Siltuma izmaksas prognozēt nav iespējams

“Lasīju “Druvā” trīs Cēsu novada domes deputātu vēstuli. Jāpiekrīt, ka pašvaldība noteikti varēja jau senāk domāt, kā organizēt un apsaimniekot centralizēto siltumapgādi pagastos. Tomēr jāsaka, ka diezin vai varēja paglābt iedzīvotājus no augstajām siltuma cenām šoziem. Lai kādu apkures veidu izvēlētos pirms četriem, pieciem gadiem, nez vai šobrīd tas būtu lēts. Kurš gan varēja paredzēt to, kas piedzīvots pēdējos gados? Kas varēja iedomāties degvielas, gāzes, šķeldas un koksnes granulu cenu kāpumu gandrīz griestos?” pārdomās dalījās K.