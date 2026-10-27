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Izdrukājamās kartītes un darba lapas mājās: kā lietot, lai bērnam nepaliek garlaicīgi

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13:36, 27. Okt, 2026

Kaudze izdrukātu lapu bieži beidzas ar to, ka bērns uzzīmē divus zīmējumus, atnes trešo ar jautājumu “vai jau var iet” un pārējās paliek uz galda. Problēma parasti nav pašās lapās, bet tajā, kā tās tiek lietotas. Dažas vienkāršas pieejas var palīdzēt, lai izdrukas kalpotu ilgāk un nekļūtu par pienākumu.

Sāciet ar īsu sesiju

Sāciet ar vienu lapu vai dažām kartītēm un skatieties, cik ilgi bērnam ir interese. Ja lieta iet labi, var turpināt, bet pāri spēkam nevajag vilkt. Labāk beigt brīdī, kad vēl gribas vēl, nevis tad, kad sāk čīkstēt.

Praktiski der izvēlēties vienu lapu vai piecas kartītes, nevis visu komplektu uzreiz. Pārējo paslēpt. Rīt tas pats komplekts jau nav tik nogurdinošs.

Izvēlieties to, kas bērnu jau interesē

Ja mājās visi runā par traktoriem vai pēc pastaigas bērns nes mājās lapas un žagarus, sāciet ar kartītēm par šo tēmu. Svešs uzdevums par nepazīstamu lietu mēdz beigties ātrāk nekā tāds, kurā var parādīt, ko jau zina. Ja drukājat kaut ko jaunu, vienu no kartītēm vispirms pasakiet priekšā un ļaujiet pašam turpināt.

Pirmajā reizē arī vecāks var sēdēt blakus un nedaudz palīdzēt. Kad bērns ir iesildījies, var pārcelties uz dīvānu un mapi nolikt malā.

Salieciet kopā ar rotaļu

Darba lapa nav obligāti jāpilda pie rakstāmgalda. Ja kartītēs ir dzīvnieki, tos var salikt blakus rotaļu zvēriem un pamēģināt atrast pārus. Ja lapā jāatrod formas, bērns var vispirms pastaigāties pa istabu un atrast tādas pašas formas patiesībā: bumbu, šķīvi, grāmatas stūri.

Krāsainie zīmuļi, līmlapiņas un pat veļas knaģi noder biežāk, nekā šķiet. Uz kartītes var uzspraust knaģi pie pareizās atbildes, uz lapas uzlikt marķierus no pogām. Tad lapa nav tikai “izpildi un nodod”.

Kartīšu spēles

No kartītēm viegli sanāk vairākas spēles bez īpašiem noteikumiem:

  • apgrieztas kartes un meklēšana pa pāriem, ar divām vienādām izdrukām;
  • viens paslēpj kartīti aiz muguras, otrs min, kas tur ir, un jautā jā vai nē;
  • kartes izliek ceļā pa grīdu, un bērns pa tām iet, katrai nosaucot vārdu;
  • vecāks nosauc kādu īpašību, bērns atrod kartīti, kas tai atbilst.

Ja spēlē vairāki bērni, noteikumus var salāgot pa ceļam. Ja spēle pagriežas citā virzienā, tas nav traucējums.

Laminēšana un failiņi

Lai kartītes izturētu vairākas reizes, tās var iegrūst caurspīdīgos plastikāta failiņos vai nolaminēt. Mājās bez laminātora der arī bieza līmplēve vai pat pārtikas plēve pāri kartonam. Uz failiņa var rakstīt ar nomazgājamu flomāsteru un nākamajā dienā noslaucīt, tāpēc viena lapa kalpo vairākkārt.

Izgriešanu var atstāt bērnam, ja šķēres jau rokās turas droši. Citādi tas paliek vecākam vakara darbiņš.

Rotācija ir vienkāršāka, nekā izklausās

Uzglabājiet izdrukas vienā kastē vai mapē un ik pa laikam izņemiet tikai nelielu daļu. Pārējās paliek ārpus redzes. Pēc nedēļas vai divām kartītes atgriežas, un bērns tās uztver kā jaunas. Turklāt istabā nav papīru kalna.

Ja bērns atsakās

Nereti pietiek ar nelielu pārtraukumu. Var uzvārīt tēju, paņemt zīmuli un sākt zīmēt blakus, neko neprasot. Bērnam var patikt, ka arī pieaugušais dara kaut ko līdzīgu. Ja tomēr nekas nelīdz, lapu var vienkārši noņemt no galda uz rītdienu. Tas nav nekāds zaudējums.

Kad lapas neder

Ja bērns ir noguris, slims vai tikko pārnācis no dārziņa, lapa var tikai aizkaitināt. Tāpat, ja pēc trim minūtēm redzams, ka uzdevums par grūtu vai pārāk viegls, var to mierīgi atlikt vai pamainīt. Bērna interese mēdz atnākt no citas puses nekā plānots.

Papīra un izmaksu taupīšana

Drukāt var melnbaltā režīmā, un uzmetumiem der arī lapas, kam otra puse jau izmantota. Vairākas kartītes ietilpst uz vienas A4 lapas, ja samazina mērogu. Tinti ietaupa arī tas, ka drukājat tikai to, ko šonedēļ tiešām lietosiet.

Ja negribas visu zīmēt un izgriezt pašam, gatavu komplektu ir daudz. Daļa ir bezmaksas, daļa pērkama kā PDF; arī pie OuwaKids var atrast izdrukājamas kartītes un darba lapas par dažādām tēmām. Pirms pirkšanas der paskatīties, cik lapu ir komplektā un vai tās labi izdrukāsies uz parastā A4.

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