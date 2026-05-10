Sportiskā nedēļas nogale Cēsīs

Svētku nedēļas nogale Cēsīs aizritēja uz sportiska viļņa, trīs dienu garumā notika trīs dažādi valsts mēroga sporta notikumi.
Sestdien un svētdien sporta kompleksā aizvadīts Latvijas čempionāta volejbolā Reģionālās līgas “Final Four” sieviešu un vīru komandām, kā arī Zvaigžņu spēles. Sestdien pilsētas ielās risinājās skrējiens “Apkārt Cēsīm”, bet svētdien valdīja riteņbraukšanas gars, startēja jaunā Latvijas Valsts mežu MTB un “Gravel” maratona sezona.
Volejbola svētki
Cēsu sporta kompleksā divās nedēļas nogalēs pēc kārtas valdīja volejbols. Aprīļa izskaņā notika Vidzemes līgas medaļu sadale, bet svētku nedēļā notika izšķirošās spēles Latvijas čempionāta Reģionālajā līgā.
Sestdien tika aizvadīti pusfināli gan vīriešu, gan sieviešu turnīros. Kungiem abi pusfināli noslēdzās ar rezultātu 3:1, tā “Rogovka/ SK Kuorsova” pārspēja “VK Zviedrāns Team Ventspils” (25:20; 20:25; 25:17; 25:17) un “Viļāni” bija pārāki pār “Jēkabpils juniori/ JSS” (25:20; 25:22; 18:25; 26:24).
Dāmām pirmajā pusfinālā “Madona EVL” ar 3:0 viegli pārspēja Jēkabpils komandu (25:12; 25:20; 25:17), toties otrajā pusfinālā uzvarētāju noteica piecu setu cīņā. Tikās Vidzemes līgas čempiones “VK Lazdukalns/ Balvu novads” un Zemgales līgas otrās vietas ieguvējas, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) komanda. Pirmo setu uzvarēja Balvu komanda 25:17, otrajā ar 26:24 pārākas bija studentes. Viņām panākums arī trešajā setā (26:24), bet Vidzemes čempiones nepadevās, uzvarot ceturtajā setā ar 25:21. Sekoja piektais, izšķirošais, sets, kurā spēka vairāk bija palicis RTU komandai, kas svinēja uzvaru ar 15:9, uzvarot visā spēlē 3:2 un iekļūstot finālā.
Svētdienas rīta pusē notika spēles par bronzas medaļām. Dāmām par tām cīnījās abas Vidzemes līgas komandas “VK Lazdukans/ Balvu novads” un “Jēkabpils”. Pirmajā setā ar 25:22 uzvarēja jēkabpilietes, bet tad Balvu komanda ņēma spēles grožus savās rokās, uzvarot trīs nākamajos (25:19; 25:13; 25:18) un izcīnot Reģionālās līgas bronzas godalgas. Kā atzina komandas kapteine Elīna Aģe, būtu gribējies iekļūt finālā, bet veiksme šoreiz nebija sabiedrotā. Toties šogad komanda tika līdz medaļām, gadu iepriekš apstājās ceturtdaļfinālā. “Esam spērušas soli uz priekšu, tagad jāsper nākamais, nākamgad jāiekļūst finālā,” teica E. Aģe.
Vīriešu bronzas spēle bija patiesi aizraujoša, jo ar četriem setiem nepietika, lai noskaidrotu labāko starp Ventspils un Jēkabpils komandām (19:25; 25:22; 12:25; 25:23). Piektais sets ritēja punkts punktā līdz pat pēdējām izspēlēm pie rezultāta 14:14. Tad divi rezultatīvi uzbrukumu Jēkabpils junioriem, kuriem uzvara spēlē 3:2 un bronzas medaļas.
Sekoja spēles par čempionu tituliem. Dāmu konkurencē titulu nosargāja “Madona EVL” , ar 3:1 (20:25; 25:16; 25:21; 32:30) pārspējot RTU volejbolistes. Vīru zelta finālā savu pārākumu apliecināja “Rogovka/ SK Kuorsova” komanda, ar 3:1 (26:24; 25:18; 22:25; 25:15) pārspējot Viļānu volejbolistus. Pērnā gada sudraba medaļas nomainītas pret zelta.
