Sertifikācijas un testēšanas centrs Priekuļos svin 115 gadu jubileju

Nozīmīgu jubileju – 115 gadus – šogad atzīmē SIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs” Priekuļos, kādreiz Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija. Pie uzņēmuma ēkas svaigi piestiprināta piemiņas plāksne uzņēmuma dibinātājam Viļumam Skubiņam.
Tikko atlidojuši no Amerikas Savienotajām valstīm, uzreiz prom nākamajā komandējumā uz Turkmenistānu pošas SIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs” valdes loceklis Antanas Makarevičius un viņa vietniece un Bioloģiskās lauksaimniecības sektora vadītāja, galvenā eksperte – auditore Ieva Lāce. Pa vidū starp abiem braucieniem viņi rod mirkli parunāt ar “Druvu” par ”Sertifikācijas un testēšanas centru” tā lielajā jubilejā.
Tieši dienā, kad runājamies, SIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs” pie biroja ēkas piestiprina piemiņas plāksni par godu dibinātājam Viļumam Skubiņam. “Ļoti gribējām šo piemiņas plāksni pie ēkas pagūt uzlikt līdz 1. maijam, ko uzskatām par uzņēmuma dzimšanas dienas datumu,” teic I. Lāce.
Atskatoties uz vēsturi, uzņēmumā zina stāstīt, ka, iedvesmojies no angļu un vācu lauksaimniecības mašīnu izmēģināšanu staciju pieredzes, agronoms Viļums Skubiņš 1911. gadā nodibināja Priekuļu Baltijas mašīnu izmēģināšanas staciju (MIS). Tā tapa kā trešā lauksaimniecības tehnikas pārbaudes un ieviešanas iestāde visā Krievijas impērijā un centrālā visā Baltijā. Tolaik Baltijas MIS uzdevums bija nodrošināt zinātniski pamatotu lauksaimniecības tehnikas izvēli un pielāgot to vietējiem apstākļiem.
Jau nesenākā vēsturē, pagājušā gadsimta 80. gados, Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija piedzīvoja ievērojamu izaugsmi: tika attīstīta tehniskā bāze, celtniecība, uzbūvēti mērījumu stendi, bibliotēka, laboratorijas, garāžas, darbnīcas un pat bērnudārzs darbinieku atvasēm. Tajā laikā Baltijas MIS strādāja vairāk nekā 300 darbinieku, tostarp daudzi zinātņu doktori, inženieri un tehniķi. Pēc 1991. gada stacija pamazām pielāgojās jaunajai realitātei – tirgus ekonomikai – , un 1994. gadā tika akreditēta kā sertifikācijas centrs (STC), ieviešot starptautiskos standartus un paplašinot sadarbību ar Eiropas partneriem.
Viens no būtiskākajiem pārmaiņu periodiem STC attīstībā bija 2019. gads, kad uzņēmums no valsts kapitālsabiedrības kļuva par privātu uzņēmumu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību, turpinot pildīt valsts deleģētās funkcijas individuāli izgatavotas un pārbūvētas traktortehnikas un to piekabju novērtēšanas jomā, pilnveidojot pakalpojumus bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas, mašīnu, lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas atbilstības novērtēšanas un testēšanas jomā, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, iekārtu pārbaužu jomā, apmācību jomā, kā arī ieviest pilnīgi jaunus pakalpojumus un paplašināt pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko teritoriju.
Šīs pārmaiņas iezīmēja būtisku pagrieziena punktu – STC no tradicionālas valsts institūcijas pārtapa par dinamiskāku, uz starptautisko sadarbību vērstu organizāciju. Tas deva iespēju elastīgāk reaģēt uz tirgus vajadzībām, paplašināt pakalpojumu klāstu un aktīvāk attīstīt darbību ārpus Latvijas.
Kā paskaidro uzņēmumā, nosaukums gadu gaitā ir mainījies, un tas atspoguļo arī organizācijas attīstību. No sākotnējās mašīnu izmēģināšanas stacijas (MIS) tas ir izaudzis līdz Sertifikācijas un testēšanas centram (STC), kas šodien darbojas daudz plašāk.
Sarunā Ieva Lāce uzsver: “Var teikt, ka mums ir divi pamatdarbības galvenie virzieni – bioloģiskā lauksaimniecība un mašīnbūves sertifikācija.”
Uzņēmumā paskaidro, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir vienota lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas sistēma, kas nodrošina optimālu savstarpēji saistītu ekosistēmas elementu – augsnes, augu, dzīvnieku un cilvēku – veselīgu un auglīgu pastāvēšanu.
Savukārt mašīnbūves sertifikācija ietver mašīnbūves produktu tipa pārbaudi (iekārtas, darba galdi), lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru tipa apstiprināšanu, iekārtu risku novērtējumu, kā arī tehniskās dokumentācijas vērtēšanu.
Gan Antanas Makarevičius, gan Ieva Lāce akcentē, ka neatlaidīgi tiek strādāts ārpus valsts robežām, attīstot savu darbību ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet arī veidojot kontaktus un sadarbojoties ar trešajām valstīm. Sertifikācijas un testēšanas centrs sadarbojas ar daudzu citu valstu partneriem, tāpat arī piedalās nozares organizācijās, semināros un kongresos. Antanas Makarevičius uzsver, ka STC ar lepnumu nes mazo Priekuļu un visas Latvijas vārdu pasaulē, apliecinot, ka šeit strādā augsta līmeņa speciālisti, kuru profesionalitāte tiek novērtēta arī ārpus valsts.
Komentāri