Latvijas čempionāts disku golfā Priekuļos

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma disku golfa laukumā aizvadīts Latvijas čempionāts, prestižākais un senākais turnīrs Latvijas disku golfa federācijas rīkoto sacensību kalendārā. Notiek jau kopš 2013. gada, ik vasaru pulcējot valsts spēcīgākos golferus cīņā par nacionālā čempiona titulu. Šogad par tituliem un medaļām dažādās kategorijās trīs dienu garumā cīnījās gandrīz 180 diska golfa lietpratēju.
Sacensības rīkoja Latvijas Disku golfa federācija sadarbībā ar biedrību “Disku golfs Cēsis”. Te var atgādināt, ka pasākumā “Sporta laureāts 2025”, kas notika martā, ceļojošo kausu “Sporta laureāts” ieguva tieši šī biedrība, kas liecina par sporta veida popularitāti un attīstību Latvijā un Cēsu pusē.
Dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārpus tās startē arī daudzi mūsu novada disku golfa entuziasti, kuri prasmi pārbaudīja un apliecināja arī valsts čempionātā.
Godalgu sadalīšana notika vairākās grupās vīriešu un sieviešu konkurencē. Trīs dienās golferi veica trīs apļus, tas ir, trīs visu 18 grozu izspēli, kas prasīja no spēlētājiem gan fizisku, gan mentālu izturību un sagatavotību.
Kungiem spēcīgākajā MPO divīzijā uzvarēja Latvijas izlases dalībnieks, vairākkārtējais valsts čempions Rainers Balodis no Talsiem. Labākais no mūsu puses bija Jānis Melderis, kuram astotā vieta 56 spēlētāju konkurencē.
Dāmu konkurencē FPO grupā uzvarēja Talsu golfere, Latvijas izlases dalībniece Elizabete Pēkšena, bet dalītajā 4. vietā cēsniece Kitija Voitkeviča. Septītā — Evelīna Meļņika (Cēsis). Kopumā šajā grupā startēja 16 dalībnieces.
Uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena MP40 grupā 23 spēlētāju konkurencē kāpa priekulietis Juris Čeičs.
Dāmām FP40 grupā uzvarēja Dace Almane no Lubānas, trešajā vietā Olga Stalšāne (Cēsis), ceturtā — Anna Mežale (Priekuļi).
Vīriem MP50 grupā par čempionu kļuva Aigars Sirmovičs (Vecumnieki), bet trešais Reinis Stalšāns. Dāmām FP50 grupā uzvarēja Gunita Skare (Palsmane), ceturtajā vietā Iveta Beļkova (Liepa).
Kungiem MP60 grupā pirmais — madonietis Dzintars Špuns.
MA3 grupā uzvarēja Oskars Zurkovs (Rīga), sestajā vietā — Krišjānis Baltpurviņš (Auciems).
FA3 grupā pirmā Talsu kluba pārstāve Kate Balode, bet trešajā vietā — Beatrise Ozola no Cēsīm.
MJ18 grupā par čempionu kļuva Eduards Norvelis (Priekuļi), bet MJ15 grupā uzvarēja Kristers Dakulis no Lubānas.
“Druva” sazinājās ar Juri Čeiču, lai noskaidrotu, cik viegli nācis tituls. Čempions neslēpa, ka šis ir nozīmīgs notiks viņa dzīvē, lai gan uzvara bijusi nedaudz negaidīta: “MP40 divīzija ir otra spēcīgākā, es tajā spēlēju jau piecus gadus. Šajā laikā ienākuši jauni, spēcīgi spēlētāji, kas rada nopietnu konkurenci. Vēl pirms pēdējā apļa neizskatījās, ka man būs iespēja tikt uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena, bet rezultātā viss kaut kā sakārtojās man par labu. Līderis bija par dažiem punktiem priekšā, man ar citu spēlētāju bija vienāds punktu skaits, kas liecināja, ka trešā diena būs ļoti svarīga. Pēdējā aplī līderim spēle vairs nevedās, nezinu, vai sacensību sagurums vai spriedze, bet veiksme novērsās, savukārt man viss kaut kā salikās, pie pēdējā groza jau varēju justies drošs par uzvaru.”
Šajā laukumā Juris trenējies un spēlējis visvairāk, tas arī deva zināmas priekšrocības. Arī viņš pats uzsver, ka, ejot uz katra groza izmetiena vietu, jau bijis skaidrs rīcības plāns: “Trase ir iespēlēta, pat spēcīgais, brāzmainais vējš, kas bija divas pirmās dienas, spēles plānu nemainīja, nevajadzēja neko eksperimentēt. Pieļauju, ka citiem no līderu grupas bija lielākas pārdomas, kuru disku kurā reizē izmantot. Visu bija jācenšas saprast uz vietas un jāizdara pareizā izvēle. Priekuļu trase ir tehniska, un es nospēlēju precīzāk, kas atnesa uzvaru. Protams, nevienu brīdi atslābt nevarēja, jo katra kļūda varēja maksāt dārgi. No kļūdām jau nevienam neizdevās izvairīties, man, iespējams, to bija vismazāk.”
J. Čeičs arī stāsta, ka svarīga ir mentāla izturība, jo trīs dienu garumā jāspēj nospēlēt maksimāli labākajā līmenī, neraugoties ne uz ko, kas var notikt spēles laikā, kādi ir konkurenti: “Arī mentālā spriedze noved pie kļūdām. Mūsu MP40 grupā līderu kartiņā bijām četri, un viens no spēlētājiem tomēr neizturēja spriedzi. Viņš spēlē labi, bet līderu grupā bija pirmo reizi, un tas atstāja ietekmi, neļaujot tikt uz goda pjedestāla.”
Sacensību sezona Jurim ir gana piepildīta, piedalās gan mazāka mēroga mačos, gan Latvijas kausā. Čempionātā. Latvijas kausā vēl atlicis viens posms, un arī tur iespēja pacīnīties par uzvaru kopvērtējumā. J. Čeičs iekļauts arī Latvijas izlasē dalībai pasaules komandu čempionātā, kas septembrī notiks Lietuvā. Pagaidām viņš gan ir rezervistos, bet ir cerības pilns, ka izcīnītais čempionāta tituls dos iespēju startēt.
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