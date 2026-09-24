Izspēlēta novada čempionāta priekšpēdējā tūre

Cēsu novada badmintona turnīra priekšpēdējās kārtas spēlēs patīkami bija vērot Cēsu jaunās badmintonistes Renātes Petzāles (LBF reitingā 43. no 599) spēli pret pieredzējušo rīdzinieci Vizmu Sīmani (39.). Pēc uzvarētā pirmā seta SK “Saulrīti” spēlētāja otro setu “atdeva” pretiniecei. Tad saņēmās un vārda tiešā nozīmē izcīnīja uzvaru 2:1 (21:17, 15:21 un 21:16). Šajā tūrē dāmu veiksmīgais sešnieks šāds: Grieta Jermacāne, Linda Romanovska, Renāte Petzāle, Vizma Sīmane, Evelīna Miltoviča, Vineta Kraine.
Līdzīgi risinājās jaunā pašmāju spēlētāja Tomasa Kopeikas (137. no 618) spēle pret kluba biedru, pieredzējušo Ati Treimani (124.). Pazaudējis pirmo setu, Tomass saņēmās un, smagā cīņā uzvarējis otro, arī trešo vairs neatdeva! 2:1 (18:21, 23:21, 21:19). Patīkami, ka Cēsīs aug sparīga jaunā maiņa. Kungu grupā šāds finišs: Andis Bērziņš, Ivo Keišs, Edijs Līviņš, Armands Šteins, Ainārs Zanders, Ivars Petrovskis.
Dubultspēlēs – Vineta Kraine/Evelīna Miltoviča, Emīlija Gaile/Paula Rieviņa, Undīne Muskova/Elza Skujiņa, Renāte Petzāle/Linda Romanovska. Vīriem – Uģis Gross/Ainārs Zanders, Gatis Drunka/Armands Šteins, Ivars Petrovskis/Aigars Sīmanis, Jurijs Khrabrovs/Valentīns Muračevs. Jauktajās dubultspēlēs – Uģis Gross/Evelīna Miltoviča, Jurijs Khrabrovs/Vineta Kraine, Ivars Petrovskis/Linda Romanovska, Armands Šteins/Vizma Sīmane, Tomass Kopeika/Renāte Petzāle, Valērijs un Loreta Ščerbicki.
Šī gada čempioni novada badmintona turnīra tiks noskaidroti 10. oktobrī. Jāatgādina, ka kopvērtējumam katram sportistam no desmit sacensībām tiks ieskaitītas deviņas veiksmīgākās.
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