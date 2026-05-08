PIESLĒGTIES
Piektdiena, 8. maijs
Vārda dienas: Staņislavs, Staņislava, Stefānija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Meiteņu florbola zelta un sudraba pavasaris

Jānis Gabrāns
10:27, 8. Mai, 2026

Labākās. Cēsu Sporta skolas florbolistes, kuras vienā sezonā spēja kļūt par čempionēm S18 un S16 grupā, kā arī apliecināt sevi virslīgas sieviešu komandā. FOTO: Jānis Lārmanis

Ar diviem čempionu un vienu vicečempionu kausu noslēgusies sezona Jaunatnes florbola līgā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) meiteņu komandām.

S18 grupā Cēsu Sporta skolas komanda nebija startējusi vairāk kā 15 gadus, un atgriešanās vainagojās ar čempionu titulu. Jāmin, ka sporta skolai šīs ir pirmās medaļas minētajā vecuma grupā.

Kopumā jau konkurence visai neliela, startēja tikai trīs komandas, aizvadot divu apļu turnīru bez izslēgšanas spēlēm. CPSS florbolistēm galvenā spēkošanās bija ar “SK Slapme/ Zevid” komandu. Divās savstarpējās spēlēs pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, uzvarētājas tika noskaidrotas tikai pēcspēles metienus sērijās, un abas reizes pārākas bija Slampes florbolistes. Taču trešajā spēlē Cēsu komanda uzvarēja pamatlaikā, un ar to pietika, lai izcīnītu čempionu titulu, sāncenses apsteidzot par vienu punktu!
Sezonā rezultatīvākā bija Olīvija Jarohoviča, kurai 47 punkti (32 vārti + 15 rezultatīvas piespēles), aiz viņas Dārta Malkava – 23 (12+11) un Eve­līna Barka – 21 (9+12).

Komandu trenē Rebeka Laure. “Druvai” viņa atzina, ka ir prieks būt ar komandu brīdī, kad izdarīts jauns ieraksts Sporta skolas vēsturē. Jautāta, vai tikai sešas spēles nav par maz, lai komanda būtu labā sportiskā formā, R. Laure saka, ka florbolistēm spēļu prakses netrūkst: “Gandrīz visas meitenes no S18 komandām spēlē virslīgas komandās vai 1. līgā, jaunatnes līgas spēles izspēlē brīvajos laikos. Arī mūsu komandas spēlētājas veido virslīgas komandu, tāpēc spēļu prakses netrūkst. Šī virslīgas pieredze ir ļoti noderīga, jo Slampes komanda veido virslīgas Ķe­kavas komandas sastāvu. Ar šo komandu spēles bija ļoti interesantas un aizraujošas, par ko liecina rezultāti.”

Ja virslīgā cēsnieces zaudēja Ķekavas komandai, S18 grupā bija pārākas. Īpašs notikums bija medaļu pasniegšana, kas notika “Xiaomi” arēnā florbola Superfināla laikā. Gandrīz visas S18 komandas dalībnieces spēlē arī S16 grupā, kas arī šajā sezonā tika pie zelta medaļām, nosargājot pērn izcīnīto čempionu titula. Tātad spēlētājām dubultais tituls.

S16 grupā spēlēja piecas komandas, regulārajā turnīrā CPSS, ko arī trenē R. Laure, komanda ieņēma 1. vietu, izcīnot tikpat punktu kā “Rubene/ KSS” komanda. Pusfinālā cēsnieces ar 19:4 un 19:0 sagrāva “Rīgas Lauvas/ Stars” komandu un iekļuva finālā, kur tikās ar Rubenes komandu. Līdzvērtīgā cīņā ar 5:3 pārākas bija Cēsu florbolistes. Pa diviem vārtiem guva Olīvija Jarohoviča un Adrija Krieviņa, vienreiz precīza bija Loreta Vaļģe.

Sezonā komandā rezultatīvākā, gluži kā S18 grupā, bija O. Jarohoviča – 65 (40+25), Eve­līna Barka – 43 (16+27), Elīna Ulme – 34 (22+12).

