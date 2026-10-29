PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 29. oktobris
Vārda dienas: Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Siltuma izmaksas prognozēt nav iespējams

K.
13:51, 29. Okt, 2026

“Lasīju “Druvā” trīs Cēsu novada domes deputātu vēstuli. Jāpiekrīt, ka pašvaldība noteikti varēja jau senāk domāt, kā organizēt un apsaimniekot centralizēto siltumapgādi pagastos. Tomēr jāsaka, ka diezin vai varēja paglābt iedzīvotājus no augstajām siltuma cenām šoziem. Lai kādu apkures veidu izvēlētos pirms četriem, pieciem gadiem, nez vai šobrīd tas būtu lēts. Kurš gan varēja paredzēt to, kas piedzīvots pēdējos gados? Kas varēja iedomāties degvielas, gāzes, šķeldas un koksnes granulu cenu kāpumu gandrīz griestos?” pārdomās dalījās K.

Komentāri

Komentāru vēl nav

Pastāstiet, ko jūs par to domājat. Jūsu komentārs var būt pirmais.

Komentēšanas noteikumi

eDruva.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu un neievietot saites uz citām vietnēm. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta. Lietošanas noteikumi

Lasītākie raksti

Aktualitāte pašvaldībā

23:22, 23. Okt, 2026

Cēsīs pirmais starptautiskais sieviešu futbola turnīrs

07:13, 27. Okt, 2026

Miera baloži ar asiņainajiem spārniem

12:17, 26. Okt, 2026

Līgatnē godina pārcēlājus

02:00, 27. Okt, 2026

Galda teniss – gan sacensības, gan atslodze no ikdienas

12:12, 26. Okt, 2026

Ar lasīšanu daudziem arvien sarežģītāk

12:16, 26. Okt, 2026

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Kam uzticas agresorvalsts iedzīvotāji

13:49, 28. Okt, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pusdienas skolā – izvēle vai nepieciešamība?

12:17, 27. Okt, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Miera baloži ar asiņainajiem spārniem

12:17, 26. Okt, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar lasīšanu daudziem arvien sarežģītāk

12:16, 26. Okt, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamanīts tumsā. Tā var būt dzīvības vērtība

21:51, 23. Okt, 2026

Tautas balss

“Lasīju “Druvā” trīs Cēsu novada domes deputātu vēstuli. Jāpiekrīt, ka pašvaldība noteikti varēja jau senāk …

K.

Siltuma izmaksas prognozēt nav iespējams

13:51, 29. Okt, 2026

“Paldies Cēsu Kosmosa izziņas centram par aizraujošajām bezmaksas nodarbībām, ko sestdien varējām piedzīvot. Bija interesanti …

Cēsniece

Izdevies pasākums visai ģimenei

13:50, 29. Okt, 2026

“Tik lēnu valdības veidošanu kā šo neatceros, kaut sekoju Latvijas politikai kopš Atmodas laika. Apvienotā …

Seniore G.

Solīja enerģisku rīcību, bet velkas kā gliemeži

13:50, 28. Okt, 2026

Sludinājumi

Meklē darbu

34 gadus veca marokāņu sieviete, kas dzīvo AAE, ar autovadītāja apliecību un sertifikātu vecāka gadagājuma …

00:49, 28. Okt, 2026

Citi

Visa veida celtniecības darbi un remonta darbi, veco mēbeļu utilizācija, dažādi saimnieciskie darbi, zāles pļaušana …

14:58, 2. Okt, 2026

Citi

Piedāvāju plašu profilu celtniecības darbus , iekšdarbi , ka arī ārdarbi , kā arī iespējami …

14:13, 2. Okt, 2026