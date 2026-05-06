PIESLĒGTIES
Trešdiena, 6. maijs
Vārda dienas: Gaidis, Didzis
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Joprojām un atkal

Līga Salnite
09:40, 6. Mai, 2026

Laikam jau nekas nav dzīvotspējīgāks kā cilvēka dzinulis pēc pašlabuma. Pie tāda secinājuma nonāku, kārtējo reizi redzot dienestu pārskatus par pieķertajiem pārkāpumiem – centieniem pār Latvijas robežu vienā vai otrā virzienā pārvest ar sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju pakļautas kravas. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Sabiedrisko attiecību daļa aizvadītajā nedēļā ziņoja, ka šī gada pirmajos trīs mēnešos vien Muitas pārvalde ir novērsusi 303 pārkāpumus saistībā ar Eiropas Savienības (ES) noteiktajām sankcijām. Ja tā rupji parēķina, tie ir vismaz trīs pārkāpumi ik dienu uz mūsu robežas, kas attiecināmi uz centieniem kaut kā apiet noteiktos ierobežojumus.

Kādam varbūt tas šķitīs, ka nav tak nekas liels tos trīs četrus pārkāpējus ik dienas noķert, tiesa, pa vidu vēl citiem likumpārkāpējiem, kas jāfiksē. Tomēr man kā vienkāršajam iedzīvotājam absurds šķiet fakts, ka nu jau ceturtajā Krievijas uzsāktā kara gadā kaut kas tāds vēl notiek. Protams, vismaz lielākā daļa aizliegto kravu ir sūtīta apzināti, vai nu lai apgādātu kādu sankcijām pakļauto valstu nozari, vai pat sagādātu kādu vajadzīgo detaļu, materiālu viņu militārajām vajadzībām. Taču viena daļa – un pat ja tā ir tikai trešā vai ceturtā daļa – šo pārkāpumu, manuprāt, ir klaja reālās dzīves un notikumu ignorēšanas piemērs. Pat ja cilvēks dzīvo pilnīgi citā informatīvajā laukā un pat ja ar visu savu morālo stāju atbalsta agresorvalsti, starptautiskos ierobežojumus, kas spēkā vismaz trīs gadus, tak būs pamanījis. Tad stulbi – un citu vārdu es nespēju piemeklēt – vest uz šīm valstīm smalku paklāju kravu. Es kaut kā sakarīgāk spēju atrast izskaidrojumus dažādu ierīču un mehānismu rezerves daļu kravām, elektroierīcēm vai transportlīdzekļu rezerves daļām – jā, lielākoties tas varētu būt pat kara vešanas vajadzībām, taču mēģinājums ievest paklāju kravu šajā kontekstā šķiet absurda kvintesence.

Tiesa, man personīgi šķietami mierinošs apstāklis šķiet fakts, ka no 187 kravām, kam uz Latvijas robežas šajos trīs mēnešos liegtas muitas procedūras, tikai 26 bija no agresorvalstīm virzienā uz ES. Taču, protams, neko labu nevēstī tas, ka uz Krieviju un Baltkrieviju nelegālo kravu plūsma ir tik liela.

Papildus šiem preču liegumu pārkāpumiem šī gada pirmajā ceturksnī VID Muitas pārvaldes amatpersonas 43 gadījumos konstatējušas arī mēģinājumus izvest no ES skaidru naudu. Arī pasta sūtījumu kontroles pasākumos šajos trīs mēnešos novērsts 31 pārkāpums, bet vēl 42 gadījumos pamanīti fizisko personu pārkāpumi, mēģinot pašrocīgi pāri robežai pārvietot sankcijām pakļautas preces.

Cilvēks kā būtne ir nebeidzami egocentrisks. Man vai manam biznesam vajag, un es vedīšu! Man vienalga par starptautisko politiku, ka tikai manā makā iebirst nauda. Bet – cik ilgi tā nauda būs?

Man laikam būs jāapmeklē kāds savu bērnu koncerts, lai atgūtu dzīvesprieku un pozitīvu skatu uz cilvēkiem.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Palīdzēt izprast un izdzīvot emocijas

09:12, 1. Mai, 2026
1

Toms Rīsmanis un florbola svinēšana

08:34, 4. Mai, 2026

Cēsu basketbolistiem bronzas medaļas

08:44, 1. Mai, 2026

Darbu meklē visa vecuma cilvēki

03:00, 30. Apr, 2026
1

Rosina katram iestādīt koku, lai mācītos pacietību

09:30, 3. Mai, 2026

Ūdenssaimniecība ciematos jāsakārto

03:00, 1. Mai, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Joprojām un atkal

09:40, 6. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Pateicībā par to, ka ir

23:20, 2. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Par vārdu īsto nozīmi

15:22, 1. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pēc tumsas vienmēr nāk gaisma

14:35, 1. Mai, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Pretrunas - samudžināt vai atšķetināt?

22:49, 30. Apr, 2026

Tautas balss

Neuzdrošinās pateikt savu sāpi

15:53, 3. Mai, 2026
Cēsu novada iedzīvotāja L. raksta:

“Mūsu sabiedrība sadalījusies ne tikai pēc tā, cik vieni turīgi un citi trūcīgi, bet arī […]

Disharmonija

12:45, 1. Mai, 2026
Oļģerts raksta:

Cēsis. Ir kārtējais dienas rīts. Gaidu autobusu, lai dotos uz Rīgu. Atjaunotais Stacijas laukums liecina […]

Izskatās neglīti, jāsakopj

23:32, 28. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis kopumā ir sakoptas, ikdienā nav redzams, ka zemē mētājas atkritumi. Tomēr, ejot pa Akmens […]

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Sludinājumi

Citi

16:21, 14. Apr, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Piedāvā darbu

13:00, 9. Apr, 2026

Papilddarbs uzkopšanā Meklējam atbildīgu cilvēku telpu uzkopšanai. Darbs dienas vidū, apmēram 2–3 stundas, iespējams apvienot […]