Čempionvienības kapteinis un treneris Sandris Turlajs norāda, ka pretinieks bija zināms, tāpēc cīņa bija vairāk pašiem ar sevi – koncentrēties spēlei: “Pēc zaudētā seta saņēmāmies un pēdējā setā parādījām savu spēli, kādu vajadzēja demonstrēt visas cīņas laikā. Reģionālajai volejbola līgai ir ļoti labs formāts, kurā komandas vispirms tiekas reģionos, pēc tam aizvadot “Play-off” turnīru, kurā sanāk augstāka līmeņa spēles. Vienmēr ir prieks atgriezties Cēsīs. Te ir skaisti, ļoti laba viesnīca, garšīgas brokastis un lieliska spēļu zāle.”
Volejbola svētku noslēgumā jau tradicionālās Zvaigžņu spēles, šo tradīciju turpina uzturēt sporta klubs “IVI”. Šogad Vidzemes komandu zvaigznes tikās ar Latvijas izlases veterānēm un veterāniem. Spēle parādīja, ka pieredze atstāj nospiedumus, un vidzemniekiem neizdevās tikt pie uzvarām. Sieviešu komandu cīņā veterānes uzvarēja 3:0 (25:11; 25:22; 25:12). Vidzemes komandā spēlēja arī “IVI klubs” spēlētāja Rasa Krūze.
Vīriešiem Latvijas veterānu sastāvā bija iekļauti arī cēsnieki Ģirts Mārtiņsons, Kaspars Salmiņš, Gatis Slavēns. Vidzemes sastāvā cēsnieks Daniels Žukovskis, kurš sezonā spēlēja Valmieras komandā.
Pirmais sets ritēja līdzvērtīgi, izskaņā vairākas teicamas serves Vidzemes līgas komandai un uzvara 25:22. Spēles turpinājumā gan veterāni parādīja, ka pulveris vēl sauss, uzvarot trīs nākamajos setos (25:19, 25:15 un 15:8), visā spēlē ar 3:1.
Par spēles vērtīgākajiem spēlētājiem komandās atzīti D. Žukovskis un Ģ. Mārtiņsons, kuram bija uzticēts nokomplektēt Latvijas veterānu komandu.
Apkārt Cēsīm
Skrējiens “Apkārt Cēsīm” šogad atskatījās uz 35. gadadienu, pulcējot 530 dalībniekus. Rīkotāji akcentē faktu, ka šogad laboti trīs trašu rekordi, to iespēja Adrians Vaisjūns un Agate Caune 5 km distancē, kā arī Dmitrijs Serjogins 10 km distancē.
Sacensības ievadīja bērnu skrējiens, kurā devās 123 zēni un meitenes. Zēnu konkurencē ātrākais bija Jēkabs Lācis (Skriešanas skola), otrais finišēja Jēkabs Bertuks (OK “Meridiāns”), trešais Henrijs Gulbis (SK “Vecpiebalga”). Meiteņu konkurencē ātrāka par citām bija Anete Kramiņa (Cēsis), otrajā vietā Nora Čičkanova (Vecpiebalgas vidusskola), trešajā – Estere Skutele (CJS).
5 km skrējienā startēja 221 dalībnieks, absolūti ātrāko laiku uzrādīja Adrians Vaisjūns (Rīga), uzstādot jaunu sacensību rekordu – 16 minūtes un viena sekunde. Otrajā vietā finišēja Parīzes olimpisko spēļu dalībniece Agate Caune, labojot trases rekordu dāmu konkurencē -16:38 minūtes. Trešais absolūti ātrākais Toms Dūzis (Rīga).
Atsevišķās vecuma grupās uzvarēja: V Open – T. Dūzis, tūlīt aiz goda pjedestāla Marks Kornets (SK “Ašais); S Open grupā pirmā Agate Caune, 5. vietā Ilze Dumbre (Cēsis), 6. Amēlija Zaķe (CPSS).
