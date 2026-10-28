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Valsts svētkos nogaršos zemeņu kūku

Agnese Leiburga
02:00, 29. Okt, 2026

Izvēlas kūku! Bērndārznieki vēlēšanās balsoja, kuru kūku gribētu ēst 18. novembra svētkos. FOTO: no albuma

Valsts svētkos nākammēnes Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi varēs nogaršot Zemeņu kūku.

Līdz ar 15. Saeimas vēlēšanām norisinājās arī bērnu un jauniešu vēlēšanas. 11 balsošanas vietās savu izvēli izdarīja 2680 bērni un jaunieši, sasniedzot 39,5% balsotāju aktivitāti. Visvairāk balsotāju bija Cē­sīs – 59,6%, savukārt pārējos bērnu un jauniešu vēlēšanu iecirkņos – 40,4%. Pirms­skolas vecuma bērni no 1,5 gadu vecuma balsoja par kūku, kuru vēlētos baudīt valsts svētku svinībās savās pirmsskolas izglītības iestādē. Jaunāko klašu skolēni lēma par brīvā laika aktivitāti savā apkaimē, bet vecāko klašu jaunieši – par notikumu, ko vēlētos piedzīvot Cēsu novadā.

Pirmsskolnieku balsojumā vislielāko atbalstu saņēma zemeņu kūka. Tā bija populārākā izvēle desmit no 11 balsošanas vietām. Vienīgais izņēmums bija Cēsu 1. pamatskolas vēlēšanu iecirknis, kur par šokolādes kūku nobalsoja 37 bērni, bet par zemeņu kūku – 31. Medus kūkai šajās vēlēšanās galīgi neveicās.

“Valsts svētku sarīkojumā katrā bērnudārzā būs zemeņu kūka,” stāsta pašvaldības Ko­munikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Aleksandrs Abramovs.

Savukārt jaunāko klašu skolēni no 1. līdz 6. klasei balsojumā pārliecinoši populārākā izvēle bija āra galda tenisa galds, kas saņēma visvairāk balsu desmit no 11 balsošanas vietām. Citādi lēma Straupē, kur priekšroka dota āra tekbola galdam – par to nobalsoja 40 bērni, bet galda tenisu izvēlējās 23. Lielformāta šahs un dambrete ieguva 25 procentus balsu, āra tekbola galds – 21,2, bet novusa galds un galda spēles šoreiz tikai 13,3 procentus visu vēlētāju balsu.
“Katras pagastu apvienības pārvaldes budžetā tiks plānots finansējums, lai 2027. gadā uzstādītu āra galda tenisa instalācijas,” paskaidro A. Abramovs, papildinot, ka galdi tiks uzstādīti septiņās vietās – katrā apvienības pārvaldē un Cēsīs. Vietas izvēle būs vietējās vadības un iedzīvotāju padomes ziņā.

Vecāko klašu jaunieši no 7. līdz 12. klasei balsoja par notikumu, kuru vēlētos piedzīvot Cēsu novadā. Jauniešu izvēle bijusi īpaši pārliecinoša – jauniešu vakars/nakts uzvarēja visās 11 balsošanas vietās un saņēma vairāk balsu nekā pārējās trīs izvēles – jauniešu mūzikas festivāls, jauniešu sporta festivāls un jauno talantu festivāls – kopā.

Balsojums dod skaidru virzienu turpmākajam darbam, taču pats pasākuma saturs vēl veidojams kopā ar jauniešiem. Tas dos iespēju viņiem iesaistīties, ne tikai izdarot izvēli, bet arī to tālāk attīstot un īstenojot.

Pašvaldībā vērtē, ka svarīgākais projekta “Demokrātija sākas ģimenē” posms sākas pēc vēlēšanām. Balsojuma rezultāti nav tikai statistika – tie kļūs par pamatu konkrētām aktivitātēm, kuras bērni un jaunieši varēs redzēt un piedzīvot savā novadā. Jau 2026. un 2027. gadā Cēsu novadā īstenos bērnu un jauniešu vēlēšanās izvēlētās idejas, ļaujot pašiem balsotājiem redzēt, ka viņu izvēlei ir turpinājums un rezultāts. Tieši šī saikne starp izteikto viedokli un reālu rīcību ir viena no būtiskākajām projekta vērtībām. Bērns vai jaunietis ne tikai dzird, ka viņa viedoklis ir svarīgs, bet arī redz, kas notiek, kad savu izvēli pauž kopā ar citiem. “Demokrātija sākas ģimenē” vēlreiz apliecina, ka saruna par demokrātiju var sākties ar pavisam vienkāršu jautājumu: “Ko tu izvēlētos?” No šī jautājuma izaug prasme paust savu viedokli, uzklausīt citus un pieņemt kopīgu lēmumu.

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