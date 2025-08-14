PIESLĒGTIES
Cēsnieki Pasaules spēlēs

Jānis Gabrāns
05:40
14.08.2025
6
Grosberga

Veiksmīgi. Jau otrajās Pasaules spēlēs piedalās orientieriste Sandra Grosberga, kura sprintā izcīnīja augsto 4.vietu, kas ir visu laiku labākais Latvijas orientieristu panākums Pasaules spēlēs. No bronzas medaļas viņu šķīra tikai viena sekunde. FOTO: no albuma

Ķīnā turpinās Pasaules spēles, vērienīgākais un nozīmīgākais sporta forums pasaulē no olimpiskajiem sporta veidiem. Šogad izvēlēti 34 sporta veidi un 60 disciplīnas.

Pasaules spēles notiek ik četrus gadus, tās rīko nākamajā gadā pēc Vasaras olimpiskajām spēlēm.

Šogad Pasaules spēlēs piedalās vairāk nekā 4500 sportistu no 118 valstīm, tostarp 45 sportisti sešos sporta veidos no Latvijas. Viņu vidū arī trīs mūsējie, orientieriste Sandra Grosberga un Latvijas florbola izlase, kurā ir divi spēlētāji, kuri florbola gaitas sākuši Cēsīs – Pēteris Trekše (šobrīd spēlē “Classic”; Somija) un Krišjānis Tiltiņš (“FS Masters/ Ulbroka”).

Orientieristi jau aizvadījuši visas trīs sacensību dienas. Vispirms starts vidējā distancē, kur S. Grosbergai 11.vieta. Pavisam tuvu medaļai Sandra bija sprinta distancē, kur finišēja ceturtā, tikai vienu (!) sekundi atpaliekot no bronzas medaļas ieguvējas. Šis ir visu laiku labākais Latvijas orientieristu panākums Pasaules spēlēs.

Latvijas Orientēšanās federācijas mājaslapā lasāms S. Grosbergas komentārs par sasniegto: “Mans mērķis Pasaules spēļu sprintā bija finišēt TOP 6, tāpēc esmu ļoti priecīga par 4. vietu. Taču zināju, ka labā dienā, ja viss izdosies, kā plānots, medaļa būtu iespējama. Redzot, cik tuvu tam biju un ka tā bija manis pašas kļūda distances beigās, kas neļāva kāpt uz goda pjedestāla, jāatzīst, ka ir mazliet arī vilšanās sajūta. Jebkurā gadījumā šī bija viena no interesantākajām sprinta distancēm, kādu nācies skriet. Šis bija viens no tiem apvidiem, kas neļauj nemīlēt orientēšanās sprintu. Distances sākumā ļoti labi tiku galā ar tehnisko daļu, nelielas minstināšanās šur un tur bija, taču jau pirms starta izlēmu, ka vienmēr apstāšos, ja kaut kas nebūs skaidrs. Zinājām, ka apvidus neļaus visu laiku skriet un brīvi plānot uz priekšu. Ja to ātri saprati un pieņēmi, tad bija vieglāk atrast ritmu. Apmēram 15 sekunžu kļūdu pieļāvu garā etapa beigās uz 15. kontrolpunktu, kur pirms punkta ieskrēju nepareizajā celiņā un to kādu brīdi nesapratu. Šī kļūda maksāja bronzas medaļu. Taču es nebiju vienīgā, kas distances beigās pieļāva kritiskas kļūdas. Laikapstākļi tomēr spēlēja savu, un daži ar tiem tika galā labāk.”

Noslēdzošajā disciplīnā jauktajā stafetē Latvijas izlase finišēja 7.vietā.

Pasaules spēļu programmā arī florbols, piedalās astoņas izlases, arī Latvija. Turnīra spēļu laiks ir saīsināts (3×15 minūtes), izlasēm atļauts pieteikt tikai 14 spēlētājus. Kā jau teikts, viņu vidu arī P. Trekše un K. Tiltiņš. Latvieši aizvadījuši trīs spēles, kurās izcīnīta viena uzvara 12:2 pret Filipīnas izlasi (K. Tiltiņš 2+1, P. Trekše 1+2), un piedzīvoti divi zaudējumi 3:4 pret Šveici un 1:7 pret Zviedriju. Atlikusi vēl viena spēle, kurā Latvija tiksies ar Kanādas izlasi, lai noskaidrotu 5.vietas ieguvējus.

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
30
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
24
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
25
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

“Klip, klap, klip klap, sprādzējies, sprādzējies!”

20:43
06.08.2025
46
Anna Kola
Anna Kola

Mammas loma. Kur paliek atpūta?

13:05
03.08.2025
43

Tautas balss

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
4
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
29
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

Koki vareni. Bet vai nevar kļūt bīstami

19:43
10.08.2025
24
Lasītāja raksta:

“Ļoti gaidu, kad pabeigs Cēsu Stacijas laukuma remontu. Izskatās, ka šī vieta būs ļoti skaista un ērta. Tomēr pārdomas raisa daži vecie koki, kas atstāti laukumā. Ir jau tie vareni, bet vai vēl ilgi izturēs, vai nesāks apdraudēt garāmgājējus? Tā taču ir vieta, kur pārvietojas ļoti daudz cilvēku. Turklāt tur nav tikai viens tāds koks, […]

Bankomāts pieejams tikai veikala darba laikā

19:42
08.08.2025
21
Taureniete raksta:

“Taurenē bankomāts tagad pieejams tikai stundās, kad atvērts vietējais veikals “Elvi”. Līdzšinējā vietā to varēja izmantot ikvienā diennakts stundā. Tas daudziem ir ļoti svarīgi, ja, piemēram, cilvēks brauc ar agro rīta reisu, varēja izņemt naudu, cits izņēma banknotes vakarā, lai no rīta iedotu bērnam līdzi uz skolu. Esam sašutuši, ka mainīta bankomāta atrašanās vieta, un […]

Nesaprotamā steiga

19:39
08.08.2025
18
Iedzīvotāja raksta:

“Nesaprotu tos autovadītājus, kam slinkums pabraukt tos pārdesmit metrus, lai Lapsu un Pie­balgas ielas krustojuma remontu apbrauktu atbilstoši norādēm. Nē, daži joprojām cenšas izspraukties pa Briežu ielu, kaut tur novietotas barjeras, lai mazinātu satiksmi, citi brauc pa Vāveres ielu. Abas tās ir mazas, šauras ieliņas, caurbraucēji traucē gājējiem. Vai tad ir grūti aizbraukt līdz Ģimnāzijas […]

