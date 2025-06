20. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 15.30 Cēsu Jaunās pils zālē sertificētā trenere un dzīvesveida platformas “Ināra vingro un nūjo” izveidotāja Ināra Pommere dalīsies pieredzē par to, kā saglabāt enerģiju, atjaunot spēkus un dzīvot pilnvērtīgi neatkarīgi no vecuma.

Zemāk, pievienotajā plakātā – visa nepieciešamā informācija par notikumu.