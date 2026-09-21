Jaunie lauksaimnieki satiekas, dalās pieredzē un iedvesmojas

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Cēsu birojs lauksaimniekus aicināja uz biznesa brokastīm “Iespējas un izaugsme”.
Biznesa brokastis ir viens no formātiem, ko LLKC ir izvēlējies, lai aicinātu kopā nozares uzņēmējus. Cēsu biroja vadītājai Zanei Zirnei un uzņēmējdarbības konsultantei Madarai Bauerei tāda formāta pasākuma organizēšanā bija pirmā pieredze. M. Bauere “Druvai” teic: “Centāmies uzaicināt dažādu dalībniekus, kas darbojas dažādās jomās, lai aptvertu plašu tēmu loku. Turklāt tā kā 5. oktobrī sāksies pieteikšanās atbalsta ciklam uzņēmējdarbības uzsākšanai jaunajiem lauksaimniekiem, centāmies atrast piemērus, kur nozarēs iesaistījušies jauni cilvēki, lai citiem būtu interesanti un noderīgi klausīties, uzzinot, kā viņi sāka, kā dara.
Savā pieredzes stāstā aicinājām dalīties Kristu Zicmani no Līgatnes, kurš saimniecību pārņēma no tēva un tagad kopā ar tēvu audzē ogas. Toms Nīmanis ir piedalījies jauno lauksaimnieku atbalsta projektā uzņēmējdarbības uzsākšanai. Viņš sāka lauksaimniecību ar sparģeļiem, bet pievienoja arī liellopu audzēšanu. Savukārt Rihards Grāvis ir no SIA “Spora Lab”, kas audzē funkcionālās sēnes. Tas ir piemērs netradicionālai, inovatīvai lauksaimniecībai un tās attīstībai. Katrs stāsts ir ne vien pieredzes stāsts, bet saruna ar klausītājiem par viņu interesējošiem jautājumiem, pārdomām, ierosinājumiem, veidojoties saistošam dialogam.” Madara Bauere norāda, ka abas ar Zani vēlas aicināt kopā lauksaimniecības uzņēmējus, parādot, cik dažāda var būt lauksaimniecība, kā arī iedrošinot pamēģināt un sākt, iedvesmojoties no tiem, kuri jau ir uzdrošinājušies un var dalīties pieredzē, stiprinot citam citu: “Lauksaimniecība ļoti mainās, arvien vairāk ienāk mūsdienu tehnoloģijas, turklāt arī situācija pasaulē ir tāda, kas vienus nobiedē, bet citiem tieši dod sparu uzsākt uzņēmējdarbību, jo nevar zināt, kas būs vēl pēc gada, diviem.”
Krists Zicmanis no SIA “UNUS” “Druvai” pastāsta: “Ja cilvēkam ir ideja un mērķis, tad ir jādara. Pats, kad mācījos ģimnāzijā, domāju, kur tālāk iet, un izlēmu tālāko ceļu saistīt ar lauksaimniecību. Bērnībā vecvecākiem vasarās palīdzēju saimniecībā, bet tēvam bija neliels kokapstrādes uzņēmums, vēlāk viņš iegādājās arī zemi. Pārņemot uzņēmumu no tēva, ar draugiem braucām pie citiem lauksaimniekiem, skatījāmies, kas ir aktuāli, kas ir interesants, sākām audzēt ogulājus, bija brīdis ar gaļas lopu audzēšanu, bet esam palikuši pie ogu audzēšanas. Turpinām attīstīties, jo visu laiku kaut kas mainās, arī pieprasījums ir mainīgs — iepriekš bija cidoniju bums, tagad ir upeņu bums. Mums ir arī aronijas. Jāteic, ka katru gadu ir citi izaicinājumi, nekad nevari zināt, kā būs. Esam izmēģinājuši dažādu ogu audzēšanu, bet jārēķinās, ka šādā biznesā no idejas līdz peļņai paiet vairāki gadi, tāpēc esam ļoti uzmanīgi ar eksperimentiem.”
Cēsniece Lāsma Jefimova ir agronome bioloģiskās saimniecības uzņēmumā “Aloja Agro”. Viņa “Druvai” teic: “Tā kā dzīvoju Cēsīs, bija grēks neatnākt paklausīties labas idejas, kaut ko jaunu, jo tas viss ļauj nonākt pie jaunām iespējām. Piedalos lauksaimniekiem domātos pasākumos, iepazīstos, jo tīklošanās rezultātā rodas idejas un sadarbības.”
Pasākuma laikā LLKC pastāstīja par atbalsta iespējām, un Cēsu rajona lauku partnerības administratīvā vadītāja Daiga Rubene par LEADER aktualitātēm lauku uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat dalībnieki uzzināja, ka LLKC un Zemkopības ministrija organizē konferences katrā reģionā, un jaunnedēļ tā notiks Cēsīs. M. Bauere pastāsta, ka tur pieredzes stāstos dalīsies citi lauksaimnieki: “Cēsu novadā ir attīstīta lauksaimniecība, ir daudz saimniecību, kas strādā pēc bioloģiskajām metodēm, turklāt ļoti dažādās nišās.”
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