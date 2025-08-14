Cēsnieki Pasaules spēlēs

Ķīnā turpinās Pasaules spēles, vērienīgākais un nozīmīgākais sporta forums pasaulē no olimpiskajiem sporta veidiem. Šogad izvēlēti 34 sporta veidi un 60 disciplīnas.
Pasaules spēles notiek ik četrus gadus, tās rīko nākamajā gadā pēc Vasaras olimpiskajām spēlēm.
Šogad Pasaules spēlēs piedalās vairāk nekā 4500 sportistu no 118 valstīm, tostarp 45 sportisti sešos sporta veidos no Latvijas. Viņu vidū arī trīs mūsējie, orientieriste Sandra Grosberga un Latvijas florbola izlase, kurā ir divi spēlētāji, kuri florbola gaitas sākuši Cēsīs – Pēteris Trekše (šobrīd spēlē “Classic”; Somija) un Krišjānis Tiltiņš (“FS Masters/ Ulbroka”).
Orientieristi jau aizvadījuši visas trīs sacensību dienas. Vispirms starts vidējā distancē, kur S. Grosbergai 11.vieta. Pavisam tuvu medaļai Sandra bija sprinta distancē, kur finišēja ceturtā, tikai vienu (!) sekundi atpaliekot no bronzas medaļas ieguvējas. Šis ir visu laiku labākais Latvijas orientieristu panākums Pasaules spēlēs.
Latvijas Orientēšanās federācijas mājaslapā lasāms S. Grosbergas komentārs par sasniegto: “Mans mērķis Pasaules spēļu sprintā bija finišēt TOP 6, tāpēc esmu ļoti priecīga par 4. vietu. Taču zināju, ka labā dienā, ja viss izdosies, kā plānots, medaļa būtu iespējama. Redzot, cik tuvu tam biju un ka tā bija manis pašas kļūda distances beigās, kas neļāva kāpt uz goda pjedestāla, jāatzīst, ka ir mazliet arī vilšanās sajūta. Jebkurā gadījumā šī bija viena no interesantākajām sprinta distancēm, kādu nācies skriet. Šis bija viens no tiem apvidiem, kas neļauj nemīlēt orientēšanās sprintu. Distances sākumā ļoti labi tiku galā ar tehnisko daļu, nelielas minstināšanās šur un tur bija, taču jau pirms starta izlēmu, ka vienmēr apstāšos, ja kaut kas nebūs skaidrs. Zinājām, ka apvidus neļaus visu laiku skriet un brīvi plānot uz priekšu. Ja to ātri saprati un pieņēmi, tad bija vieglāk atrast ritmu. Apmēram 15 sekunžu kļūdu pieļāvu garā etapa beigās uz 15. kontrolpunktu, kur pirms punkta ieskrēju nepareizajā celiņā un to kādu brīdi nesapratu. Šī kļūda maksāja bronzas medaļu. Taču es nebiju vienīgā, kas distances beigās pieļāva kritiskas kļūdas. Laikapstākļi tomēr spēlēja savu, un daži ar tiem tika galā labāk.”
Noslēdzošajā disciplīnā jauktajā stafetē Latvijas izlase finišēja 7.vietā.
Pasaules spēļu programmā arī florbols, piedalās astoņas izlases, arī Latvija. Turnīra spēļu laiks ir saīsināts (3×15 minūtes), izlasēm atļauts pieteikt tikai 14 spēlētājus. Kā jau teikts, viņu vidu arī P. Trekše un K. Tiltiņš. Latvieši aizvadījuši trīs spēles, kurās izcīnīta viena uzvara 12:2 pret Filipīnas izlasi (K. Tiltiņš 2+1, P. Trekše 1+2), un piedzīvoti divi zaudējumi 3:4 pret Šveici un 1:7 pret Zviedriju. Atlikusi vēl viena spēle, kurā Latvija tiksies ar Kanādas izlasi, lai noskaidrotu 5.vietas ieguvējus.
Komentāri