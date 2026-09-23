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Mājup ar 15 medaļām

Jānis Gabrāns
19:08, 23. Sep, 2026

Labākie. U16 grupā uz goda pjedestāla tikai divu klubu pārstāvji. Puišu konkurencē trīs labākie no “Meridiāns OK/ CPSS” — pirmais Jēkabs Graudums, otrais — Teodors Rebi­novs, trešais — Miks Graudums. Savukārt S16 grupā viss goda pjedestāls kluba “Auskelis IK” orientieristēm. FOTO: Mareks Gaļinovskis

Šāda veiksmīga bilance, tostarp seši čempionu tituli Cēsu kluba “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristiem Latvijas čempionātā maratona distancē.

Tā prasa labu fizisko izturību, jo spēcīgākajās grupās orientieristi distancē pavada vairāk nekā divas stundas. Taču katrs grib pārbaudīt savus spēkus, interesentu netrūka arī šoreiz, uz starta stājās 358 dalībnieki, arī daudzi Cēsu kluba pārstāvji.

Dāmām elites grupā (SE) neviena no mūsu novada nestartēja, bet vīriem VE grupā bronzas god­algu izcīnīja Mārcis Jansons.

Vispārliecinošākais sniegums mūsējiem V16 grupā, kur labāko sešniekā pieci “Meridiāns OK/ CPSS” orientieristi. Par valsts čempionu kļuva Jēkabs Grau­dums, sudrabs šoreiz Teodoram Rebinovam, bet bronza — Mi­kam Graudumam. Piektajā vietā Krišjānis Platacis, bet sestajā — Mārtiņš Čablis.

V12 grupā čempiona titulu izcīnīja Jānis Ruža, tikai par trim sekundēm apsteidzot otrās vietas ieguvēju. Šajā grupā ceturtais — Reinis Palsis.

Sīva cīņa par godalgotajām vietām norisinājās S14 grupā, kur finišā četras pirmās finišēja piecu sekunžu intervālā. Ātrāka par sāncensēm šoreiz Madara Grau­duma, par trim sekundēm apsteidzot otrās vietas ieguvēju, divas nākamās finišēja ik pēc sekundes.

Pie valsts čempionu tituliem tika Rinalds Ruža V20 grupā, Kristīne Kokina S35 grupā un Marts Kūlviks V65 grupā.

V18 grupā sudraba godalga Sebastianam Janovam, bet sestajā vietā — Renārs Ruža.

V55 grupā otrajā vietā Dagnis Kaņepe, bet 5. vietā — Andris Strazdiņš.

Bronzas medaļas izcīnīja: Lauma Jānelsiņa S18 grupā, Pēteris Lediņš V40 grupā, Rita Pastare S40 grupā un Uldis Saulītis V70 grupā.

V14 grupā ceturtajā vietā — Jurģis Bertuks. Par vicečempionu kļuva līgatnietis Ernests Hercenbergs no kluba “Siguldas takas”.

V21B grupā uzvarēja Agris Peipiņš, bet šajā grupā netiek izcīnītas Latvijas čempionāta medaļas.

Latvijas čempionāts maratonā bija vienas no pēdējām šīs sezonas Latvijas Kausa sacensībām — vēl kalendārā ir “Cēsu rudens” ar startu garajā distancē 19. septembrī un dienu vēlāk — “Cēsu stafetes”, bet sezona noslēgsies 4. oktobrī ar “Siguldas rudeni” — sacensībām ar masu startu.

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