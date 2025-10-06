PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 6. oktobris
Vārda dienas: Monika, Zilgma, Zilga
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Sākusies jaunatnes Baltijas basketbola līgas sezona

Jānis Gabrāns
09:28
06.10.2025
18
Basketbolistes

Uzvarētājas. Ar uzvarētāju kausu no pirmā BBBL posma Tallinā atgriezušās Cēsu Sporta skolas U12 grupas basketbolistes trenera Kristapa Roņa vadībā. Komanda piecās spēles izcīnīja piecas uzvaras. FOTO: no albuma

Aizvadīti pirmie posmi BBBL sezonā, kurā startē puišu un meiteņu komandas no U10 vecuma grupas.

Jau ierasti turnīrā startē arī vairākas Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) komandas. Divas pirmā posma spēles jau aizvadījušas.

U12 grupas meitenes pulcējās Tallinā, kur trijās dienās katrai komandai bija piecas spēles. CPSS meiteņu komanda svinēja piecas uzvaras, izcīnot 1.vietu B grupā. Komandas treneris Kristaps Ronis.

Pirmajā dienā pirmā spēle pret Rīgas komandu “RBS Centrs-3” un pārliecinoša uzvara (66:15). Pie punktiem tika visas spēlētājas, rezultatīvākās Veronika Mihailova – 23, Alise Podža – 10, bet par spēles vērtīgāko spēlētāju tik atzīta Dita Gnedlere.

Otrajā dienas spēlē tikpat pārliecinoši uzveikta Jelgavas komanda (73:19). Rezultatīvākā A. Podža, kura guva 24 punktus un tika atzīta par vērtīgāko spēlētāju. V. Mihailova guva 16 punktus, Elizabete Jonāte – 14.

Otrajā dienā CPSS meitenēm spēle pret mājiniecēm, “Tallin Kalev”. Te jau spēkošanās sīvāka, laukumā valdīja aizsardzības basketbols, tāpēc arī punkti nāca lēnām. Tomēr bija jūtams Cēsu komandas pārākums, kas nesa uzvaru (34:20). Kā vēlāk izrādījās, šī bija cīņa par 1.vietu posmā. A. Podža guva 11 punktus, V. Mihailova, kura tika atzīta par spēles vērtīgāko spēlētāju, 10 punktus.

Sekoja spēle pret “RBS Jugla-2”, kur cēsniecēm droša uzvara (53:20). V. Mihailova guva 14 punktus, bet vērtīgākās spēlētājas tituls Enijai Zaļaiskalnai.

Svētdien tikai viena spēle, pret Igaunijas komandu “TalTech/ Altius”, un arī te izpaudās cēsnieču pārākums (31:7). Teicama spēle aizsardzībā, otrajā un ceturtajā ceturtdaļā neļaujot pretiniecēm gūt nevienu punktu. V. Mihailova guva 14 punktus, bet vērtīgākās spēlētājas tituls Emmai Endelei.

CPSS komandai piecas uzvaras piecās spēlēs un pelnīta 1.vieta posmā. Par vērtīgāko spēlētāju Cēsu komandā tika atzīta Alise Podža.

Komandas treneris K. Ronis “Druvai” pastāstīja, ka viņš cenšas jaunās basketbolistes iespēju robežās vest uz starptautiskiem turnīriem, jau pērn startējuši BBBL turnīra Mini grupā. Stāstot par aizvadīto posmu, treneris norāda, ka komandā bijušas tikai astoņas spēlētājas, visām ticis pietiekams spēles laiks: “Iespējams, mums šoreiz trāpījās vieglākas pretinieces, bet sākt sezonu ar pozitīvu statistiku ir labs atspēriens turpmākam.”

Trijās dienās piecas spēles, tas tomēr ir zināms pārbaudījums šajā vecuma grupā?

