“Kā klausies kādas partijas stāstīto par piedāvājumu nākamajai Saeimai, dzirdi tik stāstu par visu, ko nav izdarījuši iepriekšējie deputāti, politiķi, kas bijuši pie varas. Man taču gribas dzirdēt, ko darīs tie, kas vēlas būt Saeimā un valdībā, ne tas, ko kāds nav mācējis vai paspējis. Tagad priekšvēlēšanu sarunas izklausās pēc citu kritizēšanas un pat nozākāšanas, nevis pēc piedāvājuma tālāka-jai dzīvei,” viedokli pauda lasītāja G.
Vajadzīgs piedāvājums, nevis citu kritika
Lasītāja G.
13:59, 12. Sep, 2026
Komentāri