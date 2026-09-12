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Vajadzīgs piedāvājums, nevis citu kritika

Lasītāja G.
13:59, 12. Sep, 2026

“Kā klausies kādas partijas stāstīto par piedāvājumu nākamajai Saeimai, dzirdi tik stāstu par visu, ko nav izdarījuši iepriekšējie deputāti, politiķi, kas bijuši pie varas. Man taču gribas dzirdēt, ko darīs tie, kas vēlas būt Saeimā un valdībā, ne tas, ko kāds nav mācējis vai paspējis. Tagad priekšvēlēšanu sarunas izklausās pēc citu kritizēšanas un pat nozākāšanas, ne­vis pēc piedāvājuma tālāka­-jai dzīvei,” viedokli pauda lasītāja G.

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