. Lielākā daļa līgatniešu brauc uz darbu Rīgā, Siguldā, Cēsīs. Izbraukāt ērti, ja vēl vilciens kursētu biežāk, būtu vēl plašākas iespējas,” stāsta Liene un piebilst, ka Līgatnē darba vietas ir vien pāris uzņēmumos un pašvaldības iestādēs, mazie uzņēmēji un lauksaimnieki nodarbina tikai dažus cilvēkus.
Liene pastāsta, ka no bijušajiem klasesbiedriem pamatskolā trešdaļa dzīvo Līgatnē, tās ir jaunās ģimenes, bet tikpat ir ārzemēs, vēl Rīgā vai citur Latvijā.
“Līgatni par mājvietu izvēlējušās daudzas jaunas ģimenes. Visu mūžu te esmu nodzīvojusi, daudzus jaunos nepazīstu. Vislabāk var iepazīties bērnudārzā un skolā ar bērnu vecākiem,” teic Liene. Dēls Reinis mācās sākumskolā Augšlīgatnē, meita Kate iet bērnudārzā Līgatnes pilsētā. Mamma vērtē, ka bērniem pagastā ir ļoti lielas iespējas sevi attīstīt un pilnveidot. Sporta centrā darbojas dažādi pulciņi. Reinim patīk braukt ar kvadriciklu, kartingu, Katei- dziedāt, bērnudārza grupiņā viņa ir lielākā dziedātāja. Mamma piebilst, ka meita varētu dziedāt no rīta līdz vakaram.
Liene vērtē, ka daudziem iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē traucē darbs ārpus pagasta. Agri jādodas prom un vēlu atgriežas mājās, brīvdienās ģimenei gribas pabūt kopā. Liene apmeklē nodarbības sporta centrā, tur ir sava domubiedru grupa.
“Augšlīgatne katru gadu kļūst sakoptāka, tiek vairāk piedomāts, kā izskatās apkārtne. Dzīvojam dabā un sakoptā vidē, vien ielas varētu vēlēties labākas,” bilst līgatniete un priecājas, ka visa vasara vēl priekšā. Liene atzīst, ka no iepriekšējām paaudzēm dzirdēts par augšlīgatniešu un līgatniešu nesaprašanos, katrs ar savu pašlepnumu, nepiekāpīgs, bet nākamās paaudzes vairs nedala, kurš no pilsētas, kurš no pagasta.
“Paši novērtējam to, kas mums te ir, un arī daudzie tūristi to atgādina,” saka Liene.
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