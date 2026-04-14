CPSS basketbolistes izcīna Baltijas bronzu

Baltijas bērnu un jauniešu basketbola līgas (BBBL) finālā U14 meiteņu grupā CPSS komanda izcīnīja bronzas medaļas. Komandas treneres Inese Urtiņa un Annija Mote.
Regulārā turnīra trijos sabraukumos komandas 15 spēlēs cēsnieces izcīnīja 12 uzvaras, nodrošinot vietu finālturnīrā, kur par godalgām cīnījās sešas labākās komandas no Latvijas, Somijas un Lietuvas. Vispirms komandas aizvadīja spēles divās grupās, katrā pa trim komandām.
Turnīra pirmajā dienā apakšgrupas pirmajā spēlē gūta uzvara pret Tukuma sporta skolas komandu 60:50. Elisone Kosīte guva 30 punktus, Nikola Nikolajeva – 14.
Dienas otrajā mačā pretī spēcīgā “BC Nokia” (Somija) komanda, un te cēsniecēm bezierunu zaudējums ar rezultātu 29:75. E. Kosīte guva10 punktus. Var vien piebilst, ka tieši šī Somijas komanda izcīnīja čempioņu titulu.
Cēsu meitenes savā apakšgrupā ierindojās 2. vietā, kas ļāva sestdien spēlēt pusfinālā, kur pretiniekos Lietuvas komanda “VKM”. Pēc puslaika vēl minimāla vadība Cēsu meitenēm 25:23, tomēr spēles otro pusi veiksmīgāk nospēlēja Lietuvas komanda, svinot uzvaru 46:36. Tas nozīmēja, ka cēsniecēm nākas samierināties ar spēli par bronzas medaļām. Pa 12 punktiem guva E. Kosīte un N. Nikolajeva.
Cīņā par bronzas godalgām vēlreiz tikšanās ar Tukuma sporta skolas komandu. Tukuma basketbolistes alka revanšu, un spēles pirmajā pusē viņām to arī izdevās parādīt. Pēc puslaika cēsnieces iedzinējos 16:27. Pēc trim ceturtdaļām 34:43, bet izrādījās, ka galvenie notikumi vēl priekšā. Viss atrisinājās pēdējā ceturtdaļā, kurā CPSS meitenes parādīja īstu cīnītāju garu, gūstot 22 punktus, bet pretiniecēm ļaujot gūt vien septiņus, un, fināla sirēnai skanot, 56:50 Cēsu komandas labā! Tātad Cēsu komandai bronzas medaļas. E. Kosītei 19 punkti, N. Nikolajevai 12, Maijai Dumpei 11.
Par turnīra labāko spēlētāju Cēsu komandā tika atzīta Nikola Nikolajeva, bet BBBL posma “All-Star” pieciniekā iekļauta Elisone Kosīte.
Cēsu komandā spēlēja un bronzas medaļas palīdzēja izcīnīt Dārta Šantare, Elisone Kosīte, Magdalēna Vecgaile, Annija Virskule, Kristiāna Dzudzilo, Nikola Nikolajeva, Zane Tkačuka, Maija Dumpe, Alise Krūze, Emīlija Gudrupa, Žaklīna Bērziņa, Veronika Mihailova.