“Jā, tā ir šī turnīra burvība,” saka K. Ronis. “Mums paveicās, ka visas spēles bija dienas pirmajā pusē, viena deviņos no rīta, otra ap diviem pēcpusdienā, tad viss vakars brīvs. Tas ļāva izbaudīt komandai Tallinas piedāvājumu, aizbraukt uz baseinu, lai ir vēl kāda pievienotā vērtība, ne tikai basketbols. Arī tas ir svarīgi komandas gara veidošanā.”

Jautāts, kas īpaši jāņem vērā, strādājot ar šāda vecuma komandu, Kristaps saka, ka jābūt gudram trenerim: “Nevar tikai vadīt treniņus. Cēsīs ir plašs sporta veidu piedāvājums, tāpēc tikpat svarīgs kā darbs treniņos ir prasme noturēt uzmanību, lai komandā ir forši. Lai bērni tiešām grib būt tur, tāpēc ir jārada prieks būt kopā. Protams, arī panākumi dod motivāciju turpināt, un turnīri ir vajadzīgi. Ja treniņi ir četras reizes nedēļā, tad vajag arī spēles, kur emocijas izlikt!”

Vēl BBBL turnīrā U12 grupā trīs posmi, no kuriem noslēdzošais notiks Cēsīs.

Var piebilst, ka komanda jau aizvadījusi pirmās divas spēles arī Latvijas Jaunatnes basketbola līgā, kurās arī svinētas uzvaras: 39:16 pret Daugavpils BJSS un 41:6 pret Rēzeknes NSS.

Ne tik veiksmīgs pirmais BBBL posms Rīgā CPSS U15 komandas puišiem (treneris Mārtiņš Mīl­bergs). Viņi pirmajā posmā piecās spēlēs guva tikai vienu uzvaru. Tiesa, spēles bija gandrīz ļoti līdzvērtīgas un visu noteica vien dažu punktu starpība.

Pret “Baltic Rollers/ Ādaži” pirmo ceturtdaļu uzvarēja cēsnieki (14:13), bet neveiksmīga bija otrā, kas zaudēta (8:20). Lai arī spēles otro puslaiku CPSS puiši uzvarēja (31:26) , izglābt rezultātu neizdevās, un zaudējums – 53:59. Marks Līnis guva 15 punktus, Helmuts Šelengovs 11.

No visām spēlēm tikai otrajā, pret “BC Kalev Cramo/ KK Sokud”, bija izteikts pretinieku pārsvars, un cēsniekiem zaudējums (37:76). Gustavs Ķaukulis guva 10 punktus.

Līdz pēdējām sekundēm intriga bija spēlē pret Valmieras komandu “Bertāns VBS”, tomēr cēsniekiem minimāls zaudējums 45:47 (11:16; 17:14; 10:7; 7:10). G. Ķaukulis guva 18 punktus.

Līdzvērtīga spēle arī pret Armēnijas komandu “Yerevan Foxes”, un atkal spēles galotnē zaudējums (48:53). M. Līnis guva 13 punktus, H. Šelengovs – 12.

Tikpat līdzīga arī noslēdzošā spēle pret “East-Ball RTDP attīstības komanda” . Pirmo puslaiku uzvarēja rīdzinieki (32:29), bet otrajā cēsnieki spēja pārņemt iniciatīvu, uzvarot – 28:20 un gūstot panākumu visā spēlē (57:52).

Lai arī uzvara tikai vienā spēlē, posmā gūta ļoti noderīga pieredze gan turpmākajiem posmiem, gan Latvijas jaunatnes čempionātam, kur pirmā spēle izbraukumā pret Jēkabpils komandu jau rīt.

