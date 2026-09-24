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Izspēlēta novada čempionāta priekšpēdējā tūre

Oļģerts Tīliks
08:10, 24. Sep, 2026

Badmintons. “Studio Pizza” tūres pirmie trīs labākie vīriešu vienspēlēs (no kreisās): Ivo Keišs, Andis Bērziņš, Edijs Līviņš.  FOTO: no albuma

Cēsu novada badmintona turnīra priekšpēdējās kārtas spēlēs patīkami bija vērot Cēsu jaunās badmintonistes Renātes Petzāles (LBF reitingā 43. no 599) spēli pret pieredzējušo rīdzinieci Vizmu Sīmani (39.). Pēc uzvarētā pirmā seta SK “Saulrīti” spēlētāja otro setu “atdeva” pretiniecei. Tad saņēmās un vārda tiešā nozīmē izcīnīja uzvaru 2:1 (21:17, 15:21 un 21:16). Šajā tūrē dāmu veiksmīgais sešnieks šāds: Grieta Jer­ma­cāne, Linda Romanovska, Renāte Petzāle, Vizma Sīmane, Evelīna Miltoviča, Vineta Kraine.

Līdzīgi risinājās jaunā pašmāju spēlētāja Tomasa Kopeikas (137. no 618) spēle pret kluba biedru, pieredzējušo Ati Treimani (124.). Pazaudējis pirmo setu, Tomass saņēmās un, smagā cīņā uzvarējis otro, arī trešo vairs neatdeva! 2:1 (18:21, 23:21, 21:19). Patīkami, ka Cēsīs aug sparīga jaunā maiņa. Kungu grupā šāds finišs: Andis Bērziņš, Ivo Keišs, Edijs Līviņš, Armands Šteins, Ainārs Zanders, Ivars Petrovskis.

Dubultspēlēs – Vineta Krai­ne/Evelīna Miltoviča, Emīlija Gaile/Paula Rieviņa, Undīne Muskova/Elza Skujiņa, Renāte Petzāle/Linda Romanovska. Vīriem – Uģis Gross/Ainārs Zanders, Gatis Drunka/Ar­mands Šteins, Ivars Petrov­skis/Aigars Sīmanis, Jurijs Khrabrovs/Valentīns Muračevs. Jauktajās dubultspēlēs – Uģis Gross/Evelīna Miltoviča, Jurijs Khrabrovs/Vineta Kraine, Ivars Petrovskis/Linda Romanovska, Armands Šteins/Vizma Sīmane, Tomass Kopeika/Renāte Pet­zāle, Valērijs un Loreta Ščer­bicki.

Šī gada čempioni novada badmintona turnīra tiks noskaidroti 10. oktobrī. Jāatgā­dina, ka kopvērtējumam katram sportistam no desmit sacensībām tiks ieskaitītas deviņas veiksmīgā­kās.

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