V18 grupā pirmais A. Vaisjūns, otrais Haralds Hasners (CPSS), trešais Armands Gulbis (SK “Vecpiebalga”), ceturtais Alens Hāns (CPSS), sestais Gabriēls Jirgensons (CPSS); S18 grupā uzvarēja Poļina Curikova, ceturtā Estere Piksone (Priekuļi), piektā Līva Nagle (CVĢ, CPSS), sestā Sabīne Pavasare (CVĢ).
V16 grupā pirmajā vietā Jānis Putrālis (Smiltenes BJSS), trešais Valters Nakurts (CPSS), ceturtais Jānis Turlajs (Straupes pamatskola), sestajā vietā Viesturs Jaudzems (CPSS). S16 grupā pirmā Una Pērkone (“Smiltenes putekļi”), 4. vietā Adele Šlēziņa (Cēsis), 6. Annija Cercina (SK “Ašais”).
V14 grupā pirmais finišēja Mārtiņš Āboliņš (Maratona klubs), trešajā vietā Rūdolfs Dumbris (CPSS), piektajā – Jurģis Bertuks (OK “Meridiāns). S14 grupā uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena Madara Grauduma (CPSS), trešajā vietā Kristela Ivanova (CPSS), piektā Paula Veide (CPSS), sestā Marta Olengoviča (“Pūpolegles”).
V12 grupā uzvarēja Kurts Duksis (Skriešanas skola), 4. vietā Kārlis Kalējs (Vecpiebalgas vidusskola), 5. – Gregors Rūsis (“Noskrien Cēsis”), 6. – Daumants Antons (CPV). S12 grupā uzvarēja Kirina Jefimova (SK “Ašais”), trešā Elizabete Cercina (SK “Priekuļi”).
Galvenajā – 10 kilometru – distancē 186 dalībnieku konkurencē ar jaunu skrējiena rekordu finiša līniju pirmais šķērsoja Dmitrijs Serjogins (SK “Bulta”), kurš lielāko daļu distances veica vienatnē, konkurentus atstājot tālu aiz muguras. Jaunais trases rekords tagad ir 30:32 minūtes.
Jāmin, ka Dmitrijs piedalījās arī pirmajā skrējienā pēc tradīcijas atjaunošanas 2022. gadā, toreiz finišējot pēc 32 minūtēm un 15 sekundēm. Kā viņš pastāstīja “Druvai”, Cēsīs sanākot startēt katrā otrajā skrējienā un šogad ieradies ar mērķi labot rekordu, kas tika uzstādīts pērn: “Cēsīs jārēķinās ar reljefu, kas liedz pareizi aprēķināt skriešanas tempu, un kādā brīdī skrēju ātrāk par rekorda tempu, citā – lēnāk, bet rezultātā mērķis tika sasniegts un rekords atkal pieder man! Man šādas reljefainas trases pierastas, jo daudz startēju Spānijā, kur pārsvarā ir kalnainas treses.”
Viņa personīgais rekords 10 km distancē ir 29:10, bet sportists stāsta, ka tas uzstādīts Barselonā ļoti līdzenā, ātrā trasē un spēcīgā konkurencē: “To trasi nevar salīdzināt ar šo, bet te bija citi mērķi, un tie tika izpildīti!”
Otrajā vietā, gluži kā pērn, Roberts Glazers (SK “Ašais”), kurš atzina, ka Cēsu trase prasot daudz spēka. Šobrīd trenējoties Rīgā, kur viss līdzens, tāpēc šis bijis zināms izaicinājums: “Pirmo reizi šogad skrēju 10 km, ar rezultātu esmu apmierināts, īpaši šādā kalnainā trasē. Uzskriet divas reizes pa Lenču ielu – tas ir iespaidīgi! Arī konkurenti spēcīgi, kas ir ļoti svarīgi. Dmitriju noķert bija nereāli, bet ar Kristapu godam pacīnījāmies. Man otrajā aplī bija palicis vairāk spēka, tas arī noteica vietu sadalījumu.”
