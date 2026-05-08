Meiteņu florbola zelta un sudraba pavasaris

Ar diviem čempionu un vienu vicečempionu kausu noslēgusies sezona Jaunatnes florbola līgā Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) meiteņu komandām.
S18 grupā Cēsu Sporta skolas komanda nebija startējusi vairāk kā 15 gadus, un atgriešanās vainagojās ar čempionu titulu. Jāmin, ka sporta skolai šīs ir pirmās medaļas minētajā vecuma grupā.
Kopumā jau konkurence visai neliela, startēja tikai trīs komandas, aizvadot divu apļu turnīru bez izslēgšanas spēlēm. CPSS florbolistēm galvenā spēkošanās bija ar “SK Slapme/ Zevid” komandu. Divās savstarpējās spēlēs pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, uzvarētājas tika noskaidrotas tikai pēcspēles metienus sērijās, un abas reizes pārākas bija Slampes florbolistes. Taču trešajā spēlē Cēsu komanda uzvarēja pamatlaikā, un ar to pietika, lai izcīnītu čempionu titulu, sāncenses apsteidzot par vienu punktu!
Sezonā rezultatīvākā bija Olīvija Jarohoviča, kurai 47 punkti (32 vārti + 15 rezultatīvas piespēles), aiz viņas Dārta Malkava – 23 (12+11) un Evelīna Barka – 21 (9+12).
Komandu trenē Rebeka Laure. “Druvai” viņa atzina, ka ir prieks būt ar komandu brīdī, kad izdarīts jauns ieraksts Sporta skolas vēsturē. Jautāta, vai tikai sešas spēles nav par maz, lai komanda būtu labā sportiskā formā, R. Laure saka, ka florbolistēm spēļu prakses netrūkst: “Gandrīz visas meitenes no S18 komandām spēlē virslīgas komandās vai 1. līgā, jaunatnes līgas spēles izspēlē brīvajos laikos. Arī mūsu komandas spēlētājas veido virslīgas komandu, tāpēc spēļu prakses netrūkst. Šī virslīgas pieredze ir ļoti noderīga, jo Slampes komanda veido virslīgas Ķekavas komandas sastāvu. Ar šo komandu spēles bija ļoti interesantas un aizraujošas, par ko liecina rezultāti.”
Ja virslīgā cēsnieces zaudēja Ķekavas komandai, S18 grupā bija pārākas. Īpašs notikums bija medaļu pasniegšana, kas notika “Xiaomi” arēnā florbola Superfināla laikā. Gandrīz visas S18 komandas dalībnieces spēlē arī S16 grupā, kas arī šajā sezonā tika pie zelta medaļām, nosargājot pērn izcīnīto čempionu titula. Tātad spēlētājām dubultais tituls.
S16 grupā spēlēja piecas komandas, regulārajā turnīrā CPSS, ko arī trenē R. Laure, komanda ieņēma 1. vietu, izcīnot tikpat punktu kā “Rubene/ KSS” komanda. Pusfinālā cēsnieces ar 19:4 un 19:0 sagrāva “Rīgas Lauvas/ Stars” komandu un iekļuva finālā, kur tikās ar Rubenes komandu. Līdzvērtīgā cīņā ar 5:3 pārākas bija Cēsu florbolistes. Pa diviem vārtiem guva Olīvija Jarohoviča un Adrija Krieviņa, vienreiz precīza bija Loreta Vaļģe.
Sezonā komandā rezultatīvākā, gluži kā S18 grupā, bija O. Jarohoviča – 65 (40+25), Evelīna Barka – 43 (16+27), Elīna Ulme – 34 (22+12).
S14 grupā CPSS komanda regulārajā čempionātā ieņēma 4. vietu, bet izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā spēja pieveikt “Rubene/ KSS”, iekļūstot finālā. Tur spēle pret Mārupes novada sporta skolas komandu. Spēles sākums pretinieču zīmē, kas panāca 4:0. Cēsnieces centās atspēlēties, panāca 3:4, bet tas arī bija viss, un sezona noslēgta ar sudraba godalgām. Divus vārtus guva Beatrise Pavāre, vienus – Elizabete Malnača.
S14 komandas trenere Maija Zēmele-Bauere. Komandā rezultatīvākās: Elīna Ulme – 51 (32+19), E. Malnača – 51 (31+20), B. Pavāre – 20 (12+8). Jāpiebilst, ka Elīna un Elizabete spēlē arī vecākajās grupās un pat virslīgas komandā.
Līdz medaļām aizsniegties šoreiz neizdevās U12 meitenēm, kas izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā atzina Valkas komandas pārākumu.
Kā trenere Rebeka Laure vērtē meiteņu florbola situāciju Cēsīs? Viņa saka, ka ir pozitīvas tendences: “Trijās grupās esam medaļās, kas liecina, ka ceļš ir pareizs. Meitenes pierādījušas, ka savās grupās ir labākās, Domāju, vēl divi trīs gadi, un viņas savu varējumu apliecinās arī sieviešu virslīgā. Jau šogad nedaudz pietrūka līdz bronzas medaļām, bet ir tikai laika jautājums, lai mēs būtu uz pjedestāla!
Spēlētājas ir motivētas trenēties, ir jau arī motivēšanas rīki, proti, ja treniņos nesavāc vajadzīgos punktus, uz spēlēm braukt nevar. Tas ievieš disciplīnu, bet redzu, meitenes saprot, ka bez treniņiem nekas nenotiks. Viņām patīk trenēties, viņas grib to darīt!”
Liela atpūtas pauze gan nav bijusi, meitenes sākušas gatavoties Tallinas turnīram, kurā piedalās regulāri. Pēc tam vēl Latvijas Jaunatnes olimpiādes turnīrs, tāpēc sezona vēl turpināsies līdz Jāņiem. Pēc tam neliela atelpa, un tad jau gatavošanās jaunajai sezonai.
Komentāri