Pašu selekcionētais, audzētais – pašu galdā

Pie Priekuļu pētniecības centra kartupeļu pagraba aizvadītajā sestdienā valdīja rosība. Tuvi un tāli ļaudis bija sabraukuši uz svētkiem, kuros godā tika celts centra laukos izaudzētais.
Viņi vēlējās iegādāties Latvijā selekcionētos kartupeļu, kaņepes, kailgraudu miežus, pelēkos, zaļos un dzeltenos zirņus, arī tritikāles miltus un dažādus graudaugus.
“Ziema gara. Pašam jau arī kaut kas izauga, bet gribas pagaršot jaunas šķirnes,” pērkot kartupeļus, pastāstīja Aivars Melecis no Dzērbenes. Cēsniece Ilze Rukmane bija sagatavojusi sarakstu, kuru šķirņu kartupeļus vēlas iegādāties. “’Magdalēnu’ gribas nogaršot, ‘Mandaga’ miltaina, ‘Monta’ savukārt derēs salātiem,” stāstīja cēsniece. Selekcionāre Ilze Skrabule atbildēja uz neskaitāmiem jautājumiem par katru kartupeļu šķirni. Protams, jautājumi bija arī par audzēšanu.
Pētniecības centra sēklkopības daļas vadītāja – galvenā agronome Anda Razgačeva pircējiem stāstīja, cik ilgi kuri zirņi vārās, arī cik veselīgas ir kaņepes un graudi. “Kaņepes noteikti jānopērk, un tik skaisti zirņi,” vērtēja cēsniece Inga Bērziņa un atzina, ka uz tirdziņu paņemtais groziņš ir par mazu.
Tirdzinieki nāca un brauca, salikuši kartupeļu maisus mašīnās, vēl uzkavējās, lai ļautos kapelas radītajai svētku gaisotnei, bērni garšoja pārsteigumu – ugunskurā ceptus kartupeļus, retais palaida garām iespēju atkal pamēģināt kādreiz bērnībā ēsto grūdeni, kuru turpat vārīja pazīstamā saimniece Rūta Beirote.
“Garšīgi! Kad brauksim piknikā, teikšu mammai, lai ugunskurā izcept kartupeļus,” atzina desmitgadnieks Raivis Auziņš, bet svētku apmeklētāji cienījamākos gados vērtēja, ka tādas putras, kurās ir kartupeļi, zirņi, graudi, sen vairs nevāra, tas kādreiz laukos bijis kārtīgs ēdiens.
“Kā neatnākt, ja tirdziņš tepat! Nopirku ‘Agros dzeltenos’, tos mana draudzene sauc par sviesta kartupelīšiem, izvārīti un ar sviestiņu kūst mutē,” atklāja Helēna Židava, bet Ausma un Edīte Jurkānes piebilda, ka tik saulainā un skaistā dienā ir jauki pavadīt laiku tirdziņā tepat Priekuļos.
Svētku idejas lolotāja, pētniece Ilze Dimante “Druvai” pastāstīja, ka jau pirms vairākiem gadiem, kad tika īstenots projekts “Kartupeļi vieno”, tikšanās reizēs daudzviet Latvijā, izskanējis, ka zinātnieki sēž savā pilī, un daudzi nezina, ko viņi dara, un arī to, ka Priekuļos kartupeļu pagrabā ikviens var pirkt kartupeļus pārtikai un sēklai. “Rūta Beirote pateica skaidri – kamēr neiznāksiet pie savējiem Priekuļos, tas, ka braucat pa Latviju, atpazīstamību nevairos. Pēc diviem nosacītiem neražas gadiem, šis rudens bijis bagātāks. Nedomājām, ka sabrauks tik daudz cilvēku. Redzēsim, cik daudz sēklas kartupeļu tiks rezervēts, ja būs vēl ko tirgot, pavasarī rīkosim sertificētu sēklas kartupeļu un citu kultūraugu tirdziņu,” pastāstīja I. Dimante, bet I. Skrabule novērtēja: “Neviena kartupeļu šķirne nepalika nepamanīta, pirka arī jaunās.”
Pētniecības centra darbinieki atzina, ka kaut arī jāiegulda liels papildu darbs, jāatraujas no ikdienā darāmā, svētki ir satikšanās ar tiem, uz kuru galda nonāk selekcionāru radītais.