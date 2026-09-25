“Klausos politiskās debates un nesaprotu, kāpēc gandrīz visi Saeimas deputātu kandidāti stāsta, cik ārkārtīgi slikta situācija ir Latvijā un cik ļoti nabadzīgi esam. Protams, ir turīgāki un trūcīgāki iedzīvotāji, bet kurā valstī tā nav? Vai kāds tādu var parādīt? Taču maksātspējīgākā daļa nav nemaz tik maza, piemēram teātru biļetes gandrīz vienmēr ir izpirktas, gan pie privātmājām, gan daudzdzīvokļu namiem ir tik daudz automašīnu, ka vietu nepietiek. Cilvēki brauc ceļojumos, ekskursijās, gan tuvākās, gan tālākās. Manuprāt, nedzīvojam slikti. Pārsteigta arī klausījos, kā diskusijā divi “Latvija pirmajā vietā” pārstāvji par Latgali stāstīja pretējas lietas. Aināra Šlesera teiktas lika saprast, ka Latgale iet bojā, bet bijušais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs stāstīja, cik daudz ieguldīts un kas uzcelts,” viedokli pauda cēsniece.
Vai trūcīgie ir tikai Latvijā?
Cēsniece
23:33, 25. Sep, 2026
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