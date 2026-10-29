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Jauno dambretistu paveiktais

Jānis Gabrāns
07:07, 29. Okt, 2026

Vicečempions. Dambretes kluba “DAB Cēsis” komanda Latvijas čempionātā 100 lauciņu ātrajā dambretē un ātrspēlē. Centrā ar izcīnīto vicečempiona kausu ātrajā dambretē U8 grupā zēniem – Neitans Lūkins. FOTO: no albuma

Aizvadīti Latvijas čempionāti 100 lauciņu ātrajā dambretē (rapid) un ātrspēlē (blitz), kurā startēja arī Cēsu novada jaunie dambretisti.

Klubu “DAB Cēsis” ātrajā dambretē pārstāvēja astoņi spēlētāji dambretisti, bet ātrspēlē – četri.

Par Latvijas vicečempionu ātrajā 100 lauciņu dambretē U8 vecuma grupā zēniem kļuva Neitans Lūkins, kurš septiņās spēlēs guva piecas uzvaras, vienu spēli noslēdza neizšķirti un piedzīvoja vienu zaudējumu.

Labāko sešniekā iekļuva arī Emīlija Ogliņa U8 vecuma grupā meitenēm, ieņemot 5. vietu.

Čempionātā startēja arī cēsnieki Georgs, Marlēna un Luīze Gudēvici-Liepiņi, kuri pārstāv galvaspilsētas dambretes klubus.
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Ātrajā dambretē U10 vecuma grupā meitenēm sīvā konkurencē, iegūstot 13 punktus, čempiones titulu un zelta medaļu izcīnīja Marlēna (klubs “Domāt­prieks”).

U13 vecuma grupā meitenēm Luīze (klubs “Baltais kauliņš”), palika tūlīt aiz goda pjedestāla. Vienādu punktu skaitu nopelnīja trīs spēlētājas, diemžēl Luīzei sliktākais papildu rādītājs, kas jauno dambretisti atstāja bez godalgas.
4. vietā arī Georgs U8 grupā zēniem.

Latvijas čempionātā ātrspēlē visaugstāk no “DAB Cēsis” spēlētājiem bija E. Ogliņa, kurai 4. vieta 12 dambretistu konkurencē, bet N. Lūkins ierindojās 6. vietā U8 vecuma grupā.

U10 vecuma grupā meitenēm sīvā konkurencē, iegūstot 15 punktus, čempiones titulu un zelta medaļu izcīnīja Marlēna Gudēvica-Liepiņa.

U13 vecuma grupā meitenēm, iegūstot 15 punktus, čempiones tituls Luīzei Gudēvicai-Liepiņai.
Georgam arī šajā disciplīnā 4. vieta.

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