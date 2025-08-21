Vārda dienā - ziedi, mūzika un paldies

Jau četrpadsmito vasaru Rauna svinēja vārdadienu. Kalendāros vārds parādījās 1938. gadā.
Cik gan pagastu nosaukumu kaut reiz minēti kalendārā, ja Raunai tas gods, tad godam arī jāsvin- ar mūziku, sirsnību un prieku.
Pirms svētkiem jāsapoš māja, un ikviens bija aicināts dalīties ar sava dārza skaistākajiem ziediem, lai izrotātu Brīvības pieminekli. Katrs, kurš iebrauc Raunā, redz, cik te skaisti, ziedos atdzīvojās pilsdrupu pagalms un Tanīsa kalns kā koncertvietas. Lilijas, gladiolas, hortenzijas, dālijas un daudzas citas puķes sanesa Velta Soboļeva, Olga Fursa, Vēsma Harkova, Dace Plūme, Anita Pavasare, Ina Blūma, Līga Lazdiņa, Evija Zurģe, Ilze Andersone, Ilze Podniece, Ilze Vītola, jo krāšņu dāvinājumu Rauna saņēma no saimniecības “Laimasstrauti”.
Piektdienas pievakarē konkursa “Dārzu pērles Smiltenes novadā 2025” laureāti satikās Raunā, Lodziņu ģimenes kolekcijas dārzā. Starp 15 laureātiem septiņi bija no Raunas pagasta. Katrs saņēma pašvaldības Atzinības rakstu, plāksnīti ar uzrakstu “Skaistākais īpašums Smiltenes novadā 2025”, kā arī dāvanu karti stādu audzētavā.
“Katrs dārzs ir īpašs, saimnieki to veido savam priekam, atpūtai. Jauki, ka ir cilvēki, kuri dalās ar skaisto,” saka konkursa komisijas locekle, Raunas pagasta pārvaldes vides dizaina speciāliste Solvita Auziņa un pauž gandarījumu, ka raunēnieši ir atvērti dot prieku citiem. Diemžēl konkursā nepiedalījās neviens no kaimiņiem, Drustu pagasta.
Raunēniešu Ruļļu ģimene ieguva laureāta godu nominācijā “ Paaudzēs lolots dārzs”. Te vairākās paaudzēs stādītas puķes veido krāsainu saikni starp pagātni un tagadni. Daba un tradīcijas elpo vienā ritmā. Līgai Ābolai–Bērziņai dārzs top harmonisks, un komisijas vērtējums – nominācija “Dārzs, kas turpinās”. “Kad mākslinieks ienāk dārzā” – tas teikts par Buliņu–Pinku ģimenes dārzu , kur radošums, mākslinieka pieskāriens un drosme eksperimentēt jūtama katrā detaļā. Leišavnieku ģimenes pelargoniju gaisa dārzs un pārdomātas dobes, kur augi netraucē cits citam un katrā stūrītī ir akcenti, kas priecē acis un sirdi, ieguva nomināciju “Dārzs saimniekam”. Savukārt Tomasu ģimenes dārzs ir vieta, kur atgūt mieru ne tikai pašiem, bet ikvienam, kurš te ienāk. Žūrijas vērtējums – nominācija “Miers dvēselei un bauda acīm.” Riekstiņu ģimenes dārzs ir mainīgs, tajā gribas atgriezties, kā jau to izsaka nominācija “ Darbs, prieks un atpūta”. Bērziņu ģimenes dārzā lielie koki piešķir maģisku noskaņu, vīteņu ieskautā stārķa māja ir dārza lepnums. Te ir “Idille Latvijas laukos ar senām vērtībām”, vēsta arī nominācija.
Raunas vārda dienā jau tradicionāli uz īpašu svētku brīdi tika aicināti paši mazākie raunēnieši, lai pašvaldība sveiktu pērn dzimušos. Raunas pagasta ģimenēs pagājušajā gadā dzimuši 16 bērni, bet drustēniešu – četri. Katra ģimene saņēma piemiņas bronzas monētu. Tās aversā attēlots bērnu plaukstu nospiedums, bet reversā- novada pašvaldības logo un sauklis “Smiltenes novadā sanāk!”.
Sestdienas pievakarē sešas komandas piedalījās erudīcijas spēlē “Apslēptās zināšanas Raunā”. Tajā jautājumi par un ap Raunu, vēsturi, šodienu. Ne katrs zināja ielu garumu, arī par pazīstamo Raunas Staburagu, tāpat ne katrs spēja atpazīt vietējo mājražotāju produktus. Uzvarēja komanda ar zīmīgu nosaukumu “Nejautā, kāpēc nezinām.”
Vārdadienas svinībās koncerti notika Raunas pils iekšpagalmā un Tanīsa kalnā. “Raunēniešiem bija iespēja saņemt kuponus, lai varētu koncertus apmeklēt lētāk. Diemžēl no tiem, kuri to izdarīja, atnāca vien daļa,” pastāsta Raunas Kultūras centra vadītāja Linda Vecgaile. Īpaši izgaismotās pilsdrupās koncertā “Klasika dvēselei” operdziedātāji Juris Jope un Baiba Renerte, pianists Anatolijs Livča un multiinstrumentālists Raivo Stašāns izpildīja pazīstamu latviešu un ārzemju komponistu mūziku. Siltais vakars, senatnīgā un šodienas saskaņa kopā ar mūziku radīja neaizmirstamus mirkļus.
“Sestdienas vakarā, skanot koncerta pēdējai dziesmai, sākās lietus, bet klausītāji nesteidzās prom,” pastāsta L.Vecgaile un piebilst, ka raunēnieši novērtēja Diānas Pīrāgs un Normunda Rutuļa kopā ar “Mirage Orchestra” tieši Raunas vārdadienai sagatavoto koncertprogrammu, kurā skanēja orķestra mūziķu Alvila Altmaņa un Madara Kalniņa oriģinālkompozīcijas, kā arī latviešu džeza leģendas Gunāra Rozenberga darbi. Klausītāji novērtēja arī Emīlijas uzstāšanos.
“Vārdadienas svinības sākās siltā, jaukā piektdienas vakarā, noslēdzās ar lietu, aukstu vēju. Un gandarījumu, ka mums, raunēniešiem, ir ko svinēt. Lai arī apkārt tik daudz dažādu pasākumu, ne viens vien brauca uz Raunu,” saka L.Vecgaile.
