Sākusies jaunatnes Baltijas basketbola līgas sezona

Aizvadīti pirmie posmi BBBL sezonā, kurā startē puišu un meiteņu komandas no U10 vecuma grupas.
Jau ierasti turnīrā startē arī vairākas Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) komandas. Divas pirmā posma spēles jau aizvadījušas.
U12 grupas meitenes pulcējās Tallinā, kur trijās dienās katrai komandai bija piecas spēles. CPSS meiteņu komanda svinēja piecas uzvaras, izcīnot 1.vietu B grupā. Komandas treneris Kristaps Ronis.
Pirmajā dienā pirmā spēle pret Rīgas komandu “RBS Centrs-3” un pārliecinoša uzvara (66:15). Pie punktiem tika visas spēlētājas, rezultatīvākās Veronika Mihailova – 23, Alise Podža – 10, bet par spēles vērtīgāko spēlētāju tik atzīta Dita Gnedlere.
Otrajā dienas spēlē tikpat pārliecinoši uzveikta Jelgavas komanda (73:19). Rezultatīvākā A. Podža, kura guva 24 punktus un tika atzīta par vērtīgāko spēlētāju. V. Mihailova guva 16 punktus, Elizabete Jonāte – 14.
Otrajā dienā CPSS meitenēm spēle pret mājiniecēm, “Tallin Kalev”. Te jau spēkošanās sīvāka, laukumā valdīja aizsardzības basketbols, tāpēc arī punkti nāca lēnām. Tomēr bija jūtams Cēsu komandas pārākums, kas nesa uzvaru (34:20). Kā vēlāk izrādījās, šī bija cīņa par 1.vietu posmā. A. Podža guva 11 punktus, V. Mihailova, kura tika atzīta par spēles vērtīgāko spēlētāju, 10 punktus.
Sekoja spēle pret “RBS Jugla-2”, kur cēsniecēm droša uzvara (53:20). V. Mihailova guva 14 punktus, bet vērtīgākās spēlētājas tituls Enijai Zaļaiskalnai.
Svētdien tikai viena spēle, pret Igaunijas komandu “TalTech/ Altius”, un arī te izpaudās cēsnieču pārākums (31:7). Teicama spēle aizsardzībā, otrajā un ceturtajā ceturtdaļā neļaujot pretiniecēm gūt nevienu punktu. V. Mihailova guva 14 punktus, bet vērtīgākās spēlētājas tituls Emmai Endelei.
CPSS komandai piecas uzvaras piecās spēlēs un pelnīta 1.vieta posmā. Par vērtīgāko spēlētāju Cēsu komandā tika atzīta Alise Podža.
Komandas treneris K. Ronis “Druvai” pastāstīja, ka viņš cenšas jaunās basketbolistes iespēju robežās vest uz starptautiskiem turnīriem, jau pērn startējuši BBBL turnīra Mini grupā. Stāstot par aizvadīto posmu, treneris norāda, ka komandā bijušas tikai astoņas spēlētājas, visām ticis pietiekams spēles laiks: “Iespējams, mums šoreiz trāpījās vieglākas pretinieces, bet sākt sezonu ar pozitīvu statistiku ir labs atspēriens turpmākam.”
Trijās dienās piecas spēles, tas tomēr ir zināms pārbaudījums šajā vecuma grupā?
“Jā, tā ir šī turnīra burvība,” saka K. Ronis. “Mums paveicās, ka visas spēles bija dienas pirmajā pusē, viena deviņos no rīta, otra ap diviem pēcpusdienā, tad viss vakars brīvs. Tas ļāva izbaudīt komandai Tallinas piedāvājumu, aizbraukt uz baseinu, lai ir vēl kāda pievienotā vērtība, ne tikai basketbols. Arī tas ir svarīgi komandas gara veidošanā.”
Jautāts, kas īpaši jāņem vērā, strādājot ar šāda vecuma komandu, Kristaps saka, ka jābūt gudram trenerim: “Nevar tikai vadīt treniņus. Cēsīs ir plašs sporta veidu piedāvājums, tāpēc tikpat svarīgs kā darbs treniņos ir prasme noturēt uzmanību, lai komandā ir forši. Lai bērni tiešām grib būt tur, tāpēc ir jārada prieks būt kopā. Protams, arī panākumi dod motivāciju turpināt, un turnīri ir vajadzīgi. Ja treniņi ir četras reizes nedēļā, tad vajag arī spēles, kur emocijas izlikt!”
Vēl BBBL turnīrā U12 grupā trīs posmi, no kuriem noslēdzošais notiks Cēsīs.
Var piebilst, ka komanda jau aizvadījusi pirmās divas spēles arī Latvijas Jaunatnes basketbola līgā, kurās arī svinētas uzvaras: 39:16 pret Daugavpils BJSS un 41:6 pret Rēzeknes NSS.
Ne tik veiksmīgs pirmais BBBL posms Rīgā CPSS U15 komandas puišiem (treneris Mārtiņš Mīlbergs). Viņi pirmajā posmā piecās spēlēs guva tikai vienu uzvaru. Tiesa, spēles bija gandrīz ļoti līdzvērtīgas un visu noteica vien dažu punktu starpība.
Pret “Baltic Rollers/ Ādaži” pirmo ceturtdaļu uzvarēja cēsnieki (14:13), bet neveiksmīga bija otrā, kas zaudēta (8:20). Lai arī spēles otro puslaiku CPSS puiši uzvarēja (31:26) , izglābt rezultātu neizdevās, un zaudējums – 53:59. Marks Līnis guva 15 punktus, Helmuts Šelengovs 11.
No visām spēlēm tikai otrajā, pret “BC Kalev Cramo/ KK Sokud”, bija izteikts pretinieku pārsvars, un cēsniekiem zaudējums (37:76). Gustavs Ķaukulis guva 10 punktus.
Līdz pēdējām sekundēm intriga bija spēlē pret Valmieras komandu “Bertāns VBS”, tomēr cēsniekiem minimāls zaudējums 45:47 (11:16; 17:14; 10:7; 7:10). G. Ķaukulis guva 18 punktus.
Līdzvērtīga spēle arī pret Armēnijas komandu “Yerevan Foxes”, un atkal spēles galotnē zaudējums (48:53). M. Līnis guva 13 punktus, H. Šelengovs – 12.
Tikpat līdzīga arī noslēdzošā spēle pret “East-Ball RTDP attīstības komanda” . Pirmo puslaiku uzvarēja rīdzinieki (32:29), bet otrajā cēsnieki spēja pārņemt iniciatīvu, uzvarot – 28:20 un gūstot panākumu visā spēlē (57:52).
Lai arī uzvara tikai vienā spēlē, posmā gūta ļoti noderīga pieredze gan turpmākajiem posmiem, gan Latvijas jaunatnes čempionātam, kur pirmā spēle izbraukumā pret Jēkabpils komandu jau rīt.
Vēl var piebilst, ka šīs nedēļas nogalē Cēsu Sporta kompleksā pirmā posma BBBL spēles aizvadīs U14 un U16 grupu meitenes, savus līdzjutējus centīsies iepriecināt arī CPSS basketbolistes.