S14 grupā CPSS komanda regulārajā čempionātā ieņēma 4. vietu, bet izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā spēja pieveikt “Rubene/ KSS”, iekļūstot finālā. Tur spēle pret Mārupes novada sporta skolas komandu. Spēles sākums pretinieču zīmē, kas panāca 4:0. Cēsnieces centās atspēlēties, panāca 3:4, bet tas arī bija viss, un sezona noslēgta ar sudraba godalgām. Divus vārtus guva Beatrise Pa­vāre, vienus – Elizabete Mal­nača.

S14 komandas trenere Maija Zēmele-Bauere. Komandā rezultatīvākās: Elīna Ulme – 51 (32+19), E. Malnača – 51 (31+20), B. Pavāre – 20 (12+8). Jāpiebilst, ka Elīna un Elizabete spēlē arī vecākajās grupās un pat virslīgas komandā.

Līdz medaļām aizsniegties šoreiz neizdevās U12 meitenēm, kas izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā atzina Valkas komandas pārākumu.

Kā trenere Rebeka Laure vērtē meiteņu florbola situāciju Cēsīs? Viņa saka, ka ir pozitīvas tendences: “Trijās grupās esam medaļās, kas liecina, ka ceļš ir pareizs. Meitenes pierādījušas, ka savās grupās ir labākās, Domāju, vēl divi trīs gadi, un viņas savu varējumu apliecinās arī sieviešu virslīgā. Jau šogad nedaudz pietrūka līdz bronzas medaļām, bet ir tikai laika jautājums, lai mēs būtu uz pjedestāla!

Spēlētājas ir motivētas trenēties, ir jau arī motivēšanas rīki, proti, ja treniņos nesavāc vajadzīgos punktus, uz spēlēm braukt nevar. Tas ievieš disciplīnu, bet redzu, meitenes saprot, ka bez treniņiem nekas nenotiks. Viņām patīk trenēties, viņas grib to darīt!”

Liela atpūtas pauze gan nav bijusi, meitenes sākušas gatavoties Tallinas turnīram, kurā piedalās regulāri. Pēc tam vēl Latvijas Jaunatnes olimpiādes turnīrs, tāpēc sezona vēl turpināsies līdz Jāņiem. Pēc tam neliela atelpa, un tad jau gatavošanās jaunajai sezonai.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Toms Rīsmanis un florbola svinēšana

08:34, 4. Mai, 2026

Rosina katram iestādīt koku, lai mācītos pacietību

09:30, 3. Mai, 2026

Lai sakopta apkārtējā vide

03:00, 5. Mai, 2026
1

Invazīvais Spānijas kailgliemezis

03:00, 2. Mai, 2026
1

Saglabāt un pilnveidot kultūrtelpu

03:00, 8. Mai, 2026

Iepazīst norises mežā

03:00, 4. Mai, 2026
1

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Joprojām un atkal

09:40, 6. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Pateicībā par to, ka ir

23:20, 2. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Par vārdu īsto nozīmi

15:22, 1. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pēc tumsas vienmēr nāk gaisma

14:35, 1. Mai, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Pretrunas - samudžināt vai atšķetināt?

22:49, 30. Apr, 2026

Tautas balss

Neuzdrošinās pateikt savu sāpi

15:53, 3. Mai, 2026
2
Cēsu novada iedzīvotāja L. raksta:

“Mūsu sabiedrība sadalījusies ne tikai pēc tā, cik vieni turīgi un citi trūcīgi, bet arī […]

Disharmonija

12:45, 1. Mai, 2026
Oļģerts raksta:

Cēsis. Ir kārtējais dienas rīts. Gaidu autobusu, lai dotos uz Rīgu. Atjaunotais Stacijas laukums liecina […]

Izskatās neglīti, jāsakopj

23:32, 28. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsis kopumā ir sakoptas, ikdienā nav redzams, ka zemē mētājas atkritumi. Tomēr, ejot pa Akmens […]

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Sludinājumi

Citi

16:21, 14. Apr, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Piedāvā darbu

13:00, 9. Apr, 2026

Papilddarbs uzkopšanā Meklējam atbildīgu cilvēku telpu uzkopšanai. Darbs dienas vidū, apmēram 2–3 stundas, iespējams apvienot […]