Trešais absolūtajā vērtējumā Kristaps Vējš – Āboliņš (“Matisons Runner’s Club”), bet sestais cēsnieks Kārlis Vīksne. Šāds vietu sadalījums arī vīriem Elites grupā. Dāmām Elites grupā uzvarēja ukrainiete Veronika Kalashnikova (“Folkmaņi”).
V40 grupā uzvarēja Raitis Jirgensons (“Matisons Runner’s Club”), otrais Jānis Olengovičs (“Pūpolegles”), 5. Lauris Veidemanis (“Noskrien Cēsis”). S40 grupā pirmā Ilona Daģe (SK “Mitauer”), trešā Kristīne Kokina (OK “Meridiāns”), 4. Laimdota Eliase (Cēsis).
V50 grupā pirmais finišēja Andis Gailis (Valmiera), otrais Zigmunds Vītiņš (“Noskrien Cēsis”), bet 6. vietā Dzintars Jakāns (“TRX Cēsis”). S50 grupā uzvarēja Vita Suna (Ogre), otrā Žanna Vanaga (“Noskrien Cēsis”).
V60 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja Ivars Oraševskis (“Noskrien Cēsis”), bet trešajā vietā Pēteris Serovs (Cēsis”).
Riteņbraukšanas klasika: Cēsis – Valmiera
4.maijā startēja jaunā Latvijas Valsts mežu MTB un “Gravel” maratona sezona, kas tradicionāli sākās ar sacensībām Cēsis – Valmiera. Šogad šis velobraukšanas seriāls atzīmē 25. sezonu. Sākotnēji pirmais posms bija plānots aprīļa beigās, bet nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ sacensības tika pārceltas uz 4. maiju. Izvēle bija pareiza, jo sportistus priecēja izcila diena.
“Toyota” Gravel distancē vairāk nekā 200 dalībnieku mērojās spēkiem 82 kilometru garā trasē. Kā jau bija gaidāms, finiša līniju pirmais šķērsoja cēsnieks, olimpisko spēļu dalībnieks Mārtiņš Blūms. Kā zināms, M. Blūms šajā sezonā pārstāv Latvijas komandu “VeloExpress Scott” un lielāku uzmanību velta arī “Gravel” riteņbraukšanai. Mārtiņš apliecināja savu favorīta statusu, finišējot pirmais un tuvāko sekotāju apsteidzot vairāk nekā par trim minūtēm.
Sieviešu konkurencē šajā distancē cīņā par uzvaru iesaistījās olimpiete Annija Sabule, tomēr nedaudz ātrāka bija “ĀdažiVelo” braucēja Renāte Rodionova, kura finišēja pirmā, apsteidzot Anniju par 24 sekundēm.
Vēl var minēt, ka 82 km distancē S35 grupā 4. vietā Aiga Strazdiņa (“Virsotne/ CASTELLI”; V35-44 grupā 5. Mārtiņš Daļeckis (“Dako Ziemeļvidzeme”).
45 kilometru garajā “Everest” MTB distancē, kas bija kuplākā pēc dalībnieku skaita, startēja vairāk nekā 500 velobraucēju, titulētajiem braucējiem konkurenci sastādīja jaunie sportisti. Uzvarēja Ģirts Cirvelis (“Roadex”), kurš finiša spurtā par 1,4 sekundēm apsteidza Nauri Zviedri (“Dako Ziemeļvidzeme”). Viena sekunde šķīra arī trešās un ceturtās vietas ieguvējus, Ralfs Zaļeskis (NN Sporta klubs/ RRS) pārspēja “Garām ejot MTB team” pārstāvi Mārtiņu Ici.
Dāmu konkurencē uzvarēja Amanda Zariņa (“Feelfree.lv”), otrā Monta Pauloviča (“Latvian Cycling girls”), trešā Dace Almane.
Grupā TM19-34 trešo vietu izcīnīja Arnis Pētersons (“DTG-Mysport”), ceturto – Alvis Šķēps (RKF Sports Team”), bet TW 19-34 grupā 2. vietā Edīte Mežciema (“Bro”).
Sezonas turpinājums jau šīs nedēļas nogalē, kad svētdien Siguldā norisināsies LVM MTB un “Gravel” maratona otrais posms.
