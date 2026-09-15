Orientieristi sadala čempionāta medaļas

Aizvadītajā nedēļas nogalē orientieristi devās distancēs, lai sadalītu godalgas Latvijas čempionātā vidējā distancē, bet dienu vēlāk notika valsts čempionāts stafetēs.
Uz starta stājās arī “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi, tiekot pie čempionu tituliem un cita kaluma godalgām.
Valsts čempionātā vidējā distancē kopumā uz starta izgāja 662 sportisti. Vīriešiem elites grupā VE tūlīt aiz goda pjedestāla Ainārs Drozds, no bronzas medaļas atpaliekot vairāk nekā divas minūtes. Sievietēm SE grupā savu septīto titulu šajā distancē tomēr neizdevās izcīnīt Sandrai Grosbergai (“Azimuts OK/ Smiltenes BJSS”), kurai otrā vieta. 6. vietā Rūta Dāboliņa.
Citās grupās “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi apliecināja, ka ir labāko vidū, ne velti Latvijas klubu kausā cēsnieki joprojām ir līderi.
V16 grupā labāko sešniekā četri “Meridiāns OK/ CPSS” sportisti. Čempiona titulu izcīnīja Jēkabs Graudums, vicečempions Teodors Rebinovs, ceturtajā vietā Eduards Spēlmanis, bet sestajā — Krišjānis Platacis.
Viss goda pjedestāls mūsējiem V70 grupā, kur pirmais Gatis Skrastiņš, otrais Uldis Alksnis, trešais — Juris Kokins.
V65 grupā čempiona tituls Martam Kūlvikam, bet bronzas medaļa Igoram Bužam.
V20 grupā pirmais Rinalds Ruža, ceturtais — Edvards Zvirgzdiņš.
V18 grupā uzvarēja Sebastians Janovs.
V14 grupā čempiona titulu izcīnīja līgatnietis Ernests Hercenbergs, kurš pārstāv komandu “Siguldas takas”, bet otrajā vietā cēsnieks Jurģis Bertuks.
V40 grupā otrais Pēteris Lediņš, sestais — Raitis Bērziņš.
Sudraba medaļu V50 grupā izcīnīja Sulevs Luiks, bet V55 grupā — Andris Strazdiņš.
V12 grupā 3. — Jānis Ruža.
S14 grupā uzvarēja Katrīna Rožkalne, sestā — Madara Grauduma.
Par čempionēm kļuva Lauma Jānelsiņa S18 grupā un Rita Pastare S40 grupā.
S35 grupā otrā Kristīne Kokina.
S21A grupā otrā Sabīne Strazdiņa, bet S21B grupā trešā Maija Sedleniece.
S50 grupā 4. — Zanda Abzalone, bet S16 grupā 5. — Made Vecā.
Ļoti veiksmīgi cēsnieki aizvadīja arī valsts čempionātu stafetē, kur spēcīgākajās grupās bronzas medaļas kungiem un dāmām, bet citās grupās arī vairāki čempionu tituli.
Vīriem spēcīgākajā V21 grupā “Meridiāns OK/ CPSS-1” komanda finišēja trešajā vietā, tajā startēja Māris Jansons, Rinalds Ruža, Ainārs Drozds.
S21 grupā arī bronzas medaļa, to izcīnīja Kristīne Kokina, Rūta Dāboliņa, Lauma Jānelsiņa, kuras tikai septiņas sekundes atpalika no otrās vietas.
V12 grupā pirmie “Meridiāns OK/ CPSS-1”, kurā startēja Ralfs Spēlmanis, Jānis Ruža, Reinis Palsis.
Pārliecinoša uzvara V14 grupā, kur Pauls Salnits, Jānis Saldūksnis un Jurģis Bertuks tuvākos sekotājus apsteidza par gandrīz desmit minūtēm.
Vēl pārliecinošāks panākums V16 grupā, kur “Meridiāns OK/ CPSS-2” — Jēkabs Graudums, Teodros Rebinovs un Miks Graudums otrās vietas ieguvējus apsteidza par 13 minūtēm. Trešajā vietā “Meridiāns OK/ CPSS-1”, kura startēja Krišjānis Platacis, Eduards Spēlmanis un Mārtiņš Čablis.
Uzvara arī V18 grupā, kur pirmie finišēja Edvards Rebinovs, Renārs Ruža un Sebastians Janovs. Te gan cīņa bija sīvāka, otrās vietas ieguvēji atpalika tikai 11 sekundes.
S14 grupā uzvarēja Anabella Luika, Katrīna Rožkalne, Madara Grauduma.
V170 grupā (kopējais gadu skaits nedrīkst pārsniegt minēto skaitli) otrajā vietā Dagnis Kaņepe, Juris Lūsītis, Pēteris Druķis, bet ceturtajā — Igors Bužs, Andris Strazdiņš, Marts Kūlviks.
V195 grupā piektie Juris Kokins. Uldis Saulītis, Gatis Skrastiņš.
S145 grupā 5. vietā Inese Boza, Sanita Strazdiņa, Laura Luika.
S18 grupā 6. vietā Estere Uibu, Sofija Skrapce, Made Vecā.
Latvijas čempionātu sezona turpināsies jau šajā nedēļas nogalē, kad Tērvetes dabas parkā norisināsies sezonas izaicinošākās sacensības — Latvijas čempionāts maratonā.
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