Vienreiz visu var

Cēsu svētku dažādie, plašie pasākumi ievieš izmaiņas transporta plūsmā. Šodien, 18.jūlijā, satiksme cauri Vienības laukumam slēgta jau no pulksten 12.00, un laukums satiksmei nebūs pieejams līdz pulksten 7.00 svētdien, 20.jūlijā. Vecpilsēta transportlīdzekļiem slēgta no 18.jūlija plkst. 19.00 līdz 20.jūlija plkst. 18. Taču vecpilsētas iedzīvotāji pie savām mājvietām piebraukt un izbraukt no tām drīkstēs. 19.jūlijā cauri […]