Vēl var piebilst, ka šīs nedēļas nogalē Cēsu Sporta kompleksā pirmā posma BBBL spēles aizvadīs U14 un U16 grupu meitenes, savus līdzjutējus centīsies iepriecināt arī CPSS basketbolistes.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Biatlonisti atvadās no vasaras

06:13
02.10.2025
81

Madonā, Smeceres sila biatlona trasē, aizvadīta Baltijas kausa izcīņa biatlonā, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāta otrā kārta. Konkurence spēcīga, jo startēja biatlonisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Dalībnieku vidū arī mūsu novada sportisti un sportistes, tiekot pie godalgām dažādās vecuma grupās. Spēkus pārbaudīja arī Latvijas biatlona sieviešu izlases visas dalībnieces. Sacensību programmā pirmajā […]

Alzina

Florbola uzvaras garša

05:12
01.10.2025
103

Latvijas čempionāts florbolā uzņem apgriezienus, un pirmās spēles aizvadījušas jau gandrīz visas Cēsu novada komandas. Virslīgā vīriešu komandām bijušas jau četras spēles. Turnīra tabulā Cēsu “Lekrings” ar divām uzvarām, diviem zaudējumiem ieņem 3.vietu. Pēdējā spēļu kārtā cēsnieki savā laukumā tikās ar Ādažu komandu “FBK SĀC”. Līdz spēles vidum bija gūti tikai vieni vārti, vadībā ar […]

Pargauja Spele1

"Studio Pizza" tūre badmintonā

06:54
30.09.2025
35

Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti”  badmintona meistarsacīkstēs izspēlēta priekšpēdējā tūre. Dāmu grupā aktivizējās valmieriete Linda Roman­ovska (LBF reitingā 28. no 536), izcīnīdama pirmo vietu vienspēlēs. Neērtākās pretinieces Valmieras Sporta skolas audzēknei bija mājiniece Aiga Strazdiņa (41.) 2:0 (21:12, 23:21) un Skaistkalnes pārstāve Anda Zariņa (154.) 2:0 (21:13, 21:19). Kungu grupā beidzot no “slēpņa” iznāca […]

Badmintons

Florbola komanda “Pārgauja” atgriežas

09:47
29.09.2025
830

Ar spēli Stalbes sporta zālē pret komandu “Līgatne” Latvijas florbola čempionātā atgriežas florbola klubs “Pārgauja”. Atgriežas 2.līgā ar ambīcijām atjaunot florbola tradīcijas Stalbē, kas savulaik bija gana spožas. Nedaudz vēstures. Pēdējo reizi valsts čempionāta virslīgā Stalbes komanda, toreiz kā sporta klubs “SK Pārgauja”, spēlēja 2020./ 2021.gada sezonā, regulārajā čempionātā finišējot 9.vietā un neiekļūstot izslēgšanas spēlēs. […]

009a1195

“Cēsu rudens” kontrolpunkti atrasti

05:34
24.09.2025
99

Tradicionālās orientēšanās sacensības “Cēsu rudens” šogad svinēja 58.gadskārtu. Orientieristi pulcējās Drabešu pagastā, lai divu dienu garumā izskrietu divas distances – garo un vidējo. “Cēsu rudens” bija arī Latvijas kausa ieskaites 19.un 20.posms. Kausa ieskaitē katra distance tika vērtēta atsevišķi, bet “Cēsu rudens” godalgas pasniegtas pēc divu dienu kopvērtējuma. Cēsu pusē ieradās kupls skaits orientieristu, protams, […]

Kritine Kokina

Smagākajā distancē tituli sadalīti

05:37
23.09.2025
46

Latvijas čempionāts orientēšanās sporta smagākajā – maratona distancē – notika Talsu novadā, Kamparkalna apkaimē. Vīriem elites grupā nācās veikt 21,8 km distanci. Lai arī ātrāko laiku distancē uzrādīja Māris Jansons (“Meridiāns OK/ CPSS”), par aizliegtas teritorijas šķērsošanu viņš saņēma diskvalifikāciju. Ceturtajā vietā viņa komandas biedrs Pēteris Lediņš. Tomēr bešā “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi nepalika, izcīnīti […]

Orientieristi

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
9
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
5
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tā nevajadzētu būt

09:07
06.10.2025
9
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
29
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
36

Tautas balss

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
8
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
11
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
20
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
28
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
24
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
8

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
32

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
30

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998